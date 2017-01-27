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Австралийские астрономы поймали загадочные радиоволны из космоса
29.01.2017 новости
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Австралийские учёные зафиксировали странный и очень мощныйПодробнее
радиосигнал неизвестного происхождения из глубокого космоса. Загадочные
радиоволны удалось перехватить при помощи 12 телескопов в Австралии,
Чили, Германии, на Гавайях, в Индии, американском штате Калифорния и на
Канарских островах
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Амбициозные планы учёных
29.01.2017 новости
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Посадка европейского аппарата «Филы» на поверхность
кометы, летящей со скоростью 135 000 км/ч, ознаменовала начало новой
главы в исследованиях космического пространства. Это только начало новой
космической эры, и ученые задумывают новые невероятные экспедиции,
реализация которых возможна в обозримом будущем. Подробнее
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Обнаружены источники гамма-сигналов, посылаемых из-за пределов нашей Галактики
29.01.2017 новости
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Ученые, наконец, обнаружили месторасположение трех источников ярких
гамма-лучей. Последние исходят от объектов, находящихся вне Млечного
Пути. Подробнее
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Скрытая угроза. 08. Сила мысли
29.01.2017 что от нас скрывали
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– Дар свыше или шарлатанство. Есть ли у обычных людей способности к телекинезу; – Ультразвуковой вокабуляр. Как заговорить с дельфином на одном языке; – Всегда на связи. Кому дано наладить телепатический
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Решающая танковая битва на Курской дуге
28.01.2017 что от нас скрывали
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В июле 1943 года в условиях строжайшей секретности рождался немецкий план «Цитадель». Командование Вермахта рассчитывало взять в кольцо и уничтожить Центральный и Воронежский фронты Красной Армии.
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Тайны мира с Анной Чапман. Тайна молитвы
28.01.2017 что от нас скрывали
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У всех на слуху рассказы об исцеляющей силе молитвы. Ученые задались вопросом: «Как это работает?». Результаты экспериментов поразительны – молитва действительно способна творить чудеса! Съёмочная группа Подробнее
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НЛО возле Солнца 2 января 2015
28.01.2017 что от нас скрывали
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Вопросы и Ответы ZetaTalk за 13 июля 2013 г.
28.01.2017 что от нас скрывали
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Вопросы и Ответы ZetaTalk
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Чем инопланетяне могут отличаться от нас?
28.01.2017 что от нас скрывали
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Мы полагаем, что то, как люди видят мир, соответствует некойПодробнее
объективной истине. Но это не совсем так. Давайте проведем мысленный
эксперимент и выйдем на связь с некоторыми инопланетянами, чтобы увидеть, как сильно мы заблуждаемся по этому вопросу.
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Летающий человек дальневосточной тайги
27.01.2017 что от нас скрывали
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Если внимательно посмотреть на нательные
крестики, которые многие из нас носят сегодня, то можно заметить, что от
места скрещивания двух перекладинок идет сияние, вроде расходящихся во
все стороны коротких лучей. При определенной доле фантазии можно даже
заключить, что это перья. Именно так и считали местные народы и китайцы
Приморья. Подробнее
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