Совместная база США — Дзета в Дульсе



Базы совместного использования США-Дзета, построены

согласно Договору «1954 Greada Treaty». Хотя некоторые исследователи

насчитывают уже более двух десятков подобных баз, достоверно на

сегодняшний день известно только о двух: база в Дульсе (Dulce Base) и

Зона 51 (Area 51,Dreamland,Groom Lake,S-4,Watertown Streep,Paradise

Ranch,The Box).

Будучи построенными с целью передачи технологии от зетов

Правительству США, каждая из баз, однако, имеет свою собственную сферу

специализации. База в Дульсе специализируется на генетических

экспериментах (Genetic Experiments) и экспериментах по контролю над

разумом (Mind Control). Главной задачей Зоны 51 является программа

восстановительной инженерии (Reverse Engeneering) летательных кораблей

зетов — летающих тарелок (Flying Saucers).

База в Дульсе была расположена под горой Арчулета-Меса — приблизительно в

двух с половиной милях к северо-западу от маленького городка Дульсе

(штат Нью-Мексико, США). Впервые точное местоположение базы установил

американский ученый-электронщик Поль Бенневиц (Paul Bennewitz) в 1979 г.

благодаря осуществленному им радиоперехвату и расшифровке зетовских

коммуникаций между базой и кораблями, находящимися в атмосфере и на

орбите Земли. Бенневиц установил с зетами непосредственный электронный

контакт и получил от них массу интересной информации, которую

впоследствии обнародовал. Постепенно десятки других, независимых от

Бенневица, источников информации (в том числе и Купер) подтвердили его

данные. В 1999 г. Брэнтон (Branton) объединил всю имеющуюся информацию о

базе в Дульсе в книгу «Книга о Дульсе» (The Dulce Book), которую можно в

оригинале прочитать здесь:

http://www.thewatcherfiles.com/dulce_book.html В 2003 г. доктор Майкл

Салла (Dr.Michael Salla) осуществил филигранный научный анализ всей

доступной информации, касающейся базы в Дульсе, и опубликовал «Отчет о

Дульсе» (The Dulce Report), перевод которого я и предлагаю вниманию

читателя.

Отчет о Дульсе (The Dulce Report)

I. Ведение (Introduction)



В конце 1979 г. доктор Поль Бенневиц, специалист в области электроники,

начал перехват коммуникаций НЛО над горным хребтом Манзано близ

Альбукерке, штат Нью-Мексико. Он отслеживал активность НЛО вблизи горы

Арчулета-Меса на земле апачей Джикарилла (Jicarilla Apache Reservation)

рядом с городком Дульсе. Ранее Бенневиц расследовал факты вивисекций

животных (Cattle Mutilations) в регионе и заявления граждан, которые

утверждали, что были похищены инопланетянами (Extraterrestrials).

Основываясь на отснятом фильме, фото-, электронных свидетельствах и

прочих исследованиях в этой области, Бенневиц заключил, что рядом с

Дульсе существует подземная база инопланетян, которая играет

определенную роль как в вивисекции животных, так и в похищении граждан. В

1980 г. Бенневиц представил свои свидетельства официальным лицам базы

ВВС США в Киртлэнде (Kirtland AFB), давая понять о возможной угрозе со

стороны внеземных рас (ET Races) расположенной поблизости Зоне хранения

ядерных вооружений в Манзано (Manzano Nuclear Weapons Storage Area).

Офис специальных разведывательных операций ВВС США (AFOSI) был быстро

вовлечен в расследование свидетельств Бенневица, что постепенно

переросло, по утверждению заслуживающих доверия источников, в компанию

дезинформации по дискредитации Бенневица. Электронные свидетельства

Бенневица и его выводы относительно предполагаемых массированных

нарушений прав человека (Extensive Human Rights Abuses), которые

происходили внутри подземной базы в Дульсе, стали ассоциироваться с

компанией по дезинформации, предпринятой AFOSI. После нервного срыва,

случившегося с Бенневицем в 1987 г., и кампании по дезинформации,

получившей публичную огласку, большинство уфологов пришли к выводу, что

Бенневиц слишком тесно связан с дезинформацией, чтобы быть воспринятым

серьезно.

