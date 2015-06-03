Одежды Древнего Египта



Слыша словосочетание «Древний Египет», мы сразу же вспоминаем гигантские пирамиды, сфинкса и скарабеев. А что мы знаем о людях Древнего Египта, их вкусах, одежде, в конце концов? Эта информация для многих из нас остаётся тайной, и не потому что её не возможно нигде найти, вовсе нет, просто об этом мало говорят. Давайте попытаемся приоткрыть завесу таинственности и выяснить, что же носили в то далёкое время египтяне, какие ткани использовали.

*»…На начало 3000 г. до н.э. Древний Египет был рабовладельческим государством с высокоразвитой культурой. История Древнего Египетского государства насчитывает более чем 2,5 тысячелетия её становления и развития. Первоначально это Древнее Царство, затем – Среднее Царство (расцвет и зрелость государства); Новое Царство и в итоге Позднее Царство, в исторический период которого происходит падение и закат экономической и культурной жизни государства. В результате иноземных войн с персами (525 г. до н.э.), А. Македонским (332 г. до н.э.), Римской Империей (30 г. до н.э.) древне–египетское государство, в конце концов, окончательно теряет свою самостоятельность.

Весь этот долгий путь исторического развития общества египетский костюм оставался неизменным. Это связано с неизменными основами социального уклада Древнего Египта. На протяжении тысячелетий государство оставался централизованным рабовладельческим государством с неограниченной властью монарха фараона.

Рабовладельческая знать, могучая каста жрецов, жестоко эксплуатировали крестьян и рабов. Лишь во времена Нового Царствования, в период максимального расширения внешних связей вследствие беспрерывных воин и развития внешней торговли в египетский костюм начали частично проникать элементы одежды других стран и в первую очередь Передней Азии.

Классовая дифференциация общества способствовала появлению некоторых новых форм одежды. Но все равно древняя традиционная одежда существовала долгое время наряду с «современной» одеждой египтян. Практически традиционная египетская одежда сохранилась до эллинистического периода в истории Египта. Лишь после завоевания Египта А. Македонским, и особенно после превращения Египта в римскую провинцию, древнеегипетский костюм, вытесненный античным, полностью исчез с мировой арены как исторический костюм.

…Основным признаком одежды в период древних культур является низменность, постоянство и однообразие. Общий вид одежды и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продумана. И хотя весь костюм построен на контрастах, это не снижает его выразительности, гармоничной целостности. Фигура человека всегда точно геометрически стилизована и вместе с ней всегда стилизована одежда. Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной. В четвертом тысячелетии до нашей эры она остается такая же, как во втором. В принципе речь идет только о двух видах одежды: мужской и женской. Разницу между отдельными общественными классами создает только отделка одежды. Но и здесь действуют точные социальные разграничения. Например, цвет кожи для мужчин – коричневый, для женщин и рабынь – желтый.

Женский костюм периода Древнего царствования чисто функционален. Платье сшито по мерке из очень тонкого полотна. Оно представляет собой как бы облегающий «футляр», точно обрисовывающий фигуру.

Идеалом женской фигуры является высокая, стройная, плоская брюнетка с тонкой талией и широкими плечами. Юбка плотно облегала икры, не позволяя делать большие шаги, а это означает, что и походка была строго предписана. Грудь обнажена, но эта натуралистическая подробность не выставляется явно на показ. Сохраняется естественность и гармоничность костюма.

Строгая стилизация фигуры и наряду с этим обнаженная грудь — такое сочетание в историческом женском костюме встречается нередко. Чем белее стилизована одежда, тем больше должна быть выражена натуралистическая деталь одежды. Мужская и женская одежда основаны на контрасте, как цвета, так и материала. На мягкой гладкой ткани женской одежды или на обнаженном теле выделяются рельефные цветные бусы из фаянса, которые образуют как бы воротник и дополняют как мужскую, так и женскую одежду. Красные украшения контрастируют чаще всего с белым цветом.

Одежда жителей Древнего Египта относится к числу древнейших видов одежд. Это напоясный (мужская одежда) или оберточный (женская одежда) тип одежды. Рельефные изображения и фрески, скульптура древней цивилизации дают представление об эстетическом идеале человеческой красоты, основных типах и формах одежды этого времени. Идеальный образ древнего египтянина – высокий рост, широкие плечи, узкие бедра и талия, крупные черты лица.

Для женского облика характерны стройные пропорции тела, тонкие черты лица.

