Масада — как пала неприступная крепость царя Ирода

В 80 километрах от Иерусалима находится заповедник Эйн Геди, а в 20 километрах от него — крепость Масада, с которой связана одна из самых героических страниц истории еврейского народа. Масада — это мощная крепость, расположенная на вершине огромной скалы, которая высится недалеко от берега Мертвого моря.

Географическое положение крепости в зоне безводной пустыни, вдали от населенных пунктов, и природная неприступность сделали ее безопасным убежищем. Римский историк Иосиф Флавий сообщает, что крепость была построена первосвященником Ионатаном, а потом царь Ирод еще больше укрепил ее, соорудив 37 высоких башен. У Иосифа Флавия об этом сказано так:

Он воздвиг стену вокруг вершины горы и построил поверх стены тридцать семь башен. И царский дворец воздвиг он для себя в крепости, на западном склоне горы — под стеной, замыкающейся на вершине горы. И повсюду в скале были высечены им бассейны для водоемов, благодаря чему ему удалось обеспечить водой жителей крепости… Таким образом, крепость была воздвигнута Богом и людьми для защиты от врага, который поднимется на нее войной…

Слово «мецад” или «мецада”, в греческом произношении «масада”,

употреблявшиеся для обозначения крепости вообще, а в конце периода

Второго храма — название, присвоенное определенной крепости, встречаются

в Священном писании. Массада представляет собой скальное плато

ромбовидной формы, грандиозно вздымающееся над окрестностями на высоту

порядка 450 метров над Мёртвым морем (и порядка 50 метров над абсолютным

уровнем моря). Длина плато Массада – ок. 600 метров, максимальная

ширина – ок. 300 метров.

Это очень сильная крепость, и вот ее особенности: со всех сторон

очень высокой и широкой скалы идут отвесные склоны, которые спускаются в

такие бездны, что их не измерить. Тут не ступала нога живого существа.

Лишь в двух местах есть в скале небольшая покатость и там тропинки,

идущие кверху, но они очень узки.

Склоны скалы действительно очень крутые: с восточной стороны их

высота достигает 300 метров, а высота самой низкой скалы с западной

стороны и то достигает почти 100 метров.

Массада и её история неоднократно и подробно упоминается во всемирно

известных трудах еврейско-римского историка Иосифа Флавия (Йосеф

бен-Мататияху, 37-100 г.г. н.э.), но также и в книгах других древних

летописцев. Флавий сообщает, что первым правителем, сделавшим Массаду

укреплённым пунктом, был Великий коэн (первосвященник) Ионатан Хасмоней,

причём, существует мнение, что Флавий имел в виду Александра I Янная,

царя и первосвященника Иудеи из династии Хасмонеев, ивритское имя

которого также было Ионатан, и монеты времен царствования которого (103 –

76 г.г. до н.э.) были обнаружены в крепости. Затем, в 37 году до н.э., в

Массаду бежал новоназначенный в том же году (решением римского сената)

царь Ирод Великий, преследуемый последним хасмонейским царём и

первосвященником Маттафией Антигоном II (Матитьягу Антигон, правивший с

40 по 37 г.г. до н.э.).

Царь Ирод (он же: на ивр. Hordos, а на лат. Herodus) укрыл здесь

также весь свой клан и 800 человек свиты и охраны. Через некоторое время

Ироду удалось, оставив в Массаде семейство, проскользнуть через заслоны

и отплыть к своим римским покровителям. Тем временем, неослабная

блокада, осуществлённая иудейским царём, чуть было не привела укрывшихся

в крепости людей к гибели от обезвоживания. Однако, в самый критический

момент начались спасительные дожди, снова наполнившие устроенные в

Массаде водохранилища. Вернувшийся затем из Рима Ирод, поднялся со своей

дружиной к Массаде и снял с неё блокаду. После этих событий Ирод

превратил Массаду в совершенно автономный и исключительно укреплённый

замок-убежище, наполнив его всевозможным дворцовым изыском и комфортом,

таким как, например, банный комплекс, видовые террасы, огромные склады и

пр. и расквартировав здесь многочисленную прислугу и охрану.

