Древнеегипетская мода

Удивительно, насколько плохо обстоит дело с материалами по истории

древнеегипетского костюма. Даже за рубежом. На русском вообще нет

ничего. Плоская книжка М. Мерцаловой по истории костюма, в египетском

разделе которой по десятку ошибок на странице — не в счет. Фрагмент

статьи Т. Н. Савельевой в рамках коллективной монографии «Культура

Древнего Египта» (М., 1976) также, увы, не может считаться актуальным,

поскольку сильно устарел и, останавливаясь на форме, вообще не касается

символики египетского костюма.

А между тем, ведь интереснейшая тема…

Характерной чертой древнеегипетского костюма на протяжении всех

тысячелетий его существования было поражающее своим изяществом искусство

драпировки, куда более изысканное и чаще встречающееся, нежели удачная

кройка ткани и шитье. Многочисленные свидетельства, позволяющие нам

увидеть одежды египтян от фараона до крестьянина, это как многочисленные

статуи и рельефные изображения, так и прекрасно сохранившиеся в сухом

египетском климате подлинные образцы одеяний, париков, аксессуаров. Лен

культивировался с древнейших времен, еще с эпохи неолита, а качественные

образцы ткани, насчитывающие до 65 основных и 50 уточных нитей

на квадратный сантиметр, порой превосходят продукцию современных ткацких

станков. На сохранившихся одеждах-туниках зачастую изящной вышивкой

покрыты контуры рукавов и отверстия для головы. О том, какие

превосходные произведения принадлежали рукам египетских ткачей, чаще

всего мужчин, мы можем судить по одеждам, сохранившимся в гробнице

Тутанхамона и архитектора Ха, современника Аменхотепа II, богато

расшитому поясу Рамсеса III из собрания Ливерпульского музея.

Одежды, найденные в гробнице архитектора Ха. 14 в. до н. э.

Турин, Египетский музей. © фото мое, 2004 г.

Шерсть, обычно непопулярная, стала распространяться в Египте лишь

в греко-римское время, так как исконно, как и кожа, считалась египтянами

нечистым материалом. Древнейший образец хлопковой ткани, обнаруженный

в Египте, также датируется временем римского владычества; шелк стал

известен египетской знати лишь при Птолемеях.

Обычно одеяния и мужчин и женщин конструировались по принципу

оборачивания фрагмента ткани вокруг тела и его закрепления с помощью

поясов, лямок, пряжек и ювелирных изделий. Лишь изредка какая-либо часть

костюма была действительно сшита. Основным цветом египетского костюма

всегда был белый; использовавшимся материалом — тончайший, знаменитый

во всем древнем мире лен. Именно материал и цвет костюма издревле

отличали египтян от их соседей, «презренных народов Девяти луков»,

которые не брезговали неприемлемыми для канонов страны фараонов яркой

расцветкой, орнаментами и кожей.

Иноземцы и их одеяния. Глазурованные плитки из дворца Рамсеса III в Мединет Абу

12 в. до н. э. Лондон, Британский музей. Автор фото неизвестен.

Простая и лаконичная, одежда древнейших египтян с ходом истории

становилась все более пышной и изысканной. Женский костюм был намного

более консервативным, чем мужской и обычно у египтянина был значительно

более богатый выбор стиля одежды, нежели у его супруги. В Древнем

царстве мужчины чаще всего носили набедренную повязку или подобие юбки

из куска льна, обернутого вокруг бедер и закрепленного самыми

разнообразными способами. Древнейшие изображения подобного одеяния

сохранились еще на памятниках додинастической эпохи. Длина набедренного

опоясания на протяжении веков менялась, варьируясь от повязки,

доходившей лишь до колена и до длинной повязки, прикрывающей ноги

до середин икр. Если верхняя часть повязки туго обматывалась на талии,

то ее нижний край, часто накрахмаленный, завершался впереди треугольным

выступом. Набедренное опоясание вельмож зачастую было гофрированным;

гофрировка издревле делалась египтянами с помощью особых досок

с вырезанными рейками, меж которыми под пресс клали влажную ткань. Между

тем крестьяне и ремесленники зачастую лишь повязывали бедра широким

поясом со свисающим впереди длинным лоскутом ткани, или же вообще

выходили голые. Длинные мужские плащи, закрывающие все тело и плечи

в Древнем царстве были практически неизвестны. В отдельных случаях

мужчины оборачивали тело в длинные куски ткани, закрывая лишь одно

плечо.

