Древние календари

Астрономы Древнего Востока интересовались Юпитером и Сатурном

Астрономы Древнего Востока могли определить солнечные и лунные

затмения, новолуния, а также предсказать много других стихийных явлений.

Они выяснили, что лунный месяц длится примерно 29,5 суток, а солнечный

год – 365,25 суток. Основываясь на этом, астрономы составили лунный и

солнечный календари. А в 4 столетии до н. э. – лунно-солнечный-юпитерный

календарь.



Среди стран Восточной Азии Китай был первой страной, где сформировалось

классовое общество. В этой стране рабовладельческий строй процветал

полторы тысячи лет, начиная с 14 столетия до н. э.

Город Чжоугун был самым крупным астрономическим центром Древнего Китая. В

Чжоугун ещё более 3 тысячи лет тому назад уже была сооружена

астрономическая обсерватория, проводились и фиксировались наблюдения за

звёздами и планетами. Более всего астрономы Древнего Востока

интересовались Юпитером и Сатурном. В те времена астрономическая наука

не владела точными сведениями о времени обращения планет, делалось

предположение, что планеты вращаются вокруг Земли. Но, всё же, было

установлено, что кругооборот Юпитера примерно 12 лет, а Сатурна – 30

лет. А в середине 2 столетия Птолемей в «Альмагесте» предоставил

подсчёты видимого движения Луны, Солнца, Сатурна, Юпитера и других

планет с максимальной точностью. Несколько позже были даны более точные

подсчёты, а также определено, что время обращения Сатурна – 29, 458

года, а Юпитера – 11, 862 года.

Год Солнца, Нила и Сириуса для древних египтян послужил основой календаря

В Древнем Египте жизнь египтян была тесно связана с Нилом, который

они обожествляли. В нижнем течении Нила подъём воды совпадал с летним

солнцестоянием. Эти явления происходили постоянно, потому служили

удобным эталоном измерения времени. Более наглядной эту связь делало то,

что на рубеже 4 и 3 тысячелетия до н. э. во время разлива Нила и

солнцестояния также происходило первое утреннее появления Сириуса,

первый гелиакический восход этой планеты. Именно год Солнца, Нила и

Сириуса для древних египтян послужил основой календаря.

Один из самых древних в мире египетский календарь возник в 4

тысячелетии до н. э. и относится к типу солнечных. Год этого календаря

состоял из 3 сезонов, каждый из сезонов включал в себя по 4

тридцатисуточных месяца.

В эллинистическом Египте предпринималась попытка усовершенствования

календаря. В дельте Нила в 1866 году была обнаружена плита с надписью

одного из царей династии Птолемеев, царя Птолемея Эвергета III. Из

надписи следует, что Эвергет III предписывал через каждые 4 года (если

год будет насчитывать 360 дней и 5 дней добавочных) отмечать праздник

богов Эвергета перед новым годом и после 5 добавочных дней. Дата этого

артефакта – 238 год до н. э. Из этого следует, что египтянам почти за

200 лет до юлианского календаря была известна система високоса. Но

реформа Эвергета не прижилась, а в 26 году до н. э. Август ввёл систему

юлианского календаря.

Множество календарных систем Индии

Так как племена и народности Индии были политически разобщены и имели

различные языки, это привело к созданию многих календарных систем. В

основном индийские календари относились к типу лунно-солнечные, но были

также солнечные и лунные календари.

Год, насчитывающий 365-366 суток, разделялся на 12 месяцев, состоящих

из количества дней от 29 до 32. Если использовалась лунно-солнечная

система, то один раз в трёхлетие, для согласования с продолжительностью

солнечного года, вставлялся 13 месяц.

С 1957 года в Индии был введён Единый национальный календарь, который

разработали на основе самых распространённых систем в стране.

Жрецы Древней Месопотамии наблюдали за планетами с башен

Ещё в 3 тысячелетии до н. э. жрецы Древней Месопотамии регулярно

наблюдали за звёздным небом, накопив немало астрономических знаний.

