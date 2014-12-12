Тайна Китайских пирамид

Белые пирамиды, островерхие и плоские, были воздвигнуты в Китае,

Срединной империи, задолго до египетских пирамид-усыпальниц. Исследована

лишь небольшая часть китайских пирамид. Многие были открыты только в XX

в.

Шел 1945 г. Приближался конец Второй мировой войны и в далекой Азии.

Самолет-разведчик ВВС США инспектировал район хребта Циньлин к

юго-западу от города Сианя. Вдруг пилот заметил под крылом нечто

непостижимое: посреди высокогорной долины возвышалась громадная

пирамида.

Не может быть! Неужели пирамиды есть не только в Египте и Латинской Америке?

The photo of the «white pyramid” of 1947.

Рапорт, написанный летчиком после приземления, и сейчас

воспринимается как сенсация: «Я облетел вокруг горы и достиг ровной

долины. Прямо подо мной лежала гигантская белая

пирамида, окутанная почти нереальным, светлым сиянием. Мне показалось,

что она сделана из металла или камня совершенно особой породы. Я

пролетел над серебристо-белым колоссом несколько раз. Самое

замечательное в нем — вершина: большой кусок металла, напоминающий

драгоценный камень».

По оценкам американских экспертов, пирамида устремлялась в небеса на

высоту 300 м, длина стороны ее основания составляла 490 м. Для

сравнения: высота пирамиды Хеопса изначально достигала «только» 146,94

м, а длина стороны основания — 230,38 м. Выходит, что самая

монументальная пирамида на свете находится в Китае!

В Китае больше пирамид, чем в Египте. Только между крупными городами

Сиань и Сяньян их несколько сотен. Лишь исподволь мир узнает о несметных

археологических сокровищах Поднебесной. Даже в самом Китае мало кто

знает о существовании пирамид, так как они располагаются в запретных

военных зонах или труднодоступных местах.

В 1991 г. множество пирамид было обнаружено вблизи города Сиань во

вре¬мя поисков места для нового аэродрома. На 40 м вздымаются ввысь над

окрестными полями эти усыпальницы. Подобно многим пирамидам Центральной

Америки, они заканчиваются не острой вершиной, а плоской площадкой.

Пирамиды в районе Сяньяна и вовсе достигают высоты 50 м. Часто они

расположены группами по 4-5 сооружений. Поскольку доныне не

производилось никаких раскопок, можно лишь догадываться, что в их недрах

таятся большие полости. На это указывают, скажем, вырубленные террасы.

Некоторые пирамиды были возведены при династии Хань (206 до н. Э.-220 н.

э.).

Они стали усыпальницами для основателя династии, императора Лю Бана, и

один¬надцати последующих правителей Хань. Две пирамиды созданы при

династии Чжоу (1027-256/249 до н. э.). Еще старше пирамида императора

Шао-Хао, потомка легендарного Хуан-ди («Желтого императора»), правившего

Срединной империей около 2600 г. до н. э. Вблизи города Цюйфу

(провинция Шаньдун) посреди обширного парка сверкает пирамидальное

каменное строение высотой 18 м и шириной 28 м с плоской вершиной. Эта

символическая усыпальница увенчана небольшим храмом-башней, внутри

которой наподобие фараона восседает император Шао-Хао, считавший себя,

как и египетские правители, сыном богов.

Археолог профессор Ван Шипинь выяснил, что одна из пирамид,

обнаруженных в 30 км от города Сианя, в запретной военной зоне,

находится на геометрическом средоточии всех частей света. Выходит,

неведомые строители обладали глубокими знаниями о шарообразной форме

Земли и распределении массивов суши. Профессор Ван разделяет также точку

зрения, что пирамиды сориентированы по звездам. Если так, то их

местоположение согласовано с древним учением фэн-шуй, священной

геомантией. Возможно, пирамиды Египта, каменные монументы Северной

Европы и Греции построены сообразно тем же принципам. Если эти

взаимосвязи подтвердятся, нас ждут великие открытия относительно

познаний древних народов.

Существовал ли между древними культурами обмен идеями и ценностями?

