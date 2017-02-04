

Долгое время вопрос: «Могут ли на дне океана обитать разумные существа?» — оставался открытым. Но в 2005 году ученые из британского университета Кардиффа под руководством Джона Паркиса — провели уникальное исследование, в ходе которого выяснилось: Подробнее



105 лет назад в Бостоне над городом завис огромный горящий шар. Тысячи напуганных очевидцев. О загадочном событии написали все газеты. Несколько дней спустя такой же светящийся шар появился неподалеку в городе Вустер. Подробнее



В «Рамаяне» есть красивая легенда, в которой говорится о том, как желая вернуть жизнь и здоровье своим павшим храбрым Воинам, царевич Рама послал царя обезьян Ханумана за цветком жизни – сандживи. Это волшебное растение можно было достать только на горе Кайлас, которая находилась в преддверии священной Шамбалы. Гору Хануман нашёл, а вот как именно выглядит цветок – он не знал, и чтобы не ошибиться, на всякий случай принёс царевичу всю гору. Подробнее



Библейский сюжет о грандиозном сооружении – Вавилонской башне, до сих пор не даёт покоя многочисленным учёным, которые пытаются либо опровергнуть, либо доказать правдивость данной истории. Согласно этой широко известной легенде, однажды люди захотели построить такую башню, которая бы доставала до неба, и это очень не понравилось Богу, который в наказание за человеческую гордыню и самоуверенность лишил людей общего языка. Подробнее





27.10.11 Латвия. Очевидец: “В стороне заходящего

солнца с 17:58 до 18:03 падал какой-то объект. 12-кратного объектива

фотоаппарату не хватило, чтобы зафиксировать детали. Очень интересно,

что же это было такое?”.

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2.11.11 Клонирование – одно из наиболее вязких и странных инноваций человечества. Противоречивость его настолько велика, что тысячи лучших умов человечества борются с миллионами моралистов, пытаясь осознать, чем же на самом деле грозит процесс массового клонирования. Создание клонов живых существ все же считается высшим достижением науки. Однако есть немало свидетельств (в том числе полученных от военных), что наши инопланетные «братья по разуму» уже давно занимаются этим, десятками, если не сотнями, «штампуя» новых людей в своих лабораториях. Причем некоторые из лабораторий, по-видимому, находятся на Земле. Подробнее

2.11.11 Астрономы

Абрахам Лоэб из Гарварда и Эдвин Тернер из Принстона предложили новую

схему поиска внеземных цивилизаций. В настоящее время единственный в мире

крупный проект по поиску таких цивилизаций – SETI – полагается на

обнаружение радиосигналов инопланетян. Вместе с тем развитие оптических

технологий на Земле показывает, что продвинутые внеземные цивилизации

могут почти не использовать радиоволны, которые можно было бы

регистрировать на космических расстояниях. Подробнее



Космическая гонка, целью которой является доставка человека на Марс, стремительно набирает обороты. Не так давно к ней присоединился гениальный изобретатель и инженер Элон Маск, который мечтает «завершить свои дни на Марсе». Подробнее



Необычные “мигания” звезды KIC 8462852, которые некоторые ученые считают следами присутствия высокоразвитых инопланетян, не могли возникнуть в результате столкновения нескольких планет и образования облака из пыли, заявляют астрономы Подробнее