При царе Ироде крепость была обнесена двойной стеной, внутреннее

пространство которой разделялось на казематы. В стене было четверо

ворот, оформленных в виде квадратных комнат с двумя входами, мощеным

полом и сиденьями вдоль стен, украшенных фресками.

Предвидя возможность длительной осады, он приказал построить в

северной части скалы целый комплекс продуктовых складов и рядом с ними

большую общественную баню. К западу от Мертвого моря располагались два

каньона: от них при помощи открытых оштукатуренных каналов отводилась

вода в 12 водосборных систем, высеченных двумя параллельными рядами на

северо-западе скалы. Из них вода вручную доставлялась на вершину скалы

уже в другие цистерны

После смерти Ирода Великого в Массаде разместился римский гарнизон,

пробывший здесь до 66 г. н.э., год, в который разразилось Великое

восстание против римлян (1-я Иудейская война). В крепость ворвались

ревнители-зелоты во главе с Менахемом Бен-Йегудой Галилейским и перебили

весь её гарнизон. После убийства Менахема бен-Йегуды идеологическими

противниками в Иерусалиме в Массаде нашёл для себя пристанище

приходившийся Менахему племянником Эл’азар Бен-Яир, в 67-м году

возглавивший здесь отряд защитников крепости, состоявший из наиболее

экстремистски настроенных зелотов, т.н. сикариев, укрепившихся и

фактически заперших себя здесь по ставший для них фатальным 73-й год.

В 66 году, с начала Иудейской войны, Менахем (сын Иуды Галилеянина)

во главе отряда зелотов захватил Масаду. Они избили римский гарнизон и

захватили оружие, которое было сложено еще царем Иродом.

Весной 70 года римская армия под командованием императора Тита

осадила Иерусалим, но здесь их ожидало ожесточенное сопротивление

жителей города Предложение о сдаче было с негодованием отвергнуто

восставшими, которые своими частыми вылазками пытались помешать осадным

работам римских войск. Каждый метр римлянам приходилось брать с . боем.

Лишь после того, как император Тит окружил Иерусалим кольцом окопов, его

армия могла без помех возобновить атаки. В августе легионеры овладели

Вторым Иерусалимским храмом, а в сентябре захватили и весь город.

Но и после падения Иерусалима последние бойцы за независимость

Израиля защищались с таким упорным ожесточением, будто их дело еще не

было проиграно. В руках сопротивлявшихся оставались еще крепости Махеро и

Масада и замок царя Ирода. Последний представлял собой просто

укрепленный дворец и потому был без особого труда взят Луцием Бас-сом. А

вот крепостью Махеро римлянам удалось овладеть не столь легко, после

чего снова начались избиения и продажа евреев в рабство.

В 72-м году, после того, как уже вся Иудея была покорена, разграблена

и разрушена римлянами, включая и Иерусалим, 10-й римский легион под

предводительством прокуратора Флавия Сильвы обосновался вокруг Массады и

блокировал её со всех сторон. Осада продолжалась долгие месяцы и весьма

затруднялась для Сильвы логистическими сложностями с подвозом

продовольствия и воды для своих людей. Не менее девяти тысяч

рабов-евреев прокладывали дороги, носили землю и волокли стволы деревьев

для сооружения осадного вала, насыпаемого в ущелье с запада от

крепости. На этой насыпи, поднятой, согласно Флавию на 100 м, римляне

построили 25-метровую осадную башню с мощным тараном, уравнявшую его с

крепостной стеной, что позволило им, в конце концов, расшатать её и

пробить брешь. Как уже указывалось, осадный вал прекрасно сохранился до

наших дней, и по тропе, проложенной через него, можно подняться в

крепость в запада.

В ночь, предшествовавшую пробою стены, Эл’азар Бен-Яир убедил зелотов

не сдаваться на милость победителя и погибнуть свободными людьми,

наложив руки как на себя, так и на своих жён и детей. Иосиф Флавий

красноречиво описывает полную драматизма речь, произнесённую перед

соратниками Эл’азаром Бен-Яиром, освидетельствованную, по утверждению

Флавия, двумя женщинами и пятью детьми, спрятавшимися в одном из

водохранилищ и затем сдавшихся римлянам, поднявшимся с зарёй на плато.

