Welcome to NloNews.ru ответы на вопрос, что от нас скрывают Click to listen highlighted text! Welcome to NloNews.ru ответы на вопрос, что от нас скрывают

Важные (21)

Галлерея (2)

Интересное в мире (1)

Книги и художественые фильмы (12)

НЛО (2)

Новости (15)

Обо всем (108)

Части света (1)

Что от нас скрывали (47) Хорошо в стране американской жить… Том 2., Н. В. Левашов

Зеркало моей души, Н. В. Левашов

О Сущности, Разуме и многом другом… Н. В. Левашов

Неоднородная Вселенная, Н. В. Левашов

Сущность и Разум том 2, Н. В. Левашов Gallery NLONews.ru - Тайны цивилизации новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

Street Workout

Бигсинема смотреть фильм

Компромат.Ru ®

Законы предков - путь выживания Тайны жигулевских подземелий 05.08.2016 Что от нас скрывали









Это красивейшее место в среднем течении Волги еще сотни лет назад

получило название Самарская лука — от слова «излучина». Больше всего

известна северная, возвышенная часть этого волжского полуострова,

которая издавна именуется Жигулевскими горами. Уникально разнообразие

естественных ландшафтов, а также обитающих на территории Самарской луки

представителей флоры и фауны. В каталоги ЮНЕСКО наша «излучина» внесена

как природно-исторический памятник мирового значения. Волжская излучина довольно давно внесена еще в один, не менее известный

перечень, который составлен организациями, исследующими загадочные и

аномальные явления на Земле и за ее пределами. Аномальщики считают, что

Самарская лука с Жигулевскими горами является одной из тех 10-12 точек

на карте России, где необычные и во многом таинственные процессы

проявляют себя в десятки раз чаще, чем в других районах планеты. Свет над горами

У старожилов волжского края разного рода чертовщина уже давно не

вызывает удивления. Чудесами разного рода изобилуют местные байки и

былины, которые самарские исследователи родного языка начали записывать

еще в XIX веке. При этом фольклористы уже тогда отмечали, что некоторые

из жигулевских народных легенд в чем-то перекликаются с уральскими,

башкирскими, мордовскими и татарскими сказаниями, а большинство из них

не имеет аналогов в устном народном творчестве Европейской России. Одну из таких историй в период между 1870 и 1875 годами собиратель

самарского фольклора Д.Н. Садовников услышал в селе Ширяево – в том

самом, в котором примерно в эти же годы И.Е. Репин писал своих «Бурлаков

на Волге». Вот что записал Садовников: «Поехал ширяевский мужик Иван Муханов после Ильина дня в лес за дровами,

да задержался. Тут его сумерки и прихватили. Пожадничал, дров нагрузил

знатно — лошаденка-то еле-еле плелась. Ну, Иван духа не теряет,

дорога-то знакомая. Мурлычет под нос себе песню да смотрит, чтобы колесо

в яму не съехало. А уже ночь над горами спустилась, с каждым шагом все

темнее и темнее. Первые звезды показались. Ну, Иван думает: «До дома еще

верст семь, не больше, к полуночи доберусь, а воз разгружу завтра». Тут вдруг лошадь дернулась и захрапела. «Неужто волки? — вздрогнул Иван.

— Да нет, откуда они здесь летом? Они и зимой-то так близко к

человеческому жилью не выходят». Подумалось ему и о медведе (тогда эти

животные еще водились в Жигулях. – В.Е.). Только вдруг нечаянно глянул

он влево — батюшки, свет над горой! Неужто, думает, с дороги сбился и

проехал мимо своей деревни? Огляделся. Хоть и темно, но дорогу видно

чисто. Да и лошадка близость дома почуяла, припустилась чуть ли не

бегом. Ведомо, деревня рядом, версты три всего уже осталось. А свет над горой все разгорается и словно бы уже столбом стоит. Вот он

уже и позади оказался. Холодок по спине Ивашки побежал — не иначе леший

его с пути сбить хочет. Слава Богу, лошадь под горку мигом домчала.

