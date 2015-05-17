

Высеченная из мрамора и увитая спиральным фризом с богатейшей резьбой, колонна Траяна возвышается над Римом на 38 метров. Каменный дневник военных действий в 155 сценах повествует о победе императора над коварным, но доблестным врагом.

В период с 101-го по 106 год император Траян руководил действиями десятков тысяч римских воинов, пересек Дунай по самым длинным мостам, которые в те времена мог построить человек, одержал две победы над могущественной империей варваров на их гористой земле, а затем безжалостно стер эту империю с карты Европы.

Поход Траяна на Дакию, расположенную на территории современной Румынии, был главным событием 19-летнего правления императора. Летописец похвалялся завидными трофеями: 165 тысяч килограммов золота и 331 тысяча килограммов серебра, не считая присоединения к Римской империи новой плодородной провинции.

Колонна Траяна – один из главных монументов, переживших падение Рима. И она по сей день остается предметом научных споров.

Пополнение казны отразилось на облике Рима. В честь победы император велел выстроить форум: просторная площадь, окруженная колоннадами, две библиотеки и большое гражданское строение, известное как базилика Ульпия. Согласно восторженному описанию римского историка, форум Траяна был творением, «подобного которому смертные никогда более не создадут».

В небо над форумом вознеслась 38-метровая каменная колонна, увенчанная бронзовой статуей завоевателя. Снизу доверху ее оплела рельефная хроника дакских походов на манер современного комикса: в 155 сценах тысячи искусно высеченных римлян и даков маршируют, строят укрепления, плывут на кораблях, подкрадываются к врагу, сражаются, ведут переговоры, молят о пощаде и встречают смерть.

Воздвигнутая в 113 году фантастическая колонна высится над городом почти два тысячелетия. Рельефы сильно пострадали от времени, и, кроме нескольких нижних витков спирали, мало что можно разглядеть. Вокруг руины – пустые пьедесталы, расколотые плиты, обезглавленные колонны и разбитые скульптуры напоминают о былом великолепии форума.

Колонна Траяна – один из главных монументов, переживших падение Рима. Из века в век историки изучали рельефы как наглядное пособие по истории войн, где Траян представлен героем, а правитель даков Децебал – его достойным противником. Археологи разглядывали мельчайшие детали сцен, чтобы почерпнуть сведения о вооружении, обмундировании и военных тактиках римской армии.

Чтут памятник и современные румыны: Траян разрушил Дакию дотла, и потому колонна, наряду с уцелевшими статуями поверженных воинов, – драгоценное свидетельство того, как могли выглядеть и одеваться их дакские предки.

Шло время, великие памятники прошлого превращались в груды обломков, а колонна по-прежнему поражала воображение. Художники Ренессанса в корзинах, обвязанных веревками, свешивались с вершины колонны, дабы рассмотреть ее во всех деталях. В 1588 году папа Сикст V велел увенчать монумент статуей святого Петра. Тогда же, в XVI веке были сделаны первые гипсовые слепки колонны. Они запечатлели многие детали, ныне утраченные, – загрязнение атмосферы и кислотные дожди сделали свое дело.

Колонна по сей день остается предметом научных споров. Порой кажется, что гипотез не меньше, чем фигур на рельефах, – а их ни много ни мало 2662.

С книжной полки в гостиной своей римской квартиры археолог и искусствовед Филиппо Коарелли достает свой труд – иллюстрированную историю колонны. «Это удивительное сооружение, – говорит он, перелистывая страницы с черно-белыми снимками рельефов. – Что здесь происходит? Дакские женщины истязают римских солдат? Рыдающие даки принимают яд, чтобы не попасться в плен? Похоже на телесериал».

Или на мемуары Траяна, добавляет Коарелли. Колонна была возведена между двумя библиотеками, где могла храниться хроника боевых действий в изложении самого императора-воина. По мнению Коарелли, рельефный фриз напоминает свиток – не исключено, что военный дневник Траяна был именно свитком. «Должно быть, художник исполнял волю императора», – подытоживает ученый.

Так или иначе, перед командой скульпторов стояла задача высечь иллюстрированную версию «свитка Траяна» на 17 блоках отборного каррарского мрамора. Император – главный герой истории. Он появляется в 58 сценах – дальновидный полководец, опытный политик и благочестивый властелин: вот он произносит речь, поднимая боевой дух солдат, вот задумчиво внимает советникам, а вот приносит жертвы богам. «Траян хочет предстать не только воином, – объясняет Коарелли, – но и просвещенным человеком».

