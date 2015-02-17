Циклы истории. Алгоритм глупости.



В своей жизни мы постоянно сталкиваемся с теми или иными событиями и

явлениями природы, но редко задумываемся о причинно-следственных связях

разных катаклизмов, социальных потрясений, массовых эпидемий и

заболеваний. Настолько ли случайны события на нашей планете?

Случайность — цепь не выявленных закономерностей, говорили древние

философы. Поиск этих, скрытых на первый взгляд закономерностей позволяет

приоткрыть завесу над тайнами нашего прошлого, настоящего и будущего. О

том, что многие алгоритмы периодически повторяющихся явлений и событий

уже выявлены, говорит дальновидность прогнозов астрологов и

прорицателей, точность прохождения предсказанных событий. В первую

очередь, это циклы солнечной активности и астрологические аспекты

влияния планет.

О 12- и 36-летних циклах социальной и

политической жизни России впервые писал астролог Григорий Кваша. В нашем

Центре выделен еще один 9-летний глобальный цикл. Этот цикл

просматривается в составленной определенным образом таблице.



По горизонтали, справа налево, расположены года с суммами цифр от 1

до 9, полученными с использованием правил нумерологии. Например, возьмем

год 1995. Суммирование цифр производится следующим образом: 1+9+9+5=24,

а затем 2+4=6, то есть складываем цифры до получения простого числа.

Как легко убедиться, других сумм, кроме от 1 до 9 не бывает.

По вертикали расположены года с одинаковыми значениями сумм цифр.

Отметим, что в каждом столбце разница между годами составляет 9. В

астрологии это девятилетний цикл влияния Плутона. По диагоналям таблицы

шаг между годами составляет 8 лет — планета Нептун, и 10 лет — влияние

планеты Уран. Это три высших планеты. Полученная таким образом таблица

представляет собой алгоритм 9х9. Вертикаль с горизонталями образует

букву «Ж» в плоскости, или в объеме — трехмерную систему координат Х, У,

Z.

Теперь на эту таблицу наложим 12- и 36-летние циклы истории России.

При этом заметим, что по восточному календарю для каждой страны

существует свой доминирующий год. Для России узловыми датами

вышеуказанных циклов в ХХ веке являлся год Змеи.

Строгая закономерность в событиях выявляется сразу. Если при анализе

выделить (для еще большей наглядности) столбец под цифрой 6 каким-либо

цветом, а годы 1893, 1917, 1929, 1953, 1965, 1989, 2001 и 2025 соединить

(в указанной последовательности) ломаной линией, то таблица просто

впечатляет.

Годы, сумма цифр которых равна 6, связаны с огромным количеством

негативных событий: кризисы, переломы, изменения духовного направления

развития общества и т. д. На «плотном» (физическом) плане все это

приобретает формы войн, «черно-былей», землетрясений — вот какие

процессы описывает 9-летний цикл. Но он не обособлен от циклов,

описанных Г. Квашой, а тесно связан с ними. Рассмотрим повнимательней,

что же у нас получилось.

1893 год — зарождение идеологии РКПБ, 1905 год — первая революция,

1917 год — Октябрьский переворот. Линия справа налево и вверх (от 1893 к

1917 году) — зарождается новая идея социума на фоне стабильности старой

парадигмы императорской власти, но в 1905 году происходит консолидация

народа через войну и уступка новым веяниям (знаменитый царский

манифест). Эта линия графика представляет собой 24-летний цикл.

С 1917 по 1929 год следует 12-летний период истории нашей страны.

Власть набирает силу, пытается стабилизироваться, но несет и потери —

смерть В. И. Ленина (1923 год — с учетом абриса событий). К концу этого

цикла (1929 год) — постепенное сосредоточение власти в одних руках.

1929 год открывает новый 24-летний период стабилизации общества

(«Великий перелом», единовластие). Иосиф Сталин — мощнейший эзотерик,

который согласно своей натальной карте мог быть не только монархом, но и

величайшим проповедником, полностью провел этот цикл. Кстати, Петр I,

нанесший российскому генофонду сильнейшую деформацию, процарствовал

полностью.

36-летний цикл с 1689 по 1725 год. Обратите внимание: в России после

насильственного так называемого крещения Руси форма власти не менялась! В

России всегда был эзотерический монархизм! Да-же если эту власть

называли социализмом, коммунизмом или демократическим реформированием!

