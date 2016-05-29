Гибридная раса «серых»

13.10.11 Впервые цивилизация « серых»

появилась на Земле в середине 20- го века. Она представляет из себя

технологически высокоразвитую расу, абсолютно лишенную сострадания,

любви и жалости к ближнему. Они, конечно, не злодеи, но рационально

мыслящие существа.

Их родная планета находится в Созвездии Льва. Обладая прекрасным

умом, но, не имея чувств, «серые» не смогли удержать экологическое

равновесие на родной планете, и она стала непригодной для жизни.

Необходимо было искать другую, более подходящую для жизни планету.

Надо сказать, что по- своему биологическому устройству «серые»

кардинально отличаются от людей. Они не принимают пищи, как люди, не

дышат, как люди. Питаются они энергетически, получая энергию от

минералов, животных, подпитывая друг друга. Особенно они хорошо

подпитываются солнечной энергией, как аккумуляторы. Практически они

могли бы жить на любой планете, но они давно искали удобную и комфортную

планету, где есть жизнь, много минералов и питательных веществ. Такой

планетой для них оказалась Земля. Она очень удобная для ассимиляции

других цивилизаций, здесь очень мягкие условия жизни. Земля способна

поставлять многие полезные элементы для «серых».



«Серые» были абсолютно уверены, что на Земле есть сознательная жизнь и

земляне, ввиду слабости своего технологического развития, не смогут

оказать им какого-либо сопротивления. Уничтожить землян «серым» не

представляло никакого труда. Самое совершенное оружие землян, является

жалким подобием на возможности «серых». Оружие, которое имеется у них,

на сотни лет развития опережает земные возможности. К нему относится

оружие: энергетическое, биологическое, лучевое, бактериологическое и т.

д. Особенно для землян непонятна технология перемещения «серых» в 4–е

измерение и обратно в 3-е измерение.

Аналогов такого рода экспериментов землянами, притом успешных, пока не

наблюдается. Это технология далекого будущего. Из кинофильмов можно

узнать, что еще в 1943 году американские военные пытались провести

эксперимент, чтобы сделать невидимым боевой эсминец, путем раскрутки

искусственной Мер-Ка–Ба. «Серые» же, могут свободно перемещаться в 4-е

измерение, становиться на несколько часов невидимыми и, в то же время,

не терять способности атаковать.

Замысел «серых» был предельно понятен: уничтожить землян и обосноваться

на нашей планете. Но тут, неожиданно, у них возникло непреодолимое

препятствие в осуществлении своих коварных замыслов. У беспечных, вечно

дерущихся друг с другом землян, появился защитник, притом, защитник

гораздо сильнее «серых»

Имя этого защитника – Совет цивилизаций Вселенной или просто –

Вселенский Совет. В состав Вселенского Совета входят представители от

всех цивилизаций планет нашей локальной Вселенной, в том числе есть

представитель от Земли и от цивилизации «серых». Обладая всей полнотой

власти во Вселенной, Совет потребовал от представителей «серых» отчета о

своих действиях. Зная, что Вселенский Совет не позволит уничтожить

землян, «серые» решили пойти на хитрость. Много тысячелетий Вселенский

Совет опекает и оберегает агрессивное человеческое сообщество, к тому

же, в отличие, от других цивилизаций, обладающее правом свободной воли –

сродни Богам, в надежде, что из него получится цивилизация с высоким

духовным потенциалом. Совет стоит на страже законов Вселенной. Нельзя

было нарушать свободную волю людей. Даже Господь Бог – Творец не

нарушает свободную волю людей. Применительно к Земле, это значит, что

никто не может беспрепятственно проводить эксперименты на Земле без

разрешения самих землян. «Серым» необходимо было получить такое

разрешение.

Хитрость «серых» заключалась в следующем: по законам Вселенной агрессия

против другой цивилизации категорически запрещена. Однако, по тем же

законам Вселенной, творческий процесс по усовершенствованию человеческой

расы не запрещается. Поэтому «серые» и пошли по такому длинному пути

создания гибридной расы, с целью ассимиляции с землянами «серых», но в

облике человека. Казалось, что это невыполнимая задача. Но

изобретательности и настойчивости «серым» не занимать. Чувств у них нет,

так как у них отсутствует эмоциональное тело, зато есть ум, ни чем не

отвлекаемый и изощренный.

С целью получения разрешения на проведение своих экспериментов, «серые»,

в середине прошлого столетия, вошли в контакт с представителями ЦРУ и

правительства США. Они попросили у представителей США разрешения

проводить опыты над животными в обмен на предоставление технических

знаний в области физики и информационных технологий. Возникает резонный

вопрос: а почему именно США?