Ужасающая и леденящая кровь история, по размаху своему, пожалуй, не

имеющая аналогов в мировой хронике: каждый воин собственноручно

перерезал горло своей жене и детям…

Затем были выбраны по жребию десять исполнителей, перерезавших горло

всем мужчинам – защитникам крепости… Общее число всех умерщвлённых было

порядка 960 человек. Затем они сожгли все драгоценности и всё, сколько

нибудь ценное или полезное, кроме продовольствия, дабы не подумали

римляне, что голод подстегнул их к самоубийству. Наконец, один из

десяти, также выбранный по жребию, умертвил остальных, поджёг крепость и

пал на свой меч.

Так 15 апреля 72 года погибли последние защитники Масады. Спаслись

только две женщины с пятью детьми, которые укрылись в одной из пещер.

Здесь уместно пояснить, что иудаизм расценивает самоубийство как

тягчайший грех и, следовательно, выбранная зелотами «тактика»

умерщвления фактически свела количество самоубийц среди них к одному

единственному человеку. Иосиф Флавий также повествует, что взошедшие,

наконец, на Массаду и приготовившиеся было к жестокой схватке римские

воины, вдруг осознали, что им здесь некого захватывать и нечего грабить

(мародёрство составляло привычный и желанный трофей и награду за

доблесть) и были поражены увиденным зрелищем, силой духа, стойкостью и

преданностью своим идеалам защитников крепости…

И, тем не менее, несмотря на, казалось бы, очевидный факт

беспримерного мужества и героизма, в иудаизме самоубийство никак и ничем

не может быть оправдано и не может прослыть за «смелый» или

«благородный» поступок, тем более, что защитники Массады убили своих жён

и детей, не спрашивая их согласия, преступив еврейский закон и этим

актом.

Вслед за описанными событиями в Массаде на несколько лет снова

разместился римский гарнизон, затем, спустя столетия полного запустения,

в V-VI в.в. здесь, в пещерах, поселились несколько византийских

христианских монахов, устроивших также кельи как внутри, так и рядом с

разрушенными зданиями. Они же возвели в Массаде византийскую церковь и

пребывали здесь более сотни лет. С уходом монахов, Массада снова стала

необитаемой и была заброшена вплоть до наших дней. Интерес к Массаде и

её легендарной истории был возобновлён в новое время двумя американскими

исследователями, А.Робинсоном и А.Смитом, в 1839 г. разглядевшими этот

археологический объект со стороны Эйн-Геди, идентифицировавшими его с

Массадой и ассоциировавшими его с повествованиями Иосифа Флавия…

В Масаде сохранялось много пищевых и оружейных запасов, была устроена

искусная система водоснабжения, бани, по образцу римских. Крепость

использовалась также для хранения царского золота

Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Лишь со стороны моря

наверх ведет узкая, так называемая змеиная тропа. Вершину скалы венчает

почти плоское трапециевидное плато, размеры которого примерно 600×300 м.

Плато окружают мощные крепостные стены общей протяженностью 1400 м и толщиной около 4 м в которых устроены 37 башен.

На плато, были построены дворцы, синагога, оружейные склады, ямы для

сбора и хранения дождевой воды и другие вспомогательные постройки.

В крепости ныне сохранились дворец царя Ирода, синагога, фрагменты

мозаик, вырубленные в скалах водные резервуары, холодные и горячие бани и

многое другое.



Одна из наиболее поразительных находок — синагога. Считалось, что у

евреев не было нужды в синагогах, пока у них был Храм. Масаду

реконструировали ещё во время существования Второго Храма, но синагога в

ней, тем не менее, была создана.

Кроме того, синагога была найдена также в развалинах крепости Гамла.

Это доказало, что у древних евреев существование синагог не зависело от

существования Храма.

В 66 г. н. э. Масада была взята восставшими зелотами, римский гарнизон был вырезан.

В 67 г. н.э в Масаде обосновались, представители радикальной партии,

возглавившей восстание против римлян, вылившееся в длительную Иудейскую

войну.