Наиболее серьезное подтверждение утверждений Бенневица — это

значительное число людей, объявивших себя «правдоискателями»

(«Whistleblowers»), которые будучи наемным персоналом корпораций,

исполняющих различные военные контракты, работали на базе в Дульсе и

впоследствии раскрыли некоторые аспекты того, что там творилось. Общим в

признаниях этих людей является свидетельство о вооруженном конфликте

1979 г. между военными США и инопланетянами на базе, что повлекло за

собой значительное количество смертей военных. Это подтверждает

утверждения Бенневица о наличии такого конфликта, а также о том, что

причиной конфликта явились нарушения прав человека на базе. Также нашли

подтверждения свидетельства Бенневица о нелегальной «перекачке» денег из

американской экономики в программы «черного бюджета» (Black Budget

Programs), относящиеся к инопланетному присутствию, достигающие 1,1 трлн

ежегодно.

Был ли Бенневиц суперрьяный исследователь НЛО, который случайно проник в

глубоко засекреченные проекты ВВС США, или был он электронный гений,

который благодаря собственноручно созданной аппаратуре обнаружил

существование объединенной США-ВЦ (внеземная цивилизация) подземной

базы, где инопланетяне допускали массовые нарушения прав человека

похищенных гражданах? В поисках ответов на подобные вопросы мне пришлось

прочитать массу книг, статей и Интернет-сайтов. Качество ответов сильно

варьировало, так как все, кто писал о Дульсе, опирались на смешанные

материалы из первичных и вторичных источников, которые взаимно ссылались

друг на друга без подтверждения надежности и происхождения источника.

Все это вело к большой запутанности и неопределенности относительно

того, что происходило под землей недалеко от Дульсе, в то время как вся

доступная информация о Дульсе имела форму слухов и спекуляций.

Необходимы научные усилия по анализу первичных источников информации о

Дульсе, чтобы ответить на ключевые вопросы по поводу предполагаемой базы

в Дульсе, а также нарушений здесь прав человека, которые допускаются

инопланетянами при соучастии правительства США. Этот отчет есть попытка

восполнить потребность в научном анализе первичных источников

относительно того, что происходило, а возможно, происходит и в настоящее

время, в Дульсе и повсюду в США и по всей планете.

В этом отчете я начал с расследования заявления Бенневица о

беспрецедентных нарушениях прав человека инопланетянами на подземной

базе в Дульсе и его убежденности в том, что это была совместная база

США-ВЦ, и что здесь имела место серьезная вооруженная конфронтация между

ВС США и инопланетянами в 1979 г. Я начал анализ свидетельств

правдоискателей, которые подтверждают заявления Бенневица, с обзора

федеральных и местных законов по защите правдоискателей, и как статуты

Национальной Безопасности устраняют эту защиту для правдоискателей,

которые раскрывают секретную информацию о существовании секретных

подземных военных сооружений. Далее я провожу обзор различных

свидетельств правдоискателей, включающих раскрытие информации о

существовании подземной базы в Дульсе, используемой инопланетянами.

Постепенно я исследую, насколько убедительны свидетельства о нарушениях

прав человека и военном конфликте, имевших место в Дульсе. Далее я

исследую критику, высказанную против гипотезы существования подземной

базы в Дульсе. Далее я рассматриваю, как секретная база в Дульсе и

другие подобные учреждения финансируются вне федерального

правительственного надзора. Наконец я делаю рекомендации, что следует

предпринимать по поводу предполагаемых нарушений прав человека,

идентифицированных в отчете, и каковы политические аспекты существования

совместной правительственной — ВЦ базы в Дульсе.

II Поль Бенневиц и свидетельства о совместной правительственной — ВЦ

базе в Дульсе (Paul Bennewitz and Evidence of a Joint

Government-Extraterrestrial Base at Dulce).

В середине 70-х волна вивисекций прокатилась по Нью-Мексико, и доктор

Поль Бенневиц, местный бизнесмен и специалист в области электроники,

проявил пристальную заинтересованность в этом феномене. В 1979 г. для

исследования этого феномена он, вместе с известным в Нью-Мексико

резервистом Гэбом Валдесом (Gabe Valdez), предпринял несколько поездок

по штату, и они пришли к выводу, что вивисекции не могут быть объяснены

никакими «естественными» причинами. Вскоре Бенневиц стал замечать

необычную активность НЛО в северных районах штата Нью-Мексико. Используя

свою кино- и фотоаппаратуру, он начал аккумулировать свидетельства об

НЛО. В это же время он предпринял перехват радио- и видеотрансляций,

которые, как он предполагал, ведутся НЛО, принадлежащими различным

внеземным расам.