Дело в том, что в1947 году первый космический корабль «серых» потерпел

неожиданное крушение при приземлении в районе местечка Розвелл в США.

Экипаж пришельцев погиб, но американцы утаили данную информацию от

остального человечества. «Серые» поняли, что США готовы скрывать факт их

присутствия на Земле, в своих корыстных интересах, и, поэтому, свой

второй корабль благополучно посадили в США. Разрешение на проведение

экспериментов было получено.

Такое предательство США интересов Земли имело тяжелейшие последствия.

Представители США хотели получить дивиденды от технологий «серых» и,

поэтому легко предали землян. Теперь «серые» на Вселенском Совете могли

смело утверждать, что они не нарушают свободную волю землян. Разрешение

на проведение экспериментов было получено, а то, что эксперименты и

похищения людей будут где–то в Австралии, а не в США, уже не попадают

под действие Вселенского закона. Такова цена предательства США интересов

землян.

ЦРУ и правительство США сразу знали и понимали, что «серые» не

остановятся на исследовании животных и начнут исследовать людей, но

желание получить преимущества перед другими нациями Земли, перевесило

всё остальное. «Серые», действительно, начали планомерное похищение

людей и их исследование, с упорством достойным лучшего применения, с

целью создания гибридной расы.

И снова на защиту землян стал Вселенский Совет. Он запретил проведение

исследований и похищение людей, без разрешения самих людей. Тогда

«серые» изменили тактику своих действий. Опять хитростью, используя

любознательность человека, его эгоистические наклонности к богатству,

славе, «серые» добивались от похищаемых мысленного согласия на посещение

их кораблей и «ознакомление» с устройством человеческого организма.

Чаще всего получение такого согласия производилось под гипнозом. С

помощью этой уловки, представителям «серых», в составе Вселенского

Совета, удается спорным образом доказывать «научность» своих

исследований.

Для похищенных же, такое согласие «серым» на «ознакомление» с организмом

человека, всегда имеет тяжелые последствия. Число похищенных идет на

тысячи человек. Наибольшее число похищенных в США. В течение

десятилетий, используя высочайшие технологии, «серые» вдоль и поперёк

изучили строение и функционирование человеческого тела. Многие из

похищенных погибли, не выдержав таких экспериментов и болевого шока.

Всех, кто выжил, «серые» возвращают в среду обитания, предварительно

очистив память от воспоминаний всего происшедшего. Всем выжившим вводят

имплантанты. Опасности зомбирования через имплантанты нет, но они

посылают импульсы, которые нарушают психику людей. Они предназначаются

для быстрого обнаружения человека. С помощью этих маячков, введенных в

тело человека, «серые» отслеживают его и контролируют. Определить

нахождение имплантантов земными технологиями невозможно. Они зачастую

имеют органическое строение и функционируют, как часть тела.

Досконально изучив строение человеческого организма, определив его

уязвимые места, и, фактически, получив возможность легко уничтожить

человечество, «серые» не могли использовать эти знания из-за запрета

Вселенского Совета. Тогда они сосредоточили свои усилия на двух

направлениях.

Первое – это создание гибридной расы, которая была – бы похожа внешне на человека, а в остальном была бы идентична «серым».

Второе – это использование своего технологического превосходства, не для

прямого уничтожения землян, а для разжигания войн, конфликтов среди

самих землян, вмешательства в их дела путем подавления воли политиков,

ученых, в том числе с использованием своих гибридных представителей.

Рассмотрим немного подробнее эти два направления.

С точки зрения чистой науки, создание гибридной расы чрезвычайно тяжелая

задача, уж очень сильно отличаются «серые» от землян. Это всё равно,

что скрестить ужа и ежа. Но «серым» нужно было решить эту задачу и они

стали создавать генетическую структуру гибридов. Используя похищенных

землян, «серые» проводят целую серию опытов с их телами, с целью

генетического соединения землян и «серых». Операции по пересадке органов

«серых» людям, возможности репродуктивной системы, способности

организма к биологической и бактериологической защите и многое другое

изучают «серые».

Похищенных женщин они искусственно оплодотворяю, для вынашивания

гибридного плода. Земная женщина вынашивает его, обычно, 9 месяцев.

Родившиеся гибриды часто погибают, имеются случаи большого количества

выкидышей и патологии, так как генетически «серые» сильно отличаются от

землян. Те же гибриды, которые смогли выжить, в человеческом обществе

плохо приживаются. Их отличает: замкнутый характер, «заторможенность»,

излишняя рациональность, эгоистичность, бесчувственность. Причиной тому,

стала невозможность «серыми» создать эмоциональное поле гибрида.

