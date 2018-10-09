Странный марсианский камень похож на голову робота или Дарта Вейдера







23.09.2017 г. с Марса в данные NASA пришла новая фото, на ней находится темно-светло синий практически тёмный камень достаточно необычной формы. Он весьма похож на череп робота, а поклонникам «Звездные войны хан соло» смотреть онлайн 1080 он напоминает голову Дарта Вейдера.

На камне несложно разобрать «глазницы» и часть «носа» посередине. Ниже что-то наподобие рта с «зубами». На природное явление не весьма похоже. Это возможно голова робота либо голова скульптуры, лишь весьма маленькой. По размеру данный камень менее трех сантиметров в ширину и, если судить по фотке, он совсем случайно выкатился наружу, в то время, когда марсоход покинул колею на поверхности.

Это не первая «голова», обнаруженная фотографиях Марса, кроме этого ранее на фото марса обнаружили кроме того самих маленьких «инопланетян» либо что-то совсем похожее на них.

Маленькие «марсиане» с наиболее ранних снимков как в Звездные войны эпизод 8

На том же фото с «головкой» немного ниже, у левого угла возможно отыскать плоский камень, на котором можно видеть два углубления, похожие на отпечаток стопы. Вероятно ли, что их покинул тот же «робот», у которого в собственности «голова» Звездные войны хан соло смотреть онлайн 1080?

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