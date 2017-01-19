28.10.11 Очевидец пишет, что он таких следов в небе никогда не видел. След и правда очень необычный… Подробнее



Анализируя свет сотен тысяч небесных объектов, астрономы из Университета Джона Хопкинса и проекта Sloan Digital Sky Survey создали уникальную карту загадочных молекул в нашей галактике, которые несут ответственность за странные особенности света, идущего от звезд. Подробнее



Пролетев Плутон, «Новые горизонты» продолжили снимать стремительно удаляющуюся карликовую планету, запечатлев участки поверхности, где в этот момент было утро. Подробнее



В прошлом году исследователи НАСА оценили количество воды, находящейся в атмосфере Красной планеты в настоящее время, в сравнении с количеством воды, заключенной внутри древних марсианских метеоритов. Согласно результатам этого исследования примерно 87 процентов воды испарилось в космос с поверхности планеты. Подробнее



Сегодня, в три часа ночи и шесть часов утра, мимо Земли пролетело

два достаточно крупных астероида размерами в 490 и 540 метров. Небесные

тела разминулись с нашей планетой на расстояниях в семь и десять

миллионов километров, сообщает Центр малых планет Международного

астрономического союза. Подробнее

В прошедшем году человечество

успешно посадило спускаемый аппарат на комету. Какие новые достижения

космической науки ждут нас впереди? Подробнее



Несмотря на разделяемую многими убежденность в том, что с развитием науки уменьшается потребность в обращении к понятию “Бог”, слухи о смерти Всевышнего были преждевременными, считает американский писатель и телеведущий Эрик Метаксас, опубликовавший статью в газете The Wall Street Journal. По словам автора, относительно новые аргументы в пользу существования Бога исходят от самой науки. Подробнее



Количество происшествий с поездами угрожающе растёт, поэтому и не

является откровением для внимательного читателя. Пользуясь, открытыми и

всем доступными источниками, решил проделать небольшое исследование на

предмет всякого рода ЧП на железной дороге. Подробнее