

Фильм, рассказывающий о солнечной активности и о ее влиянии на человека Подробнее

Палеонтологи прояснили обстоятельства гибели древних млекопитающих в

асфальтовых ямах. Животные проваливались в ямы с густой и вязкой

асфальтовой массой в основном весной и летом. При этом их останки

полностью погружались в асфальт спустя как минимум полгода. Подробности

работы приведены в PLoS One. Подробнее



Известно, что современная человеческая цивилизация зародилась в четвертом тысячелетии до н.э. Этим временем датируется самые ранние письмена — самых ранних цивилизаций: “египетской” и “шумерской” и именно этим временем датируется — “изобретение колеса”, однако, не все так просто, как об этом часто пишут в учебниках Подробнее

Проект раскопок в Мьянме, в результате которого должны были быть найдены

десятки новых британских истребителей “Спитфайр”, решено было закрыть

после долгих лет неудачных поисков. По сообщению спонсоров проекта,

история о военном захоронении 37 самолетов в аэропорту Мингаладон в

столице Мьянмы Янгоне – не более чем легенда, Подробнее



Организация «Друзья Дрездена в Германии» вручила россиянину Станиславу

Петрову почетную премию за героический поступок, совершенный в 1983

году. Из-за сбоя советской системы оповещения о нападении могла начаться

ядерная война, однако благодаря действиям подполковника Петрова этого

удалось избежать. Подробнее



У многих народов существуют овеянные преданиями старины глубокой представления о древе жизни. С ним связаны представления о появлении на Земле богов и первых людей. На некоторых древних изображениях можно видеть божество, восседающее в кроне древа. Так, согласно древнегреческой легенде, бог плодородия Адонис появился из ствола мироносного дерева, чудесным образом раскрывшегося на десятом месяце созревания плода. Подробнее



Этот двойник Йоды был обнаружен в Средневековом манускрипте, датируемом примерно 1600 годом. Изображение в старинной книге выглядит удивительно похожим на Йоду из Звездных войн. Подробнее



Далеко окрест виден камень Полюд. Как величественный памятник, возносится он над тайгой. Это достопримечательность чердынского пейзажа. С вершины горы хорошо видны Чердынь, Покча, Вильгорт. В ясную погоду можно увидеть даже Кондратьеву Слободу в устье Вишеры. О Полюдовом камне на котором и сейчас виден отпечаток великана, сложено много легенд и преданий. Подробнее