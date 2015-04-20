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Карты Российской империи
20.04.2015 Что от нас скрывали
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Карты Российской империи 17-18 веков.
1789.
План столичнаго города Москвы. Сочинял и рисовал находящийся в службе
при управе благочиния архитектуры первого класса помощник подпоручик
Иван Марченков. Гравирован и печатан на иждевении московскаго купца
Никиты Кальчугина. Грав. Л.Фролов
1792. Карта Могилевского наместничества
1796.
План столичного города Москвы. Соч. и рис. находящейся на службе при
управе благочиния архитектуры первого класса помошник подпорутчик Иван
Марченков 1796 г.; Грав. и печ. на иждивении московского купца Тимофея
Полежаева
1821. Генеральная карта Минской губернии
1821. Карта Московской губернии
1855. Вид острова, гаваней и укреплений Кронштадта, с отдаленными видами устья Невы и С. Петербурга
1887. План Казани с окрестностями:
Карта Азиатской России и смежных с нею владений
Карта Воронежской губернии конец 19 века
Карта Молдавии и Речи Посполитой
Море Байкал с частьми рек Лены, Аргуни, Селенги и Ангары с около лежащими уездами
План Черновцов (просто за компанию)
Эстляндское и Лифляндское герцогства
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