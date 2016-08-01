Что находится внутри Каабы?

Закрытая дверь всегда влечет к себе тайной. Пытливый человеческий ум,

видя перед собой преграду, немедленно строит предположения о скрытых за

нею россыпях сокровищ или свитках знаний. А что скрывается за золотыми

дверями Каабы? Ещё каких-то лет сто назад такой вопрос не представлял из

себя уж слишком сокровенной тайны.

Доступ к храму был открыт, если и не для всех, то, по крайней мере,

для обеспеченных. Состоятельные паломники имели возможность побывать

внутри Каабы и оставить в дар свои приношения. Такое случалось

достаточно редко, но всё-таки посещение Дома Бога не являлось чем-то

совсем запредельным.

Сегодня верующие могут только приблизиться к черному кубу Каабы, да и

то, если повезет протиснуться в плотной толпе паломников. Вряд ли кому

удастся прикоснуться к Черному Камню, а уж о том, чтобы подняться внутрь

храма, не может быть и речи. Крайне редко, по особому распоряжении,

двери Каабы могут быть открыты для высокопоставленных лиц или глав

государств, но и это случается, как правило, только во время

традиционного мытья стен храма, — традиции, положенной ещё самим

Пророком.

Наивно было бы полагать, что власти Саудовской Аравии позволят

превратить главное святилище мусульманского мира в аттракцион или

достопримечательность, — такое и невозможно при миллионах желающих

побывать внутри. Но, даже если бы такая возможность и осуществилась,

другая сила не позволила бы ей нарушить тишину и покой священного места.

Эта сила – непреклонная вера в то, что земная Кааба есть отражение

небесного Дома Бога. Бейтулла, Дом Бога, есть сокровенное, заповедное

место, покой которого не следует нарушать суетой и присутствием. И что

бы там ни было внутри Каабы, оно не должно быть предметом познания или

смущать умы верующих манящим ореолом тайны.

Тем более, что внутри Каабы ничего нет. Увы — чем большую тайну рисует

нам воображение, тем проще и прозаичнее бывает ответ. Внутри неё –

пустота.

الكعبة

Само название «Кааба» не столь однозначно, как это может показаться

на первый взгляд. Большинство склонно считать его производным от слова

«куб». Однако, как мы вскоре увидим, Кааба вовсе не всегда напоминала по

форме кубическое строение, особенно на первых порах своего

существования, когда это название и должно было зародиться. Также этим

словом в древней Аравии могли обозначать «высокое место, окруженное

уважением и почитанием», что уже намного ближе к истине. Если же

взглянуть на него с точки зрения словообразования, то можно заметить,

что это форма женского рода для слова «кааб» — «пята, каблук,

основание», в широком смысле – «то, на что опираются». В Аравии до сих

пор говорят «кааб аль-вади», что можно перевести как «основание долины».

Женский род в данном случае выражает эмоциональную окраску слова,

придает ему вес и значимость. Основание, точка опоры. Не в этом ли скрыт

истинный смысл? Как это часто бывает с употребительными словами,

особенно означающими нечто чрезвычайно важное и волнительное для

человека, их первоначальный смысл со временем истирается, подвергается

забвению, становится лишь атрибутом самого понятия, внешним выражением

идеи, отражением глубинного принципа, заложенного в предмете. Поэтому,

слово «Кааба» более правильнее было бы рассматривать не как обозначение

постройки, а как некое выражение связанных с этим местом духовных

порывов и исканий. Но оставим эту богатую для размышления тему и

перейдем непосредственно к предмету нашего разговора.

Во времена, предшествующие Пророку Мухаммеду, да пребудет с Ним мир,

Кааба была всего лишь каменной оградой, обозначающей святое место.

Точных упоминаний об этом периоде её существования почти не сохранилось.

Сам этот сонный век средневековья мало был склонен к изучению и

описанию внешнего мира, а такие забытые и удаленные уголки планеты, как

горная Аравия, и вовсе были лишены света истории. Предания сохранили

только устные свидетельства о том, что Кааба впервые была построена

Адамом по указанию Господа и стала первым на Земле местом для поклонения

единому и всемогущему Богу. Затем был Ибрагим, который восстановил

Каабу после всемирного Потопа и далее над этим местом на долгие столетия

простирается глухая пелена неопределенности. (Если более пристально

вглядеться во тьму веков, то обнаружится, что самая первая Кааба была

построена ещё ангелами до сотворения человека.)

