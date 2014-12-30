  Москва 1800 года на картинах Федора Алексеева



«Москва златоглавая, звон колоколов», а вот на картинах Алексеева, написанных по заказу царя Павла первого, Москва выглядит крайне непрезентабельно — на стенах Кремля и даже на соборах, растут деревья и кустарники. Очень необычные виды.

Красная площадь в Москве. 1801. 81,3 х 110.5, масло, холст, ГТГ

Вид Красной площади. 1802 год. Масло, холст. Стены Кремля в этом месте выстроены в 15-начале 16 вв. Башни надстроены шатрами в конце 17 века. Тогда же и построена маленькая «Царская» башенка,на столбцах с шатром. Вдоль стен — широкий ров, на мосту Спасской (Фроловской) башни традиционно идет торговля книгами! Характерные черты: слева каменные торговые ряды, построенные в конце 16 века по приказу Бориса Годунова. вдоль стен, — временные торговые лавки и ряды. Площадь недавно замостили камнем, до этого она была замощена деревом. Как видите, ни Гума, ни памятника Минину и Пожарскому, еще нет. А вот лобное место уже на своем, привычном нам, месте. До этого оно несколько раз меняло свое местоположение.

Красная площадь, Южная часть. Вид на Храм Василия Блаженного (Покрова, что на Рву). Акварель мастерской Алексеева Ф.Я.

На Спасской башне четко виден царский орел — символ самодержавия в России. Храм Покрова, что на Рву плотно застроен и выглядит непривычно, да и эстетика хромает из-за этих пристроек.

Красная площадь, Северная часть. Вид на Воскресенские ворота.

Справка: Слева Здание Земского приказа (Присутственные места), которое в разные времена занимали Главная Аптека и первый в стране Университет. Дальше (почти невидно) пристроенный к Главной Аптекев 1730 г Питейный дом «Казанская австерия». Площадь в этой части узная и упирается в Воскресенские ворота (примерно 1700-1721гг. ). Справа — построенный в 1730-х новый корпус Монетного двора, впоследствии известный как Губернское правление (там, в частности, в эпоху Екатерины содержались под стражей Пугачев и Радищев). И, наконец, Казанский собор, построенный в на пересечении Никольской улицы и площади.

Вид на Государев двор и церковь Благовещенья в Житном дворе1800.

Слева мы видим старое здание Дворца, колокольню Ивана Великого и Благовещенский собор. Слева у стены Церковь Благове́щения Пресвято́й Богоро́дицы, что на Жи́тном дворе — православная церковь, существовавшая на территории Кремля и пристроенная к Благовещенской башне. Построена в 1731 г. при Анне Иоавновне. Далее — сама Благовещенская башня. Рядом с Благовещенской башней находились Портомойные проездные ворота, выходившие к Москве-реке. Хотя ворота находились не в самой башне, она все равно считалась проездной. Через эти ворота прачки выходили к реке стирать царское бельё. Портомойные ворота рядом с придельной Благовещенской кремлёвской башней были наглухо заложены в 1831 году, т.е. после написания картины. В XVI веке в башне была устроена тюрьма. Возле самой башни в Кремле находился Житный двор, куда каждую осень свозили в амбары жито, сено, овес и другие запасы из государственных имений. В остальное время на Житном дворе собирались «государевы люди», получавшие хлебное жалование.

Алексеев Федор. Вид церкви за Золотою решеткою и Теремного дворца. рисунок

Боярская площадка. 1810-е годы.

Боярская площадка или Постельное крыльцо и Храм Спаса за золотой

решеткой в Московском Кремле. 1810. 81,3 х 110.5, масло, холст, ГТГ

Терем и церковь Спаса в Кремле. 1800. Все это мы видеть теперь не

можем из-за постройки Посохиным в 1960-х годах стеклянного гигантского

аквариума для депутатов съездов КПСС — т.н. Дворца СЪЕЗДОВ.

Соборная площадь в Московском Кремле. 81,7 х 112Масло, холст, ГРМ

Вид Соборной площади, рисунок Эрмитаж. Соборная площадь мало

изменилась за последние 200 лет. Слева направо: Грановитая полата,

Успенский собор, звонница и Колокольня Ивана Великого, Архангельский

собор.