Скульптурная группа Рахерка и Мересанх. Известняк, роспись. 26 в. до н. э

Париж, Лувр. © фото мое, 2004 г.

Женщины в Древнем царстве и позже традиционно носили длинные прямые

платья, закрывавшие тело от груди до голени. Такие платья также

изготавливались из целого куска ткани, державшегося на теле за счет

широких бретелей, часто закрывавших грудь. Обычно подобные платья

изображаются облегающими, прекрасно передающими контур тела, хотя

на практике, скорее, были не столь совершенными. Порой ткань платья

расписывалась или же вышивалась бисером, бусами или амулетами. Поверх

подобного платья в это время знатные дамы часто одевали полупрозрачные

накидки, под которыми проглядывали украшения и контуры основного

одеяния. Туники с рукавами были известны, тем не менее, уже

с раннединастического периода, однако, судя по тому, что крайне редко

встречаются на изображениях, не были популярны; более того, одеяния

с рукавами носили практически только женщины.

В Среднем царстве короткое набедренное опоясание остается основным

элементом мужского костюма, часто как внутренний элемент одежды, поверх

которого надевалось длинное подобие юбки из более тонкой ткани. Верхняя

повязка впереди была обычно длиннее, чем сзади и часто была

плиссирована. Длинные повязки, завязывающиеся почти под грудью, также

получили в эту эпоху широкое распространение, причем порой вельможи

надевали сразу несколько таких одеяний.

Статуя неизвестного чиновника, изображенного в длинной тунике. Известняк

19 в. до н. э. Бруклинский музей. © фото — Патрисия Лэймон Бэзилон.

Со Среднего царства в обиход входят и совсем просторные одежды,

состоявшие из квадратного куска ткани, сложенного пополам; на сгибе

делался вырез для головы, сбоку ткань подшивали, оставляя прорези для

рук. Позже этот тип туники получит широкое распространение в Новом

царстве. Во второй половине Нового царства широкое распространение

получили длинные плащи, оборачивавшиеся вокруг тела, как одеяло.

В начале Нового царства древние формы костюма были заново переосмыслены

и дополнены новыми деталями. При XVIII династии одежды для верхней части

тела стали куда более изысканными, нежели раньше. Мужчины часто

изображаются одетыми в широкие туники, сочетающиеся с обычными формами

набедренных повязок. Самые короткие повязки достигали колен, длинные —

касались нижней кромкой лодыжек. Известно, что для подобного опоясания

требовался кусок высококачественной льняной ткани длиной 142 см

и шириной 89 см. Такое одеяние зачастую было очень объемным. Иногда

сверху на плечи набрасывалась накидка, которую драпировали вокруг левого

плеча и стягивали сзади. Экземпляр такой накидки, сохранившийся в одной

из фиванских гробниц, был выполнен из превосходного тончайшего льна

и имел 188 см в длину и около 58 см в ширину. Позже в Новом царстве

охотно носили и более объемные накидки, свободно закрывающие оба плеча.

Сдержанность и лаконичность, характерные для костюма начала Нового

царства, постепенно сменились пышностью и невероятной декоративностью

одеяний современников царей второй половины XVIII династии. Со времени

правления Аменхотепа III все части одеяния были покрыты тончайшей

плиссировкой, длинные туники обязательно закрывали ноги до нижней части

лодыжек, а поверх традиционных элементов одеяния накидывались длинные

полупрозрачные или же зимой, плотные накидки с рукавами. Туника часто

подвязывалась широким поясом наподобие передника, часто плиссированным,

обернутым вокруг ягодиц и стянутым впереди.

