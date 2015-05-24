Влияние масонов и других тайных обществ на политику в России: мифы и реальность

В XVIII — начале XX

века в России действовал широкий спектр тайных обществ самого разного

рода. К их числу можно отнести секты, Ордена, масонские ложи,

политические организации. Кроме того, в разное время в России

существовали тайные общества, участники которых скрывали свою

деятельность по причине ее несоответствия моральным нормам.

К их числу

относились существовавшие при Екатерине II «Евин клуб» и при Александре I

общество «Свиней». Несомненно, действовали схожие организации и в

начале XX века. Тайный характер могли носить клубы, студенческие и

профессиональные союзы. Однако о каком-либо их влиянии на политику и

говорить не приходится. Особняком стоят тайные националистические

организации, боровшиеся за независимость различных народов России.

Политические задачи ставили перед собой Ордена тамплиеров,

розенкрейцеров, иезуитов, революционные организации. На мировоззрение

государственных деятелей могло оказывать влияние их многолетнее участие в

масонских ложах и сектах. Именно эти тайные организации и будут в

центре данного очерка.

В условиях монархии влияния на политику

страны можно было достичь, воздействуя на императора и крупных

государственных чиновников. Был и другой путь — организация общественных

движений или создание определенных настроений в массах. Таким путем шли

революционные организации, некоторые секты и религиозные общества.

Масонские ложи и Ордена применяли в своей практике оба метода. Итоги

этой деятельности в России и предстоит оценить.

Рост количества

тайных организаций в России начался во второй половине XVIII века. В это

время в России появился ряд «национальных» сект — духоборы, скопцы,

хлысты. Несмотря на то, что некоторые из сект, например, духоборы, могли

быть организованы квакерами, дальнейшей связи с зарубежьем они не

имели. Их последователи ставили перед собой чисто религиозные задачи и

действовали в нижних слоях общества. При этом Александр I, благосклонно

относившийся к сектантам, лично посетил главу скопцов Кондратия

Селиванова. Лица из окружения императора входили в секту

Н.Ф.Татариновой, практиковавшей элементы практики хлыстов. На

определенном этапе снисхождение властей привело к расширению влияния

сект. Несколько иная ситуация складывалась в России вокруг сект, куда

входили немецкие подданные, часто они занимали видные посты. Заметную

роль в этом отношении играли гернгутеры. В 1764 году Екатерина II

подарила дом в С.-Петербурге приезжавшим в Россию сектантам, получили

они и земли на Волге (колония Сарепта). В Московском университете

гернгутеры действовали одновременно с розенкрейцерами. Гернгутер

И.И.Виганд вспоминал о том, что он был принят на службу в университет по

протекции розенкрейцера И.Г.Шварца, который перед смертью выражал

желание стать гернгутером.1 В XIX веке граф К.А.Ливен, попечитель

Дерптского университета, был политическим противником министра духовных

дел и народного просвещения А.Н.Голицына. Столкновение произошло именно

на религиозной почве. В последние годы царствования Александра I целый

ряд крупных чиновников входил в секту И.Е.Госснера, действовавшую в

С.Петербурге. В начале века общество «духовидцев» «Народ божий» в

столице образовал граф Т.Лещиц-Грабянка. Хотя он сам был арестован и

умер в тюрьме, один из его последователей — князь А.Н.Голицын —

продолжил собрания общества. Совершенно неожиданно «Общество Грабянки»

или «Народ божий» продолжило свои работы и при Николае I до естественной

смерти его участников. Несмотря на то, что вышеуказанные секты имели

иностранное происхождение и вовлекали в свои ряды крупных чиновников,

политических задач их члены перед собой не ставили. Ни о каком единстве

сектантов речи идти не могло. Каждое направление считало лишь себя

«избранниками Божьими» и критиковало конкурентов.



Масонские

ложи, Ордена тамплиеров и розенкрейцеров начали активно действовать в

России с середины XVIII века. Особняком стоял Орден иезуитов, ставивший

своей целью защиту католической церкви, в том числе и от масонов.

Иезуиты внедрялись в организации масонов, пытались навязать им

христианскую догматику. До сих пор существует мнение, что иезуиты были

причастны к созданию Орденов неотамлиеров и золотых розенкрейцеров.

