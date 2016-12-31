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NLONews.ru - Тайны цивилизации

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Pikalaina | Lainaa

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Документальный спецпроект. Голос Галактики

01.01.2017 новости   Нет комментариев


Считается, что в космосе царит полная тишина, ведь звук не может распространяться в вакууме, но 1989 году при помощи исследовательского спутника «Вояджер» учёные обнаружили и записали удивительные мелодии, которые издавали Юпитер и

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Получено самое детальное изображение протопланетного диска

01.01.2017 новости   Нет комментариев

Получено самое детальное изображение протопланетного диска
Это новое изображение, полученное на телескопе ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) позволяет с небывалыми подробностями разглядеть протопланетный диск вокруг близкой к нам и похожей на Солнце звезды TW Гидры.

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В галактике Андромеда нашли вращающуюся нейтронную звезду

01.01.2017 новости   Нет комментариев

В галактике Андромеда нашли вращающуюся нейтронную звезду

Исследователи обнаружили в «соседней» галактике Андромеда быстро вращающуюся нейтронную звезду. Данный объект искали на протяжении долгого времени.

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Астрономы обнаружили астероид приближающийся к Земле

01.01.2017 новости   Нет комментариев

Астрономы обнаружили астероид приближающийся к Земле

Астрономы обнаружили ранее неизвестный околоземный астероид, которому дали название BeXB1Uu. Открытие было сделано в обсерватории Серро-Тололо, Чили. Данный астероид в ночь с 1 на 2 апреля, пролетит максимально близко к Земле.

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На мертвой звезде обнаружили кислородную атмосферу

01.01.2017 новости   Нет комментариев

На мертвой звезде обнаружили кислородную атмосферу

Астрофизики впервые наблюдали белый карлик, в атмосфере которого
доминирует кислород. Ранее существование таких объектов предсказывалось
теоретически

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На Марсе замечен левитирующий камень

31.12.2016 новости   Нет комментариев

На Марсе замечен левитирующий камень

На снимке, переданном с Марса роботом “Любопытство” ( NASA Mars rover Curiosity) интернет-исследователи разглядели левитирующий объект. Видно, что камень парит в нескольких сантиметрах от поверхности, отбрасывая на нее тень.

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Астрономы обнаружили сигнал темной материи

31.12.2016 новости   Нет комментариев

Астрономы обнаружили сигнал темной материи
Астрономы, возможно, наконец, обнаружили сигнал темной материи, таинственного и неуловимого вещества, составляющего большую часть материальной Вселенной.

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Две гигантские голубые звезды сольются в единое целое

31.12.2016 новости   Нет комментариев

Две гигантские голубые звезды сольются в единое целое

Яркий объект в соседнем звездном скоплении, о котором десятилетиями
думали как об одной звезде, на самом деле оказался двумя массивными
звездами в процессе слияния. Пара находится примерно в 13 000 световых
годах от Земли в северном полушарии созвездия Жирафа.

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Гигантский НЛО – Стержень разделяется на орбите Солнца – 22 декабря 2014

31.12.2016 что от нас скрывали   Нет комментариев

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Ученые получили цветные снимки кометы Чурюмова-Герасименко

31.12.2016 новости   Нет комментариев


Ученым Европейского космического агентства (ЕКА) удалось получить первые
цветные снимки кометы Чурюмова-Герасименко, на которых она изображена
такой, какой она была бы видима глазом человека. В пресс-релизе
ЕКА сообщается, что комета, как и ожидалось, оказалась преимущественно
серой, с очень небольшими вариациями цвета по поверхности.

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