Благовещенский собор и Грановитая палата 1811. Слева — Архангельский

собор. А пямо видим Благовещенский собор и Грановитую палату, а между

ними уже не существующий дворец

Чудов монастырь и Колокольня Ивана Великого 1800. Слева напроаво:

Архальгельский собор, Грановитая палата, колокольня и звонница,

последнее, справа, здание Чудова монастыря.

Чудов монастырь был разрушен (снесен) полностью и ликвидирован. Так что теперь посмотреть, где жил Гришка Отрепьев (Лжедмитрий I), наделавший столько бед в смутные времена, невозможно. Он был уничтожен вместе с фресками; в день сноса П.Д. Баранорвский — последний человек, видевший интерьеры Чудова монастыря — успел лишь вынести из здания раку св. Алексия. Чудов монастырь был разрушен в 1930 году. Соборный храм в честь Чуда архистратига Михаила в Хонех был разрушен в ночь на 17 декабря 1929 г. — потребовалось место для размещения военной школы. Сохранившиеся фрагменты фресок экспонируются в ГТГ (Государственной Третьяковской галерее), Историческом музее и Музее Андрея Рублева.

Церковь Иоанна Предтечи, Боровицкая башня и Конюшенный приказ. 1800. Слева направо:

Церковь рождества Иоанна Предтечи. Построена в 1509 году придворным

кремлевским архитектором-итальянец Алевизом Фрязиным и снесена при

строительстве Большого Кремлевского Дворца в 1846 году по личному

повелению императора Николая I.

Боровицкая башня была построена итальянским архитектором Пьетро Антонио

Солари во время ремонта Кремля в 1490 году, по приказу Василия III (архитектор в 1490 году прибыл из Милана)..

Конюшенный приказ — в конце XVII века для Конюшенного приказа в Кремле

около Боровицких ворот было построено специальное здание. Оно

просуществовало до середины XIX века, когда на его месте построили

здание музея Оружейная палата. В XVIII веке Конюшенный приказ был

преобразован в Конюшенную канцелярию и контору, а ценности Конюшенной

казны в 1736 году переданы в Оружейную палату.

Арсенал, Никольские ворота и Сенат, в Кремле,1800. Арсенал (Цейхгауз) —

административное здание Службы коменданта Московского Кремля в

северной части территории Кремля между Троицкой и Никольской башнями.

Имеет форму вытянутой трапеции с большим внутренним двором,

северо-западная и северо-восточная стороны здания вплотную примыкают к

кремлевской крепостной стене. Возведение Арсенала началось в 1702 году

по приказу ПетраI, Завершено строительство в 1786—1796 годах Матвеем

Казаковым. Перед отступлением из Москвы войск аполеона в 1812 году

Арсенал был взорван, до фундамента был уничтожен северо-восточный торец,

остальная часть здания получила повреждения. Восстановительные работы

по проекту архитекторов А. Бакарева, И. Мироновского, И. Таманского и Е.

Тюрина начались в 1814 году и завершились в 1828 году. Сейчас здание по

сравнению с 1800 годом выглядит почти так же, только лишилось

треугольного фронтона. Башни вдоль арсенала носят название Арсенальных.

Никольские ворота также были разрушены и сегоднящний вид Никольская ашня

приобрела позже. Здание Сената построено по проекту Матвея Казакова в

1776-1787 гг. по заказу Екатерины II.

Это вид Спасской башни из Кремля . Слева — Вознесенский монастырь:

Вознесенский собор, Екатерининская церковь;храм св. Михаила

Малеина.Вознесенский женский монастырь простоял в Кремле около шести

столетий. Основанный великой княгиней Евдокией в конце XIV века в память

о Куликовской битве, он прожил с Москвой самые славные и тяжкие

страницы ее истории. В том же 1929 году Вознесенский монастырь взорвали.

Специалисты утверждают, что именно тогда впервые для разрушения храмов

был применен динамит. Погибли все его церкви, в том числе и

Екатерининская, остававшаяся единственным сохранившимся творением Карла

Росси в Москве. На месте монастыря архитектор И. Рерберг построил

громоздкое здание, неуклюже стилизованное под кремлевский классицизм,

чтобы оно гармонировало с соседними Сенатом и Арсеналом. В этом здании

потом работал Президиум Верховного Совета СССР.

