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Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
15.04.2016 Что от нас скрывали
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Рисунки и гравюры Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), явно свидетельствуют о сильном и разрушительном потопе в средние века в Италии. Джованни Баттиста Пиранези — итальянский археолог, архитектор и художник-график, гравер, рисовальщик, мастер архитектурных пейзажей. Родился 4 октября 1720 г. в Мольяно-Венето (близ города Тревизо), в семье каменотёса.
Рисунки и гравюры Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), явно
свидетельствуют о сильном и разрушительном потопе в средние века в
Италии. Джованни Баттиста Пиранези — итальянский археолог, архитектор и
художник-график, гравер, рисовальщик, мастер архитектурных пейзажей.
Родился 4 октября 1720 г. в Мольяно-Венето (близ города Тревизо), в
семье каменотёса.
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