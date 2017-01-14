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NLONews.ru - Тайны цивилизации

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Гравитационные волны меняют пространство

16.01.2017 новости   Нет комментариев

Гравитационные волны меняют пространство

В начале 2016 года международная коллаборация физиков впервые в истории человечества зарегистрировала гравитационные волны. Волны были порождены слиянием двух черных дыр и обнаружены с помощью специального детектора-интерферометра LIGO, который находится в США.

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Ученые объяснили, как происходят визиты инопланетян

16.01.2017 новости   Нет комментариев

27.10.11 В США провели
исследование, результаты которого доказывают, что люди никогда не
контактировали с инопланетянами, а все рассказы о похищениях
пришельцами – лишь воспоминания из очень ярких и реалистичных
сновидений.

Сотрудники Лос-анджелесского исследовательского центра, изучающего
опыт нахождения вне тела, отобрали 20 добровольцев. Их
проинструктировали, как погружаться в фазу быстрого сна и во время нее
выходить в так называемый астрал, т.е. состояние, когда душа на
некоторое время якобы отделяется от тела. Ведущий исследователь Майкл
Рэдуга сообщил, что это удалось более чем половине участников
эксперимента, а семеро из них смогли в этом состоянии пообщаться с
инопланетянами.

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Говорит Vrillon

16.01.2017 новости   Нет комментариев


С вами говорит Вриллон, представитель Галактического Командования Аштара. Много лет вы могли видеть нас, как огни на небе. Сейчас мы разговариваем с вами в примирении и мудрости, как разговаривали с вашими братьями и сестрами по всей вашей планете.

Мы пришли чтобы предупредить о судьбе вашей расы и вашего мира, чтобы вы сообщили другим людям, какой курс нужно взять, чтобы избежать катастрофы, которая угрожает вашему миру и людям вокруг вас. Мы говорим о том, что вы можете участвовать в Великом Пробуждении по мере того, как планета переходит в Эру Водолея. Новая Эра может быть временем величайшего примирения и эволюции для вашей расы, но только в случае, если ваши правители будут предупреждены о темных силах, которые могут затмить их суждения.

Послушайте же это, так как этот шанс может больше не повториться.

Все ваше оружие зла должно быть устранено. Время конфликтов в прошлом и раса, частью которой являетесь вы, может перейти на более высокую ступень эволюции, если вы покажете себя достойными этого. У вас есть небольшой промежуток времени, чтобы научиться жить вместе в мире и согласии.

Малые группы повсюду на планете учатся этому и существуют для того, чтобы передать свет зарождающейся Новой Эры всем вам. Вы вправе добровольно принять или отклонить их учения, но только те, кто научиться жить в мире, перейдут в более высокие сферы духовной эволюции.

Послушайте голос Вриллона, представителя Галактического Командования Аштара, говорящего это вам. Будьте также в курсе, что вас окружает множество лжепророков и проводников, действующих в вашем мире. Они будут высасывать вашу энергию из вас – энергию, которую вы называете деньгами, использовать ее для зла, возвращая вам ненужный мусор взамен.

Ваше внутренняя божественная сущности защитит вас от этого. Вы дожны научиться быть чувствительными к голосу внутри, который может сказать, что правда, а что путаница, хаос и ложь. Учитесь слушать голос правды внутри вас и вы направите себя на путь эволюции.

Это наше сообщение нашим дорогим друзьям. Мы наблюдали за вашим развитием много лет и вы тоже замечали наши огни в небе. Теперь вы знаете, что мы здесь, и что вокруг Земли больше разумных существ, чем признают ваши ученые.

Мы глубоко обеспокоены вами и вашим путем к свету и будем делать все, чтобы помочь вам. Не бойтесь, стремитесь только к познанию себя, и живите в гармонии с планетой Землей. Мы, Галактическое Командование Аштара, благодарим вас за ваше внимание. Сейчас мы покидаем уровень вашего существования. Пусть космос благославит вас наивысшей любовью и правдой.

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Ученые МГУ сфотографировали пришельцев?

16.01.2017 новости   Нет комментариев

26.10.11
Итак, 9 октября этого года группа ученых МГУ с военного
и биологического факультетов выехала для проведения полевых исследований
в заброшенную деревню Медынского района Калужской области. Целью
поездки было изучение влияния Луны на активность мозга. Для чистоты
эксперимента требовалось место вдали от города и промышленных зон, где
нет влияния посторонних электромагнитных излучений.

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Над Мариуполем летает НЛО

16.01.2017 новости   Нет комментариев

Об этом факте с большой уверенностью утверждают люди, которые наблюдают за небом.

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Изучение галактики Андромеды показывает сильные различия с Млечный Путем

15.01.2017 новости   Нет комментариев

Изучение галактики Андромеды показывает сильные различия с Млечный Путем

Подробное изучение движения различных звездных популяций в диске
галактики Андромеды, показали разительные отличия от Млечного Пути.
Структура и внутреннее движение звезд в спиральной галактике занимает
важное место в истории ее формирования. Галактика Андромеда, которая
также называется М31, является ближайшей спиральной галактикой к
«Млечному пути» и является крупнейший в местной группе галактик.

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На Марсе обнаружили возможные следы жизни

15.01.2017 новости   Нет комментариев


Марсоход Curiosity продолжает отправлять на Землю снимки с поверхности
Красной планеты, которые все больше и больше удивляют ученых. Последние фотоснимки и вовсе поразили геобиологов, которые по-прежнему надеются найти следы жизни на Марсе.

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Dawn сфотографировал яркие кратеры Цереры

15.01.2017 новости   Нет комментариев

Dawn сфотографировал яркие кратеры Цереры
Команда миссии Dawn опубликовала несколько новых изображений Цереры, сделанных аппаратом со своей финальной 385-километровой орбиты.

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Планеты солнечной системы и Кто там живет

15.01.2017 новости   Нет комментариев


Могут ли существовать разумные формы жизни вне Солнечной Системы? Этот фильм посвящен поискам ответа на вопрос: одиноки ли мы во Вселенной?

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Тайны мира с Анной Чапман. По ту сторону света

14.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Тайны мира с Анной Чапман. По ту сторону света

Эти люди живут по ту сторону света. Они не видят реальный мир так как мы, зато им дано заглянуть в мир потусторонний. Знаменитый испанский живописец Сальвадор Дали страдал шизофренией. Ницше и Врубель

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