Вид Спасских ворот в Кремле.1800-1802.

Воскресенские ворота. Названы в честь расположенного за кремлевской стеной Воскресенского монастыря.

Вид на Воскресенские и Никольские ворота.1800.

Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве. 1811

Холст, масло. 78 Х 110,5 Государственная Третьяковская галерея, Москва

Дорога на Красную площадь от Тверской улицы.

Вид Никольской башни и ворота Московского Кремля (справа) и рвом на

месте современного кладбища возле Кремлевской стены и (частично) Красная

площадь. Акварель.1800

Никольская башня Кремля и Алевизов ров (на месте современного некрополя

у кремлёвской стены). Акварель Ф. Я. Алексеева, около 1800-1802

Кремлевская стена, Троицкий мост, Троицкая и Кутафья башни. Справа — церковь Николы в Сапожке. 1800-е.

Троицкий мост неоднократно перестраивался. Около 1793 года это было в

последний раз.Некоторые пролеты моста были непроточными и создавали

дамбу на реке Неглинная, поэтому выше Троицкого моста находился пруд

(аналогично, выше по течению находился пруд, созданный дамбой у

Воскресенского моста). Запруды на реке Неглинная использовались в

фортификационных целях. По мнению историка Москвы И.Е. Забелина, первый

каменный Троицкий мост, вероятно, был построен уже в 1367 году,

одновременно с возведением каменных стен Кремля.

Троицкая башня — самая высокая башня Кремля. Построена в 1495-1499гг. . итальянским архитектором Алевизом Фрязиным.

Кутафья башня сооружена в 1516 году под руководствоммиланского

архитектора Алевиза Фрязина. Невысокая, окруженнаярвом и рекой

Неглинной, с единственными воротами, которые в минуты опасности наглухо

закрывались подъемной частью моста, башня была грозной преградой для

осаждавших крепость. Она имела бойницы подошвенного боя и бойницы для

вертикального обстрела штурмующего стены противника, забрасывания его

камнями и т.п. В XVI—XVII веках уровень воды в реке Неглинной был высоко

поднят плотинами, так что вода окружала башню со всех сторон.

Первоначальная высота ее над уровнем земли равнялась 18 метрам. Въехать в

башню со стороны города можно было лишь по наклонному мосту.Существуют

две версии происхождения названия «Кутафья»: от слова «кут» —

укрытие, угол, либо от слова «кутафья», обозначавшего полную,

неповоротливую женщину.Кутафья башня никогда не имела покрытия. В 1685

году ее увенчали ажурной «короной» с белокаменными деталями.

Церковь Николая Чудотворца в Сапожке (в Сапожках) — уничтоженный храм

Белого города. Находился до1838 года на небольшой площади — Сапожковой

(названа так по по церкви), Построена в 1648 году. Название в Сапожке (в Сапожках)

церковь получила по храмовой иконе Николая в серебряных вызолоченных

сапожках. В 1837 году Николай I повелел разобрать эту церковь. Кирпич

было предписано использовать для строительства новой домовой Никольской

церкви в полукруглой пристройке к Манежу . Манежная Никольская церковь

освящена в 1843 году и была разрушена в 193о году.

Вид на Собор Василия Блаженного. 1800-02.

Вид на храм Василия Блаженного с ул. Варварка. Улица названа в честь

Св.Варвары. Церковь Варвары Великомученицы была построена в Москве в

1514 году зодчим Алевизом Фрязиным недалеко от Кремля. Заказ на

строительство церкви поступил от состоятельный купцов-сурожан, так в

старину называли город Судак. В летописи говорится, что церковь возвели

«за торгом, против Панского двора». Что такое Панский двор – точно не

известно, возможно, в этом месте жили поляки, или, как гласит другая,

менее достоверная версия, проживали просто богатые люди. В церкви

находился чудотворный образ Варвары Великомученицы, которую начали

почитать во времена Ивана Грозного. Спустя некоторое время церковь

Варвары Великомученицы приобрела большую популярность в Москве. По имени

церкви и стали называть улицу, на которой она располагалась, а также

угловую башню Китай-города. В 1796 году на основе старого фундамента и

нескольких нижних рядов кладки начали строить новую церковь по проекту

архитектора Родиона Казакова – однофамильца и ученика известного

московского зодчего. Она существует и сейчас.

