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Невры – далекие предки славян
02.09.2015 Что от нас скрывали
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История русского народа уходит настолько глубоко в прошлое, что прошлое
это покрыто туманом тайн и загадок. Одной из исторических загадок
являются невры-протославяне. О них и пойдет речь в этой статье. Писать о
наших далеких предках славянах нелегко, так как фактического материала
до нас дошло не много, а то, что мы знаем, больше напоминает мифы и
легенды.
Кто
такие протославяне, и можно ли отождествлять с ними мифологичеких
невров, описание которых можно найти в античных источниках? Историки,
археологи и генетики высказывают предположенье о том, что колыбелью
протославян было Полесье и юг Польши, на этих территориях, по
представлениям античных авторов, жили легендарные невры.
Территория,
где проживали невры, называлась Неврида. Через этот край непроходимых
болот, чистых озер и первобытных лесов, протекали реки Припять, Горынь,
Нарев, Западный буг, Стырь, Стоход, Цна, Турья, Случь и Ствига.
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Жившие
здесь славяне-невры, глубоко сроднились со своим краем, то, что
чужеземцу казалось непролазным буреломом, им было родным домом, где
известна каждая тропинка.
Множество
троп и дорожек вели к небольшим поселкам, к полям, засеянным злаками
или к челнам, качающимся на привязи у реки, все это было знакомо,
исхожено и изучено жителями лесного края, которых древние источники
назвали неврами.
О
Невриде упоминал еще Геродот, но больше понаслышке, сам он в этих краях
не был. О неврах, якобы, рассказали ему скифы, жившие в Северном
Причерноморье. По рассказам скифов, каждый невр превращается в волка
один раз в году, а потом опять становится человеком. Не здесь ли корень
сказки о Сером Волке и Иване Царевиче?
Откуда пришли невры?
Расселение
славян или племен милоградской культуры произошло примерно на рубеже
второго и первого тысячелетий до нашей эры. Из заселенного этими
племенами Полесья, прародитель Таргитай повел людей в район Среднего
Днепра. Таргитая можно назвать прародителем чернолесских племен,
освоивших плодородные земли Восточной Европы и создавших царства
Сколотов. Некоторые племена пошли дальше и освоили Янтарный берег.
Сильнейшие люди, освоившие бронзовое и медное оружие ушли, оставив на
берегах Припяти, Нарева и Буга, тех, кто в развитии своем дошел только
до каменных топоров. Их и назвали неврами.
Неврида
связывала в одно целое скифов-пахарей (сколотов) и лужицкие племена,
жившие промыслами и собирательством. Только через Карпатские крепости
невров можно было попасть на Янтарный берег. Киммерийцы и скифы, пытаясь
проникнуть на Одру и Вистулу, часто нападали на праславян-невров.
Еще
одной причиной набегов на милоградские земли были рабы, пленные славяне
высоко ценились на невольничьих рынках, за силу и выносливость. К тому
же скифская знать мечтала занять новые земли, годные под пастбища.
В
источниках сохранились сведения о походе могущественного скифского царя
Ариана на Невриду. В этом страшном походе, через лес и болота, где
люди-оборотни уничтожили практически всю армию Ариана, могущественный
царь погиб, стрела с костяным наконечником пробила ему висок. Сумевшие
вернуться скифы рассказали о людях-оборотнях, жутких болотных духах и
прочей нечести, населяющей Невриду. Эти рассказы и были записаны
Геродотом.
Легенда,
записанная Геродотом, стала темой для литературных произведений, вплоть
до начала двадцатого века. Обработал ее и Проспер Меримэ в новелле
«Локис», действия новеллы происходили недалеко от Невриды. Таковы
легенды, а мы будем помнить, что именно невры защитили славян от
нашествия Скифов, встав у них на пути со своими булавами, каменными
топорами и стрелами с костяными наконечниками.
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