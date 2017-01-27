Австралийские учёные зафиксировали странный и очень мощный

радиосигнал неизвестного происхождения из глубокого космоса. Загадочные

радиоволны удалось перехватить при помощи 12 телескопов в Австралии,

Чили, Германии, на Гавайях, в Индии, американском штате Калифорния и на

Канарских островах Подробнее



Посадка европейского аппарата «Филы» на поверхность

кометы, летящей со скоростью 135 000 км/ч, ознаменовала начало новой

главы в исследованиях космического пространства. Это только начало новой

космической эры, и ученые задумывают новые невероятные экспедиции,

реализация которых возможна в обозримом будущем. Подробнее



Ученые, наконец, обнаружили месторасположение трех источников ярких

гамма-лучей. Последние исходят от объектов, находящихся вне Млечного

Пути. Подробнее



– Дар свыше или шарлатанство. Есть ли у обычных людей способности к телекинезу; – Ультразвуковой вокабуляр. Как заговорить с дельфином на одном языке; – Всегда на связи. Кому дано наладить телепатический Подробнее



В июле 1943 года в условиях строжайшей секретности рождался немецкий план «Цитадель». Командование Вермахта рассчитывало взять в кольцо и уничтожить Центральный и Воронежский фронты Красной Армии. Подробнее



У всех на слуху рассказы об исцеляющей силе молитвы. Ученые задались вопросом: «Как это работает?». Результаты экспериментов поразительны – молитва действительно способна творить чудеса! Съёмочная группа Подробнее



Вопросы и Ответы ZetaTalk

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Мы полагаем, что то, как люди видят мир, соответствует некой

объективной истине. Но это не совсем так. Давайте проведем мысленный

эксперимент и выйдем на связь с некоторыми инопланетянами, чтобы увидеть, как сильно мы заблуждаемся по этому вопросу. Подробнее



Если внимательно посмотреть на нательные

крестики, которые многие из нас носят сегодня, то можно заметить, что от

места скрещивания двух перекладинок идет сияние, вроде расходящихся во

все стороны коротких лучей. При определенной доле фантазии можно даже

заключить, что это перья. Именно так и считали местные народы и китайцы

Приморья. Подробнее