Сколько раз крестился Иван, не помнит, но последний раз осенил себя

знамением, когда в ворота въехал. А потом от стариков слышал, что это

хозяйка Жигулевских гор после Ильина дня выходит ночью погулять, и свет

из двери ее подземной горницы всю ночь над лесом столбом стоит». Из архива «Авесты»

Этой жигулевской байке полностью соответствуют сообщения о так

называемых столбах жесткого света, в разные годы собранные самарскими и

тольяттинскими независимыми исследователями. Их описывают как странные

неподвижные лучи, по форме напоминающие светящиеся колонны или цилиндры,

словно бы парящие на высоте нескольких десятков метров над лесом или

дорогой. Вот только некоторые из таких записей. Май 1932 года. Раннее утро воскресного дня. В предрассветной полутьме

наблюдатель (его имя и фамилия не сохранились), находящийся на поляне

имени М.В. Фрунзе в Самаре, увидел странный «луч твердого света»,

возникший за Волгой, над Жигулевскими горами. Луч не имел видимого

источника. Некоторое время он в форме столба висел над горами и над

Волгой, затем резко опустился вниз, на воду, вызвав хорошо видимые

волны. После контакта с водой явление исчезло. Август 1978 года. Летний пионерлагерь «Солнечный» в районе села

Гаврилова Поляна у подножия Жигулей. Во время вечернего построения детей

в небе возник вертикальный столб света, который видели около 200

человек. Несколько минут столб неподвижно висел над горами, затем стал

опускаться вниз. Дальнейшие свидетельства противоречивы: подавляющее

большинство очевидцев просто потеряло объект из вида, но несколько

человек уверяли, что из объекта в разные стороны (в том числе и в

направлении лагеря) ударили яркие лучи. После этого он исчез из поля

зрения. Конец августа 1988 года. Несколько наблюдателей, находящихся на

набережной в Самаре (тогда – в Куйбышеве), около половины двенадцатого

ночи увидели над Волгой и далекими Жигулями световые пятна зеленого

цвета. Они возникали в воздухе одно за другим, затем так же быстро

исчезали. Пятна имели вид эллипсов и вертикальных полос. Эти и другие подобные факты собрали специалисты неправительственной

научно-исследовательской организации «Авеста». Так в 1983 году назвали

свою группу молодые ученые-энтузиасты, решившие заняться изучением

вековых загадок самарского края. А имя это для своей организации ребята

выбрали не случайно — «Авестой» называется древняя священная книга

мудрости. И хотя сейчас большинству «авестовцев» уже под пятьдесят, и

многие из них занимают солидные должности, и по сей день остаются

фанатами исследования жигулевских аномалий. Вот уже четверть века «авестовцы» занимаются изучением истории волжского

края, скрытой в народных преданиях, легендах и мифах. По их мнению,

сказания, былины и байки ценны тем, что они, являясь творчеством

простого народа, далеко не всегда бывают угодны властям и потому

сохраняют факты и наблюдения, которые не вписываются в официальную точку

зрения. К нынешнему времени в архивах «Авесты» скопилось уже немало описаний

жигулевских «столбов света», и при этом более десятка наблюдались здесь

после 1975 года. Кстати, однажды такое явление своими глазами сумел

увидеть и Олег Ратник, вице-президент «Авесты», преподаватель Самарского

международного авиакосмического лицея. По его словам, произошло это в

августе 1998 года в 10-12 километрах от села Ширяево. Вот как Олег

Владимирович прокомментировал увиденное: — С точки зрения строгой науки пресловутые «столбы света» — вовсе

никакая не мистика, а вполне реальное явление, имеющее естественную

основу. Мы, в частности, считаем, что вертикальное свечение над горами

может появиться при ионизации воздуха, которая всегда возникает в зоне

действия мощного электромагнитного или радиационного излучения.

Источником же такого излучения могут быть подземные месторождения урана и

радия. Ведь еще в 80-х годах геологи установили, что в районе Самарской

луки эти породы залегают на глубинах всего лишь 400-600 метров от

поверхности земли, и потому вполне возможно, что эта природная радиация

периодически прорывается наружу через своеобразные «окна» в толще

Жигулевских гор. Тогда-то над лесом и появляются «столбы»

ионизированного светящегося воздуха. Но как именно образуются эти

«окна», современная наука пока определенно сказать не может… «Пещера была наполнена голубоватым сиянием…»

Еще в коллекции «Авесты» есть уникальные записи, полученные от бывших

сотрудников особой геологической партии Волгостроя, сформированной в

начале июня 1931 года. Целью группы было всестороннее исследование

района Жигулевских ворот, где, как известно, в соответствии с планом

ГОЭЛРО в то время предполагалось построить самую мощную в мире

гидроэлектростанцию. В течение 1931–1933 годов особая геологическая партия под руководством

горного инженера А.С. Баркова обследовала долины Жигулей в районе сел

Гаврилова и Липовая Поляны, а также ряд других участков. Горные инженеры

через пещеры смогли проникнуть в систему подземелий Самарской луки,

куда до них еще не ступала нога изыскателя. Во время своих путешествий

по жигулевским недрам они не раз встречали загадочные и необъяснимые

явления, о неразглашении сведений о которых изыскатели в свое время дали

подписку компетентным органам. Об этом незадолго до своей кончины в 1989 году рассказал один из бывших

сотрудников уже не существующего московского института «Водно- и

инженерно-геологические исследования для Волгостроя» Николай Соколов.