Участвовали иезуиты и в политических интригах. В 1762 году Орден был

запрещен во Франции, а в 1767 году об упразднении Ордена объявил король

Испании. Екатерина II разрешила иезуитам, находящимся на территории

Российской империи, продолжать свои работы. Иезуиты пытались влиять на

политическую ситуацию в России при Павле I и Александре I. По легенде, в

день перед убийством Павла генерал иезуитов Грубер не успел подписать у

него указ о подчинении РПЦ Римскому Папе. Считается, что перед смертью

Александр I послал с той же целью к Римскому Папе своего адъютанта

Мишо-де-Боретур. Однако участившиеся совращения православных в

католицизм привели к тому, что в 1815 году Орден выслали из столицы

Российской империи, а в 1820 — из страны. В это время Римский Папа уже

возобновил деятельность иезуитов в Европе. Их перу принадлежало

множество антимасонских произведений. Крупнейшими из них был труды

Огюстена Баррюеля (1741-1820) — «Волтерианцы, или история о якобинцах,

открывающая все противохристианские злоумышления и таинства масонских

лож, имеющие влияние на все европейские державы» в 12-ти томах и их

сокращенный вариант — «Записки о якобинцах, открывающие все

противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющие

влияние на все европейские державы», переведенные и изданные в России.

Вероятнее всего, иезуитами был составлен документ, хранившийся в архиве

великого князя Константина Павловича. Его приводил в своей статье

«Декабристы масоны» Семевский: «Франкмасоны должны усиливаться и

умножаться в тени тайны и повторять страшные клятвы о праве мстить даже

оружием за нарушение обещания хранить ее, в обществе же следует

выставлять правило, что они не совершают ничего противного закону

религии и нравам. И эта тайна величайшей важности должна храниться лишь в

ложе 5-й степени, составленной из одних архитекторов, предназначенных

для управления и восстановления постройки храма Соломона. Всем же

остальным скажут только, что в нашем обществе особенно советуют

оказывать помощь и милосердие друг к другу». Насколько правдоподобен это

отрывок из неизвестного масонского документа, будет видно из

последующего краткого обзора истории масонских лож и Орденов.

Масонское

движение, пришедшее в Россию в XVIII веке, никогда не было единым.

Между различными течениями царила жестокая конкуренция. В России в своем

развитии масонские системы следовали в европейском русле. Первые

русские ложи работали по «английской» системе под руководством

И.П.Елагина. Их работы проходили только в трех степенях, были просты и

практически не документировались. Зарубежная ложа, от которой получались

разрешения на работы и установочные документы, контролировала лишь

соответствие работ масонским уставам. Никаких распоряжений из-за рубежа

Елагин не получал.

Все изменилось с появлением в России систем

высших степеней. Наиболее влиятельным из них был устав «строгого

наблюдения», скрывавший в себе восстановленный Орден тамплиеров. В 1754

году устав был введен в Германии бароном К.Хундом. Основная идея была в

том, что рыцари Ордена тамплиеров сохранились в Шотландии и продолжали

хранить тайные обряды и реликвии Иерусалимского храма. Их усилиями,

якобы, было создано масонство, ими же и управляемое. Руководство Ордена

называли «тайные начальники». Уже в шестой степени посвященный

становился рыцарем-тамплиером. В Ордене царила жесткая дисциплина и

обязательность повиновения младших старшим, принимались только

христиане. Тамплиеры мечтали возродить Орден в полном объеме и вернуть

ему земельные владения. В связи с этим в различные Провинции Ордена (в

разные страны) направлялись директивы, призванные консолидировать усилия

рыцарей. В России свои ложи открывали немецкие и шведские Провинции

Ордена. В 1763-1765 годах в С.-Петербурге капитул системы «строгого

наблюдения» открыл И.А.Штарк. В 1779 году берлинская ложа «Трех

глобусов» (строгое наблюдение) открыла в Москве ложу «Трех знамен».