Одежда в Древнем Египте была очень функциональна. Климат в долине Нила вообще не требовал одежды как таковой. Достаточно было, как говорится «прикрыть срам». Уже в ранний период существования Египта, вплоть до Нового Царства мужчины пользовались примитивной драпировкой, прикрепленной спереди посередине к поясу. Первоначально это были узкая полоска кожи или сплетенные тростниковые стебли. В дальнейшем пояс с полоской был вытеснен передником – схенти, который представляет собой кусок ткани, средняя часть которого собранная в складки, прикладывалась спереди, остальная – оборачивалась вокруг тела, а свободный конец ткани пропускался под средней частью. Передник носили и фараоны и земледельцы. Размер схенти был различный. Форма прямоугольная или треугольная.

Женская одежда калазирис – прямая рубашка на лямках – состояла из прямоугольного куска ткани обернутого вокруг фигуры и закрывавшего тело от груди до щиколоток (грудь открыта).

Форма платья была одинаковой и для царицы и для рабыни. Сословные различия в одежде выразились в качестве тканей и наличии украшений. В период Нового Царства (около 1580-1090 гг. до н.э.) достижения в изготовлении тончайших тканей привели к распространению плиссированной одежды. Классовые различия в одежде стали более заметны. Аристократический костюм того времени характеризовался тонкими тканями, обилием золотых и эмалевых украшений.

Как женщины, так и мужчины носили воротник-ожерелье — ускх, из разноцветных бус, к которому питали особое пристрастие. Мужчины и женщины также носили браслеты выше локтя, на заплечьях и на лодыжках.

Знаком царского достоинства фараона были золотая борода, корона и посох. Двойная корона являлась символом объединения Верхнего и Нижнего Нила. Посох – символ власти народов, которые занимались скотоводством. Символом власти так же являлся головной убор клафт, состоящий из большого куска полосатой ткани, ленты и обруча с уреем. Головной убор царицы Нефертити назывался атеф.

Калазирис, который носили женщины, стали носить и мужчины. Видоизменённый мужской калазирис – это узкая и длинная одежда, выполненная из сложенного вдвое прямоугольного полотнища ткани с прорезом для головы, сшитого по бокам и по линии проймы. Сверху надевали одну или несколько плиссированных юбок, а на плечи покрывало.

Одежда Нового Царства стала служить украшением человека, она видоизменяла его облик, позволяла скрывать и скрашивать недостатки фигуры, в то время как примитивный схенти Древнего Царства оставлял тело обнаженным и служил лишь некоторой защитой от жары. Под влиянием Востока появляются в одежде Египта элементы кроя.

В период Нового Царства появляется новый вид одежды – сусх, которая состоит из рубашки – калазириса и куска прямоугольной ткани, названного греками синдон.

Синдон – плиссированная ткань. Ее обертывали вокруг бедер, спереди завязывали полу узлом и один конец спускали до низа калазириса. Эту часть синдона иногда скрепляли пластинами ювелирной работы.

Жрецы, по-прежнему, носили одежды древних форм – треугольный передник схенти и леопардовую шкуру, наброшенную на одно плечо. Для воинов был предписан передник и кожаный нагрудник.

Обувь у египтян была очень простой – сандалии, состоящие из кожаной подошвы и нескольких охватывающих ногу ремней. Женская обувь не отличалась от мужской.

И мужчины и женщины носили парики из овечьей шерсти или из растительных волокон предохраняющих голову от жары. Знать надевала длинные парики с многочисленными косичками, крестьяне – маленькие парики или шапочки из льняной ткани. Женщины высших сословий украшали головы прическами. Мужчины брили бороды. Но надевали иногда искусственные, обычно из шерсти, покрывая их лаком. Знаком могущества фараона была золотая борода в форме треугольника или куба, её крепили на ушах, подобно дужкам современных очков.

Тканью для одежды служили бело-льняное полотно и хлопковая ткань.

…Эпоха Нового Царства – расцвет египетской культуры. Во всех предметах быта египтяне стремятся к изысканным пропорциям и плавным линиям, будь то мебель, или туалетная ложечка для косметики с изображением плывущей девушки с цветком лотоса в руках. Эти же черты утонченности и изысканности появляются в настенных в предметах прикладного искусства, фресках и по-своему звучат и в новом решении и дизайне египетского костюма. Например, в эпоху Нового Царствования к традиционному цветному женскому калазирису (шафрановому, голубому или красному) делают бретели контрастных цветов или украшают ткань калазириса чешуйчатым узором, имитирующим крылья кобчика (хищная птица из семейства рябчиков), являющегося символом царицы Изиды. Ткань калазириса, как правило, лён, хлопок, белый или натурального цвета.

