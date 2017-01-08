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Что такое карма?
09.01.2017 что от нас скрывали
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“Солнце просыпается”
09.01.2017 что от нас скрывали
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Фильм, рассказывающий о солнечной активности и о ее влиянии на человека
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Ученые уточнили обстоятельства гибели мамонтов в асфальтовых ямах
09.01.2017 что от нас скрывали
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Палеонтологи прояснили обстоятельства гибели древних млекопитающих вПодробнее
асфальтовых ямах. Животные проваливались в ямы с густой и вязкой
асфальтовой массой в основном весной и летом. При этом их останки
полностью погружались в асфальт спустя как минимум полгода. Подробности
работы приведены в PLoS One.
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НЛО возле Солнца 20 декабря 2014
09.01.2017 что от нас скрывали
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Битва цивилизаций с Игорем Прокопенко: Звездолет для фараонов
09.01.2017 что от нас скрывали
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Известно, что современная человеческая цивилизация зародилась в четвертом тысячелетии до н.э. Этим временем датируется самые ранние письмена — самых ранних цивилизаций: “египетской” и “шумерской” и именно этим временем датируется — “изобретение колеса”, однако, не все так просто, как об этом часто пишут в учебниках
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В Мьянме спустя 16 лет раскрыли “легенду” о кладбище самолетов времен Второй мировой
08.01.2017 что от нас скрывали
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Проект раскопок в Мьянме, в результате которого должны были быть найденыПодробнее
десятки новых британских истребителей “Спитфайр”, решено было закрыть
после долгих лет неудачных поисков. По сообщению спонсоров проекта,
история о военном захоронении 37 самолетов в аэропорту Мингаладон в
столице Мьянмы Янгоне – не более чем легенда,
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В Германии наградили россиянина, предотвратившего ядерную войну
08.01.2017 что от нас скрывали
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Организация «Друзья Дрездена в Германии» вручила россиянину Станиславу
Петрову почетную премию за героический поступок, совершенный в 1983
году. Из-за сбоя советской системы оповещения о нападении могла начаться
ядерная война, однако благодаря действиям подполковника Петрова этого
удалось избежать. Подробнее
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Растительный человек
08.01.2017 что от нас скрывали
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У многих народов существуют овеянные преданиями старины глубокой представления о древе жизни. С ним связаны представления о появлении на Земле богов и первых людей. На некоторых древних изображениях можно видеть божество, восседающее в кроне древа. Так, согласно древнегреческой легенде, бог плодородия Адонис появился из ствола мироносного дерева, чудесным образом раскрывшегося на десятом месяце созревания плода. Подробнее
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Был ли Йода Средневековым Монахом?
08.01.2017 что от нас скрывали
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Этот двойник Йоды был обнаружен в Средневековом манускрипте, датируемом примерно 1600 годом. Изображение в старинной книге выглядит удивительно похожим на Йоду из Звездных войн. Подробнее
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Тайна Пермского великана Полюда
08.01.2017 что от нас скрывали
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Далеко окрест виден камень Полюд. Как величественный памятник, возносится он над тайгой. Это достопримечательность чердынского пейзажа. С вершины горы хорошо видны Чердынь, Покча, Вильгорт. В ясную погоду можно увидеть даже Кондратьеву Слободу в устье Вишеры. О Полюдовом камне на котором и сейчас виден отпечаток великана, сложено много легенд и преданий. Подробнее
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