Изначально это был просто алтарь. Со временем стены стали выше и в

них появился проход наподобие дверного проема, но о самой двери ничего

не известно. Кааба неоднократно перестраивалась, иногда вследствие

естественного износа стен, но чаще всего по причине нередких для этих

мест наводнений, затопляющих бурными потоками тесную долину у храма.

Глядя на современные фотографии разрушительных наводнений в Мекке, когда

не только легковые машины, но и тяжелые грузовики смывает с места, как

щепки, можно предположить, что древняя Кааба постоянно нуждалась в

восстановлении и перестройке.

Сохранилось широко известное свидетельство о том, как Пророк

Мухаммед, да пребудет с Ним мир, помог разрешить спор мекканских семей

относительно перестройки Каабы. Приведем этот отрывок полностью:

«Когда посланнику Аллаха исполнилось 35 лет, курайшиты[1]

собрались, чтобы перестроить аль-Каабу. Они хотели сделать это, чтобы

покрыть её крышей, но боялись ломать её. А была она построена из

валунов, уложенных выше человеческого роста, они же хотели сделать её

выше и снабдить крышей. Причиной этого было то, что какие-то люди украли

сокровище аль-Каабы, хранившееся в колодце внутри её…

Люди боялись ломать аль-Каабу и опасались этого, и тогда аль-Валид бин

аль-Мугира сказал: «Я начну ломать её!». Он взял кирку и встал перед

ней, говоря: «О боже, не бойся! О боже, мы хотим только добра!». Потом

он начал ломать стену между Черным Камнем и йеменским углом. Люди решили

переждать эту ночь, сказав: «Мы посмотрим, если его поразит что-нибудь,

мы ничего не будем в ней ломать, а восстановим как было. Если же с ним

ничего не случится, значит, Аллах доволен тем, что мы делаем, и мы

сломаем её». Наутро аль-Валид продолжил работу, он ломал, и люди ломали

вместе с ним, а когда дошли до основания, сделанного Ибрахимом, нашли

камни зеленого цвета, похожие на верблюжьи горбы…

Потом курайшитские роды собрали камни для строительства аль-Каабы,

причем каждый род собирал отдельно. Они начали возводить её, а когда

дошли до места, где находился Черный Камень, перессорились из-за него.

Каждый род хотел сам возложить его на место, отстранив других от этого.

Они разошлись в стороны, стали клясться друг перед другом и

приготовились к сражению… Кто-то из передатчиков утверждал, что Абу

Умаййа бин аль-Мугира бин Абдаллах бин Умар бин Махзум, который в то

время был самым старым среди курайшитов, сказал: «О курайшиты, пусть

рассудит вас в том, относительно чего вы расходитесь, первый, кто войдет

в дверь этой молельни. Он и решит за вас». Так они и решили. И первым,

кто вошел к ним, был посланник Аллаха. Увидев его, они сказали: «Это

«Надежный» (Аль-Амин), мы согласны на него, это Мухаммед». Когда он

подошел к ним и они все рассказали ему, он сказал: «Дайте мне плащ». Ему

принесли плащ, и он взял своей рукой Черный Камень, положил на него и

сказал: «Пусть люди из каждого рода возьмутся за углы его и поднимут все

вместе». Они так и сделали, а когда подняли его до того места, где он

должен был быть, Мухаммед положил его на место своей рукой. Потом

продолжили строить вокруг него…»[2]

Из этого короткого отрывка можно заключить, что вплоть до начала

седьмого столетия Кааба была всего лишь небольшой каменной стеной,

огораживающей место для молений. Несмотря на почитание и даже суеверный

страх, который испытывали жители Мекки перед этим местом, находились и

лихие люди, которым ничего не стоило позариться на хранящиеся за этой

оградой сокровища. Без всяких сомнений стены опирались на почву или

даже, точнее будет сказать, — на древнее основание, оставшееся ещё со

времен первых пророков. Упомянут и некий колодец с сокровищами, о

котором, впрочем, в последующие времена свидетельств уже нет.