Знатная дама Чепу. Фрагмент росписи из гробницы Небамона в Фивах. 14 в. до н. э.

Бруклинский музей. (с) фото — Патрисия Лэймон Бэзилон.

Парик господина Аменмеса. Фрагмент рельефа из гробницы Именеминета в Саккаре

Известняк, роспись. 14 в. до н. э. Париж, Лувр. © фото мое, 2004 г.

С каждым поколением мода стремительно менялась, причем предпочтение

отдавалось все более рафинированным и сложным формам костюма. В эпоху

Рамессидов внешнее одеяние, похожее на длинную рубашку, небрежно

подворачивалось кверху, из-за чего было видно находящееся под ним

набедренное опоясание. Искусственный парик, сандалии из кожи, порой

золоченой, или папируса, богатые ювелирные украшения и широкое ожерелье

усех, жезл и посох дополняли внешний облик достойного египтянина Нового

царства. Знатная дама могла украсить один из вариантов массивного парика

живыми цветами лотоса и ароматическим конусом. В это же время рабочие,

солдаты и бедняки довольствовались лишь традиционной короткой

набедренной повязкой, удобной для повседневного труда.

Родственники художника Сеннеджема. Роспись из его гробницы в Дейр эль-Мединэ

13 в. до н. э. © фото мое, 2005 г.

Женский костюм начала Нового царства состоял все из того же узкого

длинного, но очень изящного платья, которое носили их предшественницы

еще за века до них. Постепенно на женщинах появляются и длинные туники,

подобные тем, что носили мужчины. К середине XVIII династии женский

костюм претерпевает значительные изменения, став очень изысканным

и нарядным. Несмотря на то, что для женского одеяния порой использовался

такой же кусок ткани, что и для мужского, конструировалось оно иначе.

Типичное женское платье изготовлялось из фрагмента хорошего льна как

минимум 200 см в длину и 100 см в ширину, плиссированного и бахромчатого

по краям. Отрез ткани оборачивался сначала вокруг нижней части торса,

затем драпировался через плечи и в итоге завязывался особым узлом под

грудью. Таким образом, без единого стежка создавалось пышное

полупрозрачное одеяние, формой напоминающее изысканное платье,

элегантное и практичное под палящим африканским солнцем.

Знатная семья. Факсимильная копия росписи из гробницы Ипуи в Дейр эль-Мединэ

13 в. до н. э. Музей Метрополитен, Нью-Йорк. Автор фото неизвестен.

Конечно же, особенно богатым и символичным, издревле было одеяние членов

царской семьи. Все основные виды царского костюма а также многие виды

царских корон и скипетров впервые засвидетельствованы на памятниках,

отстоящих от нашего времени на пять-шесть тысяч лет. На палетке Нармера

царь в образе могучего быка повергает вражескую крепость и преследует

противников, спасающихся бегством; с древнейших времен привязывавшийся

к набедренному опоясанию фараона бычий хвост демонстрировал силу царя.