Он отследил направленность трансляций, конечным пунктом которых была

база под горой Арчулета-Меса близ Дульсе. Бенневиц был убежден в том,

что ему удалось идентифицировать радио- и видеочастоты, используемые для

связи между внеземными пилотируемыми кораблями и их наземными

контролерами внутри подземной базы в Дульсе. Бенневиц сконструировал

аппаратуру, которая, как он полагал, позволяла ему связываться с

экипажами внеземных кораблей. В дальнейшем Бенневиц смог отслеживать

электронные частоты, которые использовались экипажами внеземных кораблей

для контроля над людьми, которые некогда были похищены и имплантированы

миниатюрными электронными приборами. Бенневиц отследил местонахождение

некоторых из этих людей и провел с ними серию интервью по поводу того,

что они помнят о своих встречах с инопланетянами. В конце концов

Бенневиц выпустил отчет, Проект Бета (Project Beta), в котором он

суммировал свидетельства своих киносъемок, фотосъемок, электронного

перехвата, электронных сеансов связи и интервью:

1) Два года непрерывных записей электронной разведки и отслеживания

данных с кораблей пришельцев плюс 6 000 футов кинопленки на эту же тему.

2) Определение и перехват коммуникаций пришельцев — радио и видео.

3) Постоянный прием видеоизображений как с кораблей пришельцев, так и с видеоэкранов на подземной базе.

4) Открытие того факта, что практически каждая жертва похищений

инопланетянами оказывается имплантирована, что сопровождается

соответствующими шрамами. В дальнейшем все жертвы сканируются

инопланетянами.(Как сообщает Найджел Кауторн,на тот момент Бенневиц

насчитывал 300 000 имплантированных в США и около 2 000 000 по всему

миру — автор)

5) Установление постоянной прямой коммуникации с пришельцами, используя определенную форму шестнадцатиричного кода.

6) Установление, посредством перехвата коммуникаций пришельцев, точного местонахождения подземной базы.

Все собранные свидетельства указывали на существование подземной базы в

Дульсе, используемой различными внеземными расами. Коммуникации

,видеоизображения и свидетельства абдуктантов дали Бенневицу дальнейшую

информацию относительно того, что происходит на базе и какое значение

это может иметь для национальной безопасности.

Одной из абдуктанток, обнаруженной Бенневицем, была Мирна Хансен (Myrna

Hansen), которую он отправил к доктору Лео Спринклу (Leo Sprinkle) из

университета Вайoминга для сеансов гипнотической регрессии. Под гипнозом

она сообщила, что была похищена в 1980 г. вместе с сыном и помещена на

базу в Дульсе. Она также описала людей, замороженных в жидком азоте, и

большие чаны, заполненные останками животных и частями человеческих тел.

Это были наиболее противоречивые аспекты исследований Бенневица, но

вкупе с данными электронных перехватов, видеозаписями и прямыми сеансами

связи с пришельцами, давало картину гигантского обмана, связанного с

НЛО, ответственных за вивисекции животных и беспрецедентные нарушения

прав человека похищенных граждан.

Данные электронных перехватов Бенневица и его интервью быстро привели

его к пониманию того, что происходит на подземной базе в Дульсе,

широкомасштабному присутствию здесь внеземных рас и значительному числу

граждан, похищенных и насильственно удерживаемых на базе. Данные

электронных перехватов и сеансов прямой связи с НЛО дали Бенневицу

базовую информацию о том, что на базе в Дульсе произошел военный

конфликт между внеземными расами и американским военным персоналом. В

октябре 1980 г. Бенневиц сообщил о своих открытиях AFOSI (на базу ВВС в

Киртлэнде), полагая, что внеземные расы представляют угрозу

расположенным поблизости складам ядерного оружия. В официальном рапорте,

подписанном майором Томасом Чехом (Thomas Cseh) 28 октября 1980 г. и

позднее рассекреченном согласно Закону о cвободе информации (Freedom of

Information Act), майор Чех писал: «26 октября 1980 г. специальный агент

Доти (Doty) и Джерри Миллер (Jerry Miller,GS-15,Chief Scientific

Advisor for Air Force Test and Evaluation Center,KAFB) взяли интервью у

доктора Бенневица у него дома в Альбукерке, который примыкает к северной

границе базы в Манзано… Доктор Бенневиц проводит исследование Воздушных

Феноменов (Aerial Phenomena) последние 15 месяцев. Доктор Бенневиц

также сделал несколько электронных записей, предположительно

показывающих периоды высокой электромагнитной активности, имеющих место в

районе каньона Манзано-Кoйот. Доктор Бенневиц также сделал несколько

фотографий летающих объектов, снятых над районом Альбукерке. Он имеет

электронное оборудование разведывательного назначения направленное на

Манзано, и пытается записывать высокочастотные электромагнитные

импульсы. Доктор Бенневиц утверждает, что Воздушные Объекты излучают эти

импульсы. После анализа данных, собранных доктором Бенневицем, Миллер

пришел к убеждению, что некий вид неопознанных воздушных объектов

действительно заснят на пленку, однако нельзя сделать выводов,

представляют ли эти объекты угрозу складу ядерного оружия в Манзано».