Результатом этой перестройки должна была явиться крепкая входная дверь,

иначе покрытие Каабы крышей при отсутствии двери было бы пустой затеей.

(Одностворчатая дверь почти наверняка существовала и ранее, а курайшиты

только сделали её двухстворчатой.)

Есть также утверждение, что, ввиду нехватки средств (из-за отсутствия

финансирования, выражаясь современным языком, или по какой-то иной

причине), курайшиты не включили в состав своей новой постройки весь её

фундамент, как это было во времена пророка Ибрагима. Полукруглая часть

стены, называемая Хатим, осталась за пределами Каабы, и храм впервые в

своей истории приобрел квадратную форму. В дальнейшем было много

рассуждений и споров по поводу того, следует ли вернуться к этой

первоначальной прямоугольной форме Каабы и восстановить её на

фундаменте, заложенном ещё до Потопа. В качестве аргумента «за»

приводили слова самого Пророка о том, что он желал бы видеть храм именно

в том виде, в каком он был построен Ибрагимом.

Итак, к началу пророческой миссии Мухаммеда мы уже видим перед собой

не условное очертание, а полноценный храм – вместилище для 360 языческих

богов. Внутри, скорее всего, могли находиться только самые почитаемые и

могущественные идолы, а остальные, рангом помельче, располагались

вокруг здания. Уже есть ключники (хранители дверей), сама дверь и

уровень пола подняты на высоту почти в два метра, чтобы защитить

помещение от наводнений и непрошенных гостей. Стены, сложенные

попеременно из камня и дерева, возвышались на высоту в 18 локтей (что-то

около девяти метров). Плоская крыша покоилась на 6-ти деревянных опорах

в два ряда. Вероятно, в это же время впервые был установлен желоб для

отвода дождевой воды, собирающейся на крыше и начат обычай снимать обувь

при посещении Каабы.

С началом междоусобных войн Мекка неоднократно осаждалась

противоборствующими сторонами и случилось так, что Кааба впервые была

разрушена не природной стихией, а руками самих правоверных. В 683 году,

когда метательные машины халифа Язида обстреливали Мекку с высоты

окрестных скал, от горящей стрелы загорелись покрывала Каабы и храм

выгорел почти дотла. При пожаре также пострадал и Черный Камень – от

нестерпимого пламени он потрескался и лопнул. Постройку пришлось снести

полностью и отстроить заново. Абдаллах ибн Зубайр, правивший тогда в

Мекке, решился возвести храм в его первоначальном виде, по фундаменту

пророка Ибрагима. Храм стал немного шире и выше, впервые было добавлено

небольшое оконце у самой крыши для пропускания света (или четыре окна в

самой крыше, по другим сведениям) и ещё одна дверь на уровне земли для

выхода паломников. Крыша теперь покоилась на трёх основаниях, а не на

шести, как было ранее. Колодец «с сокровищами», упомянутый в

предшествующие годы, был засыпан, а ковчег с дарами перенесен в дом

хранителя ключей. Впоследствии дары и приношения стали подвешивать к

веревкам, натянутым между опорами храма. Место расположения Черного

Камня было окружено серебряными кольцами.

Но не прошло и десяти лет, как и эту Каабу постигла участь её предшественницы. В 693 году Аль-Хаджадж[3],

после осады и захвата Мекки, снова отстроил Каабу такой, какой она была

во времена курайшитов и Пророка. Он сделал храм немного меньше, заложил

вторую западную дверь и убрал изнутри деревянную лестницу. Вряд ли это

было возвращение к религиозным канонам первых дней ислама, скорее всего,

таким образом истиралась любая память об Абдаллахе ибн Зубайре.

Заслуживает внимания ценное свидетельство персидского путешественника

Насир Хусрау, неоднократно посещавшего Мекку в середине 11-го века.

