Астрономы: Что такое парад планет и будет ли он в 2012 году



В этой статье собрана научная информация о том, какие бывают парады планет,

как они видны в небе.

Парад планет (точный термин — соединение) —

астрономическое явление, во время которого определенное количество

планет Солнечной системы выстраивается близко к одной линии. При этом

объекты визуально находятся близко на небе. Если разность эклиптических

широт при этом также мала, возможны явления покрытия физически более

далёкого объекта, прохождения планеты по диску Солнца (в случае

соединения внутренней планеты и Солнца) или затмения Солнца (в случае

соединения Луны и Солнца).

Внутренние планеты Венера и Меркурий за один синодический период

дважды вступают в соединение с Солнцем. Если при этом планета

расположена между Землёй и Солнцем, наступает нижнее соединение

(внутреннее); если Солнце расположено между планетой и Землёй, тогда это

явление называется верхним соединением (внешним).

Малый парад — астрономическое явление, во время

которого четыре планеты выстраиваются в одну линию в пространстве и

видны на небе близко друг к другу. К этим планетам относятся: Венера,

Марс, Сатурн, Меркурий. Малый парад планет происходит 1 раз в год.

Большой («великий») парад

— астрономическое явление, во время которого шесть планет выстраиваются

в одну линию. К ним относятся: Земля, Венера, Юпитер, Марс, Сатурн,

Уран. Большой парад планет происходит раз в 20 лет.



Видимым парадом

планет называется планетная конфигурация, когда пять ярких планет

Солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) в своём

движении по небосводу подходят друг к другу на близкое расстояние и

становятся видны в одно время в небольшом секторе (10 — 40 градусов)

неба. Парад планет можно наблюдать либо вечером, либо утром.

Мини-парад планет с участием четырёх планет происходит чаще, а

мини-парады планет с участием трёх планет можно наблюдать ежегодно (или

даже два раза в году), однако условия их видимости не одинаковы для

различных широт Земли.

Видимые парады планет с участием пяти ярких планет происходят не

чаще, чем раз в 18-20 лет, и следующий тесный парад из 5 планет в

секторе 38 градусов состоится в марте 2022 года, но условия видимости

его будут неблагоприятны для жителей России. Зато уже в июне 2022 года

жителям России все-таки повезёт, и они увидят все пять планет

одновременно, но расположенных уже в секторе 115 градусов, а

располагаться они будут Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.

Парадом планет называется также конфигурация планет Солнечной

системы, когда планеты, в том числе и невидимые невооружённым глазом,

«выстраиваются» по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Ближайшая

такая конфигурация (исключая Плутон) ожидается через 170 лет.

Иллюстрации:

Вот так виден в небе малый парад планет:

Вот так малый парад планет выглядит со стороны, если бы мы посмотрели на Солнечную систему сверху:

А вот так в принципе должен выглядеть «идеальный» парад планет. Но

т.к. орбиты планет всё же не круги, а эллипсы и скорость движения их по

орбитам различная, то вероятность такого события стремится к нулю.



т.е. такой парад планет крайне маловероятное событие.

Ну а событие, когда в небе встречаются две-три планеты с Луной назвать парадом нельзя, разве что «микропарадом» или же «репетицией» 🙂

В этом году планеты пройдут по небу как

на параде строй солдат — одна за другой и все их можно будет увидеть в

течении года.

На сегодняшний день не установлено связи между парадами планет и

какими-то существенными событиями на Земле и в обществе (катастрофы,

смерти людей и т.п.). Может лишь возникать страх от не знания.

Согласно расчётам, самый полный за историческое время парад планет произошёл 11 июня 1128 года. Тогда угол схождения составил 40 градусов, и никаких катастроф в тот год не было.

StarCalc. Видно, что планеты в разных созвездиях, парада планет 2012 нет:

Программа paradplanet.swf — есть в свободном доступе в сети:

Программа Solar System Scope:

Парадом планет называется событие, когда несколько

видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к

другу на небе.

Малый парад планет происходит, если вместе собираются четыре планеты.

Большой (или великий) парад планет — когда собираются пять планет.

Видимые парады планет с участием пяти ярких планет происходят не чаще,

чем раз в 18-20 лет, и следующий тесный парад из 5 планет состоится в

марте 2022 года.

Парадом планет называется также конфигурация планет

Солнечной системы, когда планеты, в том числе и невидимые невооружённым

глазом, «выстраиваются» по одну сторону от Солнца в небольшом секторе и

планеты видны, практически, в одном направлении. Ближайшая такая

конфигурация ожидается через 170 лет.

В декабре 2012 года ни большого, ни малого

парада планет не состоится. Планеты будут видны и на вечернем и на

утреннем небе в разных созвездиях.

Статья подготовлена по материалам Википедии ru.wikipedia.org и сайта astroosvita.kiev.ua