Сильное

влияние на ситуацию в русском масонстве оказала привезенная в 1777 году

А.Б.Куракиным «шведская» система. Ее устройство напоминало «строгое

наблюдение» и также включало степени рыцарей-тамплиеров. В то время,

когда «шведская» система пришла в Россию, ее глава герцог Карл

Зюдерманландский заключил соглашение с системой «строгого наблюдения» и

стал гроссмейстером ряда провинций (он реформировал «шведскую» систему

по образцу «строгого наблюдения»). Вслед за этим герцог объявил, что

Россия входит в подчинение возглавляемой им Шведской провинции. От

русских лож стали требовать отчеты в работе, перечисления денежных

средств и назначения иностранцев на руководящие посты. В 1780 году

герцог Зюдерманландский возглавлял шведский флот в войне с Россией.

Контакты российских масонов со Швецией вызвали негодование Екатерины II.

Начались полицейские проверки лож, некоторые из них должны были

закрыться. Чувствуя непрочность своего положения, лидеры трех лож

матерей разного подчинения, А.П.Татищев, Н.Н.Трубецкой и Н.И.Новиков,

договорились в Москве о том, чтобы избавиться от шведского владычества.

Поступками герцога Зюдерманландского были недовольны и в Германии. Глава

шотландских лож системы «строгого наблюдения» герцог Фердинанд

Брауншвейгский объявил о созыве масонского конвента в Вильгельмсбаде с

целью обсудить дальнейшее развитие системы. Первоначально конвент был

назначен на 1781 г., но состоялся летом 1782 года. Российские «братья»

соединившихся трех лож матерей послали в Берлин И.Г.Шварца, который

убедил Ф.Брауншвейгского представлять на конвенте их интересы. Несмотря

на то, что Вильгельмсбадский конвент вынес решение о том, что тамплиеры

не являются основателями масонства, и учредил новую систему, «шведская»

система в России продолжала с перерывами существовать в России до

запрета лож в 1822 году.





Портрет Николая Новикова (худ. Д.Г. Левицкий). 1790-е годы

В разное время в России действовали и другие системы —

«мелиссино», «рейхелева», «исправленный шотландский устав». Несмотря на

то, что каждая из них была популярна в свое время, последствий для

российского масонского движения они не имели и в XIX веке уже не

практиковались (за исключением единичных лож). Совершенно иначе обстояло

дело с «розенкрейцерской» системой, привезенной И.Г.Шварцем из Берлина в

1782 году. Орден золотого и розового креста появился в Австрии и

Германии в середине XVIII века. Его руководители утверждали, что их

братство действовало скрытно с глубокой древности и было известно в

Европе под именем розенкрейцеров. Орден имел сложную структуру и был

связан строгой дисциплиной. Главным занятием розенкрейцеров была

алхимия, но они имели и политические цели. Орден предполагал, что в 1856

году должно произойти Второе Пришествие и к этому событию было

необходимо готовить мир. Розенкрейцеры пытались вовлечь в свои ряды

коронованных особ, войти в их окружение и направлять политику. В 1782

году центр Ордена находился в Берлине во главе с прусскими масонами

И.Х.Вельнером, И.Р.Бишофсвердером и И.Х.Теденом. Именно они и курировали

новую русскую секцию. Из Берлина в Россию потоком шли инструкции,

распоряжения, информационные послания. Вскоре российское отделение

Ордена возглавил присланный из Берлина барон Г.Я.Шредер. За короткий

период времени розенкрейцеры смогли установить контроль над большинством

российских лож и вошли в контакт с наследником престола Павлом

Петровичем. Такая активность испугала Екатерину II, и на российских

масонов обрушились репрессии. В 1786 году по негласному запрету

императрицы прекратили работу практически все ложи. Однако розенкрейцеры

не подчинились запрету и продолжали сои собрания в «тесном кругу».

Итогом в 1792 году стал арест их лидеров и заключение Н.И.Новикова в

Шлиссельбургскую крепость.

С воцарением Павла I запреты с

розенкрейцеров были сняты, некоторые из них были вознаграждены и

приближены к престолу. Но возобновить работу лож новый император не

разрешил. Вновь масоны начали открыто собираться лишь при Александре I. В

этот период на первое место вышли руководители «шведского» и

«французского» уставов. Масонство стало модой и широко распространилось в

высшем свете. В XIX веке розенкрейцерам так и не удалось восстановить

своего влияния, так как их лидеры Н.И.Новиков и И.А.Поздеев не смогли

поделить между собой власть. В этот период активных связей с зарубежными

центрами русские масоны не имели. Опасность пришла с другой стороны.