Всего он побывал внутри Каабы четыре раза:

«Войдя в город, он идет к Месджид-ал-Харам, подходит к дому Каабы и

начинает обходить его вправо так, чтобы левый бок его все время был

обращен к Каабе. Он подходит к той колонне, на которой лежит Черный

Камень, целует его, идет дальше, таким же образом совершает еще раз

обход, снова подходит к камню и опять целует его. Это называется одним

тавафом. Таким же образом совершает семь тавафов, три раза бегом и

четыре раза медленным шагом…

Дом Каабы находится посредине ограды мечети: он представляет собой

удлиненный прямоугольник, длина которого — от севера к югу, а ширина —

от востока к западу. Длина его — тридцать арашей, ширина — шестнадцать.

Дверь расположена на восточной стороне. Когда войдешь в него, по правую

руку будет Рукн Ираки (Иракский угол), по левую — угол Черного Камня;

юго-западный угол называют Рукн Йемени (Йеменский угол), северо-западный

— Рукн Шами (Сирийский угол).

Черный Камень вделан в большой камень и расположен на углу стены на

такой высоте, что если рослый человек станет возле него, он придется

прямо против его груди. Длина Черного Камня — одна ладонь и четыре

пальца, ширина — восемь пальцев. Форму он имеет округлую. От Черного

Камня до входа в дом, четыре араша и пространство между Черным Камнем и

входом в дом называют Мултазам. Дверь Каабы поднята от земли на четыре

араша, так что рослый человек, стоя на земле, достигает её порога. К ней

ведет деревянная лестница, которую приставляют в случае необходимости,

чтобы люди могли подняться по ней и войти в Каабу. Она столь широка, что

десять человек могут рядом подниматься и спускаться по ней. Пол Каабы

поднят на указанную мною высоту.

Описание двери Каабы

Это — деревянная дверь из дерева садж, с двумя половинками. Высота

двери — шесть с половиной арашей, ширина каждой половинки — один гез и

три четверти, что на обе половинки составляет три геза с половиной.

Самая дверь и плинтусы покрыты надписями, кругами и различными рисунками

из серебра. Самые надписи сделаны из золота и черненого серебра. На ней

целиком написан следующий стих из Корана: «Первый храм, выстроенный

среди людей, — это храм в Бекке».

К двум половинкам двери приделаны два больших серебряных кольца,

присланных из Газны. Они находятся на такой высоте, что достать до них

рукой не может никто. Два других серебряных кольца, поменьше первых,

тоже приделаны к двум половинкам, но уже так, что достать до них может

всякий. На этих двух нижних кольцах висит большой серебряный замок, на

который закрывают дверь. Пока замок не снят, двери открыть нельзя.

Описание внутренности Каабы

Ширина стен Каабы, то есть толщина их — шесть ладоней. Пол сплошь

покрыт белыми мраморными плитами. Внутри Каабы три маленьких отделения

наподобие площадок, одно из них — против двери, а два других — с

северной стороны. В Каабе имеются деревянные колонны, поддерживающие

потолок; все они четырехугольной формы и выточены из дерева садж, только

одна имеет круглую форму.

С северной стороны есть продолговатая плита красного мрамора, вделанная в

пол; говорят, что там Посланник, молитвы и мир да будут над Ним,

совершал намаз. Всякий, кому это известно, всегда старается тоже

помолиться там.

Все стены облицованы разноцветным мрамором. На западной стене шесть

серебряных михрабов, прикрепленных к стене гвоздями. Все они высотою в

человеческий рост, сделаны чрезвычайно изящно и покрыты инкрустациями и

чернью. Михрабы эти прикреплены к стене на некоторой высоте от пола.

Стены на высоте четырех арашей от пола ничем не украшены, а начиная

оттуда и до самого потолка покрыты мраморными плитами с инкрустацией и

позолоченными рисунками.

В углах трех отделений, из которых одно помещается в Рукн Ираки, другое —

в Рукн Йемени, а третье — в Рукн Шами, к стене прибито серебряными

гвоздями по две деревянных доски. Доски эти происходят от ковчега Ноя,

мир да будет с ним. Длина каждой из них — пять гезов, ширина — один гез.

В отделениях позади Черного Камня лежит кусок красного шелка.

Когда входишь в Каабу, по правую руку находится четырехугольное

сооружение площадью три геза в квадрате, в нем устроены ступеньки,

ведущие на крышу Каабы; наверху серебряная дверь с одной створкой,

называемая Баб-ар-Рахмэ. К ней приделан серебряный замок. Когда

поднимешься на крышу, будет другая дверь, подъемная, какие обыкновенно

делаются на крышах; обе стороны её покрыты серебром.