Поскольку AFOSI не предприняла никаких действий, Бенневиц обратился к

сенатору от Нью-Мексико Гаррисону Шмитту (Harrison Schmitt), который

захотел узнать, почему заявления Бенневица не расследуются.

Разочарованный отсутствием официальной поддержки своему расследованию,

Бенневиц выпустил детальный отчет, озаглавленный «Проект Бета», и

продолжил аккумулировать данные по операциям инопланетян в районе.

Основываясь на данных электронного перехвата, Бенневиц раскрыл в своем

«Проекте Бета» следующие оценки размера базы и численности инопланетян:

«Общая площадь ареала, где располагаются пришельцы (несколько различных

культур), приблизительно 3 (км) в ширину и 8 (км) в длину, и он

расположен в середине индейской резервации Джикарилла к западу от

Дульсе. Основываясь на количестве кораблей, отмеченных в районе, общая

популяция пришельцев предположительно составляет 2 000 или больше».

Работа Бенневица привлекла большое внимание, и вскоре AFOSI предприняла

скрытые усилия по дискредитации его. Вильям Мур (William Moore) поднял

шум, когда он открыто провозгласил что в 1982 г. он был кооптирован в

эти усилия, когда он начал передавать информацию о деятельности

Бенневица AFOSI и одновременно поставлять дезинформацию самому

Бенневицу. Мур описывал события следующим образом: «… когда я впервые

оказался вовлечен в компанию по дезинформации, касающейся Бенневица, мне

казалось, что я нахожусь в уникальной позиции. Я стоял на пороге

секретной контрразведывательной игры, которая обладала всеми признаками

прямой связи с правительственным НЛО-проектом высочайшего уровня и, по

отзывам осведомленных людей, имела непосредственное отношение к

национальной безопасности! Я не мог упустить возможности узнать хотя бы

кое-что о том, что происходит на самом деле. Я собирался играть свою

роль в грязной дезинформационной игре, убеждая тех, кто ведет эту игру,

что я делаю все, от меня зависящее, и, одновременно, пытался выяснить

сам для себя, кто направляет эту игру и почему».

Публичное заявление Мура подтвердило, что Бенневиц, по крайней мере

частично, имел успех в электронном мониторинге внеземных кораблей в

районе, в коммуникациях с представителями внеземных рас на базе в Дульсе

и электронном отслеживании внеземного контроля над абдуктантами в

регионе. Это может объяснить, почему AFOSI начала интенсивные скрытые

усилия по дискредитации Бенневица. Базовая стратегия AFOSI заключалась в

предположении, что наиболее вопиющие аспекты заявлений Бенневица — база

в Дульсе, куда похищенные люди доставлялись для генетических

экспериментов, хранились в замороженном состоянии и даже использовались в

качестве пищи для инопланетян — скорее дезинформация, чем правдивый

отчет о природе инопланетного присутствия в северных районах

Нью-Мексико. В 1982 г., когда Мур впервые встретился с Бенневицем,

значительная часть информации Бенневица была уже дезинформацией,

подкинутой ему AFOSI.

Многие уфологи отчаялись найти правду относительно того, что реально

происходит в Дульсе, из-за огромного объема дезинформации,

циркулирующего вокруг Бенневица, и высокого уровня активности,

создаваемого AFOSI и/или другими разведывательными ведомствами, и

направленного на Бенневица и его сторонников. Преобладающая точка зрения

заключается в том, что Бенневиц несомненно находился на пути к чему-то

очень важному, но поддался верованиям, которые дискредитировали его

ранние и наиболее убедительные работы. Один уфолог заявил, что

дезинформация заключалась в перехваченных сообщениях:

«Где начинается и кончается правда в информации, собранной Бенневицем,

подлежит обсуждению, но одно несомненно — содержание перехваченных

сообщений определенно превратило Бенневица в параноика и заблуждающегося

человека, что послужило причиной колоссального нервного срыва в 1985

г.» Интенсивность его расследований и официальная реакция на них явились

слишком тяжелым грузом для Бенневица и привели его к нервному

расстройству. Позже он самоустранился из любых публичных дискуссий по

поводу базы в Дульсе и ушел из сферы НЛО-проблематики.

