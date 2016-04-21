Земля – колония пришельцев?

Рассказывается, что когда-то инопланетяне прилетали на Землю и сами добывали золото

на ней. Дела было настолько трудоемким, что они решили создать для этой

работы рабов, на что получили разрешение у своего повелителя Ану, и

биолог Нинти разработала «по образу и подобию» неких существ, которые мы

теперь и называем homo sapiens. Ума в них вложили поменьше, чем имели

сами, но для рабов – достаточно. Фантастика, не правда ли?

Хорошо, не будем сейчас спорить и выяснять откуда такое утверждение у

Захария. Хотя кто этим интересуется – в интернете много информации о

нем и его выводах.

Мы же продолжим о золоте. Так вот, создав людей и установив над ними своих правителей, инопланетянам

уже не нужно было находиться на планете, спускаться с небес на

«огненных колесницах» и всячески объяснять людям кто тут главный и что

от людей требуется. Они улетели, задав план по добыче золота и назначив

срок Фараоны, а затем и короли, прочие монархи сами достаточно хорошо

справлялись с управлением человеческой биомассой. И сами же обеспечивали

добычу золота.

Прищельцам

остается только забирать уже приготовленные запасы, естественно тайно.

Что бы все рабы не догадывались об этом. Наверное, бунтов не хотят,

которые только могут привести к перебоям с поставкой столь нужного им

металла.

Теперь вот самое интересное – как же Захария считает забирают свою дань пришельцы?

Золота на планете добывается ежегодно только по официальным данным

около 2,3 тысяч тонн. И добычи золота только растут, о чем опять же

официально хвастаются правители.

И где оно? Все идет на украшения и в электронную промышленность?

Конечно, у каждого государства имеется золотой запас. И сколько

тысячелетий он накапливается?

Даже

если в связи с войнами и происходят периодические разграбление этого

золота, но оно же все равно находилось бы на планете, и уже все ходили

бы в золотых украшениях, обвешанные с головы до ног! Но этого не

наблюдается.

если же предположить, что оно забирается с планеты, то становится более-менее все на свои места.

По предположению Захария, происходило это каждые 3 600 лет. За это

время некая планета, имеющая вытянутый эллипс вращения вокруг Солнца приближается к Земле.

Она пересекает плоскость эклиптики между Юпитером и Марсом. Именно

потому планета Фаэтон, попавшаяся когда-то на её пути, была уничтожена,

превращена в груду камней, известную теперь как Пояс Астероидов. Но

возможно, что они прилетают еще откуда-то, поскольку этот период не

всегда срабатывает.

Но тем не менее — взять три тысячи лет до нашей эры. Именно тогда присутствовали Боги в Месопотамии и, выходит, был забран металл с планеты.

Прибавить 3600 лет и попадаем в середину первого тысячелетия нашей

эры. В это время происходит падение Римской Империи, грабёж всей Европы,

нашествие варваров – начало кровавого Средневековья. Именно в это время

разрушаются все накопленные знания античными учеными. Если

рассматриваемая нами теория верна, то это обьясняет все – зачем

работникам иметь образование? Их дело только добывать нужный металл.

Итак. Означив дату следующего своего явления на Землю, инопланетяне

покинули её. Но период видимо назначили меньший, чем 3600 лет.

Откуда же теперь взять столько золота? Судя по исторической хронике,

Европа начала войну и не одну. Во многоих войнах презренный металл

переходил из рук в руки. Некоторое время дань пришельцам накапливалась

под присмотром тамплиеров.

Тамплиером был, к примеру, Васко да Гама, мореплаватель, отправленный на

поиски золота в Индию. Да и вообще, откинув всяческую романтику, можно

уверенно утверждать, что большинство экспедиций носило совершенно не

научный характер.

Для большей добычи золота логично было исследовать новые земли. И открытие Христофора Колумба оказалось очень даже кстати.

Посей день ходят легенды о том, как испанские конкистадоры грабили индейцев, вывозя золото кораблями.

Если покороче, то Испания должна была стать такой богатой, чтобы могла

купить всю Европу. Но вот заканчивается шестнадцатый век, и золото опять

неизвестно куда исчезает. Почему? Потому, что истек срок в тысячу

лет, отведенный пришельцами?

А у тех могут быть свои проблемы и, видя, что численность населения

на Земле увеличилось, они могут увеличить обьем добычи и уменьшить её

сроки.

Думаете неувязочка с американским континентом? Европа задыхается от

выполнения планов, а Америку не грабят пришельцы? Скорее всего, на

нашей голубой планете между собой конкурировали не одна раса пришельцев.

Поэтому воевать и отбирать золото проще руками конкистадоров, которые

являлись расходным материалом.

В америке в это время были – вспомните историю — «бородатые боги».

Они были скандинавского склада — высокие, светловолосые, с голубыми

глазами. Явно, не те, о которых мы выше говорили.

В

одиннадцатом веке они прекратили своё прямое вмешательство в жизнь

туземцев, решив, что их миссия вполне выполнена.Земледелию и ремёслам мы

вас научили, а дальше живите уж сами как пожелаете. Только наблюдатели

остались.

И летописцы испанских завоевателей с большим изумлением описывали наличие «скандинавов» в толпе туземцев.

Даже Франсиско Писарро писал об инках, среди правителей которых

имеются люди, очень похожих на европейцев. Мол, их зовут детьми богов. К

тому же эти блондины даже разговаривают между собой на другом языке,

совершенно не похожем на тот, на котором говорят остальные аборигенов! И

такие люди достаточно долго встречаются там. Интересно, что современные

учёные не могут опровергнуть этот факт, и поэтому называют их

альбиносами. Надо же хоть какое-то объяснение скормить общественности,

чтобы биомасса не волновалась и не терзалась сомнениями в правдивости

учебников истории.

А теперь о современности. Присмотримся к важным событиям Новой истории, связанные с золотом.

в Нью-Йорк весной 1965 года прибывает французское судно, нагруженное

долларовыми банкнотами. Всего на борту сумма в 750 миллионов. И французы

сказали американцам, мол, эти ваши бумажки ведь обеспечены золотом, не

правда ли? Значит, будьте любезны, обменяйте их на этот металл.

американцам куда деваться? Согласились, но чтобы такого больше не

повторялось, американцы приняли меры: они прекратили обеспечение своих

денег золотом. Интересно, правда?

Уже 1971 году доллар стал просто бумажкой, не имеющей никакой ценности, кроме авторитета.

С тех пор уже никто даже не может требовать от США обменять бумажки на

драгоценный металл, который один и имеет реальную ценность.

Получается,

что если золото кому-то тихонько отдать (например, инопланетянам), то

практически ничего не изменится. И никто в мире не заметит исчезновения

золотого запаса, продолжая пользоваться только бумажными деньгами. Или

электронными, как это происходит в последнее время.

Так все же не понятно – отдается золото пришельцам или нет?

Кто же перед нами станет отчитываться? Не правительства же….

Точного пересчета всего добытого веками металла делать никто не

будет. Но ведь хранилище не могут быть бесконечно великими, и золото

куда-то исчезает – с этим не поспоришь. И это и наводит на размышления –

возможно Захария Ситчин не так уж и не прав в своих казалось бы таких

фантастических предположениях….