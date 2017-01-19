-
Странный след в небе над Фресно, Калифорния Соединённые Штаты Америки
21.01.2017 новости
-
28.10.11 Очевидец пишет, что он таких следов в небе никогда не видел. След и правда очень необычный…Подробнее
-
Большая активность НЛО возле Солнца 12-12-2013
21.01.2017 новости
-
Подробнее
-
НЛО в околосолнечном пространстве 9 ноября 2013
21.01.2017 новости
-
-
Карта загадочных молекул галактики приоткрыла завесу столетней тайны
20.01.2017 новости
-
Анализируя свет сотен тысяч небесных объектов, астрономы из Университета Джона Хопкинса и проекта Sloan Digital Sky Survey создали уникальную карту загадочных молекул в нашей галактике, которые несут ответственность за странные особенности света, идущего от звезд. Подробнее
-
Серп Плутона
20.01.2017 новости
-
Пролетев Плутон, «Новые горизонты» продолжили снимать стремительно удаляющуюся карликовую планету, запечатлев участки поверхности, где в этот момент было утро.
-
Столкновение с астероидом помогло Марсу обрести океан
20.01.2017 новости
-
В прошлом году исследователи НАСА оценили количество воды, находящейся в атмосфере Красной планеты в настоящее время, в сравнении с количеством воды, заключенной внутри древних марсианских метеоритов. Согласно результатам этого исследования примерно 87 процентов воды испарилось в космос с поверхности планеты. Подробнее
-
Мимо Земли пролетело два огромных астероида
20.01.2017 новости
-
Сегодня, в три часа ночи и шесть часов утра, мимо Земли пролетело
два достаточно крупных астероида размерами в 490 и 540 метров. Небесные
тела разминулись с нашей планетой на расстояниях в семь и десять
миллионов километров, сообщает Центр малых планет Международного
астрономического союза. Подробнее
-
Пять самых захватывающих космических экспедиций будущего
20.01.2017 новости
-
В прошедшем году человечествоПодробнее
успешно посадило спускаемый аппарат на комету. Какие новые достижения
космической науки ждут нас впереди?
-
Наука приводит все больше аргументов в пользу идеи существования Бога
19.01.2017 что от нас скрывали
-
Несмотря на разделяемую многими убежденность в том, что с развитием науки уменьшается потребность в обращении к понятию “Бог”, слухи о смерти Всевышнего были преждевременными, считает американский писатель и телеведущий Эрик Метаксас, опубликовавший статью в газете The Wall Street Journal. По словам автора, относительно новые аргументы в пользу существования Бога исходят от самой науки. Подробнее
-
Почему в мире увеличилось количество ЧП на железной дороге?
19.01.2017 что от нас скрывали
-
Количество происшествий с поездами угрожающе растёт, поэтому и не
является откровением для внимательного читателя. Пользуясь, открытыми и
всем доступными источниками, решил проделать небольшое исследование на
предмет всякого рода ЧП на железной дороге. Подробнее
Свежие комментарии