Несмотря на противоречивый уход с НЛО сцены, авторитет Бенневица как

гениального электронщика никогда не подвергался сомнению, а обширная

коллекция фильмов, фотографий и записей электронных коммуникаций,

касающихся феномена НЛО, явились мощным доказательством того, что что-то

необычное происходило в окрестностях Арчулета-Меса. Помимо ряда

физических свидетельств, аккумулированных Бенневицем, значительное число

правдоискателей предоставило дополнительные показания и даже физические

свидетельства существования подземной базы в Дульсе и нарушения здесь

прав человека внеземными расами в отношении похищенных граждан. Прежде

чем анализировать свидетельства правдоискателей относительно подземной

базы в Дульсе, я остановлюсь на юридическом статусе правдоискателя,

который раскрывает засекреченную информацию, поскольку это объясняет,

почему лишь относительно малое число людей готово подтвердить

предположения о беспрецедентных нарушениях прав человека в Дульсе и

других совместных подземных базах США-ВЦ.



III Правдоискатели и Национальная Безопасность

(Whistleblowers and National Security)



«Правдоискателями» считаются смелые наемные работники, которые зачастую с

энтузиазмом мучеников раскрывают неэтичную или даже криминальную

правительственно-корпоративную практику, которая причиняет огромный вред

общественным интересам. Часто краткосрочными результатами для

правдоискателей являются потери работы, репутации, экономической

безопасности и даже жизни. Правдоискатель может быть определен как любой

наемный работник любого подразделения госаппарата или корпорации,

который публично раскрывает неэтичную или коррупционную практику

правительственного агентства/корпорации, которая нарушает закон и/или

наносит ущерб общественным интересам. Существует целая серия федеральных

и местных законов о правдоискателях для тех, кто идет вперед в

раскрытии подобных практик и рискует при этом своей карьерой, репутацией

и физической безопасностью.

Однако если правдоискатель занят в правительственных

агентствах/корпорациях, которые вовлечены в проекты, затрагивающие

национальную безопасность, законы о защите правдоискателей имеют важные

ограничения, как свидетельствует Основной Федеральный Статут

Правдоискателя, касающийся Национальной Безопасности (5 USC 2302).

Соответствующий раздел этого Статута (5 USC Sec. 2302 (8) (А)) касается

запрета на любые действия против правдоискателя вследствие раскрытия им

информации, которая, как верит работник, есть «нарушение каких-либо

законов, правил или установлений» или «злоупотребление властью» или есть

«серьезная и специфическая опасность для общественного благополучия и

безопасности». Соответствующий раздел, однако, констатирует

специфическое ограничивающее условие: «если подобное раскрытие не

запрещено особым законом или если раскрытие подобной информации не

требует специального Исполнительного ордера, так как держится в тайне в

интересах национальной безопасности или для проведения внешней

политики».

Таким образом, правдоискателям не разрешается разглашать информацию,

если подобное разглашение может подвергнуть угрозе национальную

безопасность. Это значит, что если правдоискатель занят в

правительственном агентстве/корпорации, работающем над закрытыми

проектами, затрагивающими интересы национальной безопасности, он не

получит защиты согласно Федеральному Статуту о Правдоискателях, если

разгласит секретную (classified) информацию.

Если работник подписывает контракт, который допускает серьезные

наказания за разглашение закрытой информации, он фактически лишается

своих конституционных прав, так как уже не может легально обратиться в

суд, чтобы защитить себя даже от самых драконовских мер. Соответственно,

если работники свидетельствуют, например, о вопиющих нарушениях прав

человека, имеющих место в процессе работы над секретными проектами, они

не будут иметь легальной защиты, если решат огласить это публично. Тот

человек, кто очевидно рисковал, оглашая чудовищные нарушения прав

человека при работе над высокосекретными проектами, — это Томас Кастелло

(Thomas Castello).

IV Томас Кастелло и документы Дульсе

(Thomas Castello&the Dulce Papers).



