Что думают инопланетяне о землянах



Однажды довелось встретиться с одним человеком, который утверждал, что он, гражданин одного из инопланетных государств, а на Земле находится в командировке, для изучения нас и нашего образа жизни. Выглядел он абсолютно нормально, и каких либо сомнений о его психическом нездоровье не возникало. Немного необычный цвет кожи и глаз, и то если хорошо присмотреться.

На мой вопрос о том, что его больше всего интересует в нашей жизни, он ответил, что только одно явление, — это пищевая цепочка. Дело в том, что у них на планете, достаточно всё похоже на то, что происходит у нас. Всё скучно, обыденно, просто и понятно. Живут так — же, государства и люди схожи, даже обычаи и традиции мало чем отличаются. Единственное и разительное отличие, от нашего земного привычного способа проживания в том, что все существа на планете только одного типа. Все разумны, имеют свои правила и способы проживания, национальности, цвет кожи, — но все поголовно вегетарианцы, и питаются только одним единственным продуктом, произрастающим в природе, называемым «овощ». Хотя растительная флора очень богата у них на планете и разнообразна, но животная фауна состоит только из одного вида существ — две руки две ноги, и голова. Ничего особенного. Только пищевая цепочка у них отсутствует, конкуренция тоже. Всем всего хватает, на долгие годы. Живут, рождаются и умирают естественным способом, или от болезней. Богов и лидеров тоже нет. Все друг друга уважают, любят и доверяют. Государство, это простая территориальная совокупность хорошо знающих друг друга людей — по культурным, языковым и национальным признакам. И вражды у них не возникает, потому что её никогда не возникало.

Да, скучновато как-то.

Тогда я спросил о том, что ему более всего непонятно в наших земных конкурентных отношениях, и нашей пищевой цепочке. Ответ меня ошеломил. Он ответил — что им то, со стороны всё понятно, непонятно почему мы сами этого явления не понимаем. И чем, более разумные существа на нашей планете, тем меньше они это понимают.

Вот это новость! Тут я попросил его подробней изложить мысли. Вот тогда он и начал говорить:

«На вашей планете вся жизненная система построена на принципе, когда все без исключения организмы, для продолжения своей жизнедеятельности и размножения, в качестве топлива, используют другие такие же организмы, напрямую употребляя их как пищу, предварительно их умерщвляя, либо используя их косвенно. Происходит это в определённой последовательности и в определённый способ, называемый «пищевая цепочка». На самом деле пищевая цепочка это способ, который выглядит как пирамиды, с определёнными ступенями, каждую из которых представляет один вид организмов. Те виды организмов, которые питаются, находятся на более высокой ступени, чем те, которыми питаются.

В природе всегда наступает баланс масс или численности популяций, между ступенями пищевых пирамид, где нижние ступени всегда обширней, чем верхние.

Люди, которые являются живыми организмами, не исключение. Они тоже, часть общих природных пищевых пирамид, со своими иерархическими ступенями своих внутривидовых пирамид. Другими словами, если межвидовые природные пищевые пирамиды, это как бы стационарно созданные природой — то внутри человеческого вида, существуют пирамиды динамического типа, поскольку субъекты верхних и нижних ступеней пирамид, это представители одного и того же вида, они могут перемещаться с нижних ступеней пирамид, в верхние и наоборот.

Благодаря отличительным биологическим изменениям (мутациям) в среде человеческого вида, произошли видоизменения функций в пирамидах человеческого вида. Прямое использование организмами верхних ступеней, организмов нижних ступеней, было частично заменено на разновидности косвенного использования организмов. Но принципы от этого не изменились, и закономерности пирамид не изменились.

Образовавшиеся крупные иерархические пирамиды внутри человеческого вида, стали выполнять функции природной пищевой пирамиды, потому что других взаимоотношений в природе, кроме как «пищевых» и размножения, вообще не существует.

Если, хорошо приглядеться, к хорошо известным иерархиям внутри человеческого вида, таким как: — властные, финансовые, военные, полицейские, политические, социальные, культурные, религиозные, производственные и общественные. То всё это напоминает разновидности природных пищевых пирамид. Все действия в конечном итоге, сводятся к доминированию особей верхних ступеней над особями нижних ступеней, с целью обеспечения жизнедеятельности и размножения в пределах занимаемой ступени в иерархиях. То есть, каждая видовая ступень природных пищевых пирамид, примерно соответствует ступеням внутривидовых человеческих иерархических пирамид. А поведение особей различных ступеней человеческого вида, соответствуют поведению особей различных природных видовых ступеней природной пищевой пирамиды.

