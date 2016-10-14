На пыльных тропинках далеких планет: как и зачем человечеству переселяться на Луну, Марс и Венеру

Destiny

— это не только MMO-шутер, но и наглядная демонстрация того, как

здорово иметь колонии за пределами Земли. Герои игры могут гулять по

усеянной кратерами поверхности Луны, отстреливать пришельцев в

марсианской пустыне или исследовать джунгли Венеры — и все это за один

день. Несколько омрачает ситуацию то, что после создания колоний

человечество почти полностью истребили, но это не так важно!

Согласно истории Destiny, людям в освоении ближайших планет сильно помог Путешественник

(Traveller) — загадочный и очень добрый шар, подаривший человечеству

высокие технологии. В реальности на помощь сверхразума нам рассчитывать

не приходится, так что покорять Солнечную систему придется собственными

силами. В нашем материале — о том, как, зачем и когда.

Луна в Destiny

Одна из первых внеземных колоний людей. На спутнике Земли

человечество основало исследовательскую базу и центр по добыче полезных

ископаемых. Поселение быстро разрасталось, но вскоре выяснилось, что Нил Армстронг

был далеко не первым живым существом на Луне. Под поверхностью спутника

долгое время спала инопланетная раса Hive, которая без особого радушия

отнеслась к шумным соседям. Теперь Луна закрыта на карантин: туда

пускают только самых отчаянных искателей приключений.

Луна в реальности

Обратная сторона Луны.

Один из главных кандидатов на роль второго дома для homo sapiens.

Среди преимуществ — близость к Земле (всего три дня полета), наличие

воды (хоть и в виде льда) и низкая гравитация (примерно в шесть раз

слабее, чем у нас). Правда, атмосферы там нет, из-за чего колонистам

придется справляться с ободряющими дозами солнечной радиации,

метеоритными дождями и вездесущей лунной пылью, которая может вызывать

кровотечение в легких. Кроме того, температура колеблется от –240 °С до

117 °С.

Зачем? Недры Луны богаты гелием-3,

очень редкого на Земле изотопа. В атмосфере нашей планеты содержится от

силы 35 тысяч тонн этого вещества, в то время как грунте Луны гелия-3

наберется на 10 миллионов тонн. Газ можно использовать в термоядерной

энергетике: при этом энергии будет больше, ее стоимость — меньше, плюс

такой метод гораздо безопаснее для окружающей среды. Кроме того, на Луне

много других полезных ископаемых — например, железа, алюминия, титана и

кремния. При хорошем раскладе часть поверхности спутника можно

превратить в огромную солнечную батарею, способную снабжать энергией и

колонию, и всю Землю.

Герой фильма «Луна 2112» как раз занимался на спутнике тем, что добывал гелий-3.

Луна — это еще и перспективный космодром. Так как гравитация там

значительно ниже, запускать со спутника космические корабли будет

гораздо проще, дешевле и удобнее. Еще на Луне планируют построить

обсерватории, которые позволят изучить удаленные уголки Вселенной.

Космобиологи, планетологи и астрономы тоже имеют на колонию свои планы.

Как? Сейчас программы по освоению Луны есть почти у всех больших государств мира. Например, Россия планирует организовать базу к 2040 году, а Япония хочет построить колонию с помощью роботов к 2020-му. Почти все такие программы используют общую концепцию со схожими этапами.

Москва тоже не сразу строилась.

Целью первой стадии является создание на Луне полностью автономной

базы: этим будут заниматься роботы. Для возведения основных модулей

будет использоваться грунт Луны и 3D-принтеры. Вторая стадия

предполагает заселение людей — для начала трех-четырех ученых-инженеров.

Они продолжат развитие базы и подготовят ее для новых поселенцев. За 15

лет число колонистов должно достигнуть 200 человек.

Марс в Destiny

С высадки на поверхность Марса начался Золотой век человечества.

Именно там люди впервые встретились c Путешественником, который поднял

технологию людей до невиданных высот. На Марсе был основан мегаполис

Freehold, один из крупнейших в истории человечества. Когда в Солнечную

систему прибыли инопланетяне, город был разрушен. Он оказался погребен

под тоннами красного песка — на поверхности теперь торчат только вышки

небоскребов. Через них игроки могут попасть в недра разрушенного

мегаполиса.

Марс в реальности

По сравнению с Луной, несколько более комфортное место для внеземной

колонии. Хоть лететь до Марса долго (около девяти месяцев), условия на

планете почти «домашние». Сутки длятся примерно столько же, сколько и на

Земле, есть смена времен года и даже своя атмосфера — хоть и ее

плотность составляет менее одного процента от земной. Температура на

поверхности вполне приемлемая: от –130 °С зимой до 30 °С летом. Более

того — судя по анализу почвы Марса, ее можно использовать для

выращивания растений. Будущие марсианские фермеры одобряют!

