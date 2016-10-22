Тайна острова Оук

У побережья Новой Шотландии есть маленький

остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам

остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять,

что это за свет, не вернулись. Чуть позже двое мальчишек обнаружили

на острове странную яму — вход в засыпанную землей шахту. Эта находка

положила начало лихорадке кладоскательства, в которой принимали участие

такие известные люди, как Франклин Рузвельт и Джон Уэйн.

Дэниел Мак-Гиннис не читал пиратских романов по двум причинам.

Во-первых, на дворе стоял 1795 год, и время Стивенсона, Конрада и

капитана Мариетта еще не настало, а во-вторых, зачем книжки, коли есть

кое-что позанимательнее: например, рассказы старожилов о живых корсарах —

капитане Кидде, Черной Бороде, Эдварде Дейвисе и многих, многих других.

Дэниел Мак-Гиннис жил в Новой Шотландии (это полуостров на восточном

побережье Канады), а в пиратов он и два его приятеля играли на

маленьком острове Оук, что значит Дубовый, совсем близко от побережья в

бухте Махон.

Как-то раз, изображая высадившихся корсаров, дети углубились в

дубраву, от которой остров и получил название, и оказались на большой

поляне, где в центре раскинул свои ветви огромный старый дуб. Ствол

дерева был когда-то сильно попорчен ударами топора, одна из нижних

ветвей была отсечена напрочь, и с толстенного сука что-то свисало.

Приглядевшись, Дэниел понял, что это снасти старинного парусного судна.

Скрипучий блок на конце тали явно служил отвесом. Он как бы указывал на

небольшую ложбину под дубом. Сердца мальчишек бешено заколотились:

неужели здесь на самом деле были пираты и неужели они действительно

закопали здесь сокровище?

Дети моментально раздобыли лопаты и принялись копать. На небольшой

глубине они наткнулись на слой обтесанных плоских камней. «Есть! —

решили они. — Под камнями наверняка клад!» Они разбросали плиты, и им

открылся колодец, уходящий в глубь земли, настоящая шахта, шириной около

семи футов. В грязи, заполнявшей шахту, Дэниел увидел несколько кирок и

лопат. Все понятно: пираты спешили и даже не успели захватить с собой

инструменты. Очевидно, сокровище где-то близко. С удвоенным старанием

мальчишки принялись очищать отверстие от грязи. На глубине 12 футов

лопаты глухо стукнули о дерево. Сундук? Бочка с дублонами? Увы, всего

лишь перекрытие из толстых дубовых бревен, за которым шахта

продолжалась…

«Своими силами не справиться, — заключил «доблестный пират»

Мак-Гиннис. — Придется просить помощи у туземцев». Ближайшие «туземцы»

проживали в маленьком новошотландском селении Луненберг. Однако странное

дело: как горячо дети ни рассказывали о золотых слитках и монетах,

которые якобы лежат прямо под ногами, никто из взрослых не взялся им

помочь. Дурной славой пользовался остров Оук у местных жителей; особенно

маленькая заводь, носящая название Бухты Контрабандиста. Кто-то видел

там голубые языки пламени, кто-то наблюдал призрачные полуночные огни, а

один старожил уверял даже, что по берегу острова бродит и мрачно

ухмыляется встречным призрак одного из убитых в давние времена пиратов.

Дети вернулись на остров, но раскапывать шахту дальше не стали:

глубоко. Вместо этого они решили обшарить побережье. Поиски только

подогрели интерес: в одном месте нашлась медная монета с датой «1713», в

другом — каменная глыба с привинченным к ней железным кольцом — видно,

здесь швартовались шлюпки; отыскался в песке и позеленевший боцманский

свисток. С мыслью о сокровище пришлось на время распроститься:

Мак-Гиннис и его друзья поняли, что на острове в буквальном смысле

закопана загадка и разгадать ее трудно даже взрослому человеку.

Неудавшиеся миллионеры

Снова на острове Дэниел Мак-Гиннис очутился лишь через девять лет.

На этот раз он тоже был не один. Подобрать

единомышленников-кладоискателей оказалось парой пустяков.

Деловитые юноши принялись быстро раскапывать колодец. Мягкий грунт

легко поддавался лопатам, но… желанное сокровище не показывалось:

слишком уж хитроумно неизвестный строитель оборудовал эту шахту. Глубина

30 футов — слой древесного угля. 40 футов — слой вязкой глины. 50 и 60

футов — слои из волокон кокосового ореха, так называемой кокосовой

мочалки. 70 футов — опять глина, явно не местного происхождения. Все

слои через равные интервалы перекрыты платформами из дубовых поленьев.

Уффф! 80 футов — наконец-то! Находка! Кладоискатели подняли на

поверхность большой плоский камень размером 2 фута на 1 с вырезанной на

нем надписью. Не сокровище, к сожалению, но зато — каждому ясно! —

указание, где его искать! Правда, надпись оказалась шифрованной.



