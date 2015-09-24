«Летучие голландцы»



Корабли. Брошенные, покинутые, потерпевшие крушение. Они дрейфуют сразу в

двух стихиях. Одна из них — море, другая — тайна. И стоит глазу

заметить сломанный пробоину в борту или оторванный кусок обшивки

встреченного дрейфующего пустого судна, как воображение тут же рисует

кровавую драму. Нет судового журнала и прочих бумаг — значит, кому-то

нужно было скрыть страшные улики, доказательства вспыхнувшего на борту

мятежа…

Задавшись

целью составить летопись таких встреч, очень скоро обнаруживаешь, что

их было множество, особенно во времена больших парусников. За

каких-нибудь полвека, с 1887 по 1927 г., только у мыса Горн было

встречено 82 покинутых крупных корабля. И это не считая небольших

суденышек. Даже в наше время чуть ли не каждый год можно прочесть сухое,

умещающееся в одну-две строчки сообщение типа: «Обнаружено неизвестное

дрейфующее судно, покинутое экипажем». Иногда, правда, случаю бывает

угодно сохранить название корабля — и тогда он становится знаменитым,

превращаясь в некий зловещий символ. Одним из таких кораблей стала

«Джоита».



В

30-х гг. это была большая прогулочная яхта, служившая для увеселения

голливудских звезд. В годы Второй мировой ее перестроили под небольшой

противолодочный корабль. После войны яхта сменила не одного владельца.

Наконец, ранним утром 3 октября 1955 г. яхта отбыла на Токелау; прибытие

ожидалось вечером 5 октября. Прибытия не состоялось. Дальше история

разворачивалась по обычному сценарию: надежда переросла в беспокойство,

беспокойство — в тревогу, тревога — в поиски. Искали почти месяц, но о

«Джоите» по-прежнему не было ни слуху ни духу — яхта точно испарилась,

не оставив после себя ничего, кроме тайны, которую, казалось, не постичь

уже никому. Исчезновение яхты люди объясняли по-разному. Одни

предполагали, будто на «Джоите» взорвались двигатели или она получила

пробоину и дала течь, которую не успели ликвидировать. Другие — таких,

правда, было меньшинство — утверждали, что на яхту наверняка напали

японские пираты, переодетые в рыбаков.



Единственным

таинственным кораблем, который удалось обнаружить поисковым самолетам,

была внезапно всплывшая у восточного побережья Новой Зеландии советская

подлодка — на нее-то и попытались было возложить вину за исчезновение

«Джоиты», однако вовремя опомнились. И то верно: зачем советской

подлодке было охотиться за какой-то жалкой яхтой?



Но

вот 10 ноября «Джоита» словно восстала из пучины. И случилось это в 240

км от Токелау. На борту не было ни души — ни живой, ни мертвой; в

трюмах — вода, груз исчез. Яхту взял на буксир какой-то сухогруз и

доставил в главный порт архипелага Фиджи.

«Джоита»

— яркий пример будоражащей воображение, захватывающей морской тайны:

один вопрос неизбежно порождает другой, а истина проскальзывает между

пальцами, как юркая рыбешка.

Так

же очень интересна и история «Марии Целесты», знаменитой шхуны-брига,

ставшая, пожалуй, самой зловещей тайной морей и океанов. А началась эта

история так.



4

декабря 1872 г. с американского барка «Деи Грация» заметили какой-то

странный корабль. Все паруса, за исключением кливера, убраны; штормовой

фок и марсель закреплены. На сигналы неизвестное судно не отвечало,

поэтому на его борт поднялись старпом и двое матросов. На нижней палубе и

в носовом трюме плескалась вода; крышки грузовых люков открыты. Нактоуз

компаса поврежден каким-то острым предметом. Камбуз забит провиантом на

полгода. Не видно ни одной шлюпки. Последняя запись в судовом журнале —

от 25 ноября. В тот день парусник находился в 500 милях от места

обнаружения.



