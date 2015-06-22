Барак Обама — гомосексуалист, а его жена Мишель — трансексуал



Эта тема активно обсуждается среди американцев и на Западе вообще. Президент США Барак Обама был воспитан трансексуалом, состоял в тайном гомосексуальном браке, а позже вступил в повторный брак с трансексуалом. С учетом данной информации, становится понятна политика президента США по насаждению гомосексуализма под эгидой «толерантности».

Сам Барак Обама был воспитан трансексулом по имени Эви. Точнее Эви был его няней,но в свободное от воспитания время тайком таскал у матери Обамы помаду,одевал женское платье,и посещал естественно определенные заведения. Впрочем,это был секрет Полишинеля,ибо все все знали,и даже маленький Барак тоже был в курсе. Это происходило,когда они жили в Джакарте Индонезия.



А это бывший нянь и бывшая проститутка(после отъезда семьи Обамы из Индонезии) Эви сегодня.

Впрочем,и сам Обама,естественно приверженец содомитской любви,о чем имеются много фактов. Писатель и активист оппозиционного движения «Чаепитие» Джером Корси сделал сенсационное заявление, уличив действующего главу США Барака Обаму в тайном гомосексуальном браке с соседом по комнате во времена учебы в Колумбийском университете.

— Я собирал архивные данные и документы и уверен, что у меня достаточно доказательств, чтобы утверждать: наш президент, вероятнее всего, — скрытый гомосексуалист. Моя работа сделана не для того, чтобы осудить Обаму, а для того, чтобы понять, почему он так долго это скрывал, — рассказал Корси в своем блоге.

Политик изучил целый ряд ранних снимков будущего президента и вывел одну явную закономерность: за несколько лет до знакомства с будущей женой Мишель Робинсон Барак Обама постоянно носил обручальное кольцо.

— Согласно официальной биографии президента, он женился только в 1992 году, а познакомился с Мишель в 1989-м. Однако на снимках начиная с 1981 года на безымянном пальце Обамы красуется кольцо, которое явно не является сувениром или знаком отличия его учебного заведения, — уверен автор.

В то же время Корси указывает на необычайно близкий характер отношений американского лидера и его соседа по комнате в Нью-Йорке пакистанца Соали Саддики.

— Я изучил несколько фотографий, на которых Обама практически сидит на коленях у своего приятеля. Кто стал бы себя так вести, если бы не любовники?! — утверждает Джером Корси.

По мнению политика, жизнь Барака Обамы полна «загадок и тайн», которые мешают избирателям в полной мере оценить его политические способности в качестве лидера государства.

Ранее Корси прилюдно демонстрировал на собрании Республиканской партии в Нью-Джерси копию сертификата о рождении Барака Обамы, пытаясь через специализированную программу доказать, что оно является подделкой. Как известно администрация Обамы подчистила свидетелей, основные из тех, кто мог пролить свет на родословную господина Обамы — скоропостижно скончались.

И с женой Обамы не все чисто. Мишель Обама является трансексуалом. Женившись на транссексуалке Мишель, он создал видимость нормального брака, но по сути продолжает жить с мужчиной трансвеститом.

Мишель Обама родилась мальчиком и звали ее Майкл LaVaughn Робинзон, а после окончания средней школы он сделал операцию по изменению пола, потому, что утверждал, что в течение многих лет он был женщиной в теле мужчины.



В своей речи по 30 сентября 2011 года, председатель объединенного комитета начальников штабов в Форт-Майер, Вирджиния, Обама назвал жену не Мишель, а Майкл.

Вот такие дела…



Кстати у женщин указательный палец такой же длины , как и безымянный. У мужчин — безымянный длиннее.

Кроме того, мужчины имеют отличное от женщин строение шеи, мускулатуры и плеч…