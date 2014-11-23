Звезда Апокалипсиса приближается к Земле



Статья не новая, написана в декабре 2011г, но думаю интересно будет ее перечитать с учетом произошедших с той поры событий.

Рисунки в виде колец, кругов и других

геометрических фигур, образованных на полях полегшими растениями, появляются на

полях со времен Древнего Рима. Они периодически появляются во многих странах

мира: Англия, Франция, Голландия, Япония, Германия, Россия, Украина, Польша,

Канада и др. странах. В настоящее время имеются около 9 тысяч фотографий с

изображениями различных загадочных объектов. В основном это изображение

звездообразных объектов, кругов и фрактальных фигур.

Кто же «автор» этих

многочисленных рисунков и для чего они предназначены. Человеку, изменить

структуру клеток растений, не повреждая их, явно не под силу. Возможно, рисунки

на полях – это предупреждение инопланетных цивилизаций всему человечеству о

приближающемся катаклизме. Мышление пришельцев трудно понять, но логика и

математика у всех разумных существ должна быть одинаковой. О чем же нас предупреждают

представители внеземного разума?

В многочисленных мифах, легендах и древних

исторических документах содержится множество информации о массивном

звездообразном объекте, который посещает нашу Солнечную систему с

периодом 4 -5 тысяч лет. Предположительно, это потухшая нейтронная

звезда, которую наше

светило захватило своим тяготением сравнительно недавно.

В нашей Галактике, по предположениям

астрономов, находится около миллиарда нейтронных звезд, которые при

незначительных размерах – 5–20 км и массой 0,01 – 2 солнечных масс, обладают

сильным магнитным полем (порядка 1011-1012 Гс.) и

огромной скоростью вращения вокруг своей оси. Погасшие нейтронные звёзды зафиксировать очень сложно,

так как они почти не излучают в оптическом диапазоне электромагнитных волн, а у

«потухших» нейтронных звезд отсутствует и радиоизлучение. Масса этого небесного

тела больше чем у Юпитера, но значительно меньше солнечной. Астрономы НАСА нашли

ошибку в теоретических расчетах индийского астронома Чандрасекара, согласно

которым масса нейтронной звезды не может быть меньше 1,4 масс Солнца. Исходя из их расчетов, масса нейтронной звезды может

быть меньше 0,01 солнечной. И такие нейтронные звезды уже обнаружены

астрономами. Кроме того масса звезды со временем уменьшается за счет эмиссии

нейтронов с ее поверхности.

Согласно многочисленным сведениям содержащихся

в древних легендах и преданиях, это массивное тело сопровождает 11 спутников,

обширная темная туманность и газопылевой

шлейф. Цвет объекта черно-коричневый. При аккреции (выпадении вещества на его

поверхность), и выделении кинетической энергии, его цвет изменяется на красный

или ослепительно белый. Обнаружить такой объект, который окружен обширным

газопылевым облаком, на большом

расстоянии достаточно сложно.

Большинство изображений на полях – звезды или звездообразные объекты.

Возможно, это изображения нейтронной звезды, которая уже приближается к нашей

планете. Древние греки называли это небесное тело Тифон или Медуза

Горгона, шумеры — Тиамат, египтяне — Сет, Змей Апоп, Хуракан (индейцы племени

киче), Радж-звезда, Гаруда, Шива (Индия), Красноволосый дракон (Китай), Великий

Змей (ацтеки), Змей-Радуга (аборигены Австралии).





Рис. №

1. Звезда. Рисунок на полях (прорисовка).







Изображение Медузы Горгоны (антропоморфное изображение звезды) на Горгонионе (щит). Греция.





Звезда скифов с головами драконов.

Исходя из теоретических разработок

моделей нейтронных звёзд, следует, что при выпадении вещества захваченного

звездой на её поверхность в результате взаимодействия с магнитным полем (гравитационным притяжением и кинетической

энергией падающего вещества), возникнет сложная

картина вихревых движений. Вещество будет приближаться к звезде по самым

разнообразным траекториям. По одним секторам звезды приближаться, и удаляться

по другим, образуя петли, спиральные протуберанцы выбросы захваченного вещества

и плазмы из своей короны. Это так называемые режимы «пропеллера» и «эжекции».