Вид церкови Никола Большой крест на Ильинке1800.

Улица Ильинка – одна из трех главных улиц, располагавшихся на

территории Китай-города, сохранившихся еще со времен древней Москвы. В

14-15 веках улица называлась Дмитровкой (Дмитриевкой) по церкви Дмитрия

Солунского, находившейся на месте Биржи, а в период с 1935 по 1990 год

была переименована в честь Куйбышева. Ильинкой улицу стали называть в 16

веке по Ильинскому монастырю с церковью Ильи Пророка (сохранилась до

нашего времени), располагавшемуся на Дмитровском Крестце. В 1812 году

Ильинка выгорела при пожаре, а старые торговые ряды дополнительно

пострадали от мины, заложенной в Кремле. Вместо них по проекту Осипа

Бове были построены новые торговые ряды, в стиле ампир. В 1839 году

церковь Дмитрия Солунского снесли, а на ее месте построили здание Биржи,

которое в 1875 году заменили на нынешнее.

Церковь Никола Большой крест — храм, возведенный в 1680х с пышной

каменной «резью» входившего тогда в моду декора барокко, оказал

несомненное влияние на сложение этого стиля в московской архитектуре.

Подчеркнуто вертикальная композиция церкви, стоящей на подклёте (в XIX

в. — начале XX в. он служил товарным складом торговой фирмы), утвердила

за ней роль пространственной доминанты Ильинки. Потрясающее

душераздирающее стихотворение «на смерть» знаменитой церкви Св. Николая у

Ильинских ворот (в народе — Никола «Большой Крест»), беспощадно и

бесмысслено снёсённой в 1933 — ведь помимо уничтоженных храмов (в

подавляющем большинстве памятников архитектуры) остались и не сломанные.

Стихи написаны тогда же (естественно, «в стол») москвоведом, очевидцем

сноса храма Ю.К. Ефремовым:

«Вчера была церковь. Горда, пятиглава.

Лазурные купы цвели на углах.

Не сдавшие золота для переплава,

Жглись россыпи звездные на куполах.

А нынче — «Ходынка»… На зрелища скупы

Недели и месяцы будничных дел.

А кто-то на царственный звёздчатый купол

Петлю четвертного аркана надел.

Арканный канат доконает, каналья.

А купол уступит, округл, полногруд…

Натянуты лица. Теснили и гнали,

Нет, снова теснимся у каменных груд…

…Корежа. Ломая. Кроша. Подрубая —

Бьют кирки и ломы, грязнят и казнят.

О, как застонала глава голубая!

Как больно ей стало! Натянут канат,

Ещё раз! — Глава подалась, пошатнулась,

Качнулся сияющий золотом крест,

И треск, словно вопль, прокатился вдоль улиц,

И эхо ответ прорыдало окрест.

И выдрана с корнем, оторвана с мясом,

Обрушилась навзничь немая глава,

«И-ах»!- пронеслось по напрягшимся массам,

Услышавшим боль и забывшим слова…

Вид Владимирских (Никольских) ворот Китай-города.1800.

Кита́й-го́род — район внутри китай-городской крепостной стены, пристроенной в1538 году

к угловым башням Кремля — Беклемишевской и Арсенальнойц. После

разрушения в советское время сохранились лишь небольшие участки древней

стены Китай-города. .Китай-город начинается от Красной площади,

граничит на севере с Охотным рядом, Театральным проездом, на востоке

сЛубянкой и Старой площадями, на юге с Москвой-рекой. Весной 1535г.. был

вырыт новый ров, защищавший уже большую площадь, причем в работе

участвовали все москвичи, кроме наиболее знатных и видных. 16 мая 1535

г. состоялась торжественная закладка каменной стены, Строительством

стены руководил итальянец Петрок Малый Фрязин, который строил ее по

последнему слову тогдашней фортификационной науки, рассчитанной на

развившуюся артиллерию, что особо бросается в глаз при сравнении с

Кремлевскими укреплениями: стены Китай-города были ниже, но зато толще, с

площадками, рассчитанными на орудийные лафеты. Стена, законченная в

1538 году, имела длину 2 567 м и 12 башен. Первоначально было устроено

четверо ворот, носивших названия: Сретенские (так как выходили на ул.

