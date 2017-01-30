Из 20 вариантов проекта Храма Христа Спасителя Александр I утвердил проект неизвестного в то время художника и архитектора Карла Витберга.

Пилот пишет: ” Я сфотографировал группу НЛО с о своего вертолета над хребтом Брукс на Аляске, примерно в 70 милях к северу от Беттльз на обратном рейсе из Арктики. Мы летели курсом на юг и неопознанные объекты были на северном направлении .