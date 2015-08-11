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Карта МИРА после сдвига полюсов и земных изменений в 2012-2015 г.г.
11.08.2015 Что от нас скрывали
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Эта карта была представлена Брюсу Фентону и Даниэлле Карденас в:
измененном состоянии сознания, но можно ссылаться на это как на обычное
видение.Ответственным за представление изображения был Царь Жанааб
Пакаль, бывший правитель майя в 7-м веке в Паленке и гибридная сущность
с инопланетянами из созвездия Плеяд.
Он имел доступ к передовым знаниям
о планетарных изменениях на Земле в будущем.
Изменения в
значительной степени будет происходить в начале 2013 года, или по
крайней мере главная часть сдвига магнитных полюсов и оси Земли
произойдет весной 2013 года.Брюс Фентон и Даниэлла Карденас говорят: «Мы
видим сдвиг в диапазоне от 10 до 30 градусов. Будем надеяться на
меньшее значение».
События, которые приводят к этим изменениям в мире, объясняется в книге «2012 — Восход.Последний Цолькин»
На протяжении более пятнадцати лет, Брюс Фентон изучил множество тем,
связанных с 2012 годом. Он также является автором весьма популярного
блога на эту тему, который посетило около 1 млн. человек в течение
последних трех лет.В этом можно убедиться, посетив сайт
www.2012Rising.com. Его очерки и статьи размещенны на веб-сайтах по
всему Интернету. Брюс Фентон и Даниэлла Карденас, оба считаются
одаренными экстрасенсами и имеют опыт прямых сверхъестественных
переживаний. Они также являются целителями Рейки, толкователями Таро,
обладают видением психической среды, и обучают студентов оккультной
мудрости.
По материалам http://2012rising.com
Карта в большом разрешении
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