Тайные организации, созданные в армии и гвардии (декабристы), взяли за

основу устройство масонских лож и даже пытались использовать некоторые

ложи в своих целях. Итогом стал целый ряд жалоб императору от лидеров

масонов, призывавших навести порядок в движении. В 1822 году ложи и

тайные общества в России были запрещены. Чиновники дали подписку больше к

ним не принадлежать. Поскольку запрет прошел, формально ни прекратить

собрание лож, ни предотвратить восстания декабристов не удалось.

После

1822 года в России продолжали работы только розенкрейцеры. Их

московская группа просуществовала до начала XX века. Крупных чиновников и

политических деятелей среди розенкрейцеров того времени не было,

поэтому они могли оказывать лишь морально-культурное влияние на

общество. Во второй половине XIX века среди россиян появились масоны,

прошедшие посвящение в европейских странах. В 1906-1910 году с санкции

«Великого востока Франции» ложи открыли работы и в России. Эта масонская

организация провозглашала ориентацию на защиту либеральных ценностей,

борьбу с самодержавием и допускала в свои ряды атеистов. Большая часть

россиян, вошедшая в ряды масонов (в основном профессура), не желала

активно включаться в революционную работу, ограничиваясь

морально-нравственными исканиями. По этой причине радикально настроенные

лидеры движения в феврале 1910 года объявили об усыплении масонских лож

в России. В результате в новую организацию «Великий восток народов

России» вошло всего 37 человек из 97 масонов. Во главе стал кадет

Н.В.Некрасов, в новых ложах использовали упрощенный ритуал, делали

политические доклады и обсуждали политические вопросы. Все, что касается

«подготовки масонами Февральской революции», пока не может быть

подтверждено документально. Считается, что уже в 1916 году ими был

подготовлен состав нового правительства. «Великий восток народов России»

объединил под своим руководством разнородные политические силы.

Военные, великие князья, литераторы, социалисты входили в разные ложи на

уровне руководства. Воспользовавшись крушением самодержавия, масонам

удалось привести к власти в России своих людей (часть членов «Временного

правительства»). Дальше последовал крах. Хочется заметить, что в

отличие от большевиков масоны не сотрудничали с немцами, врагами России.

Напротив, на них делали ставку союзники, заинтересованные в том, чтобы

Россия продолжала войну (и не меньше в том, чтобы России не было среди

стран-победителей). Однако именно масоны, а не большевики, сделали все,

чтобы покончить с монархией. Хочется верить, что эти люди были ослеплены

надеждами на новое демократическое будущее страны и переоценили

собственные силы. До начала 30-х годов в СССР продолжали существовать

разрозненные масонские группы, пока с ними не покончило ОГПУ.

С

начала XVIII века масонство начало распространяться в Европе. С самого

начала это вызвало негативную реакцию официальных церквей и монархов. В

1738 году эдикт против масонства выпустил папа Климент XII. Католикам

было запрещено вступать в ложи под страхом отлучения от церкви. В

последующие годы масонство было запрещено в Испании (1740), Португалии

(1743), Австрии (1766), в последнем случае запрет касался и

розенкрейцеров. Несмотря на репрессивные мероприятия, европейская

аристократия продолжила активно участвовать в работах масонских лож.

Мода на масонство стала столь устойчива, что в движении принимали

участие, а иногда и пытались его возглавить европейские монархи. В

Швеции во главе масонов стал герцог Карл Зюдерманландский (позднее

шведский король). В Пруссии брат Фридриха II герцог Фердинанд

Брауншвейгский возглавил шотландские ложи устава «строгого наблюдения».

Во Франции великим мастером «Великого востока Франции» стал герцог

Орлеанский Луи-Филипп I. Самое «крупное приобретение» сделали

розенкрейцеры. Им удалось привлечь в орден наследника прусского престола

Фридриха Вильгельма II, в 1786 году ставшего прусским королем.

Министрами нового правительства стали лидеры розенкрейцеров Вельнер,

Бишофсвердер, Дю Босак. Их владычество оказалось недолгим и

малопродуктивным. После смерти короля в 1797 году они утратили

должности, а с ними и влияние на политику.

Схожие процессы

проходили и в России. При Елизавете Петровне правительство обратило

внимание на масонские ложи и повело против них борьбу. Однако уже Петр

III, как рьяный последователь масона Фридриха II (выдающегося

государственного и военного деятеля), открыл ложу в Ораниенбауме.