Змея—урей, дочь солнечного божества, на протяжении веков являвшаяся

центральным символом египетского царского дома, помещается, свернувшись

кольцами, на лбу повелителя. Короны, которые боги возлагают на царя

во время коронации, — это не только знаки отличия его ото всех остальных

смертных, но и сильнейшее магическое орудие, помогающее ему как в жизни

земной, так и в жизни загробной, бессмертные символы, имеющие тесную

связь с миром вышним. «Как счастливы те, кто видит царя в диадеме с чела

Ра, — говорится в „Текстах пирамид», — в переднике, дарованном богиней

Хатхор, перо (на короне) его — перо сокола (т. е. Хора)». Так, например,

хеджет, Белая корона Верхнего Египта во многих текстах имеет тесную

связь с луной и лунными божествами, такими как Осирис и Тот; более того,

в «Текстах саркофагов» хеджет описывается как истинное воплощение

самого Тота. Одновременно, Белая корона также символизировала Око Хора,

змею-урей и нож из метеоритного железа, которые отражали своим пламенем

и сиянием любых врагов богов и царя. Корона связывает царя с его

предками и потомками, помогает в мире ином обрести просветление и,

присоединившись к сонму бессмертных божеств, обрести новое существование

среди нетленных звезд в северной части неба. Другая корона, уререт —

«та, что делает великим», согласно «Текстам пирамид», не только

способствовала его скорейшему воссоединению с божествами, но и давала

ему право на власть и первенство среди просветленных духов. Текст «Книги

мертвых» утверждает, что эта корона является великим символом Ра

и Осириса: «Его диск, — это твой диск, его лучи — это твои лучи, его

корона уререт — это твоя корона уререт, его величие — это твое величие,

его восход — это твой восход».

Вместе с дешрет, красной короной Нижнего Египта, убор хеджет составлял

па схемти — корону Обеих земель, наиважнейший и, наверное, самый

распространенный на изображениях головной убор египетского царя.

Корона «па схемти», украшенная венком из уреев. Рельеф из храма Сети I в Абидосе

13 в. до н. э. © фото мое, 2003 г.

Головной убор «немес». Фрагмент ушебти Рамсеса IV. Известняк, роспись

12 в. до н. э. Париж, Лувр. © фото мое, 2004 г.

Головной убор немес, получивший столь широкую известность благодаря

погребальной маске Тутанхамона и представлявший собой платок

из плиссированной ткани, также был очень символичным. Как и короны,

священная ткань, из которой изготовлялся немес, считалась воплощением

сияния и света, а кроме того, цветовая гамма его золотых и лазуритовых

полосок символизировала соответственно божественную плоть и божественные

волосы.

Корона «атеф», установленная на классическом трехчастном парике. Фрагмент статуи Птаха-Сокара-Осириса

Дерево, роспись. 7 в. до н. э. Турин, Египетский музей © фото мое, 2004 г.

Царская головная повязка «хат», распространенная в ритуалах заупокойного культа

. Рельеф из храма Сети I в Абидосе. 13 в. до н. э. © фото мое, 2003 г.

Среди других распространенных головных уборов царя следует упомянуть

большую корону атеф, состоявшую из белой короны Верхнего Египта,

обрамленной двумя страусовыми перьями; атеф считалась особо парадным

головным убором, который фараон одевал во время торжественных

богослужений. За ней по значимости следуют корона хену, в которой перья

и солнечный диск, укрепленные на платформе, сочетались с двумя видами

бараньих рогов; корона хемхемет, особенно популярная в греко-римское

время, состоящая из трех связок тростника и солнечных дисков, помещенных

на бараньи рога и платформу.

Рамсес II в короне «хепреш». Диорит. 13 в. до н. э. 7 в. до н. э.

Турин, Египетский музей © фото мое, 2004 г.

Как в битве, так и в мирное время фараон часто одевал синий кожаный

«шлем» хепреш, на лбу которого вздымалась священная кобра или золотой

«шлем» хаит, покрытый, как и хепреш, десятками маленьких кружочков,

символизирующими солнце. На короткий синий «ливийский» парик ибес царь

мог возложить золотую диадему сешед, подобную той, что была обнаружена в гробнице Тутанхамона , или же надеть корону чени, состоявшую из двух перьев, уреев и солнечного диска, установленных на бараньих рогах.

Корона хаит. Рельеф из храма Сети I в Абидосе

13 в. до н. э. © фото мое, 2003 г.

Корона «чени», установленная на немесе. Фрагмент скульптурной группы Рамсеса II, Амона и Мут

Гранит. 13 в. до н. э. Турин, Египетский музей. © фото мое, 2004 г.

«Ливийский» парик «ибес». Фрагмент статуи Тутмоса IV. Гранит

15 в. до н. э. Каир, Египетский музей. © фото мое, 1998 г.