Вниманию читателей предлагаются фрагменты данной записи в авторской

обработке. «В 1931 году лето выдалось исключительно жарким и сухим. Волга сильно

обмелела. То тут, то там из воды поднялись песчаные острова. Чтобы

подойти к пещере, которую мы собирались исследовать, пришлось долго

лавировать между отмелями. Наконец удалось подвести лодку к скале вблизи

от расселины. Нам повезло — благодаря крайне низкому уровню воды в реке удалось пройти

в пещеру, почти не замочив мешков и даже не загасив фонарей. Сразу же

за выступом пол пещеры резко обрывался вниз, а потолок уходил куда-то

вверх, образуя большой зал, наполненный водяной пылью. Наш путеводный

поток, преодолев узкое место, стремительно расширялся и, срываясь с

каменного выступа скалы, падал в подземное озеро, закручивая его воды

небольшим водоворотом. Слабый свет наших фонарей не позволил нам увидеть целиком весь зал, но

все же было заметно, что потолок пещеры здесь очень неровен. Прямо над

нашими головами нависали огромные каменные глыбы. Двигаясь по камням, мы

легко поднялись к одному из самых широких отверстий. За ним начиналась

сухая галерея, которая была метра четыре в высоту и метров шесть в

ширину. Она закончилась узким отверстием неправильной формы, выведшим

нас в большой зал. На этом участке пути мы остановились на отдых и

пообедали. Во время обеда в обвальном зале обнаружился весьма ощутимый сквозняк.

Следовательно, воздух в этот зал не только входил, но и выходил через

какое-то еще отверстие. Поиск нового хода также занял немало времени, но

в конце концов нам удалось обнаружить довольно узкую щель, уходящую

куда-то вниз и в глубину горы. : При движении по узкому извилистому лазу каждый из нас все время слышал

где-то впереди какой-то ровный шум. А когда мы выбрались из лаза, то

явственно различили тихий звон, похожий на колокольный. При этом

источник звука не был виден — ведь свет наших фонарей проникал далеко не

в каждый уголок зала. Казалось, этот звон рождается где-то в глубине

горы и наполняет всю пещеру. Странно, но по мере нашего продвижения по пещере колокольный звон

постепенно пропадал. В зале было влажно — с высокого потолка падали

большие водяные капли, которые неизменно ложились в давным-давно

выдолбленные щели, вытесняя из них воздух. Возможно, именно такое

падение капель и порождало тот волшебный колокольный звон, который нам

слышался. Здесь оказалось заметно холоднее, чем в ранее пройденных нами

подземельях. Кое-где вдоль стен пещеры даже лежал лед. Встречный ветер

заметно усилился, и в нашей легкой одежде его с трудом можно было

перенести. И тут галерея повернула в сторону почти под прямым углом. Мы

остановились, зачарованные открывшейся нам картиной. Впереди лежал

огромный зал, заполненный странным голубоватым мерцанием. Оно было столь

ярким, что легко проглядывалось все окружающее пространство. Оказалось,

мы стояли перед обширным ледяным полем слабой фиолетовой окраски. Ближе к стенам пещеры лед поднимался вверх, образуя систему правильных

кубиков. Вскоре мы приблизились к одному из огромных ледяных блоков,

освещенных все тем же голубоватым сиянием. И здесь все остолбенели: из

глубины ледяного панциря на нас смотрел… громадный медведь. Встав на

задние лапы, он словно бы тянулся вперед, стремясь достать до непрошеных

пришельцев. Когда первое потрясение от встречи с замороженным медведем прошло, мы,

зачарованные потрясающим зрелищем, пошли дальше по залу. Удивительно, но

страха ни у кого из нас не было — может быть, от непомерной усталости.

Чем дальше мы шли, тем больше замерзших экспонатов этого странного

подземного музея нам встречалось. Вот перед нами в глыбе льда возник еще

один медведь, вот какая-то огромная птица, вот лось, вот олень, еще

один медведь, и еще какие-то вовсе уж непонятные звери… Настоящий

подземный пантеон! Как все эти животные попали сюда? Как они оказались вмороженными в эти

почти правильные ледяные кубы? Сколько времени они простояли в этом

загадочном подземелье? Ответов на все эти вопросы мы не находили. Сколько мы еще шли по пещере после этого, сказать трудно. Может быть,