Чтобы вести космические наблюдения при храмах строились многоэтажные

башни-зиккураты, высотой до 20 метров. Венера, Луна, Солнце, Юпитер,

марс и Сатурн были обожествлёнными светилами. Особое внимание уделялось

Луне, потому первые календари городов-государств были лунными. Но при

Хаммурапи (1792-1750гг. до н. э.), который объединил Двуречье под эгидой

Вавилона, официальным был признан лунно-солнечный календарь города Ура.

В календарь произвольно вставлялся добавочный месяц. Такой метод

просуществовал в Вавилоне от эпохи Хаммурапи до 6 столетия до н. э.,

когда стали использовать систему периодического вычисления. С начала 6

до конца 4 столетия до н. э. добавление 13 месяца регулярно проводилось 3

раза за восьмилетие, а с конца 4 столетия до н. э. – 7 раз в 19 лет.

Вавилонский год состоял из 12 месяцев, а месяц состоял из 29 или 30

суток. Год начинался в день весеннего равноденствия. А семидневную

неделю вавилоняне позаимствовали у шумерийцев.

По прошествии времени действие вавилонского календаря распространилось

на Персидскую державу, Ассирию, а потом на эллинистические государства

Восточного Средиземноморья.

В Древней Греции самый известный – афинский календарь

Изначально у каждого греческого центра была своя система счёта

времени, и это приводило к некоторой путанице. Как сообщал философ

Аристоксен, например 5 день месяца у афинян – это 10 день у коринфян и

восьмой у кого-нибудь ещё. Это объяснялось тем. Что греческие

государства самостоятельно регулировали лунно-солнечный счёт времени в

каждом полисе. У всех по-разному определялось начало календарного года.

На Хиосе – с весеннего равноденствия; В Родосе, Крите, Спарте и Милете –

с осенним равноденствием; на Делосе и в Беотии – после зимнего

солнцестояния; в Афинах и Дельфах с первого новолуния после летнего

солнцестояния.

Самый известный – афинский календарь, который состоял из 12 лунных

месяцев. Календарный год насчитывал 354 суток. По свидетельству

Геродота, в каждый 2 или 3 год, ради соответствия времён года греки

вставляли месяц.

Но в 432 году до н. э. афинский астроном Метон ввёл девятнадцатилетний

цикл с семью тринадцатимесячными годами. Позже были разработаны циклы

Гиппарха и Калиппа, которые ещё более уточнили лунно-солнечный

календарь.

До 2 столетия до н. э. по мере возникновения необходимости добавлялся 13

месяц. Иногда такая необходимость появлялась из политических или иных

соображений. Спартанским царём Агесилаем была нарушена регулярность

вставок с целью увеличения ежегодного дохода. Грекам не была известна

семидневная неделя, они считали дни в пределах месяца по декадам.

В истории человечества календарь древних майя был одним из самых точных

Системы счёта времени, которые разработали народы Нового света,

отличались своей оригинальностью. Самыми известными являются календари

индейцев майя, которые создали самобытную культуру в 1 тысячелетии н. э.

в Центральной Америке. Майя строили специальные сооружения, чтобы

наблюдать за небесными светилами. Они знали, какая продолжительность

солнечного года, рассчитывали время затмений Луны и Солнца. Чтобы

рассчитать обряды, жрецы применяли короткий год, называемый «цолькин».

Он состоял из 260 дней – 13 двадцатидневных месяцев.

Кроме короткого года майя использовали два вида длинных годов.

Распространённым был год хааб, продолжительностью 365 дней – 18 месяцев

по 20 дней. Год тун (360 дней), имевший специальное назначение,

применялся редко.

У древних майя был и лунный календарь, каждый месяц которого длился 29 или 30 дней, а дни обозначались числами внутри месяца.

В истории человечества календарь майя был одним из самых точных.

Продолжительность солнечного года, которую жрецы вычислили в древности,

отличалась от принятой в современной науке всего лишь на 0,0002 – 365,

2420 суток. Даже григорианский календарь был менее точен.