В 1987 г. не кто иной как правдоискатель передал уфологам 30 фотографий,

видеозапись и подборку документальных материалов, что, вполне очевидно,

явилось физическим доказательством существования совместной США-ВЦ базы

в двух милях ниже горы Арчулета-Меса, рядом с городом Дульсе,

Нью-Мексико. Эта коллекция получила названия Документы Дульсе (The Dulce

Papers) и обеспечила графические свидетельства операций внутри

секретного подземного сооружения, представив мощную поддержку выводам

Бенневица, касающихся активности на подземной базе.

Документы Дульсе описывают генетические эксперименты, создание

человеко-пришельческих гибридов, использование контроля над разумом

посредством суперкомпьютеров, хранение замороженных человеческих тел в

качестве источника питания для представителей внеземных рас. Документы

предоставили свидетельства использования людей в качестве подопытных

животных представителями внеземных рас, работающих непосредственно с

различными американскими правительственными агентствами, выполняющими

военные контракты из средств «черного бюджета» на совместной базе. Если

документы верны и описываемые эксперименты и проекты действительно

проводились, то имевшие место нарушения прав человека достигли такого

масштаба, что это превосходило даже самые мрачные страницы недавней

человеческой истории.

Человек, ответственный за сбор и выпуск в свет Документов Дульсе, Томас

Кастелло, заявил, что работал на базе в качестве офицера службы

безопасности до того, как покинул базу после военной конфронтации,

которая случилась в 1979 г. между элитным военным персоналом США,

охранниками базы и внеземными расами, проживавшими на базе. Военная

конфронтация, которую он описал, получила название «Войны в Дульсе», и

значительное число других правдоискателей и уфологов впоследствии

представили описание аналогичных инцидентов в Дульсе или поблизости, что

подтвердило большинство заявлений Кастелло.

С тех пор как он покинул базу в Дульсе в 1979 г. и выпустил в свет

Документы Дульсе в 1986 г., Кастелло дал ряд интервью и имел переписку с

уфологами перед тем, как постепенно исчез со сцены. Записи этих

интервью и корреспонденция проливают дополнительный свет на события на

предполагаемой базе в Дульсе и тайную «войну», которая произошла здесь.

Томас Кастелло заявил, что служил в ВВС США и специализировался в

области военной фотографии и систем видеонаблюдения. Он далее заявил,

что служил на высокосекретной подземной базе близ города Дульсе на

севере Нью-Мексико. Его биографические сведения можно суммировать в

следующем:

В 1961 г. Кастелло был молодым сержантом, служившим на базе ВВС в

Неллисе рядом с Лас-Вегасом, Невада. Он был военным фотографом с

допуском высокой секретности. Позже он был переведен в Западную

Вирджинию, где набирался опыта в передовой разведывательной фотографии.

Он работал внутри секретного подземного сооружения, и в силу характера

его нового назначения его код допуска был повышен до TS-IV. Он оставался

на службе в ВВС США как фотограф до 1971 г., когда ему была

предоставлена работа в RAND Corporation в качестве техника службы

безопасности, и он был направлен в Калифорнию, где базируется RAND, а

его код допуска был повышен до ULTRA-3. в 1977 г. Томас был перемещен в

Санта Фе (Нью-Мексико), где его зарплата значительно выросла, а его код

допуска был вновь повышен, на этот раз до ULTRA-7. Теперь он работал в

качестве специалиста службы безопасности на подземной базе в Дульсе, в

его функции входило поддерживать, расставлять и калибровать камеры

видеонаблюдения в подземном комплексе, а также сопровождать посетителей

до места назначения.

Именно данные систем видеонаблюдения, которыми владел Кастелло, дали ему

полную информацию о том, что творится на базе, о нарушениях здесь прав

человека, что постепенно заставило его покинуть базу и раскрыть

заинтересованным людям секретные материалы. Откровения Кастелло

содержатся в двух источниках: во-первых, интервью/корреспонденция

Кастелло с рядом заинтересованных уфологов. Большинство материалов

Кастелло с тех пор циркулирует в Интернете и, в конце концов, было

собрано в книгу под названием «Войны в Дульсе»(Другое название «Книги

Дульсе» — автор), автором которой является уфолог, подписывающийся

псевдонимом Брэнтон (Branton).