Сретенку, впоследствии Лубянку), Троицкие (от Троицкой улицы, последняя,

в свою очередь, по церкви Троицы на Старых полях; со времен Алексея

Михайловича улица — Ильинка, ворота — Ильинские), Всехсвятские (у ц.

Всекх Святых на Кулишках, впоследствии Варварские) и Космодемьянские.

Последние вели в Зарядье со стороны Воронцова луга, то есть

построенногно позднее Воспитательного дома (Артиллерийская академия).

Ф.Я. Алексеев. Вид на Воспитательный дом в Москве.

В XIX веке эти ворота именовались соответственно Никольские, Ильинские и

Варварские (по выходившим на них улицам); Космодемьянские же были

заложены еще при Софье, в конце XVII в. Никольские ворота также

приобрели название Владимирских, по стоявшей за ними церкви иконы

Владимирской богоматери.В стене Китай-города имелись и двойные ворота —

Спасские (Водяные) у берега Москвы-реки (от них начинался Васильевский

спуск); симметрично им с северной стороны укреплений — Воскресенские,

которые сначала назывались Неглинными, Курятными (по Курятному ряду) или

Львиными (по Львиному двору, где при Иване Грозном содержались львы), а

свое нынешнее название получили в начале XVIII в.; они были известны

также как Иверские, по приделанной к ним часовне Иверской Божьей Матери с

1669 г. В 1871 г. были сделаны последние проломные ворота, оформленные

башней — Третьяковский проезд. Стена (кроме небольших участков) была

снесена в 1934 году.Китай-городские стены дважды играли боевую функцию: в

1572 г. при защите от Давлет-Гирея и в 1611—1612 при защите поляками

Москвы от русских ополчений Трубекцкого и Минина и Пожарского. В XVIII

веке они утеряли военное значение, и уже при Александре I возникли планы

их сноса, на что сам царь, однако, согласия не дал..

Вид от Лубянcкой площади на Владимирские ворота Китай-Города, акварель.

Владимирские ворота Китай-города не сохранились, как и остальное,

изображенное здесь Ф.Я.Алексеевым.

Вид от Лубянки на Владимирские ворота. Масло.

Вид на Московский Кремль от Каменного моста.

Вот и закончилась наша экскурсия Осталось представить Вам знаменитого

ЭКСКУРСОВОДА — Алексеева Федора Яковлевича {1753(4?)-1824}, который по

заданию Павла I создал цикл этих акварелей, рисунков и полотен. А это

портрет нащегго замечательного гида!!!В 1800 году его отправляют в

Москву «для снятия видов», где он провел полтора года и привез «полную

портфель акварелей, собственноручных и выполненных учениками».

Московская сюита включает виды улиц, площадей, монастырей, но более

всего в ней изображений Кремля: «Вид Кремля и Каменного моста с

набережной Москвы-реки», «Вид Московского Кремля». Воспитанный на

пейзажах приморских городов, в Москве художник оказался в непривычной

для себя среде: его обступили приземистые, скученные строения, давила

замкнутость, отсутствие перспективы. В изображении московской

архитектуры («Соборная площадь в Кремле с Гранатовой палатой» 1800г,

«Красная площадь в Москве» 1801г, «Парад в Московском Кремле. Соборная

площадь» 1810, «Вид на Воскресенские и Никольские ворота от Тверской

улицы» 1811 и др.) художник допустил масштабные просчеты и искажения. И

все же, несмотря на недостатки, изображения Москвы принесли художнику

настоящее признание. Его картины ценятся очень высоко. В числе

покупателей – княгиня Голицына, граф Орлов, члены императорской семьи и

сам Александр 1.

Теребенев Михаил Иванович. Потрет художника и педагога Академии художеств Федора Яковлевича Алексеева.