Цюйфу, название столицы империи Шао-Хао, созвучно одному из вариантов

имени фараона Хеопса — Хуфу. Не исключено также, что уже 2000 лет назад

Великий Шелковый путь протяженностью 6500 км связывал державу Хань с

Римской империей, покупавшей шелк в обмен на золото и стекло. В любом

случае такие контакты вовсе не кажутся невероятными. Но окончательное

доказательство этого факта — задача будущих исследований.

Как мы уже и говорили впервые о китайских пирамидах на Западе стало

широко известно ещё в 1947 году, когда их случайно обнаружили

пролетавшие над местностью американские лётчики. Было сделано несколько

снимков, их поместили газеты, затем аналогичная фотография появлялась в

1957 году в журнале Life…

А потом о гигантских сооружениях, которым более пристало находиться

где-нибудь в Египте или Центральной Америке, учёные постарались забыть.

Но, естественно, забыли далеко не все. Есть категория чудаков, которых

хлебом не корми, а дай раскопать какую-нибудь неведомую тайну истории.

Они абсолютно убеждены, что в нашем прошлом всё было далеко не так, как

пишут об этом в учебниках.

И убеждения эти строятся не на чьих-то досужих домыслах или

собственной не знающей границ фантазии, а на многочисленных артефактах

древности, упорно не желающих вписываться в общепринятую концепцию

исторического развития человечества. Именно к такой категории людей

относится и немецкий исследователь Хартвиг Хаусдорф, настырно

занимающийся поисками следов древних легендарных цивилизаций типа

Атлантиды или Му, обнародованием свидетельств посещения Земли

инопланетянами и прочими тому подобными «сомнительными» вещами. Можно

как угодно относиться к деятельности людей вроде Хаусдорфа, но именно он

в 1994 году сумел проникнуть в закрытый район провинции Шэньси и

сделать там фоторепортаж о пирамидах, по сию пору вообще никак не

исследованных историками. Понятно, что эти сооружения абсолютно не

свойственны известным периодам в истории китайской культуры,

простирающейся на тысячелетия. Возраст пирамид неизвестен, а местные

жители, естественно, ничего внятного по этому поводу сообщить не могут.

Правда, Хаусдорфу удалось разыскать дневники двух австралийских

торговцев, забравшихся в Шэньси в 1912 году. Им тогда довелось

повстречать старого буддийского монаха, который сообщил, что пирамиды

эти упоминаются в чрезвычайно древних записях, хранящихся в его

монастыре. Записям около 5 тысяч лет, но и там пирамиды именуются «очень

старыми, построенными ещё при древних императорах, которые говорили,

что происходят от сынов неба, сошедших на землю на своих огненных

металлических драконах»…

Склоны некоторых пирамид засажены маленькими

хвойными деревцами. Бытует мнение, что многие годы китайцы маскируют эти

сооружения под естественные возвышенности, засаживая их быстрорастущими

кустарниками и деревьями. Как ни странно, китайские археологи не

вскрывают эти пирамиды и не ведут никаких исследований

Китайское правительство почему-то категорически запрещало

исследователям из других стран касаться этих мест. Писатель из США

Джордж Хантом Вильямсон через свои связи с ВВС США достал фотокопию

топографической карты города Сиань. Карта была сделана на основе

фотографий, полученных со спутников. И неподалеку от города Сиань было

указано местоположение шестнадцати пирамид. Новозеландский авиатор Брюс

Каги в 1963 году разыскал дневники и статью Шродера, написанную в 1912

году. Фрэд Майер Шродер был торговцем из Австралии и водил караваны от

Великой Китайской стены в глубь страны. Однажды он проезжал вдоль

монголо-китайской границы с монгольским духовным гуру Богдыханом, и тот

сказал: «Мы будем проезжать пирамиды. Их семь, и расположены они возле

древней столицы Китай Сиань Фу (на современной карте это Сиань)».

«После нескольких дней утомительной езды мы вдруг заметили что-то

возвышающееся на горизонте. На первый взгляд это было похоже на гору,

но, подъехав ближе, мы увидели, что это было сооружение с четырьмя

правильно скошенными гранями и плоской верхушкой».