Далее. 1941 год — полное единение народа через необходимый (как и в 1905

году) военный патриотизм. И, как в предыдущем 24-летнем цикле

(1893-1917 годы), в обществе наблюдается проникновение, зарождение новых

идей.

Переходный 12-летний цикл (1953-1965 годы) начинается смертью И. В.

Сталина и заканчивается приходом к власти Л. И. Брежнева. И вновь

мучительный поиск нового пути развития общества и возможностей

стабилизации. 1959 год — начало «оттепели», но и возникновение

«карибского кризиса».

Новый 24-летний цикл, начавшийся в 1965 году, это очередной период

стабильности, получивший собственное название — застой. И вновь для

консолидации общества потребовалась война — Афганистан, а в виде

компенсации возникли уступки новым идеям — диссиденты, андеграунд. В

этот период роль монарха выполняет 12-й отдел КГБ. Леонид Брежнев —

ширма этого полимонарха. Если бы он был таким же эзотериком, как

Владимир Ульянов или Иосиф Сталин, то не понадобились бы андроповы,

черненки и горбачевы для завершения этого 24-летнего цикла.

1989-2001 годы — реформы, демократия, многопартийность и неизбежные в

этот период развал экономики, инфляция, духовная деградация общества.

1995 год — относительная стабильность, но, как и в 1923 и 1959 годах,

вероятность смены руководства и денежной массы. Обратите внимание:

деноминация 1997 года полностью совпадает с хрущевским обменом денег. Но

как и тогда уже идет зарождение нового «Карибского кризиса», роль

которого играют события в Чечне и на Балканах. В то же время — это

период, предшествующий появлению новой парадигмы.

2001 год открывает не только очередной, 24-летний, цикл стабилизации,

но и становление новых идей. Этот период завершится в 2025 году. Не

стоит забывать, что в середине цикла есть 2013 год, в котором должна

произойти очередная консолидация общества. Этот год таит в себе

опасность реализации новой мировой войны, и об этом нельзя забывать.

Этот же цикл (2001-2025 годы) может стать периодом мощнейшего

монархического правления на основе всевозможных форм психотронного и

психотропного зомбирования населения нашей страны и планеты в целом. Это

зомбирование через «американизацию» идеологии началось с приходом к

власти клана Михаила Горбачева, прошедшего, как и Петр I, инициацию в

шотландскую масонскую ложу. Еще более мощно этот процесс пошел при

Борисе Ельцине! Эти идеи, основанные на эзотерических знаниях,

интенсивно прорабатывались через так называемый 12-й отдел КГБ еще в

предыдущем цикле (1965-1989 годы), в основном пришедшемся на период

правления брежневской коалиции. Обратите внимание на число 12: 12

апостолов, магический клан 12-ти, обеспечивавший выборную компанию Б.

Ельцина, Ю. Лужкова…

Для каждой страны можно получить свои графики, но и в нашей таблице

кое-что просматривается. Так, можно отметить зеркальность отображения

западных и восточных алгоритмов. Например, 1929 год — подъем,

коллективизация у нас и Великая депрессия — у них. С этой точки зрения

мировой финансовый кризис, начавшийся в 1998 году, является

растягиванием, перераспределением ожидаемого суперкризиса 2001 года —

полный крах идеологии и экономики США. Этот процесс необходим для

внесения сбоя в алгоритм и выхода цивилизации из-под внешнего

негативного воздействия.

В столбце под цифрой 6 годы вне графика — точки соприкосновения истории Запада и Востока:

1914 год — война;

1932 год — Коминтерн и приход к власти Гитлера, проникновение идей Востока на Запад в противовес 1896 году — «Капитал»;

1950 год — пик «холодной» войны;

1968 год — Вьетнам, Чехословакия, о. Даманский;

1986 год — конец «холодной» войны и Чернобыль.

Несложно самостоятельно экстраполировать приведенную таблицу и в

прошлое, и в будущее, можно продолжать поиски закономерностей, научных

открытий, катаклизмов, смен климатических условий и т. д. Можно,

например, найти свою собственную дату рождения и просмотреть события

жизни по вертикали таблицы, проанализировать их синхронизацию с основным

временным потоком нашей истории. Обратите внимание: каждые 9 лет по

Нептуну происходит общее энергетическое ослабление. Это смены места

жительства, смерть близких, болезни… Поэтому именно в 18 лет

осуществляется призыв в армию — ослабление по Нептуну позволяет легко

производить зомбирование и жертвоприношение солдат!