час, а может быть, несколько часов: ощущение времени исчезло. Но вдруг

на полу пещеры появилась незамерзшая вода. Тут мы увидели маленький

ручеек, из которого жадно напились. Отдохнув несколько минут, мы пошли вдоль ручейка в одну из боковых

галерей. Ход постепенно сужался, а на полу появились мелкие камешки,

натеки глины и, наконец, сухие листья деревьев. Стало быть, поверхность

земли где-то совсем близко! И в самом деле — пройдя всего несколько

поворотов, мы увидели выход из маленькой пещеры. Оказалось, что эта

пещера выходила на дно какого-то малозаметного лесного оврага у подножия

большой горы. Судя по длинным теням от деревьев, долгий летний день

подходил к концу. Итак, наше подземное путешествие закончилось». Ледяная кунсткамера в недрах Жигулей?

Еще более удивительным выглядит рассказ другого сотрудника особой партии

Волгостроя Виктора Агеева, который при его жизни также не был

опубликован. Как уже было сказано, в начале 30-х годов геологи из особой партии

занимались изучением Ширяевских штолен в Жигулевских горах. Однажды в

дальнем малоизвестном штреке группа неожиданно попала под обвал. В конце

концов наружу выбрались все, кроме Агеева. Двухдневные поиски его под

завалами ничего не дали, и геолога совсем уже было собрались занести в

список погибших, как вдруг через несколько суток Агеев объявился сам,

спустившись в Ширяево с противоположного склона Жигулевских гор. Когда

начальник особой партии А.С. Барков услышал его повествование о

подземном путешествии, то посоветовал больше никому об этом не

рассказывать. Лишь незадолго до своей смерти, в середине 80-х годов,

Агеев разрешил записать свои воспоминания одному из куйбышевских

краеведов, поставив условие, что записки будут опубликованы только после

его смерти. И вот лишь сейчас отдельные фрагменты его рассказа

предлагаются вниманию читателя. «Когда неожиданно случился обвал, знакомый выход из штольни оказался

заваленным. Я стал пробираться вперед по узкому лазу, где раньше никогда

не ходил ни я сам, ни кто-либо из известных мне исследователей. Я все

же надеялся выйти на поверхность, потому что с собой у меня был запас

консервов и сухарей, а также спички и фонарь с комплектом резервных

батарей. После долгих блужданий под землей я в конце концов вышел в обширный зал,

отдельные углы которого были заполнены льдом. В темноте этот лед

светился слабым голубоватым сиянием. И тут произошло что-то странное —

мое сознание словно отключилось, исчезли чувства страха и голода. Я

вошел в узкий коридор, у стен которого стояли огромные ледяные блоки,

тесно прижатые друг к другу. Это были именно отдельные блоки, а не

сплошная ледяная стена. Самое удивительное, что сердцевину каждой из этих громадных колонн

занимало некое существо, словно вмороженное в лед. Таких ледяных

кристаллов здесь, видимо, было много, и внутри каждого из них неподвижно

висели невиданные, фантастические монстры. Описать эти существа чрезвычайно трудно. Мне запомнилась большая голова,

нависающая над телом, огромные фасеточные глаза навыкате, крупная

надлобная шишка, маленькие, прижатые к животу руки с тремя пальцами.

Туловище — что-то вроде мягкого кокона, свернутого в трубочку и

поджатого к животу. Чем дальше я шел по коридору, тем больше размерами становились ледяные

блоки. Заключенные в них монстры были все крупнее и крупнее. Я шел по этому мрачному паноптикуму час, другой, потом и третий. И тут

вдруг я увидел, что ледяной коридор раздваивается. В левом, насколько

хватал глаз, тянулись все те же однообразные кубы с глазастыми уродцами.

А вот в правом стояли ледяные кристаллы с почти такими же монстрами, но

на их головах почему-то уже не было надлобной шишки. Помимо моей воли я выбрал правый коридор. Дальше большой временной кусок

просто выпал у меня из памяти, однако сохранилось смутное ощущение, что

я все-таки шел куда-то вперед. Следующим сохранившимся воспоминанием была картинка небольшого

расширения коридора, в центре которого на полу словно бы лежали два

солнечных зайчика, наложенных один на другой. Поскольку обойти их не

было никакой возможности, я ступил в центр светящегося пятна. В тот же

момент что-то мощно ударило меня по голове, и после этого снова наступил

провал в памяти. Очнулся я уже на вершине Поповой горы, что находится примерно километрах

в десяти от Ширяева. Мое лицо обдувал свежий ветер, а в глаза бил

солнечный свет. Еще в момент включения сознания мне показалось, что

рядом со мной сидела большая собака, но вот за это я поручиться не могу.

