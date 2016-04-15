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Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези

15.04.2016 Что от нас скрывали   Нет комментариев






Рисунки и гравюры Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), явно свидетельствуют о сильном и разрушительном потопе в средние века в Италии. Джованни Баттиста Пиранези — итальянский археолог, архитектор и художник-график, гравер, рисовальщик, мастер архитектурных пейзажей. Родился 4 октября 1720 г. в Мольяно-Венето (близ города Тревизо), в семье каменотёса.

Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези

Рисунки и гравюры Джованни Баттиста Пиранези (1720-1778), явно
свидетельствуют о сильном и разрушительном потопе в средние века в
Италии. Джованни Баттиста Пиранези — итальянский археолог, архитектор и
художник-график, гравер, рисовальщик, мастер архитектурных пейзажей.
Родился 4 октября 1720 г. в Мольяно-Венето (близ города Тревизо), в
семье каменотёса.

Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези

:

Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези
Свидетельство потопа в средние века в Италии на рисунках Джованни Баттиста Пиранези

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Метки:  Баттиста, Джованни, Италии, Пиранези, потопа, рисунках, Свидетельство, средние

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