Эмоциональное поле человека развито очень сильно, его потенциал огромен,

оно ёмкое и подвижное. Такое развитие эмоционального тела даёт

возможность человеку ощущать всю гамму красоты мира, чувств, ощущений,

массу оттенков эмоционального восприятия. Создать искусственно

эмоциональное поле «серые» не могут. Это стало для них главной

проблемой, которую они не в состоянии решить, до сих пор.

Сейчас успехи и продвижение «серых» в направлении создания гибридной

расы очевидны. Земные женщины, выносившие гибрида, успешно его рожают в

5- 7 процентах случаев. Внешне такой гибрид ничем не отличается от

землянина, даже по структуре ДНК. Земными технологиями установить

различия невозможно. Многие из них живут в обществе и не знают, что они

принадлежат к «серым». Несмотря на инертность в поведении,

интеллектуальный уровень гибрида, в смысле овладения технологиями, выше,

чем у человека на 8 процентов. Однако, в тонкости мышления, он отстаёт

от людей. Человек более гибко мыслит в различных ситуациях. Сами «серые»

имеют интеллектуальный потенциал выше землян в среднем на 11 процентов.

Гибридам жить в коллективах чрезвычайно сложно. Они лишены эмоций,

чересчур рациональны и бесчувственны. Они редко вступают в брак, и их

потомство обладает слабой жизнеспособностью. Если же потомство рождается

у гибрида, то, как правило, с сильной патологией. Вреда они людям не

приносят, живут как все, живут и не знают, что они гибриды «серых».

Гибридная раса уже мешает людям. Они инертные и трудные люди. Они не

опасны, но везде мешают людям нормально себя чувствовать. Они очень

отличаются от землян и могут раздражать их своими странными поступками.

Для всех гибридов предусмотрена программа их активации, пробуждения и

подчинения планам «серых». Разработан специальный высокочастотный сигнал

для активации всех представителей гибридной расы. Противостоять этому

сигналу гибриды не способны. Даже гибриды второго поколения подвержены

воздействию высокочастотного сигнала, хотя и немного в меньшей степени.

Кроме этого «серые» разработали сигнал для активации индивидуального

гибрида. Он представляет собой кодовое слово, индивидуальное для

каждого. Активация ,индивидуально, происходит под гипнозом, после чего

гибрид полностью подчиняется «серым». Такая технология применяется для

привлечения гибридов в различных операциях «серых» по влиянию на ученых,

политиков, в конфликтах, заговорах, интригах.

Расселение гибридной расы идет по всему миру, во всех странах.

Наибольшее количество гибридов наблюдается в США. В настоящее время

количество выживших и расселенных представителей гибридной расы на Земле

приблизилось к миллиону человек.

Сразу оговорюсь, что это люди. Они жертвы жестоких экспериментов

«серых». Гибридная раса – следствие процесса, а причина его – действия

«серых», их коварные замыслы. Ни в коем случае нельзя допустить

очередную «охоту на ведьм» в нашем земном, многострадальном обществе.

Уйдут «серые» – гибридная раса спокойно ассимилируется с землянами,

останутся «серые» – возможны тяжелые последствия. Как «серых» убрать с

Земли, не применяя насилие, мы поговорим позже. Сейчас же нужно сказать,

что игнорирование тысяч фактов присутствия «серых» на Земле, попытка

занять позицию страуса, прячущего голову в песок – это далеко не самый

лучший способ поведения просвещенного человечества.

Но вернемся к невозможности создания «серыми» искусственного

эмоционального тела человека. Почему для них это проблема и проблема

важнейшая?

Дело в том, что Земля движется к квантовому скачку, движется к переходу.

Сдвиг полюсов, который может произойти в самое ближайшее время, будет

иметь тяжелые последствия не только для землян, но и для «серых».

Последний раз сдвиг полюсов происходил на Земле около 13000 тысяч лет

назад, что привело к гибели Атлантиды и полному одичанию людей. Сдвиг

полюсов – это гигантский электромагнитный импульс планетарного масштаба.

Для человека – это разряд молнии, через электроды введённый в мозг. Вся

память стирается полностью. Люди превращаются в неразумных существ,

начинающих эволюцию практически с нуля. Выжить и сохранить память, при

этом, могут только люди, у которых сформированы Поля Света, в том числе и

на базе эмоционального тела. Поля Света человека формируют Мер-Ка-Ба в

виде невидимой, летающей тарелки радиусом около 9 метров, которая

защищает от электромагнитного импульса.