Благодаря коронам царь не только получал равноправие с богами в ином

мире, но и становился живым богом на земле; увенчав голову священными

эмблемами, право на которые он получал во время коронации, он тотчас

воссоединялся с божественной сутью своих небесных родителей.

Одеяния, которые носил царь, также очень разнообразны. Все они восходят

к древнему ритуалу, во время которого культовую статую бога «оборачивали

в свет», символом которого было освященное полотно. Основу царского

одеяния составляла плиссированная набедренная повязка, шендит, которая

засвидетельствована на самых древних изображениях египетских

властителей.

Повязка «шендит» на царе, классические длинные платья на богинях

Скульптурная группа царя Менкаура с Хатхор и покровительницей нома

Граувакка. 25 в. до н. э. Каир, Египетский музей. © фото — insecula.com

Она дополнялась самыми различными передниками, зачастую изготовлявшимися

из золота с использованием драгоценных камней и техники перегородчатой

эмали; эти передники были подлинными шедеврами ювелирного искусства,

их декорировка часто восходила к орнаменту риши — символическому

изображению радужных перьев священных птиц или богинь, своими крыльями

защищающих царственную персону. Набедренное опоясание могло

комбинироваться с льняной рубашкой с короткими рукавами, иногда

расшитой, а также с широкой полупрозрачной накидкой из плиссированного

льна, закрывающей всю фигуру. Существовали и особые церемониальные

одежды, такие, как, например, сохранившееся на рельефах храма Амона

в Луксоре, роскошное «Хорово одеяние», имитирующее детали оперения священного сокола

, одевая которое, царь Аменхотеп III магическим образом становился

воплощением небесного божества. В гробнице Тутанхамона было обнаружено

другое не менее уникальное дополнение к коронационному костюму фараона — т. н. золотая кольчуга

Это церемониальное украшение состояло из массивного ожерелья усех,

выполненного в технике перегородчатой эмали, к которому с помощью двух

«лент», собранных из сотен ювелирных изображений перьев, крепилась

фигурная пектораль и основная масса одеяния, состоявшая из множества

золотых, лазуритовых, бирюзовых и сердоликовых бусин, также

имитировавших божественное оперение.

Среди скипетров, постоянно встречающихся в руках египетских царей,

отметим знаменитые хекет и нехеху — «крюк» и «плеть», также являвшиеся

атрибутами бога Осириса, и скипетр хереп, использовавшийся для освящения

даров, приносимых в храм и считавшийся воплощением бога Тота.

Не менее сложная и разнообразная символика лежала и в основе костюма

египетских цариц. Одеяния супруг правителей Древнего царства поражают

не только свои изяществом, но и лаконичностью: на ней длинное облегающее

платье из льняной ткани, на голове — классический трехчастный парик,

в основе которого порой скрывается небольшая диадема с изображением

священной змеи.

Царь Менкаура с супругой — Хамерернебти II. На нем — опоясание «шендит» и платок «немес»,

на ней — длинное классическое платье и трехчастный парик. Граувакка.

25 в. до н. э. Бостон, Музей изящных искуccтв. © фото — MFA

Этот строгий и одновременно величественный костюм начнет претерпевать

значительные изменения только в Среднем царстве. Появляется знаменитый

«хаторический» парик, заканчивающийся на груди двумя характерными

массивными буклями и придающий царице облик богини любви.

Один из ранних примеров «хаторического» парика. Статуя царицы Нефрет, супруги Сенусерта II

Гранодиорит. 19 в. до н. э. Каир, Египетскйи музей © фото мое, 1998 г.

В 1914 году в пирамидном комплексе Сенусерта II в эль-Лахуне было

обнаружено погребение его дочери Сатхатхориунет. Среди выдающихся

произведений ювелирного искусства, найденных в гробнице принцессы, особо

следует упомянуть ее головной убор — массивную золотую диадему,

украшенную цветами лотоса, выполненными в технике перегородчатой эмали,

фигурой урея, инкрустированной полудрагоценными камнями и двумя

стилизованными соколиными перьями. Диадема одевалась на парик,

многочисленные косички которого были украшены небольшими цилиндрами

из золотой фольги.