В 70 г. н.э, после взятия римскими легионами Иерусалима, Масада

оказалась последним оплотом восставших. Защитников крепости едва

насчитывалось около 1 тыс. человек, включая женщин и детей, но они

удерживали Масаду еще 3 года.

Около 9 тыс. рабов проводили дороги и носили землю для сооружения

осадного вала вокруг крепости и площадок для метательных машин и тарана.

Когда римлянам удалось поджечь дополнительно выстроенную сикариями

внутреннюю оборонительную стену, состоящую из деревянных балок, участь

Масады была решена.

«Не желая сдаваться римлянам, сикарии решили покончить

жизнь самоубийством. Был брошен жребий, выбраны десять исполнителей

последней воли, которые закололи всех защитников крепости, женщин и

детей, а затем один из них, выбранный посредством жребия, убил остальных

и покончил с собой. Историю резни в крепости поведала женщина,

спрятавшаяся в водном резервуаре и потому уцелевшая». Иосиф

Флавий, «Иудейская война»

Какое-то время история обороны Масады считалась легендой, но

сопоставление еврейских и римских исторических хроник, в том числе

книги Иосифа Флавия«Иудейская война», и археологические находки на

территории крепости, в числе которых — каменные таблички с именами,

использованные в качестве жребия десятью исполнителями последней воли,

убеждают в обратном.

Существует также версия, что когда римляне пробили крепостную стену, защитники крепости подожгли все постройки.

Однако никогда не были найдены человеческие останки и/или могилы на

территории крепости (стоит напомнить, что речь идет примерно о тысяче

человек, что довольно много для такой сравнительно небольшой площади),

поэтому ни одна версия не нашла до сих пор достаточно веского

подтверждения.

Развалины крепости были впервые обнаружены в 1862 г. Основательные же раскопки были проведены в 1963-65 гг.

С 1971 г. на Масаде действует фуникулер соединяющий подножие скалы с

ее вершиной. Также можно подняться пешком к воротам крепости по «змеиной

тропе», вьющейся по восточной стороне скалы.

Как добраться

1. К Восточному въезду в Массаду со стороны Иерусалима. В

Иерусалим прибываем по шоссе №1 до въезда в город. Затем, используя

дорожные указатели, продвигаемся в сторону Мёртвого моря. Проехав

перекрёсток а-Гив’а а-Цорфатит (Tzomet haGiva haTzorfatit), проследуем,

не сворачивая, по участку шоссе порядка 30-ти км и спускаясь к Мёртвому

морю. На перекрёстке Бейт ха-Арава (Tzomet Beyt haArava) поворачиваем на

юг и следуем прямиком на Массаду. На этом отрезке дороги минуем кибуцы

(кибуц – это сельскохозяйственная или хозяйственно-промышленная коммуна)

Альмог, КАЛИЯ, Мицпе Шалем, Эйн Геди.

2. К Восточному въезду в Массаду со стороны Арада. Прибывающие

в Массаду из северных районов Израиля берут общее направление на

Беэр-Шеву и, добравшись до перекрёстка Лехавим (Tzomet Lehavim),

сворачивают на восток, на шоссе №31, по которому едут несколько десятков

километров (минуя, в основном, бедуинские поселения, а также Тель Арад –

археологический курган, хранящий культурные слои Талмудического

периода), пока не попадают на перекрёсток Зоар (Tzomet Zohar),

непосредственно примыкающий к берегу Мёртвого моря. Здесь следует

повернуть на север и, проехав около 20 км, свернуть налево по указателю

на Массаду.

3. Из Арада к месту свето-звукового представления и осадному валу (Западный въезд).Спуск

к месту свето-звукового представления, а также к западному проходу в

Массаду (подъём по короткой тропе через осадный вал) осуществляется со

стороны Арада, откуда специально для этой цели проложено шоссе. На эту

дорогу, уже с самого въезда в Арад, выводят чётко расставленные

указатели.

Центральные достопримечательности Массады

1. Крепостная стена. Ирод окружил Массаду так

называемой казематной (эскарповой) стеной длиной 1400 метров, т.е.

двойной стеной, с плоским верхним перекрытием (крышей). Внутри стены

ставились простенки, образующие в ней помещения для гарнизона

(казематы), оружейных и продовольственных складов и т.п., и в ней было

устроено 7 ворот. Единственным не забранным в стену объектом был

Северный дворец, в силу того, что, благодаря отвесной скале, пробраться к

нему извне не представляло никакой возможности.