Потолок Каабы деревянный, но весь закрыт шелком, так что дерева не видно

совершенно. На фасаде под крышей видна золотая надпись: там написано

имя египетского султана, вырвавшего Мекку из рук Аббасидских халифов.

Это был ал-Азиз ли-Дин-Алла. Кроме того, там имеется еще четыре больших

серебряных доски, прикрепленных серебряными гвоздями к той же самой

стене. На каждой из них написано имя одного из египетских султанов,

каждый из них присылал такую доску во время своего правления.

Между колоннами подвешено четыре серебряных лампады. Крыша Каабы покрыта

Йеменским мрамором, похожим на хрусталь. В четырех углах Каабы четыре

окна и в каждое из них вставлено стекло. При посредстве этих окон Кааба

освещается, но дождь туда проникнуть не может. Сток для дождевой воды

устроен посреди северной стены; длина его — три геза и он весь покрыт

золотыми надписями.

Покров, которым закрывалась Кааба, — белого цвета. По нему идут две

полосы вышивки, каждая шириною в один гез; пространство между ними около

десяти гезов, пространство над и под ними такой же ширины. Благодаря

этим двум полосам высота дома была разделена на три равных части, каждая

около десяти гезов. По четырем концам покрова вытканы разноцветные

михрабы, расшитые золотыми нитками. С каждой стороны три михраба: один,

большой, — по середине и два, маленьких, — по обеим сторонам, так что

всего на всех четырех стенах двенадцать михрабов.

С северной стороны снаружи Каабы выстроена стена высотою в полтора геза.

Оба края ее примыкают к углам Каабы. Она имеет форму полукруга,

середина которого удалена от стены Каабы на пятнадцать гезов. Стены и

земля в этой ограде покрыты разноцветным мрамором. Называется эта ограда

Хиджр. Вода по стоку с крыши Каабы вся стекает в Хиджр. Под стоком

поставлен зеленый камень в форме михраба, на который и течет вся вода из

стока. Камень этот такой величины, что человек свободно может совершить

на нем намаз.

Место Авраама, мир да будет с ним, находится на восток от Каабы. Это —

камень, на котором видны следы двух ног Авраама, мир да будет с ним. Он

вделан в другой камень, покрытый четырехугольным деревянным чехлом,

самой прекрасной работы. Он покрыт серебряными пластинами и с двух

сторон прикреплен цепями к большой скале. К цепям приделаны два замка,

чтобы никто не мог прикоснуться к нему рукой. От этого места до Каабы —

три араша.

Описание открытия двери Каабы, да возвысит ее Господь всевышний

Ключ от Каабы хранит одно арабское племя, называемое Бену Шейба; на

нем же лежит и поддержание в ней порядка и чистоты. За это они получают

от египетского султана ежемесячное вознаграждение и почетные одежды. У

них есть глава, который и хранит этот ключ.

Когда он направляется к Каабе, его сопровождают пять-шесть человек. Они

подходят туда и тогда человек десять паломников идут, берут описанную

мною лестницу, приносят её и ставят возле двери. Глава поднимается по

ней и становится у порога, тогда туда же поднимаются два других человека

и раскрывают покров желтого шелка. Один из этих двух людей берется за

один край, второй за другой и закрывают им старца, словно завесой, на то

время, пока он открывает дверь. Старец раскрывает замок и снимает его с

колец.

В это время много паломников собирается возле дверей и, когда дверь

раскрывается, они складывают руки и читают молитву. Все обитатели Мекки,

когда слышат голоса паломников, знают, что в это время открывается

дверь Храма. Тогда весь народ сразу начинает читать громким голосом

молитву, и вся Мекка наполняется гулом голосов.

Затем старец входит, его два спутника продолжают держать покров, а он

совершает два раката намаза. Затем он снова выходит, раскрывает обе

половинки двери, становится на пороге и начинает громким голосом читать

хутбу и призывать благословения на посланника божьего, мир и

благословение да будет с ним и с родом его. Затем старец и его спутники

становятся по бокам двери; начинают подходить паломники и входить в дом.

