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NLONews.ru - Тайны цивилизации

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Странный след в небе над Фресно, Калифорния Соединённые Штаты Америки

21.01.2017 новости   Нет комментариев

28.10.11 Очевидец пишет, что он таких следов в небе никогда не видел. След и правда очень необычный…

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Большая активность НЛО возле Солнца 12-12-2013

21.01.2017 новости   Нет комментариев

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НЛО в околосолнечном пространстве 9 ноября 2013

21.01.2017 новости   Нет комментариев

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Карта загадочных молекул галактики приоткрыла завесу столетней тайны

20.01.2017 новости   Нет комментариев

Карта загадочных молекул галактики приоткрыла завесу столетней тайны

Анализируя свет сотен тысяч небесных объектов, астрономы из Университета Джона Хопкинса и проекта Sloan Digital Sky Survey создали уникальную карту загадочных молекул в нашей галактике, которые несут ответственность за странные особенности света, идущего от звезд.

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Серп Плутона

20.01.2017 новости   Нет комментариев


Пролетев Плутон, «Новые горизонты» продолжили снимать стремительно удаляющуюся карликовую планету, запечатлев участки поверхности, где в этот момент было утро.

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Столкновение с астероидом помогло Марсу обрести океан

20.01.2017 новости   Нет комментариев

Столкновение с астероидом помогло Марсу обрести океан

В прошлом году исследователи НАСА оценили количество воды, находящейся в атмосфере Красной планеты в настоящее время, в сравнении с количеством воды, заключенной внутри древних марсианских метеоритов. Согласно результатам этого исследования примерно 87 процентов воды испарилось в космос с поверхности планеты.

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Мимо Земли пролетело два огромных астероида

20.01.2017 новости   Нет комментариев

Мимо Земли пролетело два огромных астероида

Сегодня, в три часа ночи и шесть часов утра, мимо Земли пролетело
два достаточно крупных астероида размерами в 490 и 540 метров. Небесные
тела разминулись с нашей планетой на расстояниях в семь и десять
миллионов километров, сообщает Центр малых планет Международного
астрономического союза.

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Пять самых захватывающих космических экспедиций будущего

20.01.2017 новости   Нет комментариев

Пять самых захватывающих космических экспедиций будущего

В прошедшем году человечество
успешно посадило спускаемый аппарат на комету. Какие новые достижения
космической науки ждут нас впереди?

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Наука приводит все больше аргументов в пользу идеи существования Бога

19.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Несмотря на разделяемую многими убежденность в том, что с развитием науки уменьшается потребность в обращении к понятию “Бог”, слухи о смерти Всевышнего были преждевременными, считает американский писатель и телеведущий Эрик Метаксас, опубликовавший статью в газете The Wall Street Journal. По словам автора, относительно новые аргументы в пользу существования Бога исходят от самой науки.

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Почему в мире увеличилось количество ЧП на железной дороге?

19.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Количество происшествий с поездами угрожающе растёт, поэтому и не
является откровением для внимательного читателя. Пользуясь, открытыми и
всем доступными источниками, решил проделать небольшое исследование на
предмет всякого рода ЧП на железной дороге.

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