2. Северный дворец (haArmon haTzfoni). Являет

собой одну из наиболее впечатляющих из уцелевших реликвий периода царя

Ирода. Этот дворец является одним из самых роскошных из многочисленных

сооружённых Иродом, причём он весьма подробно и ярко описан в книге

Иосифа Флавия. Северный дворец считался наиважнейшим объектом Массады.

На территории дворца имеется стена, отделяющая частные апартаменты от

общественных территорий и помещений.

Почему же Ирод построил главный дворец именно в этом месте? Для этого существовал ряд веских причин:

А. Эта сторона Массады не подвергается солнцепёку.

Б. Этот сектор крепости является её наиболее стратегическим элементом, т.к. под Дворцом размещаются водохранилища.

В. Это северная оконечность горы, даже в самые жаркие дни овевается бризом.

Однако строители дворца столкнулись бы с серьёзнейшими затруднениями

при его сооружении в столь топографически узком месте Массады, если бы

архитекторы Ирода не предложили весьма оригинальное решение поставленной

перед ними задачи. Дворец был возведён в три яруса, но с разбивкой по

трём скальным уровням с общим 30-метровым разбросом высот. Верхний ярус

расположен на вершине скалы, средний – на высоте 18-ти метров под

верхним, а нижний – на 12 метров под средним. В верхнем ярусе

располагался собственно вход в Северный дворец. Здесь размещались

помещения для стражи, спальные комнаты, центральный холл (парадная или

приёмная зала) и полукруглый панорамный балкон-терраса. Отсюда

открывается обзор нижних уровней Дворца, а также вид на ручьи Цеэлим,

Мишмар и Хавер. С балкона также просматривается римская дорога,

соединявшая источники ручья Цеэлим с лагерями римлян.

Из смежной с банным комплексом площадки в средний ярус ведёт

внутренняя лестница. Спускаясь по ней, проходим мимо подземного

водохранилища, а также высеченной в скале ступеньки, служившей для

обывателей Дворца миквой (бассейном для ритуального омовения) и

достигаем плоского пространства, по-видимому, круглого холла, по

периметру окружённого двумя рядами колонн, от которых сохранились лишь

основания. К югу, под скальной стеной, расположены лестничные пролёты и

дополнительные помещения. Отсюда спускаемся в нижний ярус, в котором

находилась обрамлённая колоннами и расписанная фресками прямоугольная

зала (холл). С восточной стороны, в подвальном помещении, был обнаружен

банный комплекс типично римского стиля. Снаружи – купель для омовения

ног, а во внутреннем помещении – два бассейна: один для холодной, а

другой для горячей воды.

Южнее территории Северного дворца, в одном и том же месте у стены

бань, на площадке, служившей повстанцам местом сбора, были обнаружены

одиннадцать глиняных черепков (остраконов), причём каждый содержит лишь

одно имя, надписанное одним почерком и одними чернилами. Одно из имён –

Бен-Яир, имя вождя защитников Массады. Не исключено, что это и есть те

самые роковые остраконы, что были использованы для жеребьёвки десятью

последними исполнителями клятвы. Во всяком случае, таково было

экспертное мнение проф. Игаля Ядина, раскопки и исследования которого,

собственно, и открыли Массаду для посещения широкой публики…

3. Западный дворец (haArmon haMaaravi). Самое

крупное на территории Массады сооружение, как и следовало ожидать, тоже

было возведено Иродом I Великим. Площадь его составляет около 4 тыс.

кв. м и состоит из остатков жилых помещений, приёмного зала, выложенных

мозаикой купальных помещений, туалетов (царских!), мастерских и

складских помещений.

4. Продовольственные склады. Отдельных

складских помещений в Массаде было сооружено порядка 15-ти, и часть из

них претерпела добротную реставрацию. Остальные склады оставлены в

предреставрационном состоянии в ожидании возможного восстановления

руками наших потомков. Склады Массады, в основном, использовались для

хранения вина, масла, муки и боевых припасов.

