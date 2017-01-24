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NLONews.ru - Тайны цивилизации

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Кто потерял игрушку на Луне?

26.01.2017 новости   Нет комментариев

Известный американский исследователь Джозеф Скиппер (Joseph P. Skipper, Investigator) отыскал очередную сенсацию. Ну, по крайней мере сильно озадачил, опубликовав на своем сайте снимок из официального каталога НАСА.

На фото (зайдя на сайт, можно скачать увеличенный снимок) видна какая-то штуковина, наличие которой совсем не вяжется с местом съемки. А именно – с Луной. Недалеко от посадочного модуля расположена то ли чья-то голова, то ли воздушный шарик с нарисованными на нем глазами, то ли прозрачный щит.

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НЛО-обзор: 21-28.10.2011

26.01.2017 новости   Нет комментариев

1) В среду (26 октября, 2011) около 8 вечера. Между городом Помона, штат Калифорния и Клермонт, штат Калифорния, было замечено примерно 10 и более ярких огней, оранжевого цвета, в темном небе.

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НЛО и другие аномалии в околосолнечном пространстве

26.01.2017 новости   Нет комментариев


НЛО и другие аномалии в околосолнечном пространстве – Обзор за 13 декабря 2013

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Лучшие НЛО декабря 2013

26.01.2017 новости   Нет комментариев


Подборка видео

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НЛО над Майами

26.01.2017 новости   Нет комментариев


Потрясающее видео очень интересного объекта в небе на Майами, США. Майами — город, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд, самом населённом округе в штате Флорида и восьмом по численности населения округе в Соединённых Штатах Америки.

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Ученые открыли комету, которая не имеет хвоста

25.01.2017 новости   Нет комментариев

Ученые открыли комету, которая не имеет хвоста

Ученые открыли комету, которая почти не имеет хвоста – и на этом сюрпризы не заканчиваются. Эта новая комета, которая возвращается к нам с окраин Солнечной системы, могла на самом деле сформироваться во внутренней части нашей планетной системы, вблизи Солнца, говорят ученые.

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Одни ли мы во Вселенной?

25.01.2017 новости   Нет комментариев

Одни ли мы во Вселенной?

Одни ли мы во Вселенной? Этот вопрос – обобщенный в знаменитом уравнении
Дрейка – в течение полувека остается одним из самых «непокорных и
неподатливых» в науке. Однако в новой работе
исследователи показывают, что недавние открытия экзопланет вместе с
более широким подходом к этому вопросу делают возможным расчет
эмпирически корректной вероятности существования продвинутой
технологической цивилизации когда-либо за всю историю существования
Вселенной.

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Ураган в центре галактики J0230

25.01.2017 новости   Нет комментариев

Ураган в центре галактики J0230

Если вы надумаете посетить центр галактики J0230, не забудьте захватить
ветрозащитную куртку. Вам придется иметь дело с ветром, который дует со
скоростью около 200 миллионов километров в час, что составляет
приблизительно одну пятую скорости света. Двигаясь с такой скоростью, вы
сможете облететь вокруг Земли примерно за 0,7 секунды.

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НЛО. Флорианополис. Бразилия

25.01.2017 новости   Нет комментариев

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Сверхновые звезды не являются источником тяжелых элементов

24.01.2017 новости   Нет комментариев


Ученые, исследующие океанические глубины сделали неожиданное открытие,
способное изменить имеющиеся представления о сверхновых звездах за
пределами нашей Солнечной системы. Они изучили космическую пыль со дна
океана, источником которой предположительно являются сверхновые взрывные
звезды. Цель исследования состояла в том, чтобы определить количество
тяжелых элементов, образовавшихся в результате взрывных процессов.

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