Уже потом я узнал, что мое путешествие под землей заняло пять суток». Что же это было? Вот как комментирует этот рассказ президент неправительственной исследовательской организации «Авеста» инженер Игорь Павлович: — При анализе приведенных выше текстов сразу же возникает вопрос:

насколько они достоверны? Несмотря на всю невероятность описанных

явлений и событий, давайте тем не менее попробуем проанализировать их с

позиций науки. Само существование значительных подземных пустот в карстовых породах

Самарской луки — факт бесспорный. Но существовали ли пещеры, описанные

участниками походов по жигулевским подземельям, и существуют ли они по

сей день — вот вопрос! Ведь известно, что строительство каскада волжских

гидроэлектростанций во второй половине ХХ века в корне изменило весь

гидрологический режим реки на территории Самарской области. В частности,

уровень воды у плотины Волжской ГЭС имени В.И. Ленина поднялся на 29

метров, в Саратовском водохранилище у Самары — на 5 метров, а у Сызрани —

на 11 метров. Без сомнения, поднявшаяся вода залила все подземные

пустоты, а возросшее давление воды наверняка разрушило всю описанную

выше пещерную систему вместе с ее содержимым. О фиолетовом свечении в подземелье. Именно фиолетовая окраска льда

указывает на наличие в нем значительных включений радия. Именно распад

этого радиоактивного химического элемента и должен вызвать устойчивую

ионизацию воздуха и, следовательно, свечение его и окружающих горных

пород. Наличие радия, урана и прочих радиоактивных химических элементов в

недрах нашей области, в том числе и в окрестностях Самарской луки, уже

подтверждено новейшими геологическими исследованиями. Предполагается

даже, что некоторые урановые и радиевые пласты, залегающие сравнительно

недалеко от поверхности земли, могут быть основой для разработки этого

нового для нашей области полезного ископаемого. Еще большее недоверие вызывают описания загадочных ледяных «кунсткамер».

Между тем нечто подобное нам уже продемонстрировали пещеры горной

системы Кугитанг в Туркменистане, открытые спелеологами в 1984 году.

Тогда об этой находке подробно писали многие центральные газеты. В

пещерах Кугитанга попавшие в них животные мумифицировались — так почему

же в жигулевских пещерах здешние невольные узники не могли оказаться

замороженными в ледяных глыбах? Ведь о наличии льда в жигулевских

подземельях ученые и краеведы сообщали не раз. Впервые, кстати,

упоминание о ледяных пещерах Жигулей встречается в монастырском

географическом путеводителе издания 1689 года. А в начале ХХ века

составители подробной гипсометрической карты Жигулевских гор описали в

этих местах множество пещер, внутри которых даже в разгар лета нашлись

целые ледяные залежи. В частности, топограф М.Ноинский в 1902 году

отметил возникновение «подземного прохода в очень глубокую ледяную

пещеру близ села Подгоры». Что касается медведей, то раньше они действительно водились на

территории Самарской луки и Жигулевских гор. Последние упоминания о

встрече с ними в этих местах относятся к девяностым годам девятнадцатого

века. Тем не менее в ХХ столетии в пещерах Жигулей не раз находили

останки доисторических медведей, в частности, в 60-х годах в подземельях

около села Ширяево. Раскопки здесь вела археологическая экспедиция

известного советского ученого Олега Бадера. Сложнее обстоит дело с описаниями ящероподобных монстров, вмороженных в

глыбы льда. Однако и этому факту можно найти современное объяснение. Не

так давно канадский палеонтолог Дейл Рассел, изучая останки ископаемых

ящеров из рода стехонихозавров, живших в юрское время (то есть около 150

миллионов лет назад), пришел к выводу, что у представителей этой группы

размер головного мозга за очень короткий период увеличился в десять с

лишним раз. Сейчас уже установлено, каков примерно должен быть облик

этого гипотетического монстра. У него выделялась большая голова,

разросшаяся за счет сильно увеличившегося мозга. Передвигаться он должен

был на двух ногах, и при ходьбе его тело занимало вертикальное

положение — так же, как и у современного человека. При этом его верхние

конечности преобразовались в руки с тремя пальцами. Рост — от 1,3 до 1,5

метра. Одним словом, почти полное совпадение с описанием, сделанным

заблудившимся в подземелье геологом. Предполагается, что примерно 70 миллионов лет назад в результате

космической катастрофы (скорее всего, на нашу планету упал крупный

астероид) динозавры исчезли с лица Земли, уступив свое место

млекопитающим и птицам. Вполне возможно, что немногочисленные группы

этих существ все же смогли сохраниться до более поздних времен в

отдельных укромных уголках планеты — в так называемых рефугиумах. Одним

из таких убежищ вполне могла стать пещерная система, сложившаяся около

15 миллионов лет назад в глубине Жигулевских гор и их отрогов. Как относиться к рассказам геологов 30-х годов – это личное дело каждого

