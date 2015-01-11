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Невероятные технологии древних строителей

11.01.2015 Что от нас скрывали   Нет комментариев






Меня всегда мучал вопрос как? Как древние мастера могли воздвигнуть такие исполинские постройки, как они могли так точно все рассчитать, и как вообще в голову им-то пришло строить такие сооружения. Поразмыслив над этим я пришел к выводу, что никак… Кто же тогда строил все эти памятники древней архитектуры и главное зачем?

Невероятные технологии древних строителей

На мой взгляд, нелогично было переводить столько ресурсов и времени на постройку монументов такой сложности. Да ладно если бы это было сложно только для той эпохи, но это практически невозможно сделать даже в наши дни, притом, что сырье бралось за сотни километров до места строительства. Кто же тогда принимал участие в этом? Я лично считаю, что это инопланетные цивилизации приложили свои ручки. Сейчас увидим, почему я так думаю.

Невероятные технологии древних строителей

Во-первых, идеально ровные блоки весом от двух до двухсот тонн (есть и больше встречаются даже 500 тонные глыбы) идеально подогнаны друг к другу, что между ними даже листок бумаги не проходит. Это ж как так надо шлифовать то их (до полировки), в таком количестве и соблюдая при этом строгую симметрию. Ладно бы это дерево былоя б еще понял, но гранит, базальт, причем теми инструментами, которые были в ту эпоху, вы чего историки!

Невероятные технологии древних строителей

Еще меня поражают саркофаги Египта, все они сделаны с четким соблюдением размеров. Бытует мнение, что предназначение их далеко не для захоронений, а вполне обычное для современных людей —это резонансный контур, который в зависимости от емкости, индуктивности и других величин выполняет определенные функции.Выдолбить его в твердой породе с соблюдением прямых углов, по мне так не реально было сделать в ту эпоху.


Особое внимание я хотел бы обратить, на пропорции всех сооружений, они действительно имеют четкую закономерность, на мой взгляд, это делалось неспроста. Если предположить, что назначение пирамид, а также устройств внутри них технологическое, то все встает на свои места. Те, кто их строил, явно имели какую-то цель и располагали такими знаниями, что мы только можем и гадать для чего все это.

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Невероятные технологии древних строителей

Если перенестись на американские континенты, то там мы вообще обнаружим следы полигональной кладки, когда камни разных форм стыкуются друг с другом, причем снова без каких либо зазоров. Такое ощущение, что они были, как из пластилина слеплены. Также все заполировано идеально, имеются следы пропилов и трубчатых сверл, конечно это древние делали я не сомневаюсь…

Невероятные технологии древних строителей

Также исследования показывают, что древнеиндейские пирамиды были покрыты слюдой, уже найдено не мало доказательств по этому поводу. Зачем покрывать пирамиды этим материалом, для блеска что ли. А если подумать, то у нее есть отличные свойства, она термостойка, обладает хорошей электроизоляцией. Так что ее вполне могли использовать для технических нужд, нежели для красоты.

Невероятные технологии древних строителей

Еще одна особенность всех сооружений на Земле, в том, что они, на что-то ориентированы, как я писал ранее: пирамиды в Гизе на пояс Ориона, храмовый комплекс майя — копия Солнечной системы и так далее.Доходит до того, что Великая китайская стена в купе с пирамидами и другими сооружениями, напоминает механизм единого устройства, (если на все это посмотреть с высоты)скорее всего выполняющего функции обмена энергиями и информацией.

Невероятные технологии древних строителей

Также хочу обратить внимание, что некоторые блоки в конструкциях древних памятников, имеют пазы, что-то вроде защелок. Вот я не могу представить себе, чтобы древние строители настолько изгалялись, делая сцепку блоков. Тут сам камень то обработать — титанический труд для той эпохи, а вырезать там еще и равные пазы, это уже, на мой взгляд, дело по истине ювелирное.

Невероятные технологии древних строителей

Замечу, что древние тексты также напрямую говорят, о строительстве памятников Богами (либо они помогали строить, либо вовсе сами занимались этим делом). Это косвенно доказывает участие внеземных или высокоразвитых цивилизаций древности в процессе строительства мегалитических сооружений.

Невероятные технологии древних строителей

А вспомните тот шедевр архитектуры, пирамида пернатого змея — Кельцалькоатля. Это поистине уникальное творение, ее ступени соответствуют количеству земных дней и в периоды солнцестояния тень, отбрасываемая на ступени, создает впечатление, что по ним к подножью пирамиды спускается змея.

Невероятные технологии древних строителей

Ну согласитесь, придумать такое древние сами вряд ли бы смогли, для этого надо обладать знаниями в математике и астрономии как минимум и меть незаурядное воображение. Хотя, как говорят историки, они эти знания имели, что-то я сомневаюсь,правда, в этом, так как если посмотреть поздние работы этих «мастеров» то там сплошной примитив.

Невероятные технологии древних строителей

Много еще можно об этом говорить, но лучше детально потом коснуться этой темы и досконально изучить, как ранние творения архитектуры древности, так и те которые уже создавались после тончайших работ неизвестных архитекторов.

Невероятные технологии древних строителей

Провести сравнение и воочию убедится в деградации уровня мастерства наших предков. И это лишний раз послужит доказательством того, что никакого отношения к мегалитическим постройкам они не имели.

Совместный видео-проект: Еarth-chronicles.ru и Тaynapoznanie.ru

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Метки:  древних, Невероятные, строителей, технологии

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