Автор, обнаруживший данный алгоритм, не задавался целью поразить

воображение читателей количеством совпадающих, выстроенных с

определенной закономерностью исторических фактов. Это, конечно,

удивительно само по себе, но не более того.

Вывод тем не менее напрашивается: если существует алгоритм в истории

нашей планетарной цивилизации, значит, он кем-то задан, спрограммирован

(одновременно с введением записи дат арабскими цифрами). Отсюда, вполне

естественно, возникает вопрос: кому выгодно, чтобы люди не замечали

явную искусственность заданной программы «Алгоритма глупости», в полном

соответствии с которым земляне слепо и с ненавистью продолжают

уничтожать себе подобных?!

Эффект «прошитых дат»

С эффектом «прошитых дат» историки сталкивались давно. В популярной

литературе постоянно публикуются сообщения об ошеломляющих совпадениях в

исторических событиях.

Напомню некоторые из наиболее впечатляющих фактов. Практически

полностью совпали даты и обстоятельства в убийствах двух президентов США

— Авраама Линкольна и Джона Кеннеди. Линкольн был избран в президенты в

1861 году. Кеннеди — ровно через 100 лет. Оба были борцами за

гражданские права и придерживались демократических взглядов. Обоих убили

в пятницу в присутствии жен. Каждая из жен за время пребывания в Белом

доме потеряла по сыну. Оба президента были убиты выстрелом в затылочную

область: Линкольна — в театре Форда, а Кеннеди — в автомобиле

«Линкольн», изготовленном фирмой «Форд мотор компани».

Обоих на посту сменили вице-президенты по фамилии Джонсон — оба

южане, демократы, бывшие сенаторы. При этом Эндрю Джонсон родился в 1808

году, а Линдон Джонсон через 100 лет в 1908. У Линкольна был личный

секретарь по имени Джон, а у Кеннеди — с фамилией Линкольн!

Убийца Линкольна — Джон Бут — родился в 1839 году, а Ли Харви

Освальд, убивший Кеннеди, — в 1939. Оба придерживались экстремистских

взглядов и были с юга США. Бут, убив Линкольна в театре, скрывался на

складе зерна. Освальд же стрелял в Кеннеди из склада, правда книжного, а

потом скрывался в кинотеатре. Обоих убили до начала судебного процесса.

Следующий пример. Отмена крепостного права в России была в октябре

1861 и 1961 года (в нашем веке до этого события у крестьян не было

паспортов и они не имели права покидать места жительства).

Полное совпадение и в обстоятельствах катастрофы «Титаника» и

количества жертв с описанием в фантастическом романе Робертсона,

опубликованного за … 14 лет до самого события. Единственное различие,

так это название корабля. В романе, написанном в 1898 году, судно звали

«Титан». А 1998 году случился сильнейший пожар на только что спущенном

на воду гигантском пассажирском лайнере, окрещенном в СМИ «Вторым

Титаником». В 1939 году в том же районе Атлантики, где затонули

вымышленный «Титан» и реальный «Титаник», на айсберг также в темноте

ночи налетел корабль «Титаниан». Лишь благодаря «непонятному»

предчувствию рулевого, успевшего дать команду «стоп-машина», удар о

корпус не был для «Титаниана» смертельным.

Не везло и кораблям с именем «Адмирал Нахимов». Три погибли.

Четвертый списали при странных обстоятельствах — результат деформаций от

подводного ядерного взрыва. Пятый — также был досрочно списан на

металлолом и, не дойдя до места назначения, затонул. Сам адмирал Павел

Степанович Нахимов принимал непосредственное участие в спасательных

работах затонувшего в Цемесской бухте Новороссийска корабля. Именно в

том месте, где 31 августа 1986 года («шестерочный» год по алгоритму)

после столкновения с сухогрузом «Петр Васев» затонул пассажирский лайнер

«Адмирал Нахимов» (полученный по репарации в 1948 году пароход

«Берлин», названный, заметим, в честь столицы Германии, где 1838 году

находился на лечении П. С. Нахимов).

