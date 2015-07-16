День секретных территорий: Потерянный дар предков



Скорее всего до появления человека на Земле господствовали неизвестные науке цивилизации, которые прибыли на планету из просторов космоса. По мнению некоторых исследователей, прилетев на Землю небесные пришельцы вступали в контакт с двуногими обитателями Земли и произвели потомство. Но почему в древних источниках — представителей прибывших на Землю цивилизаций, чаще всего изображаются, как гибриды (т.е.) существа с телом человека и головой животного…

Уникальные и точные календари Майя, египетская астрономия, и математика, шумерская письменность, китайская медицина… Древние цивилизации людей достигли невероятного развития, превзойдя современное человечество и большинство авторитетных исследователей признают, что подобный эволюционный скачек был невозможен без помощи из вне.

В поисках ответов на эти вопросы — ученые выдвинули теорию, которая на первый взгляд кажется несостоятельной. Они предположили, что миллионы лет назад на Земле существовали древние цивилизации разумных пралюдей, происходивших от животных.

По мнению исследователей, тысячи лет назад древние цивилизациями обладали способностями, которые во многом превосходили современное человечество.

Совсем недавно нашлись неопровержимые доказательства, подтверждающую эту сенсационную теорию.

— Куда исчезли неизвестные науке существа с блистающим интеллектом и уникальными способностями?

— Закончена ли наша борьба за господство на Земле или людям еще предстоит сразится в битве с неизвестным соперником?

— Какими могли быть войны, до всемирного потопа?

— Чем воевали древние боги?

— Как наши предки одержали победу?

— Кто помогал нашей цивилизации развиться, что за великие маги и ученые передали нашим предкам тайные знания?

— Почему спустя именно миллионы лет именно, человек оказался на вершине эволюционной пирамиды?