Конечно, это лишь гипотеза. В какой бы форме ни записал Траян свои воспоминания, они давно канули в Лету. Сопоставляя рельефы колонны с археологическими находками из дакской столицы Сармизегетузы, ученые склоняются к мысли, что изображения свидетельствуют скорее об умонастроениях римлян, чем о реальных событиях.

У Джона Коулстона, специалиста по римской иконографии, оружию и снаряжению из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, – особое мнение. Несколько месяцев подряд он изучал рельефы с близкого расстояния, примостившись на реставраторских лесах. Собранного материала хватило на диссертацию. «Велик соблазн представить изображения с колонны в виде этакой новостной ленты или кинофильма тех времен, – говорит Коулстон. – Но все эти интерпретации – типичные натяжки, за которыми нет ни слова правды».

Ученый утверждает, что ансамбль рельефов не был подчинен общему замыслу одного мастера. Небольшие стилевые различия и явные оплошности – к примеру, меняющаяся высота фриза или окна, разрывающие сцены, – убедили шотландского ученого в том, что скульпторы высекали рельефы, что называется, на ходу, основываясь на весьма поверхностных представлениях о войне. «Хотя историкам искусства сложно отказаться от заманчивого образа талантливой творческой личности, – говорит Коулстон, – на примере колонны Траяна мы видим, что композиция рождается спонтанно, сразу на кусках мрамора под руками простых каменотесов, а отнюдь не на чертежной доске в мастерской».

По его мнению, создатели фриза скорее вдохновлялись военными событиями, чем основывались на них. Взять хотя бы главные мотивы рельефов. В изображении двух войн на удивление мало боевых действий: сцены осад и битв занимают меньше четверти фриза, при этом сам Траян ни разу не появляется на поле боя.

Легионеры – основа военной машины Рима – преимущественно занимаются строительством фортов и мостов, расчисткой дорог и даже сбором урожая. Ко всему прочему, можно подумать, что они еще и неуязвимы – на всей колонне не отыскать ни одного павшего римского воина!

Некоторые сцены остаются неразгаданными. Зачем осажденные даки тянутся к чаше? Чтобы принять яд и тем самым избежать унижений побежденных? Или они просто хотят утолить жажду? Как объяснить шокирующее изображение женщин, истязающих факелами полураздетых связанных пленников? В интерпретации итальянцев, это жены варваров подвергают мучениям плененных римлян. Но у Эрнеста Оберландер-Тарновяну, директора Национального исторического музея Румынии, другое мнение: «Перед нами однозначно пленные даки, которых мучают разгневанные вдовы убитых римских солдат». Судя по всему, то, что мы видим, разглядывая колонну, зависит от наших симпатий – к римлянам или к дакам.

У римских политиков слово «дак» было синонимом лицемера. Именно о даках историк Тацит писал: «Они никогда не были по-настоящему верны Риму». Заключив в 89 году договор о дружбе с императором Домицианом, царь Дакии Децебал, хотя и получал от римлян деньги на защиту границ империи от набегов, сам посылал воинов грабить пограничные города союзников. В 101 году Траян выступил в поход против ненадежных даков. После почти двухлетней войны было заключено перемирие, но вскоре Децебал его нарушил.

Терпение римлян иссякло. Во время второго вторжения, в 105 году, Траян не церемонился – достаточно взглянуть на сцены, живописующие разграбление Сармизегетузы. «Походы были жестоки и разрушительны, – рассказывает Роберто Менегини, итальянский археолог, руководитель раскопок на форуме Траяна. – Посмотрите, как сражаются римляне, держа зубами за волосы отрубленные головы. Война есть война. У римских легионеров была репутация свирепых и безжалостных воинов».

Но как только даки были повержены, за них взялись римские скульпторы. Форум Траяна украшали десятки статуй статных, бородатых дакских воинов – гордая мраморная армия в самом сердце Рима. Конечно, скульпторы были далеки от того, чтобы подсластить горечь поражения побежденным, большинство которых были проданы в рабство. «Ни один дак не смог бы прийти посмотреть на колонну, – говорит Менегини. – Монумент был предназначен для римских граждан и воплощал мощь имперской машины, способной покорить столь доблестный и воинственный народ».

