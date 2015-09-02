Невры – далекие предки славян



История русского народа уходит настолько глубоко в прошлое, что прошлое

это покрыто туманом тайн и загадок. Одной из исторических загадок

являются невры-протославяне. О них и пойдет речь в этой статье. Писать о

наших далеких предках славянах нелегко, так как фактического материала

до нас дошло не много, а то, что мы знаем, больше напоминает мифы и

легенды.



Кто

такие протославяне, и можно ли отождествлять с ними мифологичеких

невров, описание которых можно найти в античных источниках? Историки,

археологи и генетики высказывают предположенье о том, что колыбелью

протославян было Полесье и юг Польши, на этих территориях, по

представлениям античных авторов, жили легендарные невры.



Территория,

где проживали невры, называлась Неврида. Через этот край непроходимых

болот, чистых озер и первобытных лесов, протекали реки Припять, Горынь,

Нарев, Западный буг, Стырь, Стоход, Цна, Турья, Случь и Ствига.



Жившие

здесь славяне-невры, глубоко сроднились со своим краем, то, что

чужеземцу казалось непролазным буреломом, им было родным домом, где

известна каждая тропинка.



Множество

троп и дорожек вели к небольшим поселкам, к полям, засеянным злаками

или к челнам, качающимся на привязи у реки, все это было знакомо,

исхожено и изучено жителями лесного края, которых древние источники

назвали неврами.



О

Невриде упоминал еще Геродот, но больше понаслышке, сам он в этих краях

не был. О неврах, якобы, рассказали ему скифы, жившие в Северном

Причерноморье. По рассказам скифов, каждый невр превращается в волка

один раз в году, а потом опять становится человеком. Не здесь ли корень

сказки о Сером Волке и Иване Царевиче?

Откуда пришли невры?



Расселение

славян или племен милоградской культуры произошло примерно на рубеже

второго и первого тысячелетий до нашей эры. Из заселенного этими

племенами Полесья, прародитель Таргитай повел людей в район Среднего

Днепра. Таргитая можно назвать прародителем чернолесских племен,

освоивших плодородные земли Восточной Европы и создавших царства

Сколотов. Некоторые племена пошли дальше и освоили Янтарный берег.

Сильнейшие люди, освоившие бронзовое и медное оружие ушли, оставив на

берегах Припяти, Нарева и Буга, тех, кто в развитии своем дошел только

до каменных топоров. Их и назвали неврами.



Неврида

связывала в одно целое скифов-пахарей (сколотов) и лужицкие племена,

жившие промыслами и собирательством. Только через Карпатские крепости

невров можно было попасть на Янтарный берег. Киммерийцы и скифы, пытаясь

проникнуть на Одру и Вистулу, часто нападали на праславян-невров.



Еще

одной причиной набегов на милоградские земли были рабы, пленные славяне

высоко ценились на невольничьих рынках, за силу и выносливость. К тому

же скифская знать мечтала занять новые земли, годные под пастбища.

В

источниках сохранились сведения о походе могущественного скифского царя

Ариана на Невриду. В этом страшном походе, через лес и болота, где

люди-оборотни уничтожили практически всю армию Ариана, могущественный

царь погиб, стрела с костяным наконечником пробила ему висок. Сумевшие

вернуться скифы рассказали о людях-оборотнях, жутких болотных духах и

прочей нечести, населяющей Невриду. Эти рассказы и были записаны

Геродотом.



Легенда,

записанная Геродотом, стала темой для литературных произведений, вплоть

до начала двадцатого века. Обработал ее и Проспер Меримэ в новелле

«Локис», действия новеллы происходили недалеко от Невриды. Таковы

легенды, а мы будем помнить, что именно невры защитили славян от

нашествия Скифов, встав у них на пути со своими булавами, каменными

топорами и стрелами с костяными наконечниками.