Нейтронную звезду размером 5-20 км никто из астрономов в телескоп не наблюдал,

но она должна выглядеть как быстровращающийся крест (сглаженная свастика).

Рис. № 2. Четырехлучевая звезда. Рисунок на полях.

Рис. № 3. Быстровращающаяся звезда и ее корона в виде

лучей.





Рис. №

4. Протуберанцы нейтронной звезды.





В древней Греции Медуза Горгона – это

одно из названий нейтронной звезды. Горгоны, в греческой мифологии, — крылатые

чудовища со змеями вместо волос, взгляд которых был смертелен для обычного

человека (возможно, рентгеновское

излучение звезды).

На одном из рисунков на полях Англии (Кингстоун) имеется изображение напоминающее

Медузу. Вероятно, так выглядит звезда,

которую сопровождает обширное газопылевое

пылевое облако. В ее хвосте и в облаке нарисовано 11

спутников, Это еще раз подтверждает, что на рисунке изображена нейтронная

звезда.









Рис. №5. 182-метровая

Медуза на поле ячменя в Кингстоуне, Оксфордшир.











Необычный небесный объект, который обнаружили с помощью телескопа Wise за орбитой Нептуна в инфрокрасном спектре эл. волн, очень похож на четырехлучевую нейтронную звезду класса «пропеллер». В «хвосте» звезды отчетливо просматриваются ее спутники.

Многие рисунки на полях изображают это же небесное тело.





Рис. № 6

. Звезда-комета с длинным шлейфом. Рисунок на полях.











Луна, Дракон и Солнце. Справа — прорисовка картинки на полях.





В Китае и Южной

Америке Это небесное изображали в виде двуглавого Дракона. После

сближения с Солнцем у звезды появился огромный газовый шлейф состоящий

из вещества захваченного у Солнца.

Знал о этом необычном небесном теле и Нострадамус. Причем он конкретно

называл виновника будущего катаклизма — Тифон. Его пророчества о

появлении «страшной звезды».



Рисунок на полях и рисунок из «Потерянной книги Нострадамуса».

Подобные изображения встречаются не только на полях. Имеются

многочисленны наскальные рисунки и петроглифы с изображением этого

небесного тела.



Двуглавый Змей. Древний геоглиф в штате Онтарио.



Трехлавый Тифон. Греция.

Возможно, изображая

древние артефакта на полях, создатели рисунков пытаются привлечь наше

внимание к будущей катастрофе, которая будет вызвана приближающейся

звездой.







Рисунок на полях Германии и древний артефакт с изображением крест-звезды.







Рисунок на полях с изображением Луны, неизвестного небесного тела,возможно, звезды и артефакт из Нью Мехико.





Рис. № 7 . Солнце и

жук-скарабей. Украшение. Египет.





В египетском папирусе под названием

«Книга о том, что в ином мире» имеется описание «битвы» бога Ра с Апопом. Бог

Солнца не может справиться с чудовищем и призывает других богов к совместной

борьбе со Змеем, «который уже поглотил всю воду следующего часа, чтобы

затруднить путь богу Ра, и заполнил своими изгибами 450 локтей» (вероятно,

имеется ввиду угловые размеры Апопа на небосводе – Прим. С.В.) Сил одного Ра

оказывается недостаточно для борьбы с ним – на помощь ему является змей Мехен,

образуя своими изгибами, «род щита» вокруг него. Исида и другие богини своими

заклинаниями связывают и уязвляют Апопа. Во время этого «сражения» наше светило

проходит через змееобразный шлейф нейтронной звезды: «Канат барки (Ра)

превращается в змея, чтобы вынести её на свет, а она сама проводится через тело

змея в 1300 локтей…. Ра выходит из пасти змея уже не «плотью», а в виде «скарабея».