Правление нового императора длилось недолго, и сместившая его с трона

Екатерина II предприняла расследование масонской деятельности мужа

(неизвестно, чем закончившееся). Императрицу должно было неприятно

поразить то, что масоном оказался сподвижник поручика В.Мировича

А.Ушаков (утонувший в реке и не принявший участия в попытке освобождения

Иоанна Антоновича). Думается, не случайно в первые годы правления

Екатерины II русских масонов возглавил ее ставленник и доверенное лицо

И.П.Елагин. Первое время императрица спокойно относилась к масонам, тем

более что в ложах состояли и любимые ею «просветители». Все изменилось,

когда в Россию стали приходить системы высоких степеней. Уже в

директивах, получаемых русскими масонами от Карла Зюдерманландского,

предписывалось обратить особое внимание на наследника престола Павла

Петровича, предполагалось избрать его главой российских масонов.

Императрица не собиралась передавать престол своему сыну. Крупными

масонами были приближенные Павла Петровича А.Б.Куракин, Н.И.Панин,

Н.В.Репнин. Глава капитула «Феникс» Бебер в своей записке о масонстве

рассказывал, что «шведская» система возбудила подозрения Екатерины II.

Она приказала опубликовать в России французскую сатирическую брошюру о

масонах «Противонелепое общество». Затем обер-полицмейстер, сам масон,

посоветовал «братьям» закрыть свои ложи. Лидеры «шведской» системы

А.Б.Куракин и Г.П.Гагарин были удалены из С.-Петербурга.2

Следующий

виток участия русских масонов в политике был связан с введением в

России Ордена розенкрейцеров. Пока не обнаружено указаний, присылавшихся

в Москву из Берлина, однако можно проследить основные направления

развития российской секции Ордена. Еще до принятия розенкрейцерства

Н.И.Новиков и его товарищи взяли в аренду университетскую типографию и

наладили перевод, издание и распространение масонской литературы. Были

открыты Переводческая и Филологическая семинарии, где обучались студенты

университета. Один за другим открывались журналы и создавались

различные общества. По решению Вильгельмсбадского конвента Н.И.Новиков и

его товарищи получили монопольное право открывать в России ложи

«Исправленного шотландского устава». Ими были сформированы управляющие

органы «Провинция» и «Капитулы». Место Провинциального Великого Мастера

было оставлено вакантным, в надежде, что его соблаговолит принять

наследник престола Павел Петрович.3 Розенкрейцерам удалось взять под

контроль большую часть руководителей российских масонских лож. Особое

внимание они обратили на Павла Петровича и его окружение. В орденские

структуры вошли приближенные великого князя С.И.Плещеев и Н.В.Репнин. С

самим Павлом Петровичем поддерживал связь архитектор В.И.Баженов.

На

следствии Н.И.Новиков рассказывал, что В.И.Баженов принес ему запись

своего разговора с Павлом Петровичем. Новиков посчитал доставленный ему

материал настолько опасным, что сразу хотел сжечь, но переписал и

отправил берлинскому руководству. Записка, составленная Баженовым, была

представлена Екатериной II великому князю. Павел Петрович ответил

письменно: «С одной стороны этот документ представляет собой

нагромождение бессмысленных слов, с другой – он явно составлен со злым

умыслом».4 Императрица согласилась, что в «записке» находится клевета.

Как показывают воспоминания Г.Я.Шредера, руководство розенкрейцеров в

Берлине очень интересовалось Павлом Петровичем и его окружением.

Екатерину II пугали контакты масонов с великим князем. Она пристально

следила за происходившим в Пруссии вокруг Фридриха Вильгельма II.

Императрица негодовала на то, что нового короля морочат его

советники-розенкрейцеры (вызывали дух его отца). Итогом стал негласный

запрет, наложенный на работу лож в России в 1786 году. Полицейские

власти обошли помещения лож и предупредили их мастеров о том, что если

они не прекратят работы, к ним будут применены статьи «Устава

благочиния». Ложи закрылись, но розенкрейцеры продолжили свои собрания.

Итогом стал арест Н.И.Новикова и привлечение к следствию его товарищей.