Каждый из них совершает два раката намаза и снова выходит. Так

продолжается до полудня.

Когда совершают в Каабе намаз, обращаются лицом к двери, но можно также

обращаться в любую другую сторону. Как-то раз, когда Кааба была битком

набита людьми, так что больше войти уже никто не мог, — я начал считать

людей: там было семьсот двадцать человек.

В течение Ша’бана, Рамазана и Шавваля двери Каабы открывают по

понедельникам, четвергам и пятницам, но когда наступает месяц

Зу-ль-Ка’дэ, её уже перестают открывать…»

В этом свидетельстве собрано невероятное количество ценнейших

подробностей, которых не встретишь ни в одном другом скупом описании

Каабы! Поражает упоминание о досках из Ноева ковчега. Уникальная деталь,

поневоле создающая вопрос – где же они были до сих пор и откуда взялись

в Каабе? Некоторое сомнение возникает и при указании количества

человек, собравшихся внутри Каабы, — цифра 720 уж слишком велика для

такой площади. Возможно, это всего лишь ошибка, привнесенная за сотни

лет многочисленных переписок. Остается только сожалеть, что другие

посетители Каабы не были столь наблюдательны и не оставили для нас таких

же ярких воспоминаний.

В 1628 году, после сильнейших дождей, вода в долине поднялась на

несколько метров, Кааба почти полностью была разрушена: стены рухнули,

деревянные элементы конструкции и даже камни унесены потоком. Немедленно

после замирения стихии началось восстановление храма. Турецкий султан

Мурад Хан пристально следил за ходом работ, результатом которых стало

возведение храма именно в том виде, в котором он известен нам сейчас. На

этот раз все деревянные части постройки были выполнены из прочного

тикового дерева, устойчивого к внешним воздействиям и перепадам

температуры. Благодаря прочному тику количество опор, поддерживающих

крышу, сократилось до трех. Ещё на четыреста лет храм был оставлен в

неизменном виде.

Следующее замечательное свидетельство, на которое хотелось бы

обратить внимание, в полной мере описывает внутренности Бейтуллы и

наиболее близко стоит к нам по времени. Оно было составлено нашим

соотечественником Шакирзяном Ишаевым в 1895 году, во время его посещения

Мекки.[4]

Ценность данного свидетельства заключается в том, что оно запечатлело

Каабу во времена её относительной доступности для простых верующих,

когда двери храма бывали, хоть и редко, но открыты. Это также можно

назвать последним описанием Каабы в её патриархальной древности, пока

ещё не тронутой современными новшествами и изменениями. Считаю должным

процитировать весь текст полностью, поскольку таких подробных описаний

ещё надо поискать:

«Здание Бейтуллы выстроено из больших кусков горных камней, не

одинаковой величины, грубой отески, серого цвета, без всяких наружных

украшений. Вышиной здание приблизительно 5 сажень, шириной не более 3-х

сажень. Форма его основания квадратная. В восточном углу в стену вделан

знаменитый черный камень хаджар-аль-асват, главная святыня

Бейтуллы. Он вделан в стену на такой высоте, чтобы можно было его

целовать, т.е. приблизительно на 2 аршина от пола, окружающего здание

мраморного помоста. Камень сверху и с боков обложен серебром; на виду

оставлена только часть его для целования паломниками. Величину его

определить невозможно. Серебряная пластина, закрывающая камень, имея

овальную форму, огибает угол здания. Посредине ее сделано небольшое

отверстие, в котором в углублении видна часть камня. Цвет его

темно-красно-бурый с прожилками. Хотя за точное определение такого цвета

я не ручаюсь, потому что вообще не знаток в распознании цветов, но во

всяком случае, он не черный, как об этом рассказывают. За это я вполне

ручаюсь, так как рассмотрел видимую часть камня весьма внимательно. Для

входа во внутренность Бейтуллы имеется с северной стороны всего одна

дверь, находящаяся на высоте сажени от площади окружающего двора. Окон

нет вовсе. Дверь деревянная и с наружной стороны обложена листовым

серебром. Входят обыкновенно при помощи простой приставной лестницы, а в

торжественных случаях по чугунной лестнице на колесах, которая

подкатывается к двери. Она стоит обыкновенно во дворе, несколько в

стороне от Бейтуллы.

