Welcome to NloNews.ru ответы на вопрос, что от нас скрывают   Click to listen highlighted text! Welcome to NloNews.ru ответы на вопрос, что от нас скрывают

Для воспроизведения текста в речь выделите текст и нажмите заначек

Реклама

Gallery

1383379025_thumb_kak-razmnozhayutsya-inoplanetyane 1383627790_thumb_desyatka-bezgolovyh-prizrakov-i-monstrov_8 1383799502_fotograf-sfotografiroval-v-nebe-nad-saratovom-nlo_1 1402267862_thumb_discl0sur3-video-intro-contest-watch-this-for-details 1403256781_chto-stoit-za-legendoiy-o-voiyne-skifov-s-rabami_1 1404205382_thumb_rassel-krou-sfotografiroval-nlo-nad-sidneem 1400529245_thumb_Snimki-Kosmosa-kotorye-ne-afishiruet-NASA_6 1409182925_thumb_Kto-postroil-drevnie-tonneli-pod-vseiy-Evropoiy_21

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Невры – далекие предки славян

02.09.2015 Что от нас скрывали   Нет комментариев





Невры – далекие предки славян
История русского народа уходит настолько глубоко в прошлое, что прошлое
это покрыто туманом тайн и загадок. Одной из исторических загадок
являются невры-протославяне. О них и пойдет речь в этой статье. Писать о
наших далеких предках славянах нелегко, так как фактического материала
до нас дошло не много, а то, что мы знаем, больше напоминает мифы и
легенды.

Невры – далекие предки славян
Кто
такие протославяне, и можно ли отождествлять с ними мифологичеких
невров, описание которых можно найти в античных источниках? Историки,
археологи и генетики высказывают предположенье о том, что колыбелью
протославян было Полесье и юг Польши, на этих территориях, по
представлениям античных авторов, жили легендарные невры.

Невры – далекие предки славян
Территория,
где проживали невры, называлась Неврида. Через этот край непроходимых
болот, чистых озер и первобытных лесов, протекали реки Припять, Горынь,
Нарев, Западный буг, Стырь, Стоход, Цна, Турья, Случь и Ствига.

Невры – далекие предки славян
Жившие
здесь славяне-невры, глубоко сроднились со своим краем, то, что
чужеземцу казалось непролазным буреломом, им было родным домом, где
известна каждая тропинка.

:

Невры – далекие предки славян
Множество
троп и дорожек вели к небольшим поселкам, к полям, засеянным злаками
или к челнам, качающимся на привязи у реки, все это было знакомо,
исхожено и изучено жителями лесного края, которых древние источники
назвали неврами.

Невры – далекие предки славян
О
Невриде упоминал еще Геродот, но больше понаслышке, сам он в этих краях
не был. О неврах, якобы, рассказали ему скифы, жившие в Северном
Причерноморье. По рассказам скифов, каждый невр превращается в волка
один раз в году, а потом опять становится человеком. Не здесь ли корень
сказки о Сером Волке и Иване Царевиче?

Откуда пришли невры?
Невры – далекие предки славян
Расселение
славян или племен милоградской культуры произошло примерно на рубеже
второго и первого тысячелетий до нашей эры. Из заселенного этими
племенами Полесья, прародитель Таргитай повел людей в район Среднего
Днепра. Таргитая можно назвать прародителем чернолесских племен,
освоивших плодородные земли Восточной Европы и создавших царства
Сколотов. Некоторые племена пошли дальше и освоили Янтарный берег.
Сильнейшие люди, освоившие бронзовое и медное оружие ушли, оставив на
берегах Припяти, Нарева и Буга, тех, кто в развитии своем дошел только
до каменных топоров. Их и назвали неврами.

Невры – далекие предки славян
Неврида
связывала в одно целое скифов-пахарей (сколотов) и лужицкие племена,
жившие промыслами и собирательством. Только через Карпатские крепости
невров можно было попасть на Янтарный берег. Киммерийцы и скифы, пытаясь
проникнуть на Одру и Вистулу, часто нападали на праславян-невров.

Невры – далекие предки славян
Еще
одной причиной набегов на милоградские земли были рабы, пленные славяне
высоко ценились на невольничьих рынках, за силу и выносливость. К тому
же скифская знать мечтала занять новые земли, годные под пастбища.

В
источниках сохранились сведения о походе могущественного скифского царя
Ариана на Невриду. В этом страшном походе, через лес и болота, где
люди-оборотни уничтожили практически всю армию Ариана, могущественный
царь погиб, стрела с костяным наконечником пробила ему висок. Сумевшие
вернуться скифы рассказали о людях-оборотнях, жутких болотных духах и
прочей нечести, населяющей Невриду. Эти рассказы и были записаны
Геродотом.

Невры – далекие предки славян
Легенда,
записанная Геродотом, стала темой для литературных произведений, вплоть
до начала двадцатого века. Обработал ее и Проспер Меримэ в новелле
«Локис», действия новеллы происходили недалеко от Невриды. Таковы
легенды, а мы будем помнить, что именно невры защитили славян от
нашествия Скифов, встав у них на пути со своими булавами, каменными
топорами и стрелами с костяными наконечниками.

Невры – далекие предки славян

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  далекие, Предки, славян

Похожие сообщения:

Click to listen highlighted text!
?>