Конец

XVIII века стал ареной ожесточенной борьбы между сторонниками различных

систем масонства. Ни о каком общем управлении тайными организациями в

этот период говорить не приходится. Особенный резонанс вызвало

разоблачение Ордена иллюминатов, в результате его название стало

нарицательным. Даже в XIX веке российские розенкрейцеры предупреждали

своих последователей о кознях иллюминатов. Ярким примером борьбы в среде

масонов является послание розенкрейцерской ложи «Фридриха к золотому

льву» на Вильгельмсбадский конвент в 1782 году. «Братья» обрушивались на

своих бывших товарищей, отколовшихся от розенкрейцеров и создавших

собственный Орден рыцарей истинного света. Розенкрейцеры именовали

«рыцарей света» «сатанинскими учениками, в своих чудесах копирующими

Бога». Они были убеждены, что «рыцари света» проникнут на конвент и

помешают его работе.5 Другой пример — это отзывы И.П.Елагина о

последователях «Карлсбадской системы» (так он называл розенкрейцеров).

Главными обвинениями «Карлсбадской системе» были следующие: корысть ее

членов, суеверие, привлечение высокопоставленных чиновников, запрет

вступления в ложи масонам других систем. Среди характерных черт общества

И.Г.Шварца Елагин указывал на то, что его членам предписывается

«непрестанно» читать Ветхий и Новый Заветы, открывать училища, где

преподают «братья». Елагин сравнивал «Карлсбадскую систему» с Орденом

иезуитов.6 Жестокой критике порядки в розенкрейцерских ложах подвергал

ритор ложи «Трех знамен» И.Ф.Вигелин. В письме неизвестному лицу он

порицал ханжество и корысть «братьев». «Теперь братьям были предписаны

молитва, пост, умерщвление плоти и другие упражнения. В порядке дня

стали мечтания, суеверия, чудеса, сумасбродство вокруг адептов. Разум

был отвергнут, ему объявили войну; тех, кто за него держался, отстранили

и даже преследовали ненавистью. Распространялись пошлейшие,

абсурднейшие сказки; воздух был насыщен сверхъестественным; говорили

только о явлении призраков, божественном воздействии, чудотворной силе

веры», — писал Вегелин.7 После разоблачения Ордена иллюминатов

руководство розенкрейцеров в Берлине разослало распоряжения о том, что

тайные шифры, проходные слова и лозунги первых трех степеней Ордена

попали в руки иллюминатов. Кроме того, в ряды иллюминатов перешли

некоторые розенкрейцеры, передав им тайны Ордена. Предписывалось всех

тех, кто старые шифры и знаки употреблять будет, считать за иллюминатов и

исторгать из общения. Любой, вступивший в Орден иллюминатов, должен был

быть исключен из Ордена розенкрейцеров.8

Очень характерной для

освещения темы влияния тайных обществ на политику является ситуация с

масонством в царствование Павла I. После его воцарения сначала

Ю.Н.Трубецкой, а чрез год и Н.Н.Трубецкой были назначены сенаторами

московских департаментов и получили чины тайного советника. Тот же чин в

1796 году получил М.М.Херасков. И.П.Тургенев был назначен директором

Московского университета и статским советником. И.В.Лопухин стал

статским советником и статс-секретарем. С.И.Плещеев был произведен в

вице-адмиралы и назначен состоять при императоре, Н.В.Репнин стал

генерал-фельдмаршалом. Получили повышения З.Я.Карнаев и А.А.Ленивцев.

Розенкрейцер М.М.Десницкий был сделан пресвитером придворной церкви в

Гатчине. Больше всего новое царствование сказалось на судьбе

Н.И.Новикова, М.И.Багряницкого и М.И.Невзорова. Первые были освобождены

из Шлиссельбургской крепости, а последний — из сумасшедшего дома. Однако

особенности личности Павла Петровича не дали вновь развернуться

масонскому движению и в полной мере возродиться розенкрейцерам.