Шродер почувствовал почтительное удивление перед самым величественным

творением человеческих рук, которое он видел в своей жизни. Его

потрясла мысль, что люди, обладавшие знанием, позволявшим им

спланировать и построить такое сооружение, ныне совершенно исчезли с

лица земли.

«Мы приблизились к ним с востока, пишет Шродер, и увидели, что в

северной группе было три гиганта, а остальные пирамиды последовательно

уменьшались в размерах до самой маленькой на юге. Они простирались на

шесть или восемь миль по равнине, возвышаясь над возделанной землей и

селениями. Они были под носом у людей и оставались совершенно

неизвестными западному миру.Большая пирамида была около тысячи футов в

высоту (около трехсот метров, т.е. почти вдвое выше пирамиды Хеопса) и

почти полторы тысячи футов в основании 500 метров, то есть вдвое больше

пирамиды Хеопса). Четыре стороны китайской пирамиды были строго

сориентированы по точкам компаса. Каждая грань пирамиды была разного

цвета: черный означал север, зелено-синий восток, красный юг и белый

запад. Плоская вершина пирамиды была засыпана желтой землей.

Когда-то на гранях пирамиды были ступени, ведущие к вершине, но

сейчас они были завалены обломками камней, осыпавшимися сверху. Внизу

просматривались ступеньки из грубо отесанного дикого камня (каждый

камень площадью около трех квадратных футов).

Сама же пирамида, как и большинство построек Китая, была глинобитной.

Вдоль ее стен тянулись огромные желоба размером с горные каньоны. Они

тоже были засыпаны камнями. На склонах росли деревья и кустарник,

сглаживая очертания пирамиды и придавая ей сходство с природным

объектом. У меня захватило дух от этого величественного зрелища.

Мы объехали пирамиды в поисках входа, но ничего не нашли». Когда

Шродер спросил Богдыхана о возрасте пирамид, тот сказал, что им больше

пяти тысяч лет. На вопрос, почему он так считает, Богдыхан ответил: «В

наших старейших книгах, написанных пять тысяч лет назад, эти пирамиды

упоминаются как древние».

Шродер был один из очень немногих европейцев, которым посчастливилось

увидеть комплекс пирамид в Шанси, и остается надеяться, что китайские

власти снимут в будущем завесу секретности и допустят сюда посторонних.

«Главное, что меня интересовало, пишет американский исследователь

Вэнс Тьед, это географические координаты китайских пирамид. Сиань

находится на 34-м градусе северной широты. План расположения китайских

пирамид очень напоминает египетский. Это наводит на мысль, что к их

сооружению приложили руку те же древние строители, принадлежавшие одной

цивилизации. Я смутно догадывался, что каждая из пирамид выполняла

особую функцию и что между парами пирамид из разных концов света

существует некое геометрическое соответствие.

Если египетский комплекс находится на 30-м градусе северной широты,

то китайский комплекс на 34-м градусе. Думаю, что когда-нибудь вычислят

много различных соотношений между координатами равнин Гизе и Шанси,

Вильямсон указал в письме Тьеду, что пирамида в Шанси, обозначенная

номером четыре на карте, была по всей вероятности тем же сооружением,

которое сфотографировали в 1947 году. «По моим предварительным

подсчетам, пишет далее В. Тьед, — могла существовать связь между ней и

великой пирамидой Хеопса, т.к. в основу обоих заложено число 16944.

Компьютер указал на пирамиду N 6 как на самую интересную в группе.

Расстояние по окружности, проведенной между пирамидой N 6 в Шанси и

Великой египетской, оказалось равным 3849 градусам 5333 минутам дуговой

величины или морских миль (плюс-минус сто футов). Это равно 64.15888

градусам. Это число, дважды возведенное в квадрат, равно 16944430

гармонический эквивалент массы.

Расстояние между пирамидами NN 4, 5 и 6 в Шанси и Великой египетской

пирамидой, вычисленное в градусах дуговой величины, дает то же самое

число. Эти первоначальные результаты показывают, что гармонический

эквивалент массы, связанной с центром светового поля, имеет определенную

связь с расположением комплексов пирамид во всем мире. В результате

самых разных математических комбинаций неизменно всплывает число

16944430.