Славяно-Арийские Веды Атлантида. Веды читать на русском

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Веды читать на русском

Комплекс документов под неспециализированным заглавием «Славяно-Арийские Веды» (потом — легко «Веды») отражает историю на Земле на протяжении последних нескольких 100 тысяч лет, — в крайней мере, не меньше 600 000 лет.

Главные вехи данной истории удивляют любого человека, что соприкасается с Ведами, потому, что ему, всю жизнь, вбивали в голову то, что его родственная связь начинается, якобы, от мартышек, а написанную каким-либо методом историю, ограничивали лишь несколькими 1000 лет, т.е., периодами Древнего Египта.

Веды, по собственной базе, на которой были изначально записаны, разделились на 3 главные группы:

q сантии — это плитки из драгоценного металла, не поддается коррозии (в большинстве случаев, из золотые), на них тексты наносилась путём отчеканки, и каковые, после этого, были зкреплены кольцами, на подобии книг;

q харатьи — книги либо тексты на страницах из отличного пергамента;

q волхвари — древесные дощечки с письменаи.

Самые старые документы — это сантии.

Вот, «Сантии Веды Перуна» (Книжка познаний либо Книга Мудрости Перуна) была написана 40 000 лет назад (либо в 38 000 году до н.э.) можно веды читать на русском.

Изначально эти сантии звались Ведами, но в них имеется упоминания о вторых Ведах, которых ещё раньше именовали Древними и каковые, на сегодня или утеряны, или сохраняются в укромных тайниках и до тех пор сейчас, по каким-либо обстоятельствам, не оглашаются. Советую всем славяно арийские веды читать и знать нашу историю в правдивой версии.

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