Крыша Бейтуллы плоская; для стока с нее дождевой воды с западной

стороны устроен желоб, как говорят, золотой; на нем висят золотые

украшения величиною в кисть руки. С западной стороны здания имеется

небольшая полукруглая мраморная стенка. По словам арабов, эта стенка

означает, что здание Бейтуллы ранее было больше и это есть остатки

старых стен (по преданию Кааба строилась 10 раз). Все здание Бейтуллы с

наружной стороны, от крыши до фундамента стен, обыкновенно покрывается

толстой, черного цвета, шелковой материей (то покрывало все заткано

словами на арабском языке, основного догмата ислама: «Ля Илляга

илль-Аллагу, Мухаммед расуль-Улла», т.е. «Нет Бога, кроме Единого Бога и

Мухаммед Его пророк». Это же изречение выткано посредине покрывала

серебряными вызолоченными нитями; оно окружает при надетом покрывале

Каабу как бы поясом. Покрывало ежегодно приготовляется новое по

распоряжению турецкого султана по особому заказу. За три дня до начала

хаджа покрывало подбирают снизу до половины высоты здания, а обнаженную

часть стены закрывают белым полотном. Простой народ думает, что Бейтулла

покрывается ихрамом, на самом же деле это делается для того, чтобы

паломники прикасаясь к покрывалу не рвали его, что всегда возможно

ожидать от толпы, собирающегося люда всевозможного народа.

Следовательно, в покрытии нижней части Бейтуллы белым полотном нет

ничего религиозного, а простой расчет сохранить в целости драгоценное

покрывало, каждый кусок коего приносит заведующим Бейтуллою значительный

доход. Накануне хаджа старое покрывало заменяется новым. Старое

поступает в пользу служащих при здании, режется ими на куски, которые и

продаются паломникам. Части покрывала, затканные серебром, поступают в

пользу мекканского шерифа. Он извлекает из материи серебро и продает

серебряникам. Они делают из него особые кольца, которые называются

«баба-сир-июзюк», т.е. кольца от грыжи. Концы серебряной пластинки

кольца почему-то никогда не спаиваются. Так как кольца из освященного

серебра, по поверию мусульман имеют целебные свойства, то они ценятся

вообще довольно дорого, почему как шериф, продающий серебро, так и

серебряники, работающие из него кольца, получают хороший доход.

Внутренность Бейтуллы имеет следующий вид. Пол устроен из мраморных

квадратных плиток. Нижняя часть стен, в виде панели, приблизительно на

1.5 аршина от пола обложена мраморными плитами с арабскими на них

надписями. Посредине комнаты поставлены три деревянных столба,

поддерживающие потолок. Стены обтянуты парчовой материей. Какого вида

потолок, точно не знаю — смотреть на него почему-то считается большой

неучтивостью. От стен по линии столбов, выше человеческого роста,

протянута простая пеньковая веревка в палец толщиной, на которой

повешены множество серебряных и золотых разной величины и формы кувшинов

и ваз. Это все приношения богатых паломников. С левой стороны от входа у

самой двери, стоит небольшой, самой простой работы, ничем не покрытый

деревянный столик. На нем лежит большой серебряный ключ. По желанию

паломника ключ этот прикладывают ему к груди и на язык, за что взимают

плату по усердию и щедрости паломника. Что это означает, я дознать не

мог.

В правом углу комнаты имеется загородка в виде небольшого чулана; в ней

находится вход на крышу. Говорят, что из этой загородки есть спуск в

подземелье, имеющееся под зданием. Ходит молва, что в этом подземелье

хранятся редкостные и драгоценные вещи.

Проникнуть во внутренность Бейтуллы не так-то легко и, во всяком случае,

это доступно далеко не всем паломникам. Дверь здания за время хаджа

открывается только в известные дни и вход туда стоит немалых денег.

Впрочем, при желании вход возможен и каждый день по особому

предварительному заказу, но это доступно только весьма богатым лицам,

стоит многих хлопот и порядочных издержек. Арабы уверяют, что в Бейтуллу

каждый день являются на поклонение 72 ветра и что между ними много

вредных для здоровья людей, но много и полезных…»

В 1924 году победоносные войска Ибн Сауда без боя заняли Мекку и этот

момент можно считать началом отсчета новой современной истории Каабы.