Ф.В.Ростопчин вспоминал, что он, понимая опасность масонов,

воспользовался поездкой в карете императора и «раскрыл ему глаза» на

Орден. Он рассказывал о связях мартинистов с Германией, их желании убить

императрицу и корыстных целях. «Этот разговор нанес мартинистам

смертельный удар», — заявлял Ростопчин.9 Подобному сообщению трудно

верить, так как в «Записке» Ростопчина были причудливо переплетены

пустые слухи и реальные факты. В «Записке о масонах особой канцелярии

Министерства полиции» указывалось, что Павел Петрович, приехав в Москву

на коронацию, собрал руководителей масонских лож и потребовал от них не

собираться до его особого повеления.10 Масоны подчинились воле

императора, но розенкрейцеры начали возрождение лож еще до убийства

Павла Петровича.

В царствование Екатерины II среди российских

масонов были крупные государственные чиновники. По сведениям

Г.В.Вернадского в Императорский Совет в 1777 году входило четверо

масонов, а в 1787 году — трое. Масоны были в Сенате и придворном штате

(1777 — 11 камергеров, в 1787 году — шесть).11 В ложи входили

высокопоставленные военные, такие как С.К.Грейг и Н.В.Репнин (руководил

«походной» ложей). Среди масонов было множество представителей

титулованной знати и чиновников «средней руки». Необходимо упомянуть

куратора Московского университета М.М.Хераскова, председателя Московской

губернской уголовной палаты И.В.Лопухина, главнокомандующего в Москве

З.Г.Чернышева, служивших под его начальством С.И.Гамалею и И.А.Поздеева.

Эти люди могли оказывать протекцию масонам, но для влияния на большую

политику у них было недостаточно сил.

Власти пытались

контролировать деятельность масонов. О полицейских проверках в ложах

известно в 1780 и 1786 годах. На следствии Н.И.Новиков рассказывал о

попытках внедрить в ложи полицейских агентов. Речь шла о принятии в

масоны чиновника тайной канцелярии В.П.Кочубеева (будущего министра МВД

В.П.Кочубея). «Искания с нашей стороны или намерения какого при сем,

истинно говорю, как пред богом, никакого не было; но подумали, что ему

приказано это сделать от главнокомандующего, дабы ведать, что в наших

ложах происходило… По сей самой тогда догадке решились ввести его во

все градусы, которые давать от нас зависело, чтоб он все видел и знал», —

показывал Новиков.12 Таким образом, мнимый полицейский агент был введен

в пятую степень «Теоретический градус соломоновых наук».





Иосиф Алексеевич Поздеев. Гравюра неизвестного автора

Совершенно иная ситуация сложилась в России в царствование

Александра I – в период «золотого века» масонских лож. В это время

широко распространились ложи «французской» и «шведской» систем.

Масонство стало модой, и в ложи массово вступали дворяне. По-прежнему

наибольшей активностью отличались розенкрейцеры. Сохранились сведения об

их попытках влиять на чиновников. И.А.Поздеев стал масонским

наставником братьев Разумовских (А.К.Разумовский — с 1810 года министр

народного просвещения) и подчинил себе молодых лидеров масонов

С.С.Ланского и М.Ю.Виельгорского. И.В.Лопухин какое-то время опекал

М.М.Сперанского, Н.И.Новиков и А.Ф.Лабзин руководили Д.П.Руничем. Среди

советов, даваемых розенкрейцерами своим подопечным, мы видим в основном

морально-нравственные рекомендации. Политики наставники касались лишь в

том случае, когда дело шло о ситуации в масонстве. Например, в 1810

году, когда готовилась реформа масонских лож и А.К.Разумовский вошел в

разрабатывающий ее Комитет, Поздеев давал ему соответствующие

рекомендации. Поздеев боялся официального разрешения лож, так как в

масонство массово могли «хлынуть» случайные люди. Он мечтал о негласном

разрешении масонства и создании в Москве и С.-Петербурге двух

независимых центров управления — Провинциальных лож. Однако реформа так и

не была проведена. Соперничество двух лидеров розенкрейцеров —

Н.И.Новикова и И.А.Поздеева — не позволило в полном объеме восстановить в

России Орден золотого и розового креста.





Александр Николаевич Голицын. Портрет работы К. Брюллова. 1840 г.

