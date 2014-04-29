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НЛО над Нижним Новгородом
29.04.2014 Новости
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Нижегородец опубликовал 30 января на Youtube видео, снятое в Московском районе города. На нем видно, как странный светящийся объект парит в небе.
Напомним, также в январе 2012 г. камера видеонаблюдения зафиксировала неизвестный объект, похожий на привидение в бывшем Блиновском пассаже (Рождественская, 24).:
«Более 20 лет назад в этом здании располагались строительные ТРЕСТы. Работники, которые задерживались до поздней ночи, постоянно сетовали, что с наступлением темноты в здании становилось жутко. Думаю, что появление этого приведения означает, что у дома появится своя новая легенда, которая, возможно, привлечет в город больше туристов. Мы пробуем поднять архивные данные, чтобы понять, кому может принадлежать призрак Блиновского пассажа», — заявил руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков.
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