После эпохи Нового Царства Египет становится добычей иноземных завоевателей. Остатки египетской культуры в одежде тщательно сохраняются, но она попадает под влияние Нового мира. Это влияние прежде всего сказывается в крое. Одежда получает мягкие формы. Любимые египтянами плиссировки заменяются драпировкой. Синдон превращается в плащ и его драпируют подобно греческому гиматию.

Официальный торжественный костюм фараона все еще остается традиционным, но все чаще царица Клеопатра появлялась в легких драпированных одеждах и головном уборе богини. Покрывало, задрапированное вокруг стана, перекинутое со спины на правое плечо, скреплялось под обнаженной грудью узлом. Оно вошло в обиход египетских женщин в эпоху Римской Империи.

Египтяне гримировались как мужчины, так и женщины, и согласно установленной традиции красили глаза, брови, губы.

Изящную египетскую одежду дополняли драгоценности. Египтяне знали чеканку и гравировку, они умели обращаться с драгоценными камнями. Именно в Египте возникли все виды украшений из драгоценных камней. Египетское ювелирное искусство, как со стороны техники, так и по художественной выразительности, никто и никогда не превзошел. Оно положило начало и нашему сегодняшнему ювелирному искусству.

…Египетский метод мумификации сохранил до нашего времени множество памятников культуры, в том числе и ткачества. Археологами найдены останки льняных тканей, деревянных и глиняных фигурок с изображениями ткачей и сновальщиков за работой. Ткани, в которые были завернуты египетские мумии, свидетельствуют, что в Египте владели в совершенстве ткацким мастерством. При современном оборудовании мы не можем достичь результатов, полученных когда-то древними мастерами…

Интересна ткань, датированная 16-15 в. до н.э. Эта ткань состоит из 4-х слоев:

1 слой — полотно, пропитанное прозрачным веществом желто-охристого цвета;

2 слой — белый грунт, напоминающий по цвету и блеску рыхлый снег;

3 слой — краски зеленого, красного и желтого цветов;

4 слой — прозрачный лак светловато-серого цвета.

…Найденный образец ткани свидетельствует о том, что египтяне могли изготавливать прочные полотняные ткани, знали способ их предохранения от тления, им был известен лак, сохраняющий яркость и свежесть красок длительное время.

…С дошедших до наших времен памятников материальной культуры можно систематизировать виды орнамента, которые наиболее часто использовали египтяне для украшения своих тканей.

Например, ковер гробницы фараона Тутмоса (4 в до н. э.) имел орнаментацию в виде цветов лотоса, полукругов, крестообразного амулета; подушки с изображением дочерей фараона Эхнатона были украшены параллельно расположенными ромбами голубого цвета на розовом фоне.; узор ткани из гробницы Пареннефера выполнен в виде дорог из ромбов разных размеров.

В основном египтяне использовали геометрический и растительный золотой орнамент, с темно-синими полосами по краям.

…Наиболее часто в орнаменте древних египтян встречаются следующие цвета: голубой, желто-коричневый, темно-коричневый, черный цвет применялся только лишь для контрастности орнамента.

В гробнице Тутанхамона обнаружено несколько изделий из цветной гобеленовой льняной ткани.

…Египтяне владели мастерством гофрирования льняных тканей. В гробницах найдены образцы ткани с двойной плиссировкой под прямым углом.

Ткани различных структур использовались египтянами для изготовления одежды и как украшения на различных празднествах. Из них делали драпировку, шили знамена. Основа была крученой в 2,3 и даже 4 сложения, уток – одиночный.

Новых высот достигает ткацкое искусство Египта в греко-римский и особенно коптский периоды развития Древнего Египетского Царства. Среди дошедших до нашего времени тканей — гладкие ткани полотняного и саржевого переплетения; мелкоузорчатые ткани; крупноузорчатые, махровые ткани и даже ткани, выполненные в гобеленовой технике.

Наиболее распространенной одеждой египтян Позднего Царства были туники. Они ткались на станке целиком в виде прямоугольных полотен. Интересной была технология изготовления туник. Работу начинали с рукава, пробрасывая челнок в средней части основы по ширине рукава, и оставляли свободными крайние участки основы. Дойдя до плеч, ткач начинал прокидывать челнок по всей ширине основы. Для выработки ворота использовались два челнока пробрасываемых попеременно в левой и правой частях основы. После снятия ткани со станка, висящие нити основы обрезались или связывались. Обрабатывали тунику по линии ворота и сшивали по боковым сторонам. Если станок был недостаточно широк, по линии пояса пришивали еще два лоскута необходимой длины.