Для удобства понимания этого эффекта составим условную таблицу, в которой, как кирпичики, одно над другим разместим столетия:

2000_________1950_________1900

1900_________1850_________1800

1800_________1750_________1700

1700_________1650_________1600

___________и так далее________

Если теперь эту «стопку» столетий «проколоть» по вертикали мнимой

иглой, то можно увидеть совпадение исторических событий. Любой читатель

это может проделает самостоятельно. Приведу лишь один замечательный

пример. Борис Ельцин и Бил Клинтон — астральные сиамские близнецы.

Именно поэтому вопрос об импичменте обоих проходил синхронно летом 1999

года. Клинтон вынужден был «случайно» бомбить Ирак 17 декабря для

внесения сбоя в опять остро поднятый вопрос о синхронном импичменте,

предоставив Ельцину роль миротворца в этом «спектакле», что позволило

отвлечь внимание россиян от вопроса отречения президента от власти.

Именно 17 февраля Ельцин расплатился за услугу «друга Билла» обострением

язвы желудка и в последующие месяцы 17-е число стало роковым для власть

имущих России. Импичмент в США был вызван «женским вопросом», а у

Бориса Ельцина в натальной карте неаспектирована планета Венера,

отвечающая за «дела любовные». Русской Моники Ливински нет, поэтому ее

роль регулярно выполняло правительство, периодически отправляемое в

отставку. Снимаемая при этом, в результате всеобщего стресса, энергетика

как раз и шла на удовлетворение президентской неаспектированной Венеры.

Естественно, что и югославский конфликт «случайно» был начат накануне

очередного акта российского импичмента.

Все события в политической и экономической жизни удивительным образом

укладываются в «алгоритм глупости» и эффект «прошитых дат». Дни

выборов, начало переговоров, моменты подписания постановлений и указов

чудеснейшим образом привязаны, кроме того, к Лунному календарю. У

специалистов в области энергоинформационного обмена давно сложилось

мнение о том, что ВСЕ правительства на Земле «играют под чужую дудку» —

являются проводниками программы уничтожения земной цивилизации! Власть

имущие при этом наивно по собственной глупости считают, что это именно

ОНИ вращают Колесо Истории! Они все делают ТОЛЬКО по воле чуждого земной

эволюции злого разума: только тогда и только то, что предусмотрено

программой!!!

Рассмотрим еще один яркий пример на эту тему. 11 сентября 1998 года

Государственная Дума Российской Федерации голосовала за приведение к

власти Евгения Примакова (примак — пришлый муж), утверждая его

Председателем Правительства ровно на 8 месяцев. В этот же день произошли

такие события: отмечались день рождения Иосифа Кобзона, праздник (в

христианской церкви) отсекновения головы Иоанна Предтечи («веселые»,

однако, у них праздники!). На Северном флоте без всяких на то причин

матрос атомной подводной лодки расстрелял своих сослуживцев и сам

покончил жизнь самоубийством (с 15 по 17 сентября в Ростове-на-Дону

проходила 2-я Международная конференция «Серийные убийства и социальная

агрессия»); в этот день произошло обвальное падение доллара на токийской

и нью-йоркской фондовых биржах: на 750 и 250 пунктов соответственно. Но

самое интересное, что в этот день скончался Никита Хрущев; 25 лет

назад, 11 сентября 1973 года, к власти пришел Пиночет, а 400 лет назад

умер царь Федор Иоанович и на «внеочередном заседании» боярской думы к

власти был приведен Борис Годунов!!! А 14 сентября, в день, когда

Евгений Примаков начал формировать правительство РФ, Наполеон ожидал от

губернатора Москвы вручение ключа от города. 15 сентября 1998 года на

Москву обрушился «очередной» ураган, при котором было полностью

разрушено более десятка домов в районе президентской дачи. По признанию

академика Невского, воздействие в данном случае напоминало ситуацию в

районе Подкаменной Тунгуски в 1908 году — произошел мощнейший

энергоинформационный выброс.

Эффект «прошитых дат» обнаружен не только для 100-летних циклов.

Отмечены и другие алгоритмы повторяемости событий: из года в год в один и

то же день; 12 дней после дня рождения человека (или события)

определяют 12 лет жизни, так же как и 12 часов от этого момента дают

представление о раскладе на год.

Эффект известен давно. Но, как показывает практика, власть имущие

никаких выводов делать не собираются! Или им делать выводы не позволено?