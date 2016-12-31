-
Документальный спецпроект. Голос Галактики
01.01.2017 новости
-
Считается, что в космосе царит полная тишина, ведь звук не может распространяться в вакууме, но 1989 году при помощи исследовательского спутника «Вояджер» учёные обнаружили и записали удивительные мелодии, которые издавали Юпитер и
-
Получено самое детальное изображение протопланетного диска
01.01.2017 новости
-
Это новое изображение, полученное на телескопе ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) позволяет с небывалыми подробностями разглядеть протопланетный диск вокруг близкой к нам и похожей на Солнце звезды TW Гидры.
-
В галактике Андромеда нашли вращающуюся нейтронную звезду
01.01.2017 новости
-
Исследователи обнаружили в «соседней» галактике Андромеда быстро вращающуюся нейтронную звезду. Данный объект искали на протяжении долгого времени. Подробнее
-
Астрономы обнаружили астероид приближающийся к Земле
01.01.2017 новости
-
Астрономы обнаружили ранее неизвестный околоземный астероид, которому дали название BeXB1Uu. Открытие было сделано в обсерватории Серро-Тололо, Чили. Данный астероид в ночь с 1 на 2 апреля, пролетит максимально близко к Земле. Подробнее
-
На мертвой звезде обнаружили кислородную атмосферу
01.01.2017 новости
-
Астрофизики впервые наблюдали белый карлик, в атмосфере которого
доминирует кислород. Ранее существование таких объектов предсказывалось
теоретически Подробнее
-
На Марсе замечен левитирующий камень
31.12.2016 новости
-
На снимке, переданном с Марса роботом “Любопытство” ( NASA Mars rover Curiosity) интернет-исследователи разглядели левитирующий объект. Видно, что камень парит в нескольких сантиметрах от поверхности, отбрасывая на нее тень. Подробнее
-
Астрономы обнаружили сигнал темной материи
31.12.2016 новости
-
Астрономы, возможно, наконец, обнаружили сигнал темной материи, таинственного и неуловимого вещества, составляющего большую часть материальной Вселенной.
-
Две гигантские голубые звезды сольются в единое целое
31.12.2016 новости
-
Яркий объект в соседнем звездном скоплении, о котором десятилетиями
думали как об одной звезде, на самом деле оказался двумя массивными
звездами в процессе слияния. Пара находится примерно в 13 000 световых
годах от Земли в северном полушарии созвездия Жирафа. Подробнее
-
Гигантский НЛО – Стержень разделяется на орбите Солнца – 22 декабря 2014
31.12.2016 что от нас скрывали
- Подробнее
-
Ученые получили цветные снимки кометы Чурюмова-Герасименко
31.12.2016 новости
-
Ученым Европейского космического агентства (ЕКА) удалось получить первые
цветные снимки кометы Чурюмова-Герасименко, на которых она изображена
такой, какой она была бы видима глазом человека. В пресс-релизе
ЕКА сообщается, что комета, как и ожидалось, оказалась преимущественно
серой, с очень небольшими вариациями цвета по поверхности. Подробнее
Свежие комментарии