Вероятно, в результате воздействия

тяготения нейтронной звезды из атмосферы Солнца произошел выброс гигантских

протуберанцев, и наше светило стало напоминать египтянам жука скарабея.

На одном из современных рисунков на

полях имеется аналогичное изображение жука-сакрабея. Возможно, во время

очередного сближения нейтронной звезды с Солнцем произойдет аналогичный

катаклизм, который описан в древнем египетском документе.

Рис. № 8. Рисунок на полях. Жук скарабей

проглатывающий Солнце.





Имеются

и другие рисунки, которые напоминают жука скарабея, птицу или стрекозу. На некоторых из них изображены 11 спутников.

Например, у «стрекозы»

на поле ячменя в Ятесбери показаны

спутники на фоне звезды. Крылья — символ движения, перемещения.





Рис. № 9. 45 метровый рисунок «стрекозы» на поле ячменя в Ятесбери, Уилтшир.





На шумерской цилиндрической печати имеется изображение

звезды с 11 спутниками, которую они называли Тиамат (дракон). Во время сближения звезды с нашей планетой

произошел Всемирный потоп, который был вызван притяжением нейтронной звезды

(приливной волной). Ужасные бедствия, в отличие от потоп Ноя, продолжались семь

дней. В вавилонских клинописных текстах год, когда произошел потоп, назывался

«годом ревущего дракона».

Рис. № 10. Звезда с 11 спутниками.

Прорисовка фрагмента цилиндрической печати VA/243. Шумер, 4500 год до н.э..

Самый крупный из спутников древние шумеры и аккадцы называли Кингу.

В «Эпосе о Гильгамеше» так повествует,

о потопе, который длился семь дней и ночей:

Что

было светлым – во тьму обратилось,

Вся

земля раскололась, как чаша.

Первый

день бушует Южный ветер,

Быстро

налетел, затопил горы

Словно

войной людей настигая.

Потопом

буря покрывает землю,

И

всё человечество стало глиной…

Имеется и другие рисунки на полях, где изображено необычное небесное тело, которое сопровождает 11 спутников.

Рис. № 11.

Рисунок на полях. Схематическое

изображение звезды и ее 11 спутников. В центре нейтронная звезда.





Рис. № 12.

Рисунок на полях. Спутники звезды.

Возможно, один из них имеет своих сателлитов.





В горах Армении имеются огромное

количество наскальных рисунков, которые изображают карты звездного неба,

солярные знаки и другие необычные явления на небосводе. В труде «Наскальные изображения

Гегамских гор» (авторы — Мартиросян и Исраелян) опубликованы многочисленные

петроглифы с рисунками различных событий древнего мира. На одном из них имеется

изображение шарообразной Земли с людьми и антиподами на ее поверхности. Рядом с

нашей планетой показана правосторонняя свастика и крест обозначающий вращение в

разных направлениях. Несомненно, свастика – это упрощенное изображение

быстровращающейся нейтронной звезды.

Рис. № 13 . Наскальная пиктограмма в Гегамских горах. Армения.

Рис. № 14.

Рисунок на полях с изображением

креста и головами драконов.







Золотая табличка

индейцев навахо. Звезда в виде свастики и Солнце. Перемычка соединяющая

два этих небесных тела — захват вещества нейтронной звездой.









Рис. №. 15. Рисунок на полях. Крест, состоящий из 11 кругов. Возможно, это изображение спутников звезды.

















В

более упрощенном виде вращающуюся звезду наши предки изображали в виде креста в

круге. Таких наскальных рисунков на земном шаре очень много, но это не Солнце.

Рядом с этим символом звезды люди каменного века, иногда, рисовали наше светило

в виде точки в круге или шара с отходящими от него лучами. Так, обычно, рисуют

Солнце маленькие дети.

Рис. № 16 . Ухтасар. Крест-Солнце.

Армения.\

Рис № 17. Оттиск с цилиндрической печати из Ниппура. Пахари, взирающие

на крестообразное небесное тело.





Крест в круге на полях Франции.

продолжение во второй части