исследователя. Жаль, что повторить все описанные выше путешествия по

жигулевским подземельям ныне уже вряд ли удастся. Скорее всего,

большинство из них уже давно разрушено в результате подъема уровня воды в

Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. «Чудь подземная»

Призрачные явления, которые не только проходят красной нитью через все

жигулевские сказания, но и до сих пор наблюдаются в ряде точек Самарской

луки. Наиболее известный из них — так называемый мираж «Мирного

города», который упоминает в своей книге еще голштинский путешественник

Адам Олеарий, посетивший Поволжье в семнадцатом веке. Другое название

того же явления — «Крепость пяти лун», «Белая церковь», «Фата-моргана» и

так далее. Такой мираж чаще всего наблюдается близ Молодецкого и Усинского

курганов, а также в районе озер, что раскинулись между селами Мордово и

Брусяны. По данным многих наблюдателей, здесь на рассвете может внезапно

появиться призрачный город, чтобы через минуту-другую исчезнуть снова.

Те, кто видел этот мираж, рассказывают, что он напоминает сказочный

замок с белой крепостной стеной и башенками, на которых развеваются

белые флаги. Об этом мираже есть упоминание и в сборнике «Жемчужины Жигулей»,

вышедшем в свет в 1974 году. В этой книгео нем говорится так: «И когда

встает на востоке над Волгой солнце, становятся видны над рекой дворцы и

стены Мирного города. И стоит он по-старому, и ждет, когда его

богатства людям понадобятся». Впрочем, согласно собранным данным, иногда на волжской излучине можно

увидеть и другие подобные явления, во многом сходные с «Мирным городом».

Среди них — мираж под названием «Храм Зеленой луны». Удивительно

переливающуюся башню вроде бы не раз наблюдали неподалеку от поселков

Зольное и Солнечная Поляна, а также в районе Стрельной горы. Еще стоит упомянуть о мираже под названием «Водопад слез», который

народная молва привязывает к известному роднику Каменная чаша, а также к

исчезающему озеру, что находится в урочище Елгуши. По преданию, все эти

водные источники образовались из слез Хозяйки Жигулевских гор, которая

по сей день оплакивает своего возлюбленного. Между прочим, геологические данные говорят о том, что в ряде точек

Жигулевских гор в далекой древности и в самом деле могли существовать

водопады. В связи с этим исследователи относят описываемые явления к

группе так называемых «хрономиражей». Предполагается, что они являются

отражениями реальностей далекого прошлого, проецируемых в современность. В архиве «Авесты» есть несколько описаний таких хрономиражей. Вот запись

наблюдений от 3 ноября 1991 года, сделанная президентом «Авесты» Игорем

Павловичем: «Около 21 часа 15 минут над Волгой в районе Красной Глинки по местному

времени в грозовых тучах вдруг появилось аккуратное квадратное

отверстие. По его периметру словно бы бежал красный луч, который

развернулся веером, вспыхнул — и погас. Сразу вслед за этим в небесном

«окне» появилось видение — берег морского залива, ограниченный грядой

невысоких холмов, поросших лесом. От холмов к воде сбегала цепочка

песчаных дюн. В том далеком мире был яркий солнечный день, и по его небу

лениво ползли маленькие белые облачка. Вдруг над «потусторонними»

холмами появилось множество черных точек. Они словно бы двинулись из

глубины изображения в сторону наблюдателя. Сразу же вслед за этим

окружающие «окно» тучи пришли в движение, начали сходиться и в одну

секунду закрыли квадратное «отверстие» в небе». Другая группа жигулевских мифов и легенд касается подземного мира этих

волжских гор, который для ученых и по сей день остается настоящей терра

инкогнита. В частности, очень интересны былины о неких призрачных

человечках, внезапно появляющихся из-под земли и также внезапно

исчезающих. О них говорится, что эти белые карлики «так прозрачны, что

сквозь них видны деревья». В легенде о бессмертном Иване Горном (чей

образ переплетается с образом Степана Разина), записанной в середине XIX

века уже упоминавшимся собирателем фольклора Д.Н. Садовниковым, эти

существа именуются «чудью подземной». Местные жители описывают их так:

«Человечек маленького роста, с костлявым телом, с кожей, покрытой

чешуей, с огромными глазами, мертвящим взглядом и таинственным свойством

к перемещению сознания из тела в тело». Последние слова, видимо,

означали наличие у подземных жителей телепатических способностей. Огненные шары над рекой Усой

Еще местные предания гласят, что не только в нынешние, но и в прежние

времена люди не раз видели над Самарской лукой некие летающие огненные

шары и другие непонятные объекты, природа которых для ученых до сих пор

остается неясной. В связи с этим очень привлекательной для аномальщиков

точкой самарского края по сей день остается урочище Гремячее — горный

массив в Сызранском районе, который находится близ села того же

названия. Здесь, на самой окраине Жигулевской дислокации, находится исток реки

Усы, которая довершает Самарскую луку до почти полного водного кольца.