5. Миква. Бассейн для ритуального омовения,

размещающийся в восточной части плато, сооружён по всем правилам Галахи

(в высшей степени требовательного еврейского религиозного

законодательства). Соответствие Галахе было установлено одним из самых

видных хасидских раввинов, нашим современником.

6. Синагога. Это одна из древнейших в мире синагог, и

сравнимая с ней по древности обнаружена лишь в Гамле, на Голанских

Высотах. До этих обнаружений считалось, что у евреев не было нужды в

синагогах, пока у них был Храм. Но подтверждённый факт строительства

синагог, существовавших и до разрушения Второго Храма (Титом в 70 г.

н.э.), доказывает, что древние евреи пользовались синагогами вне

зависимости от существования Храма.

Осадное дислоцирование римлян у Массады

Наряду с труднопреодолимыми фортификациями естественного

происхождения – особенно крутыми откосами и отвесными скальными

обрывами, отлично заменявшими крепостные стены, царь Ирод возвёл вокруг

вершины плато и рукотворную стену высотой в 5 метров и около 1400 метров

в периметре. Крепостная стена, как уже указывалось, сама по себе

состояла из двух параллельных стен: из внешней, толщиной 1,4 м и

внутренней, толщиной в 1 м. Межстенный промежуток составлял около 4-х

метров, и всё это пространство общей площадью около 9-ти дунамов было

перекрыто мощным потолком, а внутри разделено простенками на

многочисленные помещения. Через каждые 40 метров стены были возведены

сторожевые башни, между которыми по стенному перекрытию патрулировали

караульные. Против каждой из четырёх троп, поднимавшихся на гору, были

сооружены ворота: Восточные ворота – против «Змеиной тропы» (Швиль

а-Нахаш), Западные ворота – против Западной тропы (Швиль а-Маарав),

Северные ворота – против Водной тропы (Швиль а-Маим) и Пещерные ворота

(Шаар а-Меарот) – против Южной тропы (Швиль а-Даром).

Благодаря такой многоплановой фортификации римляне и застряли под

Массадой на долгие месяцы, пока им не удалось пробить стену, и лишь

осенью 73 г. н.э. они сумели одолеть крайне малочисленную дружину

зелотов. Для этого им пришлось разбить вокруг Массады не менее 8-ми

осадных лагерей. Осадой командовал римский наместник Флавий Сильва, в

распоряжении которого находилось порядка 10 до 15 тыс. человек. Начиная

блокаду, римляне окружили всю гору осадной стеной протяжённостью около

5-ти км. На последних этапах осады римляне также возвели грандиозный

осадный вал против западной крепостной стены. Осадный вал сооружался

перемежающимися слоями из доставляемых от расположенного неподалёку

ручья Цеэлим деревьев и пластов грунта.

Пока римляне сооружали осадный вал, зелоты делали всё, что было в их

силах, чтобы предотвратить их инженерный замысел, превращая его в

кошмар. На римлян постоянно сыпались стрелы, пращевые камни, а со стены

катились огромные каменные кругляши, что вынуждало осаждающих одной

рукой работать, а в другой сжимать рукоятку щита. Однако, несмотря на

ожесточённое сопротивление, сооружение вала было завершено, на нём была

построена осадная башня с тараном, и стена в западной части была,

наконец, пробита. Однако история на этом не завершилась: зелоты

сдаваться и не помышляли, зато «под шумок» римской инициативы за

протараненной стеной ухитрились соорудить вторую – ещё более мощную – из

двух параллельных рядов бревен, пространство между которыми было

заполнено землей.

Материалом для этой фортификации послужили разобранные деревянные

крыши дворцов, перекрытия эскарповой стены и другие деревянные элементы

сооружений Массады. Парадокс состоял в том, что в этой импровизированной

стене римлянам брешь пробить не удалось, т.к. таран, предназначенный

для разрушения каменных стен, в мягком материале просто… увязал! Но

римляне и на этот сюрприз нашли оперативное решение: они забросали

деревянный каркас факелами и зажигательными стрелами, основа загорелась и

начала рушиться, а грунтовая начинка – осыпаться, что и предрешило

дальнейшую судьбу защитников Массады.