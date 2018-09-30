Могила льва 1997 г

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В прежние времена на почвах, каковые на данный момент существуют в распоряжении белорусской страны, все спорные вопросы решались посредством стрел и меча. Одним прекрасным днем Всеслав князь влюбляеться в крассивую и милую и хочет замуж по обмену Любава Вокс. Но если бы было так легко, поскольку Любава – жена кузнеца Машека. Для собственной похоти Всеслав пошел на гадость и разлучил пару влюбленных. Но кузнецы постоянно имиели славу тем, что не когда не здаваться, что бы не случилось, не согнут спину под похотью князей зазнавшихся. Машек собирет народную дружину и пойдет войной на Всеслава, поскольку воля всего народа не признает заскоков богачей и не любит, когда кто то разлучит влюбленных.

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