Единственная особенность, заключается в том что, особи ступеней человеческих иерархий, постоянно претендуют на занятие статуса на более высоких ступенях человеческих иерархий, или скатываются в конкурентной борьбе на более низкие ступени. Но за выживание они борются на той ступени, на которой в конкретный момент времени находятся. При этом борьба за выживание, происходит одновременно с борьбой за изменение статуса, на более высокий. После перехода человеческой особи на более высокую ступень иерархии, нижняя ступень, та на которой человек был, используется им, как нижняя ступень пищевой природной цепочки. Всё это происходит примерно так, как в природе.

Примеры этому, можно приводить до бесконечности. Когда лётчик самолёта нажимает на кнопку открытия бомбового люка, он инстинктивно ощущает ответственность только перед теми лицами, которые находятся на его ступени человеческой иерархии и перед теми — кто выше, например — его коллеги и командиры. А те, кто снизу не более чем представители нижней ступени иерархии, их выживание его мало волнует на данный момент. То же самое происходит с полицейскими, разгоняющими мирную демонстрацию, с военными которые ведут боевые действия даже на территории собственного государства, с владельцами рабов или крепостных крестьян, с владельцами предприятий и бизнесов, с политиками и чиновниками, вождями и лидерами народов, с актёрами и даже водителями общественного транспорта.

Например, люди любых человеческих иерархий, абсолютно равнодушно относятся к страданиям людей находящихся на отдалённых территориях или в других странах. Страдания довольно не далёких, но незнакомых соседей, волнуют людей не более чем страдание животного, которое было ими употреблено в пищу. Так природа устроена, и так устроен человек, который борется за выживание только того места или ступени иерархии, где он в данное время находится. Его волнует только его ответственность перед узким кругом близких ему и хорошо известных ему людей. Остальные для него либо нижняя ступень, которую можно использовать, либо высшая ступень которую следует остерегаться, и куда нужно стремиться.

Можно выделить некие закономерности из особенностей человеческих иерархических взаимоотношений.

Если люди одной ступени иерархии доверили власть над собой представителям другой ступени иерархии — они сознательно идут на самообман. Доверять в этом мире можно только близким, проверенным доверием, хорошо знакомым и связанным с вами людям тесными узами общения, и расположенным на одной ступени с вами. С остальными людьми должны быть только договорные отношения с оговоренными мерами ответственности и кругом обязанностей. Иначе произойдёт обман и использование людей в качестве нижней ступени пищевой пирамиды. То же самое произойдёт, если доверенное лицо это близкий к вам человек, но после изменения статуса, он всё равно не оправдает вашего доверия, он будет бороться за выживание его и его коллег, уже на новой ступени иерархии. А его предыдущая ступень, будет использована им как нижняя ступень пищевой пирамиды. То есть, выдвигая лидера на более высокую ступень иерархии, используйте только договорные ответственные отношения, и контрольные функции, потому что, переходя на высшую ступень — человек видоизменяется, а вашу ступень использует.

Любые революционные действия одних ступеней человеческих иерархий направленные против других ступеней иерархий, приводит к изменениям статуса некоторого количества особей, и переход их на другие ступени иерархий. Но принципиальных изменений во взаимоотношениях между ступенями не произойдёт. Потому что революция, это только вспышка объединённых усилий различных сословий или ступеней иерархий. А нужны постоянные силы между слоями обществ, похожие на магнитное сопротивление двух противоположных зарядов.

Стабильность и благополучие иерархий зависит от определённых величин соотношений между их ступенями. Численное или количественное значение особей на разных ступенях иерархий должны напоминать пирамиду, где нижние ступени всегда обширней высших. Нижняя ступень пирамид всегда должна оказывать сопротивление по силе большее, чем суммарное воздействие всех наиболее высших ступеней пирамид. Во всех иных случаях человеческие иерархии и природные пирамиды теряют устойчивость и быстро разрушаются.

Нижние ступени человеческих иерархий, должны быть организованы в силы, способные оказать постоянное противодействие, силам всех верхних ступеней в совокупности. Тогда миры людей, обретут стабильность, на некоторое продолжительное время.

Тут без вариантов, независимо от технического прогресса, или плодов разума. Если, например, один или несколько хлеборобов, при помощи современной техники кормят всю остальную планету, это крах. Все остальные люди теряют своё природное предназначение, и превращаются в бесполезных размножающихся мутантов, зависящих от нескольких человек. Если только одна или несколько электростанций дают энергию всей планете, это тоже крах, только энергетический. Достаточно одной вспышки на солнце, и всему конец. Должно быть, громадное количество маленьких автономных электростанций, громадное количество людей ведущих самостоятельные виды деятельности за автономное выживание себя или своих небольших общин. Любая разновидность глобализации, это крах. Любая пирамида неправильной не природной формы тоже крах.

Принцип иерархичности и пирамид, должен быть во всём, во всех сферах человеческой деятельности. К природе нужно присматриваться, с неё примеры брать.»

Тут человек повернулся и ушёл, а я ещё долго смотрел ему в след.