В зависимости от размера и количества узорных частей схема ткачества усложнялась. Узорные части делали в основном накладными, в виде аппликаций. Большинство узорных тканей были уточнонастилочными (с длинными прокидками утка).

Вырабатывали также махровые ткани. Техника ткачества очень похожа на современную. Ее суть заключается в следующем. Через определенное число грунтовых уточных нитей прокидывали уточную нить, которая обвивала специальные стержни. После вытаскивания стержней на поверхности оставались петли.

Среди многих видов ткачества существовало ткачество ремизных и двухслойных тканей.

Для ткачества египтяне использовали вертикальные гобеленовые станки, горизонтальные льноткацкие станки, в том числе станок с педалями.

Ткачество было царской монополией.

…Основным сырьем, из которого изготавливали ткани для одежды, был лён. Высокая техника обработки льна и техника ткачества обеспечивала производства разных по качеству тканей – от грубых до прозрачных (виссон). Шерсть для изготовления тканей использовали в более поздний период Египетского Царства и только для верхней одежды. Хлопчатобумажная ткань и шелк в Древнем Египте не были известны до позднего Царства.

Распространенным цветом древнеегипетской одежды был белый. Наитончайшие полупрозрачные льняные ткани были всегда белые. Широко использовались неотбеленные ткани серовато-желтого и кремовых оттенков. Издавна развитое в Древнем Египте крашение тканей обеспечивало довольно широкую гамму и других цветов, среди которых характерными были синий, голубой, коричнево-красный, вохристо-желтый, зеленый. Эти цвета редко использовали для однотонного окраса одежды, чаще их соединяли в разнообразных узорах. Наиболее любимым соединением цветов были голубой и желтый; синий и зеленый; зеленый и красный. Черный цвет вообще не использовался для одежды. Его использовали лишь в узорах, для подчеркивания тона. Почти не использовались пурпурный и фиолетово-лиловый.

Многие ткани особенно женские в период Нового Царства покрыли узорами или вышивкой. Чаще на ткань наносили полосы, зигзаги, узор в виде перьев птицы, чешуйчатые узоры. Узор покрывал всю поверхность ткани. Каймовый узор наносили реже. Использовался также узор в виде стилизованного орнамента растений и цветов, которые произрастали в данной местности: бутоны и листья лотоса, тростника, папируса, рогозы, камыша, пальм.

Одежду фараонов и знати украшали изображениями животных. Среди них типовыми были змея урей – эмблема царской власти, жук скарабей, ястреб или кобчик с распростертыми крыльями, рога, перья, стрелы – символ солнечных лучей. Часто эти изображения комбинировали с изображениями солнечного или лунного диска.

Декор древнеегипетского костюма оформляется лишь цветом, шириной или площадью орнамента.

…Суть древнеегипетского стиля в одежде — монументальность, простота, строгость форм, любовь к спокойным линиям, гладким поверхностям тканей.

Древнеегипетская одежда принадлежит к типу оберточной одежды, которая драпируется. Так же типична для Древнего Египта накладная одежда (женская юбка-сарафан и туники). Одежда не прикрывала всего тела. Оголенность тела, торса, рук, ног – характерная черта как мужского, так и женского костюма.

Знать, а также танцовщицы, рабыни имели полупрозрачное одеяние. Частичная или полная оголенность допускалась у рабынь, которые прислуживали на банкетах. Их одежда ограничивалась узкой повязкой с украшениями.

Древнеегипетский костюм простой по форме и крою. Он, как правило, был узким и очень туго обтягивал тело, особенно сзади. Даже простая верхняя одежда египтянина драпировалась так, что её складки группировались спереди, а спина и бедра оставались обтянутыми. Одежд, которые волочилась по полу, и шлейфов в египетских костюмах не было совсем.

Рассматривая костюм египтян и называя их искусными ювелирами, превосходными красильщиками, прядильщиками, ткачами, портными, парикмахерами, следует отметить, что древнеегипетскому искусству в целом свойственно чувство меры, умение отображать главное, убрать ненужное. Наиболее ярко это выражалось в одежде, где гармония ткани, формы костюма и тел, сливались воедино.