Реконструкция головного убора Сатхатхоиунет. Музей Метрополитен. Оригинал диадемы — золото, инкрустации, 19 в. до н. э.

Каир, Египетский музей © фото — ancient-egypt. org

В эпоху Нового царства наиболее характерной короной «великой супруги

царской» была шути. Этот колоссальный головной убор состоял из двух

страусовых перьев, укрепленных на особой платформе — модиусе. Платформа

в свою очередь помещалась на чеканного золотого коршуна, священную птицу

богинь Нехбет и Мут, фигура которого сверху покрывала синий парик

царицы; одновременно между перьев мог быть помещен еще и золотой

солнечный диск.

Шути, широкое ожерелье «усех», скипетр хетес. Под париком видны собственные волосы,

причесанные на прямой пробор. Фрагмент скульптурной группы Аменхотепа III и царицы Тейе

Глазурованный стеатит. 14 в. до н. э. Париж, Лувр. © фото мое, 2004 г.

История короны шути уходит в глубокую древность: двумя перьями

на рельефе, происходящем с Синайского полуострова, увенчана голова

фараона Снофру, отца Хуфу. Два пера продолжают быть важным элементом

царской иконографии как в Среднем, так и в Новом царствах. Только

со времени правления XVIII династии, этот убор становится прерогативой

главной царской супруги, выделяя ее из числа других цариц, обитательниц

гарема. Также являющаяся атрибутом некоторых мужских божеств, таких как

Амон, Мин и Монту, корона шути символизировала двойственные силы

вселенной: запад и восток, Верхний и Нижний Египет, Шу и Тефнут, Исиду

и Нефтиду, холмы горизонта, между которыми восходит солнце и, наконец,

правый и левый глаз бога. «Твои два пера (шути) стремятся к небу.

Да увидишь ты ими небеса, — говорится в одном из солнечных гимнов эпохи

XVIII династии, — Восток твой — у твоего левого глаза, запад твой —

у твоего правого глаза. Глаза твои — на голове твоей, как два пера».

Т. н. «круглый» или «нубийский» парик. Крышка канопы царицы Кийа. Алебастр

14 в. до н. э. Каир, Египетский музей. © фото — SCA

В это же время головные уборы цариц, в основном младших, украшает

изображение двух газелей, сюжет ранее известный только по изображениям

и диадемам принцесс азиатского происхождения, так как при этих дворах

газель почиталась в качестве эмблемы женщины царской крови. В Египте

этот образ трансформировался в двойной символ Исиды и Нефтиды,

отличительный знак дам из царского гарема. Самый древний памятник

с изображением газелей, обнаруженный на территории Египта, это

восхитительная диадема из электрума, обнаруженная в погребении

гиксосской принцессы (XVI в. до н. э.) в эль-Сальхгийе (восточная

Дельта), хранящаяся в музее Метрополитен в Нью-Йорке. По настоящему

«варварское» с точки зрения египетского искусства украшение, диадема

украшена чередующимися изображениями четырех газелей и цветов с острыми

лепестками. В центре диадемы расположена голова оленя с массивными

ветвистыми рогами.

Фрагмент диадемы гиксосской принцессы из эль-Сальхгийе. Электрум

16 в. до н. э. Нью-Йорк, Музей Метрополитен. Автор фото неизвестен.

Принцесса Сатамон. Фрагмент ее кресла. Дерево, золото, инкрустации

14 в. до н. э. Каир, Египетский музей. © фото мое, 2000 г.

В эпоху XVIII династии диадемы уже только с двумя газелями встречаются

на изображениях царицы Яхмес-Нефертари, дочерей вельможи Менна, ставших

царскими наложницами, дочери Аменхотепа III принцессы Сатамон; при XIX

династии — на изображениях принцесс дома Рамсеса II. Еще одна

великолепная золотая диадема с изображением газелей, принадлежавшая

одной из трех сестер — сирийских жен Тутмоса III и обнаруженная

в их общей гробнице, также хранится в музее Метрополитен.

