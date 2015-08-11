Карта МИРА после сдвига полюсов и земных изменений в 2012-2015 г.г.

Эта карта была представлена Брюсу Фентону и Даниэлле Карденас в

измененном состоянии сознания, но можно ссылаться на это как на обычное

видение.Ответственным за представление изображения был Царь Жанааб

Пакаль, бывший правитель майя в 7-м веке в Паленке и гибридная сущность

с инопланетянами из созвездия Плеяд.

Он имел доступ к передовым знаниям

о планетарных изменениях на Земле в будущем.

Изменения в

значительной степени будет происходить в начале 2013 года, или по

крайней мере главная часть сдвига магнитных полюсов и оси Земли

произойдет весной 2013 года.Брюс Фентон и Даниэлла Карденас говорят: «Мы

видим сдвиг в диапазоне от 10 до 30 градусов. Будем надеяться на

меньшее значение».

События, которые приводят к этим изменениям в мире, объясняется в книге «2012 — Восход.Последний Цолькин»

На протяжении более пятнадцати лет, Брюс Фентон изучил множество тем,

связанных с 2012 годом. Он также является автором весьма популярного

блога на эту тему, который посетило около 1 млн. человек в течение

последних трех лет.В этом можно убедиться, посетив сайт

www.2012Rising.com. Его очерки и статьи размещенны на веб-сайтах по

всему Интернету. Брюс Фентон и Даниэлла Карденас, оба считаются

одаренными экстрасенсами и имеют опыт прямых сверхъестественных

переживаний. Они также являются целителями Рейки, толкователями Таро,

обладают видением психической среды, и обучают студентов оккультной

мудрости.

По материалам http://2012rising.com

Карта в большом разрешении