Так, при гибели Атлантиды, память сохранили всего лишь 1600 Вознесенных

Учителей, имевших Мер-Ка-Ба. Кроме того, с помощью Вселенского Совета,

память сохранили арийские племена, на эволюцию которых возлагалась

надежда.

В настоящее время всего лишь у нескольких миллионов человек на Земле уже

сформированы Поля Света, и скорость раскрутки Мер-Ка-Ба достигла 9/10

от скорости света, что достаточно для сохранения памяти и защиты от

электромагнитного импульса.

У «серых» эмоционального поля нет, и, в случае сдвига полюсов, они

неизбежно погибнут, так как потеряют способность энергетически питаться.

У гибридов тоже нет эмоционального тела, но они питаются как люди, а не

как «серые» – энергетически. Но у них генетика от «серых» и они, при

сдвиге полюсов, могут погибнуть от повышения давления крови.

Все это пугает «серых», заставляет торопиться с завершением работ по

расселению гибридной расы и с переходом к активной фазе вытеснения

человечества с Земли.

Сколько времени осталось до сдвига полюсов?

По данным Великих Мастеров Времени – племени майя, их многовековой

календарь заканчивается декабрем 2012 года. Последняя ли это дата?

Недавно получены данные, что Вселенский Совет перенёс срок сдвига

полюсов в зависимости от степени повышения духовности землян. Возможный

срок может составить менее 10 лет.

Второе направление, в попытке «серых» вытеснить землян с планеты и самим

здесь обосноваться – это вмешательство в психику людей, их

зомбирование, подчинение. Сюда входит: воздействие на политиков и

ученых, разжигание войн и конфликтов, подавление воли людей.

Информация об этом направлении деятельности «серых» наиболее закрыта, в

том числе и информационным полем, так как затрагивает конкретные

события, конкретных ученых и политиков. Важны не конкретные имена, важно

понять возможности «серых» по зомбированию и подчинению людей. Опыты по

подавлению воли человека, «серыми» проведены успешно. В них подопытные

теряли всякую способность к сопротивлению.

«Серые», используя свои технологии перемещения в 4-е измерение, на

несколько часов, получают возможность беспрепятственно проникать в любые

сверхсекретные лаборатории, совещания, контролировать любые записи и

переговоры, включая засекреченные линии связи землян. С помощью гипноза

они могут воздействовать на любого политика, ученого, внушая им мысли,

выдавая их, как свои собственные. Многие люди принимают эти мысли, за

свои и только некоторые сомневаются в том, что они могли такое сказать.

Это опасно, это обезоруживает землян при применении любого

технологического оружия. Арсенал такого рода воздействий и причинение

вреда землянам чрезвычайно широк. Например: «подарить» ученому или фирме

новый лекарственный препарат, который потом внедряется в массовое

производство, и наблюдать со стороны, как происходит мутация

человеческого организма. Легко и просто, как мы проделываем такие же

опыты с лабораторными мышами и крысами. Жаль, что мы сейчас выступаем в

роли лабораторных подопытных. Для увеличения количества гибридов, они

могут, не похищая, вводить в женщин специальные вещества, после

воздействия которых, они рожают гибридных представителей. Также идут

опыты по использованию мужчин, путем изменения их спермы, но пока

безуспешно.

«Серые» могут подарить секрет нового оружия, одной из стран, чтобы

раскрутить гонку вооружений и увеличить негативное воздействие на

экологию и людей.

Используя методы гипноза, «серые» могут воздействовать на людей по ночам

во время сна, решая при этом свои задачи. Для воздействия на нужных

людей, они активируют гибридного представителя, который максимально

близко приближен к объекту. Они вносят разлад в жизнь коллективов,

создают обстановку нервозности, недоверия. Политиков подталкивают к

авантюрным действиям с тяжелыми последствиями. Даже терминами науки,

невозможно объяснить способности «серых» в похищении людей из дома во

сне, ночью и возврат обратно в постель, абсолютно незаметно для других

людей. Но они владеют этими технологиями и земляне должны об этом знать.

Подводя итог, можно сказать, что данная версия может быть не принята

кем-то. Не беда, ведь важно другое: предупрежден, значит вооружен.

Занимать позицию страуса с головой в песке – нерационально. Посмотрите

вокруг и вы найдете тысячи фактов, требующих объяснений, а не заявлений

типа, « этого не может быть потому, что не может быть».