Официально подтвердить биографические данные Кастелло и его статус

правдоискателя невозможно. Это проистекает из практики, которая является

стандартной для граждан, работающих по контракту с корпорациями и/или

военными/разведывательными агентствами в секретных проектах, в которые

вовлечены внеземные расы: официальное изъятие всех публичных записей о

законтрактованных работниках в качестве меры предосторожности для

случая, если они намеренно или ненамеренно публично разгласят, что

происходит в этих проектах. К примеру, доктор Майкл Вольф (Michael Wolf)

заявил, что с 1979 г. работал в качестве ученого и администратора по

делам внеземных рас в координационной политической группе по делам

внеземных рас, называющейся Группа Специальных Исследований (Special

Studies Group «PI-40») в Совете Национальной Безопасности. В серии

интервью с видным уфологом доктором Ричардом Бойланом (Dr.Richard

Boylan) Вольф сообщил, что согласно директивам свыше он участвовал в

контролируемой «утечке» информации в гражданское НЛО-сообщество,

одновременно обеспечивая «правдоподобное отрицание» для

правительственной стороны. Все публичные записи, касающиеся высоких

университетских степеней Вольфа и его контактов с различными

военными/разведывательными подразделениями правительства были изъяты,

делая очень трудным и практически невозможным подтверждение его трудовой

биографии и той устрашающей информации, которую он обнародовал. Он

сообщил, что подобное изъятие публичных записей является «стандартной

практикой» для всех граждан, которые заняты в корпоративных и/или

военных проектах, в которые вовлечены внеземные расы.

Следующим источником, подтверждающим слова Вольфа о существовании

подобной «стандартной практики», стал Боб Лазар, физик, который

обнаружил, что после того, как он покинул в 1988 г. секретную базу S-4

(Dreamland) в Неваде, где он был занят в работах по восстановительной

инженерии двигательных и силовых установок внеземных летательных

аппаратов, его свидетельства о рождении более не существовало в

госпитале, где он родился, одновременно исчезли все записи об его

обучении в школе, колледже и дальнейших трудовых контрактах — официально

он просто перестал существовать!

Сегодня можно узнать, что стандартная практика действительно существует

для граждан, работающих по контракту с корпорациями и/или

военными/разведывательными агентствами, когда, согласно условиям

контракта, соответствующие записи могут быть удалены в качестве меры

предосторожности как против публичного разглашения информации,

касающейся внеземных рас, что имело место в случае Боба Лазара, так и

для нужд контролируемой «утечки» информации в случае доктора Вoльфа. Это

значит, что подтверждение фактов биографии Кастелло, как и

правдоподобности его утверждений в качестве правдоискателя, крайне

затруднено, если вообще возможно. Существуют три возможных варианта

подлинной идентичности личности Кастелло и его информации:

1) В первом случае он есть тот, за кого себя выдает, т.е. правдоискатель, который работал на базе.

2) Во втором случае он использовал имя и личность «Томаса Кастелло» в

качестве прикрытия, чтобы раскрыть информацию о Дульсе. В этом случае он

может быть «инсайдером», раскрывающим информацию о злоупотреблениях на

базе, но желающим остаться анонимным правдоискателем.

3) В третьем случае Кастелло — это ложная личность, созданная неким

офицером спецслужб для распространения информации, уводящей в сторону

уфологов и публику от настоящего места действия секретных военных

проектов в регионе.

Целый ряд исследователей НЛО были в контакте с Кастелло перед его

постепенным «исчезновением» в 1980-х и получили ответы на многие

вопросы. Согласно Брэнтону и Вильяму Гамильтону (William Hamilton), оба

этих уфолога лично встречались с Кастелло и могут подтвердить его

существование и правдоподобность его информации.

Хотя лист контактов и интервьюеров Кастелло не особенно широк, это

доказывает его существование и подвергает сомнению третью возможность,

что его личность была сконструирована офицером спецслужб. Тем не менее

существующая неопределенность привела к тому, что большинство уфологов

не восприняло серьезно утверждения Кастелло, которые подтверждают ранее

сделанные выводы Бенневица, но сейчас ассоциируются с кампанией

дезинформации, проведенной AFOSI. Позднее мной будут процитированы

другие правдоискатели, которые подтверждают большинство аспектов

заявлений как Бенневица, так и Кастелло, что указывает на

неправдоподобность третьей возможности относительно личности Кастелло.

Следовательно, есть все основания подвергнуть самому серьезному

рассмотрению свидетельства Кастелло относительно того, что происходило

на подземной базе в Дульсе, поскольку именно его свидетельства

представляют наиболее полную информацию по этому вопросу.

