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NLONews.ru - Тайны цивилизации

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Ошибки американской разведки, которые приводили к войнам

01.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Ошибки американской разведки, которые приводили к войнам

Гренада. 1983 год. На Гренаде произошла революция, в результате которой к власти пришли местные марксисты. Новое правительство этой небольшой островной страны пыталось провести экономические реформы при помощи Кубы и СССР. Это напугало США, крайне опасавшиеся «экспорта» кубинской революции.

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Заветный город царицы Савской

01.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Царица Савская – один из самых известных библейских персонажей. Впервые
она упоминается в Третьей книге Царств Ветхого Завета. И хотя ее
существование считают недоказанным, образ царицы Савской оказал
значительное влияние на фольклор и литературу народов Европы, Северной
Африки и Ближнего Востока. В наши дни к нему неоднократно обращались
кинематографисты. Вот только где находилась ее страна?

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В чем истинное назначение древних пирамид?

01.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

В чем истинное назначение древних пирамид?

Результаты многолетних исследований загадочных сооружений привели ученых к сенсационным выводам. Потрясающую находку сделали японские дайверы у берегов острова Йонагуни. Ныряльщики обнаружили на дне гигантские каменные ступени. Более тщательное обследование позволило найти идеально круглые шахтные отверстия.

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Счастливый приз капитана Инглэнда

01.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Счастливый приз капитана Инглэнда

Эдвард Инглэнд начал новую жизнь в тот самый день, когда шлюп, на
котором он служил помощником капитана, был захвачен пиратами. Ведь он
давно хотел стать джентльменом удачи. Незаурядная храбрость и милосердие
к побежденным снискали ему славу как на морских просторах, так и на
суше. Сопровождаемый удачей, он никогда не сдавался, и, в отличие от
остальных пиратов, спокойно дожил до старости.

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Десять невероятных древних технологий

01.02.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Десять невероятных древних технологий

В этой статье приведены яркие примеры передовых древних
технологий, опередивших время. Некоторые из этих сложных изобретений
были позже повторно открыты уже в современную эпоху, однако далеко не
все. Можно не сомневаться в том, что наши предки обладали совершенными
знаниями в самых различных сферах.

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Огромные НЛО, “RODs” и Аномалии в околосолнечном пространстве – Обзор 23 декабря 2013

31.01.2017 новости   Нет комментариев

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Искатели: Зодчий непостроенного храма

31.01.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Из 20 вариантов проекта Храма Христа Спасителя Александр I утвердил проект неизвестного в то время художника и архитектора Карла Витберга.

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Пилот вертолета сфотографировал НЛО над Аляской

31.01.2017 новости   Нет комментариев

Пилот вертолета сфотографировал НЛО над Аляской

Пилот пишет: ” Я сфотографировал группу НЛО со своего вертолета над хребтом Брукс на Аляске, примерно в 70 милях к северу от Беттльз на обратном рейсе из Арктики. Мы летели курсом на юг и неопознанные объекты были на северном направлении.

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Странный объект над Алматы 10.12.2013

31.01.2017 новости   Нет комментариев


Странный объект над Алматы 10.12.2013. Метеорит, комета или НЛО?

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Может ли жизнь появиться не на планете, а в космическом пространстве?

30.01.2017 новости   Нет комментариев

Может ли жизнь появиться не на планете, а в космическом пространстве?

Когда мы думаем о том, существуют инопланетяне или нет, мы обычно
представляем их на планете, похожей на Землю, которая вращается
где-нибудь у далекой звезды. Едва ли кто задумывается о том, что они
живут в самом космосе.

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