Зачем? Колонизация Марса — это потенциальное решение

проблемы перенаселения. Площадь поверхности этой планеты примерно равна

площади земной суши. Понятное дело, что массовое переселение людей

случится совсем не скоро, но все же. Марс также называют потенциальной

«колыбелью человечества» — если на Земле вдруг произойдет какой-то

страшный катаклизм, вид homo sapiens хотя бы не вымрет. Плюс не стоит

забывать о залежах полезных ископаемых и перспективах для космической

биологии.

Процесс терраформирования Марса.

Как? Самой популярной программой колонизации на данный момент является проект Mars One.

Согласно плану, пилигримы высадятся на Марсе в 2025 году. До этого на

планету будут отправлены жилые модули, генераторы воды и кислорода и

прочие удобства, так что у колонистов будет защита от солнечных вспышек и

низких температур. В первой команде будет всего 4 человека, но к 2035

году население колонии достигнет 20. Если все будет хорошо, конечно же.

Но одно дело — адаптироваться к условиям Марса, а другое — изменить

планету для более комфортного проживания людей. Прямо сейчас существует несколько программ по терраформированию Марса — то есть способов сделать его климат максимально близким к земному. Для этого, например, ученые предлагают обрушить

на поверхность планеты комету или астероид — при правильных расчетах

это поднимет температуру Марса, растопит залежи льдов и повысит

плотность атмосферы. Можно поступить проще — взорвать на полюсах по

ядерной бомбе. Правда, ученых пугает возможность радиоактивного

заражения воды. Еще есть вариант заселить Марс простейшими организмами,

способными не только выжить, но и насытить атмосферу планеты парниковыми

газами. Это вполне возможно — Германский центр авиации

и космонавтики в 2012 году доказал, что некоторые земные виды

лишайников и цианобактерий способны приспособиться к жизни на Марсе.

Венера в Destiny

Во время Золотого века Венера подверглась серьезным изменениям. Люди

превратили одну из самых жарких планет Солнечной системы в настоящий рай

с тропическим климатом и буйной растительностью. Но до нападения

пришельцев эта планета служила не курортом, а научно-исследовательской

базой, где разрабатывались передовые технологии. Все эти комплексы были

разрушены и теперь погребены вместе со своими секретами. Спасибо хоть,

что климат все еще нормальный.

Венера в реальности

Вулкан на Венере.

Хотя Луна и Марс пока являются приоритетными вариантами для внеземных

колоний, Венеру ученые со счетов не сбрасывают. Оно и понятно — планета

является настоящим близнецом Земли. Гравитация и размеры Венеры совсем

чуть-чуть не дотягивают до земных, там огромное количество солнечной

энергии, да и располагается она ближе, чем любая другая планета

Солнечной системы.

Есть некоторые сложности — например, средняя температура в 467 °С и

атмосферное давление в 93 атм. Да и воды там почти нет. Из-за этих

проблем проекты по колонизации Венеры пока являются наименее

проработанными. Ученые не стесняются делиться теориями и фантазировать о

возможных методах, но почти все сходятся во мнении, что для начала было

бы неплохо попробовать с Марсом и Луной.

Зачем? Чтобы у человечества появился еще один

курортный вариант размером с целую планету! В перспективе Венера может

стать почти такой же, какой она представлена в Destiny — тропическим

раем со средней температурой на поверхности 26 °С (если что, на Земле —

15 °С). Плюс ресурсы, огромное количество бесхозной солнечной энергии и

потенциальное решение проблемы с перенаселением.

Если Венеру удастся хорошенько затопить, то выглядеть она будет примерно так.

Как? Жизнь на поверхности Венеры в ее нынешнем

состоянии будет сопровождаться некоторыми неудобствами вроде смерти от

недостатка кислорода, слишком высокой температуры и радиации. Некоторые

сотрудники NASA считают, что колонию надо организовывать не на твердой почве, а в воздухе. Да-да, на высоте в 50 километров — как в «Звездных войнах».

По мнению некоторых ученых, во всей Солнечной системе не найти условий,

более приближенных к земным, чем здесь. Первые колонисты должны будут

жить в поселениях, постоянно летающих над поверхностью Венеры.

Прогуляться по Венере люди смогут, только если изменят ее до

неузнаваемости — состояние планеты на сегодняшний день не оставляет

шансов современной технике и привередливому организму человека. Для

этого предлагают,

например, бомбардировать Венеру астероидами и кометами с высоким

содержанием воды и аммиака. Это решит проблему с недостатком воды,

остудит планету и создаст условия для жизни простейших организмов с

Земли. Еще один способ — поставить между солнцем и Венерой огромный

солнечный экран. В его тени возможно будет существование колонии, хотя

для этого положение щита придется постоянно корректировать. Среди плюсов

— такой экран будет получать столько солнечной энергии, что ее хватит

на снабжение Земли и колоний на других планетах. Когда Венера остынет,

ее также хорошо бы заселить

сине-зелеными водорослями и другими микроорганизмами. С их помощью

дышать на Венере можно будет без опасности тут же выплюнуть легкие.

Правда, все это — пока только в теории. Практических шагов к

колонизации Венеры еще никто не принимал, так что прогулка по джунглям

на одной из самых жарких планет Солнечной системы откладывается на

неопределенный срок.