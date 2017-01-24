Известный американский исследователь Джозеф Скиппер (Joseph P. Skipper, Investigator) отыскал очередную сенсацию. Ну, по крайней мере сильно озадачил, опубликовав на своем сайте снимок из официального каталога НАСА. На фото (зайдя на сайт, можно скачать увеличенный снимок) видна какая-то штуковина, наличие которой совсем не вяжется с местом съемки. А именно – с Луной. Недалеко от посадочного модуля расположена то ли чья-то голова, то ли воздушный шарик с нарисованными на нем глазами, то ли прозрачный щит. Подробнее

1) В среду (26 октября, 2011) около 8 вечера. Между городом Помона, штат Калифорния и Клермонт, штат Калифорния, было замечено примерно 10 и более ярких огней, оранжевого цвета, в темном небе. Подробнее



НЛО и другие аномалии в околосолнечном пространстве – Обзор за 13 декабря 2013 Подробнее



Подборка видео Подробнее



Потрясающее видео очень интересного объекта в небе на Майами, США. Майами — город, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд, самом населённом округе в штате Флорида и восьмом по численности населения округе в Соединённых Штатах Америки. Подробнее



Ученые открыли комету, которая почти не имеет хвоста – и на этом сюрпризы не заканчиваются. Эта новая комета, которая возвращается к нам с окраин Солнечной системы, могла на самом деле сформироваться во внутренней части нашей планетной системы, вблизи Солнца, говорят ученые. Подробнее



Одни ли мы во Вселенной? Этот вопрос – обобщенный в знаменитом уравнении

Дрейка – в течение полувека остается одним из самых «непокорных и

неподатливых» в науке. Однако в новой работе

исследователи показывают, что недавние открытия экзопланет вместе с

более широким подходом к этому вопросу делают возможным расчет

эмпирически корректной вероятности существования продвинутой

технологической цивилизации когда-либо за всю историю существования

Вселенной. Подробнее



Если вы надумаете посетить центр галактики J0230, не забудьте захватить

ветрозащитную куртку. Вам придется иметь дело с ветром, который дует со

скоростью около 200 миллионов километров в час, что составляет

приблизительно одну пятую скорости света. Двигаясь с такой скоростью, вы

сможете облететь вокруг Земли примерно за 0,7 секунды. Подробнее



Ученые, исследующие океанические глубины сделали неожиданное открытие,

способное изменить имеющиеся представления о сверхновых звездах за

пределами нашей Солнечной системы. Они изучили космическую пыль со дна

океана, источником которой предположительно являются сверхновые взрывные

звезды. Цель исследования состояла в том, чтобы определить количество

тяжелых элементов, образовавшихся в результате взрывных процессов. Подробнее