Реконструкция одного из головных уборов, найденных в гробнице

сирийских жен Тутмоса III в Вади Куббанет эль-Кируд. Оригинал — 15 в. до н. э.

Нью-Йорк, Музей Метрополитен. Автор фото неизвестен.

Еще один убор из этой же гробницы, 15 в. до н.э.

Нью-Йорк, Музей Метрополитен

Говоря о коронах египетских цариц, следует особо остановиться на так

называемом «высоком синем головном уборе» Нефертити, который, со времени

находки Людвигом Борхардтом в 1912 году уникального бюста царицы,

широко известен, если не сказать знаменит. Справедливости ради следует

отметить, что бюст из мастерской Тутмоса далеко не единственный

памятник, изображающий царицу в ее парадном уборе.

Скульптурный портрет Нефертити в высоком синем парике. Совмещенные ракурсы. Известняк

14 в. до н. э. Берлин, Египетский музей © фото — SMPK

Известно, что подобный убор украшался золотыми инкрустированными

лентами, уреем, иногда перьями или символом Хатхор — коровьими рогами,

между которыми восходит солнечный диск. На некоторых изображениях его

поверхность покрыта стилизованными локонами, которые позволяют

предположить, что это был парик синего цвета, цвета волос богов.

Нефертити вовсе не была первой царицей, на чью голову одевался высокий

синий убор. Корона подобной формы засвидетельствована на рельефных

изображениях Тейе, супруги Аменхотепа III, представленной в виде сфинкса

в храмовом комплексе в Седеинге (Нубия), где она была обожествлена

и почиталась еще при жизни. Идентичность убора Тейе и убора Нефертити

не вызывает сомнений. Кроме того, высокий головной убор носила еще одна

царица — Мутноджемет, сестра Нефертити и супруга царя Хоремхеба.

Мутноджемет в облике азиатского сфинкса в высоком парике, украшенном цветами

Рельеф на престоле скульптурной группы Хоремхеба и Мутноджемет. Гранит

Турин, Египетский музей. © фото мое, 2004 г.

Споры по поводу происхождения загадочного убора все еще не утихают.

Наиболее обоснованной, на наш взгляд, является гипотеза о его азиатском

происхождении. Прежде всего, самые ранние точные аналогии изображениям

Тейе и Мутноджемет в виде крылатых женских сфинксов в высоких головных

уборах сохранились на пластинах из слоновой кости, обнаруженных при

раскопках города Мегиддо в Сирии. Исходя из контекста подобных

изображений египетских цариц, можно заключить, что таким образом они

рассматривались в качестве воплощения грозной дочери Ра, его Ока,

которая в гневе удалилась в чужеземные страны и, умиротворившись,

вернулась в Египет. Отметим также, что высокий синий парик, название

которго, увы, нам не известно, кроме того, был спутником обожествленных

при жизни цариц, занимавших особое место рядом с супругом; цариц,

которые почитались не только как «великие царские супруги», но и как

воплощенные богини. Знаменательным представляется и тот факт, что

высокий синий головной убор просуществовал в иконографии египетских

цариц недолго. Только эпоха Амарны и предшествующие ей годы изменили

символику взаимоотношений царя и царицы, которые традиционно были

теологически связаны с культами Хора и Хатхор. Амарна же представила

царственную пару в виде Шу и Тефнут, непосредственных детей солнечного

божества. Вслед за внутренним содержанием изменились и внешние формы

проявления царской идеологии в искусстве, в результате чего и появился

знаменитый скульптурный портрет Нефертити в высоком синем головном

уборе.

Сохранилось огромное количество изображений одеяний египетских цариц.

Их основой всегда было узкое платье из белого льна, которое

подвязывалось красным поясом, символизировавшим богиню Исиду. На это

платье часто надевалась полупрозрачная туника из плиссированной ткани,

либо особая сетка из бус, которая при ходьбе издавала мелодичный звон,

а кроме того, са