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Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

09.10.2018 Новости   Нет комментариев







23.09.2017 г. с Марса в данные NASA пришла новая фото, на ней находится темно-светло синий практически тёмный камень достаточно необычной формы. Он весьма похож на череп робота, а поклонникам «Звездные войны хан соло» смотреть онлайн 1080 он напоминает голову Дарта Вейдера.

Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

На камне несложно разобрать «глазницы» и часть «носа» посередине. Ниже что-то наподобие рта с «зубами». На природное явление не весьма похоже. Это возможно голова робота либо голова скульптуры, лишь весьма маленькой. По размеру данный камень менее трех сантиметров в ширину и, если судить по фотке, он совсем случайно выкатился наружу, в то время, когда марсоход покинул колею на поверхности.

Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

Это не первая «голова», обнаруженная фотографиях Марса, кроме этого ранее на фото марса обнаружили кроме того самих маленьких «инопланетян» либо что-то совсем похожее на них.

Маленькие «марсиане» с наиболее ранних снимков как в Звездные войны эпизод 8

 

Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

На том же фото с «головкой» немного ниже, у левого угла возможно отыскать плоский камень, на котором можно видеть два углубления, похожие на отпечаток стопы. Вероятно ли, что их покинул тот же «робот», у которого в собственности «голова» Звездные войны хан соло смотреть онлайн 1080?

Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера

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