В Документах Дульсе и других своих персональных свидетельствах Кастелло

утверждает существование подземной базы, состоящей из семи уровней,

которой совместно владеют люди и различные внеземные расы в Дульсе,

Нью-Мексико. Кастелло утверждает, что люди, которые работают на базе, —

это ученые, персонал службы безопасности и наемные работники различных

корпораций, которые обслуживают военные контракты. Кастелло утверждает,

что на базе также работают представители четырех внеземных рас:

1) стандартные маленькие Серые со звездной системы Дзета Сети (Zeta Reticuli) (приблизительно 120 (см) ростом)

2) высокие Серые с Ригеля, Орион (Rigel,Orion) (около 2 (м) ростом)

3) и Рептилоидные существа, как родом с Земли, так и со звездной системы

Дракона в созвездии Орион (Draco star system in Orion) (180-230 (см)

ростом).(как явствует их других источников,здесь, видимо, имеется в виду

звезда Тубан(альфа Дракона) — автор)

Кастелло утверждает, что земные Рептилоиды, которых он описывает как

«рабочую касту», управляются крылатыми Рептилоидными существами, которых

он называет Драко (внеземная раса с Ориона). Он говорит, что маленькие

Серые (показанные в таких фильмах, как «Близкие контакты третьего рода»)

находятся в подчинении у Драко Рептилоидов. Кастелло говорит, что он

был занят в качестве «техника службы безопасности» и его главной

функциональной обязанностью было заниматься любыми вопросами и

конфликтами, возникающими между представителями внеземных рас и

человеческим персоналом базы. Он описывает свои рабочие функции и

иерархию внутри внеземных рас когда отвечает на вопрос Брэнтона о том,

как часто ему приходилось контактировать с различными внеземными

существами:

Поскольку я работал техником службы безопасности на базе, я должен был

контактировать с ними ежедневно. Если возникали какие-либо проблемы,

касающиеся безопасности или видеокамер, я был именно тем, кого вызывали.

Физическую работу на нижних уровнях базы в Дульсе обычно выполняли

рептилоиды из «рабочей касты». Решения, касающиеся этой касты обычно

принимались белым Драко. Если человеческий персонал причинял проблемы

«рабочей касте», рептилоиды обращались к белому Драконианскому «боссу», а

он вызывал меня. Временами казалось, что это нескончаемая проблема.

Некоторые из человеческого персонала периодически обижали представителей

«рабочей касты» криками: «Иди работай!» и т. п. В некоторых случаях

вмешательство было жизненно необходимо. Огромной проблемой были рабочие

из человеческого персонала, которые с глупым видом прогуливались рядом с

зоной «ВНЕ ДОСТУПА» (OFF LIMIT) «Сектора пришельцев». Я думаю, что это в

человеческой натуре быть любопытным и хотеть узнать, что будет, если

проникнуть через барьер. Очень часто кто-нибудь находил способ миновать

барьер и сунуть свой нос в запрещенную зону. Камеры перед входом обычно

останавливали их до того, как они могли навлечь на себя серьезные

неприятности. Однако в нескольких случаях мне приходилось подавать

формальный запрос на возвращение человеческих рабочих.

Кастелло заявил, что различные проекты в Дульсе включали в себя:

1. восстановительную инженерию внеземной технологии,

2. развитие методов контроля над разумом,

3. и генетические эксперименты, включающие клонирование и создание человеко-пришельческих гибридов.

Аналогичные проекты проводились в Монтауке (Лoнг Айленд) и Брукхевенских

лабораториях, чему есть свидетельства различных правдоискателей. Эти

проекты были разбросаны по всем семи уровням подземной базы, в то время

как внеземные расы занимали наиболее глубокие уровни, с пятого по

седьмой. Эти уровни описываются Кастелло как очень древние природные

каверны, которые в прошлом использовались различными внеземными расами. В

ответ на вопрос о происхождении каверн он ответил: «Природа

инициировала эти каверны. Рептилоиды Драко использовали эти каверны и

туннели в течение веков. Позднее, согласно планам RAND Corporation, они

были многократно расширены. Изначально каверны включали в себя ледяные

пещеры и серные озера, которые отлично удовлетворяли нуждам пришельцев.

Касаясь разделения полномочий на совместной базе между Правительством

США и Внеземными расами, Кастелло сказал: «Рептилоидная рабочая каста

выполняет свои ежедневные обязанности, натирает полы из латекса, чистит

клетки, разносит еду голодным людям и другим существам. Это их

обязанность составлять правильную микстуру для существ типа один и типа

два, которых создала Раса Драконианцев. Рабочая каста работает одинаково

хорошо как в лабораториях, так и за компьютерами. Вообще говоря,

рептилоидные расы активны на всех уровнях базы в