Здешние горы по высоте уступают только самым высоким вершинам Жигулей, а

на их склонах между причудливыми скалами-останцами еще в незапамятные

времена образовалось множество пещер, карстовых воронок и провалов, из

которых бьют родники. Вот с этими-то местами и связано множество легенд и

мифов. Которые, к слову, выводят исследователей на еще одну

таинственную подземную расу. Согласно местным преданиям в здешних пещерах вот уже много тысяч лет

живет карликовый народ, который здешние чуваши называют «уйбеде-тюале».

Это словосочетание можно перевести как «человек — мохнатая обезьяна», а

также как «человек-филин». Говорят, что даже в наше время эти странные

существа хоть и редко, но все же встречаются людям в здешних горах.

Представьте себе карлика ростом не выше пупка среднего человека, но с

огромными глазами и лицом, покрытым не то шерстью, не то перьями.

Понятно, что кто-то из числа встретивших такого «ужастика» называли его

обезьяной, другие — филином. Вот так у чувашей и появилось имя этого

загадочного подземного народа. Другое, не менее загадочное здешнее явление выглядит так. По словам

местных жителей, над урочищем Гремячее по сей день иногда летают

странные огненные шары примерно двухметрового диаметра и с хвостиком.

Говорят, что те из сельчан, которые прожили здесь два-три десятка лет,

хотя бы раз в своей жизни видел это загадочное явление. По-чувашски их

именуют «патавка-бусь», что как раз и означает «огненный шар». Как рассказывал собирателям фольклора один из очевидцев этого явления,

«патавка-бусь» обычно летает медленно и невысоко от поверхности земли.

Но самая невероятная часть этой легенды гласит, что эти огненные шары

могут… превращаться в человека! Якобы сельчанам известны конкретные

случаи, когда такие воплощенные в людей мужского пола пришельцы

приходили в деревню, где они… сожительствовали с местными женщинами! А

дети, родившиеся от этого странного брака, либо умирали, либо быстро

превращались в легендарных подземных человечков «уйбеде-тюале»… Самарская Лука – творение инопланетян?

Одно из наиболее известных аномальных явлений Самарской Луки — так

называемый мираж «Мирного города». В 1636 году его упоминал в своей

книге голштинский путешественник Адам Олеарий. Другие названия того же

явления — «Крепость пяти лун», «Белая церковь», «Фата-моргана». Впрочем,

иногда на волжской излучине можно увидеть и другие миражи, которые

местные жители называют «Храм Зеленой луны» (призрачное строение в виде

удивительной переливающейся башни) и «Водопад слез», который народная

молва привязывает к известному роднику Каменная чаша, а также к

исчезающему озеру, что находится в урочище Елгуши. Еще в небе над Волгой, в районе жигулевского села Подгоры, очевидцы не

раз наблюдали уже упоминавшиеся хрономиражи. Вот одно из таких описаний: «На облаках вдруг возник некий светящийся квадрат, и внутри его

появилось устойчивое изображение ступенчатой пирамиды. Она стояла на

каком-то плоскогорье, круто обрывавшемся вниз. Под горой наблюдалась

долина, пересеченная рекой. При этом луч зрения был наклонен к плоскости

долины примерно на 15 градусов. Впечатление было такое, что долина,

река и пирамида наблюдаются с борта самолета, летящего на высоте 8-10

километров». Около трех десятков лет ученые из самарской неправительственной

научно-исследовательской организации «Авеста» изучают описания

жигулевских хрономиражей. Ученые уже собрали немало подтверждений для

оригинальной гипотезы, суть которой состоит в следующем: Самарская Лука

как геологическое образование обязана своим возникновением… инженерной

деятельности древней внеземной сверхцивилизации. Вот что говорит об этом

президент «Авесты» инженер Игорь Павлович. — Вы никогда не задумывались над совсем простой географической загадкой:

