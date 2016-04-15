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Робер Юбер: «Живописец руин»

15.04.2016 Что от нас скрывали   Нет комментариев





Робер Юбер: "Живописец руин"

Робер Юбер, французский живописец (1733—1808). Известен живописными работами, чей основной мотив — парки и
реальные величественные руины, множество набросков к которым он сделал во время пребывания в Италии.

Робер Юбер: "Живописец руин"

Картины Робера высоко ценились современниками. Его картины представлены в Лувре, музее Карнавале, петербургском Эрмитаже и других дворцах и усадьбах России, во многих крупных музеях Европы, США, Канады, Австралии. То, что изобразил живописец на своих полотнах вызывает множество вопросов, но наука заморачиваться не стала, резюмировав, что сие лишь «воображение» автора и посчитала тему закрытой.

Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"

:

Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"
Робер Юбер: "Живописец руин"

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Метки:  Живописец

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