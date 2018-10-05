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Россия будет передана Англии после 2021 года.

05.10.2018 Важные   Нет комментариев





В видео речь о том, что Елизавета 2 королева англии, википедия — может пояснить, хочет предъявить на Россию свои права

То что у нас раньше было это лишь цветы, на пути Голод и Мор (не просто обсуждалась тема голода и мора, сами уже напросились). Так вот готовьтесь, вас уже не избежит эта участь. А ну конечно — каждый вздумает — уж меня это наверное не коснется, я — чиновник, бизнесмен и тд моя хата с краю, но помните старую народную Русскую поговорку — от сумы и от тюрьмы не заречешься, ну а теперь и от смерти голодной, ведь люди оскотинились и пойдут мимо умирающего абсолютно спокойно, ладно если не пнут по ходу движения. А что до Путина, он выбрал свой путь.. Елизавета 2 королева англии, википедия

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