Ближайший друг Александра I князь А.Н.Голицын оказался вовлечен в

«Авиньонское общество». На десятилетие масон Р.А.Кошелев стал идеологом

реформ в духовной сфере. При его непосредственном участии в России были

проведены мероприятия, очень напоминающие действия

розенкрейцеров-министров в Пруссии. В Россию было привлечено английское

«Библейское общество». Членство в нем стало практически обязательным для

чиновников. В 1817 году было учреждено Министерство духовных дел и

народного просвещения, во главе которого стал А.Н.Голицын, получивший

прозвище «гаситель просвещения». Главная проблема заключается в том, что

никому не удалось доказать факта принятия А.Н.Голицына в масоны, а

Р.А.Кошелев после своего вхождения во власть масонских связей не имел.

Голицын был идеальным исполнителем воли императора. Он старался не

вмешиваться в дела Русской православной церкви и заботился об улучшении

благосостояния духовенства и поднятии его престижа. Известны случаи,

когда масонство служило препятствием к карьере лиц, служивших под

управлением Голицына. Так Д.П.Рунич не получил места директора

департамента, поскольку выяснилось, что он был членом ложи «Умирающего

сфинкса».

Сведений о связях масонских лож XIX века с

европейскими центрами мы не имеем. По-прежнему ложи находились на

самофинансировании и жили за счет членских взносов и денег, вносимых за

посвящение и повышение в степенях. Сведений о получении российскими

масонами денег из-за границы нет, напротив, в XVIII веке руководство

«шведской» и «розенкрейцерских» систем требовало отправлять в Стокгольм и

Берлин часть платы за принятие. Пути государственных чиновников в ложи

были различны. Часто они вступали еще в молодости, до занятия высоких

должностей, часто следовали велению моды. В этом отношении характерна

ложа «французской» системы «Соединенные друзья» (в ее списке,

составленном А.И.Серковым, более 500 членов). В ложу входили великий

князь Константин Павлович, герцог Александр Виртембергский, граф

Станислав Потоцкий, граф Александр Остерман, генерал-майор Н.М.Бороздин,

И.А.Нарышкин (церемониймейстер двора), А.Х.Бенкендорф и А.Д.Балашов

(министр полиции). Полицейские власти давали ложе следующую

характеристику: «акты учения имели мало, а предмету и цели никакого».13

Другим замечательным феноменом является ложа «Полярная звезда»,

созданная по прямому распоряжению Александра I вызванным в С.-Петербург

реформатором масонства И.А.Фесслером. В ложу входили чиновники Комиссии

по составлению законов М.М.Сперанский, М.Л.Магницкий, А.И.Тургенев,

П.Д.Лодий, Г.А.Розенкампф, С.С.Уваров, Е.Е.Эллизен и т.д. Любопытно, что

недолгое время нахождения в ложе привело Сперанского к тому, что он всю

жизнь писал труды на масонскую тематику. Точно так же в молодости в

ложу «Умирающий сфинкс» вошли Д.П.Рунич, П.Д.Маркелов, Ю.Н.Бартенев,

Ф.И.Прянишников, В.Н.Жадовский. Давно прекратив посещать ложи и заняв

крупные государственные посты, они в свободное время продолжали изучать

масонскую литературу и даже писать собственные масонские сочинения. Еще

более интересным примером является ученик и воспитанник И.В.Лопухина

А.И.Ковальков. Он официально в ложах не состоял, но оставил после себя

глубочайшие алхимические сочинения (закончил службу тайным советником).

Ни о каком влиянии масонства на служебную деятельность всех этих людей

говорить не приходится.

Как бы ни благоприятен был либерализм

Александра I для масонов, официального разрешения на свои работы они так

и не получили. Более того, в 1822 году был издан единственный в

российской истории указ, запрещавший деятельность масонских лож и тайных

обществ (повторен Николаем I). На введении запрета настаивали и

некоторые лидеры масонов, озабоченные тем, что в ложи проникают

революционные элементы. Действительно, декабристы пытались использовать

некоторые ложи как филиалы тайного общества («Соединенных друзей»,

«Избранного Михаила»). Однако они отказались от своих планов, предпочтя

создавать свои общества по типу лож. Исследователь В.И.Семевский

сравнивал уставы российской ложи «Астрея» с «Масонскими старыми

обязанностями или основными законами» 1723 года и приходил к выводу, что

масоны ложи «Астрея» являлись «верными рабами русского правительства».

Исследователь писал, что уставы ложи «Астрея» требовали немедленного

исключения любого «брата, возмутившегося против государства». Старые

английские законы, напротив, не предполагали исключения из л