На

первый взгляд, все очень просто. Экипаж парусника «Мария Целеста» (порт

приписки Нью-Йорк) спешно покинул корабль. Но почему? Взорвалась одна

из бочек со спиртом в грузовом трюме? Или оттого, что корабль дал течь,

размеры которой переоценили? Выходит, никакой тайны? Да нет, тайна была —

хотя бы потому, что не удалось обнаружить ни одной шлюпки и ни одного

уцелевшего моряка. Но самое поразительное в этой истории — тот резонанс,

который она получила в мире, породив множество домыслов и легенд,

возникших вокруг вполне реальных событий, но исказивших три основных

факта: кто-то придумал версию, что «Мария Целеста» шла под всеми

парусами, на ее борту остались шлюпки, а в кают-компании еще дымился

поданный на стол обед. Все это свидетельствовало о том, что команда

исчезла с судна якобы за час до подхода «Деи Грация», причем самым

загадочным образом, потому как шлюпки находились на борту «Марии

Целесты», а поблизости не было видно ни одного корабля, который мог бы

подобрать моряков.



Так

подлинная история «Марии Целесты» перешла в категорию непостижимых тайн

— тех, что обычно обрастают самыми изощренными измышлениями. В 1884 г.

появился рассказ под названием «Свидетельство Хабакука Джефсона». Герой с

таким чудным именем был, якобы, одним из уцелевших моряков с «Марии

Целесты». Вы спросите, кто же был автором сего откровения? Молодой

человек, лет двадцати пяти, который шестью годами позже начал

публиковать знаменитые «Приключения Шерлока Холмса». Почти в то же время

один бостонский журналист Уильям Клейн выпустил в свет роман о

дрейфующем паруснике, покинутом экипажем.



Британский

журнал «Стрэнд мэгэзин» утверждал, что «Марию Целесту» доставили в

Англию, а французский «Тан» — во Францию. Гипотезы росли как грибы после

дождя: одни во всем винили гигантского спрута, другие считали, будто

несчастный парусник наскочил на вулканический остров, третьи уверяли,

что на борту произошло поголовное отравление людей или что всех охватило

массовое безумие. Кроме того, высказывались предположения, будто на

корабле вспыхнул мятеж, что на парусник напали пираты. А кое-кто даже

пытался приплести к этой истории кровожадных пришельцев из космоса.



Тайне

«Марии Целесты» и по сей день посвящаются десятки книг и статей. За

многие десятилетия невероятные домыслы успели настолько перемешаться с

реальными фактами, что даже серьезные исследователи теряются в догадках.

Сторонники т.н. классической версии основываются на материалах

следствия и предают анафеме «еретиков», полагающихся на показания

пресловутых очевидцев. Одни утверждают, что на борту покинутого экипажем

парусника осталась дочка капитана; другие это решительно отрицают.

Самые дотошные оспаривают точность, с какой были определены координаты

места, где обнаружили корабль. А их не менее дотошные коллеги спорят по

поводу правильности названия таинственной шхуны-брига, которую как

только не называли — и «Мэри Челест», и «Мари Селест», что, собственно,

относится и к барку «Деи Грация»: его нередко называли «Деос Грацияс».

Историки-маринисты часто обвиняли несчастных дилетантов, с пеной у рта

доказывавших, будто «Мария Целеста» была бригом, а не шхуной-бригом.

Любая несущественная деталь, трактовавшаяся как ложный факт, бросала

тень на серьезную, вполне заслуживающую внимания версию. Коротко говоря,

тайной «Марии Целесты» занимались все, кому не лень: фантасты и ученые,

оптимисты и скептики. И даже астрологи, пытавшиеся объяснить трагедию

роковым для судна расположением планет.



Отправной

точкой в истории «Марии Целесты» стало реальное событие — находка

судна. Но… О состоянии его мы можем судить лишь со слов трех очевидцев

— лейтенанта Дево и двух матросов с «Деи Грация». Однако даже их

свидетельства, в сущности, недостаточно убедительны. Как показывает

практика, свидетельства только десяти процентов очевидцев достоверны во

всех деталях. Дево мог и ошибиться. Не исключено и то, что он попросту

солгал — по наущению капитана «Деи Грация» Морхауза. Но тому это зачем?