Вольные нравы и некоторая распущенность, к которой так привыкли жители

Мекки, сменились жесткими правилами и ограничениями приверженцев

«чистого ислама». Прибывшие в святой город ваххабитские богословы разом

покончили со старыми порядками и вокруг Каабы уже нельзя было сыскать

никаких доходных промыслов по продаже чего бы то ни было или взимания

платы за посещение храма. Немедленно была организована полиция нравов, а

полные фанатизма воины-икхваны готовы были растерзать любого, кто не

соответствовал их строгим требованиям. Королевская семья стала

последовательно проводить в жизнь политику, согласно которой она брала

на себя почетную миссию «Хранителя двух святынь» и претендовала на

духовное лидерство в мусульманском мире.

Началась эпоха больших перемен, до неузнаваемости преобразивших не только Запретную Мечеть, но и всю Мекку.

В современной истории любые изменения, связанные с Каабой, неотделимы

от проектов по расширению Запретной Мечети. То, что когда-то было всем

храмом, теперь стало лишь центром огромного сакрального комплекса,

равного которому нет нигде в мире. (Вряд ли Ватикан годится в этом

случае для сравнения – у него совсем другие функции и смысловая

нагрузка). Храм перестал быть доминантой этих мест и теперь едва заметен

среди современных скал из стали и бетона. Изменилось и само отношение к

этому символу веры. Он был возведен на недостижимый пьедестал и вокруг

него была очерчена некая незримая граница. Примерно так, с дистанции, мы

взираем на картину великого мастера в музее; деталей уже не видно,

строгие правила запрещают заходить за ограничительные барьеры и нам

остается только восхищаться самой возможностью лицезреть шедевры. То

ощущение близости, причастности к таинству веры, исчезло, растворилось в

огромной массе паломников, суетливо спешащих совершить все обряды по

заданному расписанию. Это уже не самый первый храм на Земле,

воздвигнутый ещё до Потопа, а всего лишь один из пунктов обязательной

программы под названием «хадж в Мекку».

Сегодня, в наш до передела насыщенный информацией век, мы знаем о

современной Каабе намного меньше, чем удается узнать из скудных

средневековых источников. Власти Королевства довольно неохотно

обращаются к этой теме и, возможно, по этой причине и возникают

всевозможные домыслы и предположения. Налицо также и повсеместное

нежелание досконально разбираться в предмете, довольствуясь лишь первыми

полученными сведениями.

К следующей информации следует отнестись с определенной долей

взвешенного прагматизма. Правдивых источников о последней реконструкции

Каабы, при желании, можно найти предостаточно. Есть даже книга, целиком

посвященная этой теме, изданная под эгидой Saudi Binladin Group

(нетрудно догадаться, что именно эта фирма получила контракт на

реконструкцию). Однако, на первом месте в интернете неизменно

выскакивают обвинения в адрес Дома Саудитов, уничтожающих историческое

наследие и превративших Каабу в «куб из бетона». В вину властям ставится

широкое применение современных строительных материалов и разрушительное

воздействие от инструментов. Точно известно лишь одно — последнее из

существенных изменений Каабы случилось в 1996 году. Причиной для него

стало появление в стенах крупных трещин и чрезвычайный износ всех

конструктивных элементов здания.

В течение полугода храм был полностью обновлен и единственное, что

осталось в нём от оригинальной постройки, — это камни, из которых заново

были сложены стены. (Истины ради стоит сказать, что камни и стены

остались на своем месте, их только укрепили с использованием современных

технологий.) Всё остальное было полностью демонтировано и тайно

сброшено в море, чтобы избежать возможного поклонения обломкам (это

также всего лишь предположение, точных сведений об этом нет).

Некоторые самостоятельные элементы интерьера были сохранены и

помещены в музей в Мекке. В числе прочего там экспонируется и часть

деревянной опоры из конструкции Ибн Зубейры, — то есть, если верить

музейной табличке, той самой, датируемой 683 годом. Это противоречит

многочисленным утверждениям о том, что опоры неоднократно менялись, но

истина здесь уже вряд ли будет открыта.