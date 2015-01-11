Невероятные технологии древних строителей



Меня всегда мучал вопрос как? Как древние мастера могли воздвигнуть такие исполинские постройки, как они могли так точно все рассчитать, и как вообще в голову им-то пришло строить такие сооружения. Поразмыслив над этим я пришел к выводу, что никак… Кто же тогда строил все эти памятники древней архитектуры и главное зачем?

На мой взгляд, нелогично было переводить столько ресурсов и времени на постройку монументов такой сложности. Да ладно если бы это было сложно только для той эпохи, но это практически невозможно сделать даже в наши дни, притом, что сырье бралось за сотни километров до места строительства. Кто же тогда принимал участие в этом? Я лично считаю, что это инопланетные цивилизации приложили свои ручки. Сейчас увидим, почему я так думаю.

Во-первых, идеально ровные блоки весом от двух до двухсот тонн (есть и больше встречаются даже 500 тонные глыбы) идеально подогнаны друг к другу, что между ними даже листок бумаги не проходит. Это ж как так надо шлифовать то их (до полировки), в таком количестве и соблюдая при этом строгую симметрию. Ладно бы это дерево былоя б еще понял, но гранит, базальт, причем теми инструментами, которые были в ту эпоху, вы чего историки!

Еще меня поражают саркофаги Египта, все они сделаны с четким соблюдением размеров. Бытует мнение, что предназначение их далеко не для захоронений, а вполне обычное для современных людей —это резонансный контур, который в зависимости от емкости, индуктивности и других величин выполняет определенные функции.Выдолбить его в твердой породе с соблюдением прямых углов, по мне так не реально было сделать в ту эпоху.



Особое внимание я хотел бы обратить, на пропорции всех сооружений, они действительно имеют четкую закономерность, на мой взгляд, это делалось неспроста. Если предположить, что назначение пирамид, а также устройств внутри них технологическое, то все встает на свои места. Те, кто их строил, явно имели какую-то цель и располагали такими знаниями, что мы только можем и гадать для чего все это.

Если перенестись на американские континенты, то там мы вообще обнаружим следы полигональной кладки, когда камни разных форм стыкуются друг с другом, причем снова без каких либо зазоров. Такое ощущение, что они были, как из пластилина слеплены. Также все заполировано идеально, имеются следы пропилов и трубчатых сверл, конечно это древние делали я не сомневаюсь…

Также исследования показывают, что древнеиндейские пирамиды были покрыты слюдой, уже найдено не мало доказательств по этому поводу. Зачем покрывать пирамиды этим материалом, для блеска что ли. А если подумать, то у нее есть отличные свойства, она термостойка, обладает хорошей электроизоляцией. Так что ее вполне могли использовать для технических нужд, нежели для красоты.

Еще одна особенность всех сооружений на Земле, в том, что они, на что-то ориентированы, как я писал ранее: пирамиды в Гизе на пояс Ориона, храмовый комплекс майя — копия Солнечной системы и так далее.Доходит до того, что Великая китайская стена в купе с пирамидами и другими сооружениями, напоминает механизм единого устройства, (если на все это посмотреть с высоты)скорее всего выполняющего функции обмена энергиями и информацией.

Также хочу обратить внимание, что некоторые блоки в конструкциях древних памятников, имеют пазы, что-то вроде защелок. Вот я не могу представить себе, чтобы древние строители настолько изгалялись, делая сцепку блоков. Тут сам камень то обработать — титанический труд для той эпохи, а вырезать там еще и равные пазы, это уже, на мой взгляд, дело по истине ювелирное.

Замечу, что древние тексты также напрямую говорят, о строительстве памятников Богами (либо они помогали строить, либо вовсе сами занимались этим делом). Это косвенно доказывает участие внеземных или высокоразвитых цивилизаций древности в процессе строительства мегалитических сооружений.

А вспомните тот шедевр архитектуры, пирамида пернатого змея — Кельцалькоатля. Это поистине уникальное творение, ее ступени соответствуют количеству земных дней и в периоды солнцестояния тень, отбрасываемая на ступени, создает впечатление, что по ним к подножью пирамиды спускается змея.

Ну согласитесь, придумать такое древние сами вряд ли бы смогли, для этого надо обладать знаниями в математике и астрономии как минимум и меть незаурядное воображение. Хотя, как говорят историки, они эти знания имели, что-то я сомневаюсь,правда, в этом, так как если посмотреть поздние работы этих «мастеров» то там сплошной примитив.

Много еще можно об этом говорить, но лучше детально потом коснуться этой темы и досконально изучить, как ранние творения архитектуры древности, так и те которые уже создавались после тончайших работ неизвестных архитекторов.

Провести сравнение и воочию убедится в деградации уровня мастерства наших предков. И это лишний раз послужит доказательством того, что никакого отношения к мегалитическим постройкам они не имели.

Совместный видео-проект: Еarth-chronicles.ru и Тaynapoznanie.ru