Колонну Траяна можно считать образцом пропаганды – но, как утверждают археологи, в ее каменной летописи есть доля правды. Новейшие раскопки на территории древней Дакии, в том числе и на развалинах Сармизегетузы, приносят все больше открытий. Все детальнее прорисовывается портрет цивилизации, перешагнувшей «варварскую» ступень развития, вопреки презрительным эпитетам римлян.

У даков не было письменности, и все наши знания об их культуре прошли через фильтр римских источников. Многочисленные находки свидетельствуют о том, что Дакия царила над окрестными землями не одну сотню лет, собирая дань с соседей. Зная толк в кузнечном деле, дакские старатели добывали руду и выплавляли железо, а золотоискатели намывали золото. Венцом творения искусных мастеров были тонко отделанные украшения и оружие.

Сармизегетуза была политической и духовной столицей Дакии. Ее руины покоятся высоко в горах в самом сердце Румынии. От Рима город отделяли 1600 километров – армия Траяна шла сюда больше месяца. Сегодняшним посетителям приходится пробираться по изрытой колдобинами грунтовой дороге через ту самую неприступную долину, которая преграждала путь Траяну.

Развалины Сармизегетузы потонули в зарослях высоких буков. Даже в жаркий день по земле ползут прохладные тени. Широкая мощеная дорога ведет от толстых, наполовину вросших в землю крепостных стен к просторной поляне.

Этот зеленый оазис – терраса, высеченная в скале, – был религиозным центром Дакии. До наших дней дошли остатки зданий – смесь из древних камней и бетонных реконструкций, напоминающих о неосуществленной попытке воссоздать древний комплекс. Тройное кольцо каменных колонн очерчивает контуры некогда величественного храма, отдаленно напоминающего круглые дакские строения на рельефах колонны Траяна. Рядом низкий алтарь – каменный круг с высеченным орнаментом в виде солнечных дисков – святая святых дакской вселенной.

Последние шесть лет румынский археолог Гелу Флореа из Клужского университета имени Бабеша-Больяй проводит летние месяцы на раскопках в Сармизегетузе. Расчищенные руины, а также предметы, конфискованные у кладоискателей, свидетельствуют, что сюда проникали военные технологии из Рима, чувствуется и влияние Греции – архитектурное и художественное. «Поразительно, какими они были космополитами так высоко в горах, – говорит Флореа. – Это самое крупное поселение во всей Дакии, с удивительно сложной организацией». С помощью аэрофотосъемки археологи выявили более 260 искусственных террас, растянувшихся почти на пять километров вдоль долины. Общая площадь поселения превышала 280 гектаров.

Ученые не обнаружили следов возделанных полей – зато раскопали остатки ремесленных мастерских и домов, а также плавильные печи, тонны железных заготовок и десятки наковален. По-видимому, город был центром производства металла, снабжавшим другие дакские поселения вооружением и инструментами в обмен на золото и зерно.

Сегодня все здесь объято зеленью – и тишиной. Неподалеку от бывшего алтаря бьет маленький источник, где можно было брать воду для религиозных ритуалов. Земля под ногами, приправленная крупинками слюды, искрится в солнечных лучах. Вполголоса переговариваются немногочисленные туристы.

Трудно представить себе, что за церемонии проходили в этом городе – и что за страшная участь постигла его обитателей. В воображении всплывают клубы дыма и пронзительные крики, грабежи и резня, самоубийства и паника, изображенные на рельефах колонны Траяна.

«Римляне смели все на своем пути, – рассказывает Флореа. – От крепости камня на камне не осталось. Они хотели продемонстрировать свою мощь: смотрите, у нас есть силы, средства, мы здесь хозяева».

За падением Сармизегетузы последовало разрушение главных храмов и святилищ Дакии. Затем римляне принялись за другие города Дакийского царства. Один из рельефов у самой вершины колонны представляет кровавую развязку – деревня предана огню, жители обращаются в бегство, по опустошенной провинции бродят лишь козы да коровы.

Две войны унесли, как считают ученые, десятки тысяч жизней. По свидетельству современника, Траян взял 500 тысяч пленных, угнав из них около 10 тысяч в Рим для участия в гладиаторских сражениях, которые устраивались в честь победы 123 дня подряд.

Гордый правитель даков избавил себя от позорной участи пленника. Конец Децебала увековечен на колонне его заклятого врага: опустившись на колени под сенью дуба, дак подносит длинный изогнутый меч к собственному горлу.

«Его голова была доставлена в Рим, – писал римский историк Кассий Дион столетие спустя. – Так Дакия стала подвластной римлянам».