почему реке Волге в своем среднем течении вдруг понадобилось огибать

кольцом небольшую (всего каких-то 100 километров длиной) Жигулевскую

горную цепь? Казалось бы, речным водам в соответствии с законами физики

вместо образования такого рода «петель» следовало бы резко сократить

свой путь — и еще в незапамятные времена направиться восточнее Жигулей,

по тем местам, где сейчас проходит русло реки Усы. Так ведь нет – эта

крохотная по географическим меркам горная гряда, сложенная из мягких

известняков и доломитов, в течение вот уже миллионов лет демонстрирует

невиданную стойкость перед ежесекундно набегающими на нее волжскими

водами… В связи со сказанным выше «авестовцы» предполагают, что в толще

Жигулевских гор на большой глубине вот уже в течение многих миллионов

лет работает некое «устройство», в свое время созданное древней

сверхцивилизацией. Это «устройство» создает вокруг себя некое силовое

поле, которое как раз и препятствует протеканию водных потоков через

горную гряду. Вот почему Волга на протяжении всех этих миллионов лет

вынуждена огибать Жигулевские горы, делая в своем среднем течении

странный изгиб в виде полукруга, который ныне называется Самарской

Лукой. Скорее всего, эта гипотетическая геомашина представляет собой некий

сгусток силовых полей — электромагнитных, гравитационных, биологических

или других, нам пока еще неизвестных. Именно эти поля вот уже более

десяти миллионов лет и помогают жигулевским известнякам (которые, как

известно, весьма подвержены размыву водой) удерживать в стабильном

положении древнее русло реки, не допуская даже незначительного его

смещения. Спрашивается: зачем же все это нужно гипотетической внеземной

цивилизации? Видимо, для того, чтобы в течение всех этих миллионов лет

бесперебойно работал подземный энергокомплекс, подпитывающий

внепространственный канал, связывающие их мир с земной поверхностью.

Такой канал может играть роль своеобразной телекамеры, через которую

далекая цивилизация видит все происходящее на нашей планете. Тому

доказательство – те самые «миражи», которые регулярно наблюдаются в небе

над Самарской Лукой, как, впрочем, и над некоторыми другими точками

нашей планеты. Дополнение к словам Игоря Павловича внес доцент Самарского

аэрокосмического университета, кандидат технических наук, аналитик

группы «Авеста» Сергей Маркелов. — Изучая однажды статью о геологическом строении Волго-Уральского

региона в одном из научных сборников, изданных МГУ еще в 1962 году, я

неожиданно для себя обнаружил в нем странную схему. На этом рисунке был

изображен разрез земных слоев в районе Самарской Луки, которые оказались

очень похожими на контуры… гигантского конденсатора! Каждый легко

вспомнит из школьного курса физики, как устроен этот электротехнический

прибор: между расположенными параллельно металлическими пластинами

накапливается электрический заряд, и его величина ограничена только

пробивной прочностью прокладки между пластинами. В земной коре под Самарской Лукой роль таких пластин играют параллельно

расположенные электропроводящие пласты, между которыми находятся

известняки и доломиты. Размеры этого конденсатора поражают — его длина

около 70 километров! По сути дела, здесь мы в данном случае и видим

материальное воплощение той самой энергетической геомашины, о которой

выше говорил Игорь Павлович. Как показывают расчеты, между пластинами «жигулевского» конденсатора

может долгое время существовать электрическое поле с гигантскими

параметрами напряженности. При необходимости электрический заряд легко

израсходовать на самые разные цели. Кстати, как видно из устройства

этого гигантского «прибора», ни один датчик, расположенный за пределами

«хранилища», не сможет показать наличие электричества в глубине земной

коры на этом участке. Геологические данные говорят о том, что само существование столь

колоссального по размерам подземного конденсатора – это уникальное

явление в коре нашей планеты. Никто из маститых геологов до сей поры

никогда не встречался с подобной структурой земных пластов. Можно,

конечно же, говорить о естественном происхождении этого уникального

геологического объекта, но с равной вероятностью можно рассуждать и о

роли неизведанного разума в его возникновении. Коварный ученик чародея

Гипотеза о древней геомашине, запрятанной в глубине Жигулей, находит

свое подтверждение в материалах, собранных самарскими этнографами и

фольклористами. Среди местных мифов, былин и преданий ученые-филологи

обнаружили довольно странную и загадочную историю, в которой говорится о

таинственном властителе подземелий Жигулевских гор. Согласно этой легенде, в очень давние времена, когда в этих местах еще

не было ни единого человеческо Поделиться в соц. сетях Нравится (Проголосуй первым!)

(Проголосуй первым!) Загрузка... Загрузка... Похожие сообщения:

«Я прилетел сюда на машине времени из 23 века»



Загадки побережий: Глобстеры



Архитектурные чудеса древнего мира



Легенды и реальность Самарской Луки