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NLONews.ru - Тайны цивилизации

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Что такое карма?

09.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

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“Солнце просыпается”

09.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Фильм, рассказывающий о солнечной активности и о ее влиянии на человека

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Ученые уточнили обстоятельства гибели мамонтов в асфальтовых ямах

09.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Палеонтологи прояснили обстоятельства гибели древних млекопитающих в
асфальтовых ямах. Животные проваливались в ямы с густой и вязкой
асфальтовой массой в основном весной и летом. При этом их останки
полностью погружались в асфальт спустя как минимум полгода. Подробности
работы приведены в PLoS One.

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НЛО возле Солнца 20 декабря 2014

09.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

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Битва цивилизаций с Игорем Прокопенко: Звездолет для фараонов

09.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Известно, что современная человеческая цивилизация зародилась в четвертом тысячелетии до н.э. Этим временем датируется самые ранние письмена — самых ранних цивилизаций: “египетской” и “шумерской” и именно этим временем датируется — “изобретение колеса”, однако, не все так просто, как об этом часто пишут в учебниках

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В Мьянме спустя 16 лет раскрыли “легенду” о кладбище самолетов времен Второй мировой

08.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

В Мьянме спустя 16 лет раскрыли "легенду" о кладбище самолетов времен Второй мировой

Проект раскопок в Мьянме, в результате которого должны были быть найдены
десятки новых британских истребителей “Спитфайр”, решено было закрыть
после долгих лет неудачных поисков. По сообщению спонсоров проекта,
история о военном захоронении 37 самолетов в аэропорту Мингаладон в
столице Мьянмы Янгоне – не более чем легенда,

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В Германии наградили россиянина, предотвратившего ядерную войну

08.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Организация «Друзья Дрездена в Германии» вручила россиянину Станиславу
Петрову почетную премию за героический поступок, совершенный в 1983
году. Из-за сбоя советской системы оповещения о нападении могла начаться
ядерная война, однако благодаря действиям подполковника Петрова этого
удалось избежать.

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Растительный человек

08.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Растительный человек

У многих народов существуют овеянные преданиями старины глубокой представления о древе жизни. С ним связаны представления о появлении на Земле богов и первых людей. На некоторых древних изображениях можно видеть божество, восседающее в кроне древа. Так, согласно древнегреческой легенде, бог плодородия Адонис появился из ствола мироносного дерева, чудесным образом раскрывшегося на десятом месяце созревания плода.

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Был ли Йода Средневековым Монахом?

08.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Был ли Йода Средневековым Монахом?

Этот двойник Йоды был обнаружен в Средневековом манускрипте, датируемом примерно 1600 годом. Изображение в старинной книге выглядит удивительно похожим на Йоду из Звездных войн.

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Тайна Пермского великана Полюда

08.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Тайна Пермского великана Полюда

Далеко окрест виден камень Полюд. Как величественный памятник, возносится он над тайгой. Это достопримечательность чердынского пейзажа. С вершины горы хорошо видны Чердынь, Покча, Вильгорт. В ясную погоду можно увидеть даже Кондратьеву Слободу в устье Вишеры. О Полюдовом камне на котором и сейчас виден отпечаток великана, сложено много легенд и преданий.

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