Да хотя бы потому, что, как было установлено, незадолго до выхода «Марии

Целесты» в море Морхауз обедал вместе с ее капитаном — Бриггсом.

Возможно, капитаны затеяли какую-то хитрую игру, которая породила затем

величайшую из морских тайн. Во всяком случае, именно это утверждал

писатель Лоуренс Китинг, якобы разыскавший кока с «Марии Целесты»,

некоего Джона Пэмбертона.



По

словам Китинга, Морхауз дал Бриггсу, у которого была недоукомплектована

команда, трех своих матросов; капитаны договорились, что, когда будет

преодолена самая трудная часть перехода, корабли встретятся у Азорских

островов, и Бриггс переправит трех матросов обратно к Морхаузу. Но на

борту «Марии Целесты» оказалась пассажирка — жена капитана Бриггса,

из-за которой, собственно, и произошла трагедия. Во время сильной качки

ее задавило пианино, и капитан, обезумев от горя, кинулся за борт. Между

пьяными матросами вспыхнула драка, одного из них убили. Испугавшись

предстоящего суда, остальные члены команды, кроме кока и трех матросов с

«Деи Грация», сели в шлюпки и поплыли к ближайшей земле — Азорам. Когда

Морхауз обнаружил «Марию Целесту», он снял с нее своих матросов и кока,

которому обещал денег за молчание, а сам потом заявил, будто на «Марии

Целесте» не было ни души. Больше того: за спасение покинутого экипажем

судна Морхауз потребовал премию — пятую часть его стоимости, которую ему

тут же выплатили.



Версия

Китинга вполне логична, однако главный ее недостаток в том, что она

основана на показаниях одного-единственного свидетеля —

восьмидесятилетнего старика, который мог забыть многие подробности

трагедии неумышленно или с умыслом. Не исключено также, что старый кок

был подставным лицом — потому как, когда речь заходила о том, где Китинг

его откопал, тот всякий раз отвечал уклончиво. Журналистам же говорил,

что Пэмбертон уже умер. Тогда Китинга попросили показать фото кока.

Китинг показал. Значит, кок реально существовал? Однако потом

выяснилось, что на фото был изображен отец самого писателя. Что ж,

выходит, Китинг попросту разыграл дотошных журналистов, чтобы скрыть

собственный подлог? Однако Китинг клялся и божился, что его версия —

чистая правда.



В

1951 г. появилось очередное объяснение загадки. Но на этот раз его

высказал не фантазер-дилетант, а профессиональный моряк, Дод Орсборн,

основывавший свою версию на собственном опыте. В своих воспоминаниях,

вышедших под названием «Капитан «Герл-Пэт», Орсборн пишет: «11 марта

1936 г. в 80 милях от Мавритании наша шхуна внезапно дала крен,

закачалась, а потом вдруг застыла как вкопанная. Мы наткнулись на

выступавший из воды песчаный островок — т.н. плавающий остров». А

плавающие, или плавучие, острова, которые существуют на самом деле, есть

бесспорное доказательство того, что море хранит куда больше тайн и

загадок, нежели любая книга.



Орсборн

был убежден, что получил ключ к разгадке этой великой тайны. По его

мнению, легендарный корабль тоже стал жертвой плавающего острова, а

экипаж попросту утонул, пытаясь добраться на шлюпках до Азор. А, может

быть, «Мария Целеста», попав в сильный шторм — о чем свидетельствовали

сорванные крышки люков, разбитый компас и наглухо задраенные

иллюминаторы, — просто-напросто сбилась с курса? И нет никакой тайны?

Ведь история морей и океанов знает немало примеров, когда то или иное

событие, явно противоречащее научной истине, логике и здравому смыслу,

тем не менее имело место на самом деле.



Какой

из всего этого можно сделать вывод? Если тайна «Марии Целесты» и

«Джоиты» действительно существует, она принадлежит морю и ключ к ее

разгадке навсегда затерялся в безмерных океанских просторах.