..Здесь мы позволим себе маленькое отступление и забежим чуть-чуть

вперед. Очень быстро отыскался некий дешифровщик, который, пробежав

надпись глазами, заявил, что текст ему ясен: «10 футами ниже покоятся

два миллиона фунтов стерлингов». Такое прочтение, естественно, не могло

не вызвать сенсации. Но, во-первых, 10 футами ниже Мак-Гиннис ничего не

нашел, во-вторых, дешифровщик отказался объяснить, каким образом он

столь быстро справился с задачей, а в-третьих… в 1904 году — много лет

спустя после смерти Дэниела — таинственный камень не менее таинственно

исчез из хранилища, куда был помещен.

(В 1971 году профессор Мичиганского университета Росс Вильгельм

предложил новую расшифровку надписи. По его словам, шифр на камне чуть

ли не в малейших деталях совпадал с одним из шифров, описанных в

трактате по тайнописи 1563 года. Автор его, Джиованни Баттиста Порта,

привел и способ расшифровки. Используя этот способ, профессор Вильгельм

установил, что надпись испанского происхождения и переводится примерно

следующим образом: «Начиная с отметки 80 сыпать в водосток маис или

просо. Ф.». Буква Ф, считает профессор, — начальная буква имени Филипп.

Как известно, был такой испанский король Филипп II, и правил он с 1556

по 1598 год, однако какое отношение он мог иметь к Новой Шотландии,

французской колонии? Чуть позже это станет ясно, а пока заметим, что

расшифровка Вильгельма тоже может оказаться притянутой за уши, в таком

случае надпись — если это не ложный след — еще ждет своего толкователя.)



Так или иначе, а Мак-Гиннис со товарищи шифровку не разобрали и

продолжали копать дальше. Глубина 90 футов: шахта начинает заполняться

водой. Копатели не унывают. Еще три фута — и рыть становится невозможно:

на два ведра грунта приходится поднимать ведро воды. Ах, как заманчиво

углубиться еще чуть-чуть! Вдруг сокровище вот здесь, рядом, в

каком-нибудь ярде? Но спускается ночь, а вода угрожающе прибывает.

Кто-то предложил потыкать дно вагой. Справедливо: через пять футов

железный прут упирается во что-то твердое. Потыкали вокруг: на

перекрытие из бревен не похоже — размер небольшой. Что же — тот самый

заветный сундук? А может, бочка? Ведь пираты, как известно, прятали

клады в бочки и сундуки. Открытие привело искателей сокровищ в восторг.

Еще бы! Можно ночь передохнуть, а утром поднять клад и приступить к

дележу. Однако дележа не последовало. На следующий день Мак-Гиннис и его

друзья едва не передрались с досады: шахта на 60 футов была заполнена

водой. Все попытки откачать воду потерпели провал.

Техника — еще не все

Дальнейшая судьба Мак-Гинниса неизвестна, а вот судьба шахты

прослеживается с мельчайшими подробностями. Только теперь это не просто

шахта (по-английски «пит»). Кладоискатели настолько уверовали в то, что

на дне ее лежит сокровище, что окрестили ее «мани пит», то есть

«денежная шахта».

Новая экспедиция появилась на острове через сорок пять лет. Первым

делом в шахту был опущен бур. Пронизав воду и грязь, он прошел все

положенные 98 футов и уткнулся в ту же самую преграду. Идти дальше бур

не захотел: то ли малосильный он был, то ли не деревянная была бочка, а

железная — неизвестно. Одно выяснили искатели: надо нащупывать иной

способ. И «нащупали»! Они пробурили так много вертикальных шурфов и

наклонных каналов, надеясь, что по одному из них вода сама собой

отсосется, что клад — если это на самом деле был клад — не выдержал:

ухнул вниз, просел в развороченном грунте, навеки затонул в грязевой

бездне. Прощальное бульканье лишний раз намекнуло незадачливым

бурильщикам, насколько близки они были к цели и насколько немудро

поступили.

Здесь пора вспомнить о профессоре Вильгельме. Может, он прав со

своим толкованием надписи: вдруг маис или просо — будучи ссыпаны в шахту

— сыграли бы роль водоотсасывающего средства? На этот же вопрос

наталкивает следующая любопытная деталь. В Бухте Контрабандиста

экспедиция 1849 года обнаружила полузатопленную дамбу из… «кокосовой

мочалки», аналогичной той, что образовывала слои в шахте. Кто знает,

вдруг это остатки былой дренажной системы, предотвращавшей поступление

океанской воды в глубины острова?

Чем ближе к нашему времени, тем чаще кладоискатели наводняли остров.

Каждая экспедиция открывала на Оуке что-то новое, но все они

действовали столь ретиво и напористо, что скорее отдаляли разгадку

тайны, чем приближали ее.

Экспедиции 60-х годов прошлого века открыли под островом несколько

ходов сообщений и водоводных каналов. Один из крупнейших туннелей

соединял «денежную шахту» с Бухтой Контрабандиста и выходил прямо на

кокосовую дамбу! Однако неумелые попытки добраться до клада нарушили

тонкую систему подземных сообщений, и с тех пор воду из подземных

галерей откачать не удается. Бессильна даже современная техника.

«Кампания» 1896 года принесла очередную сенсацию. Кладоискатели по

обыкновению стали бурить в «денежной шахте», и на глубине 126 футов бур

уперся в металлическую преграду. Заменили бур маленьким сверлом из особо

прочного сплава. Одолев металл, сверло пошло на удивление быстро —

очевидно, встретило пустое пространство, а с отметки 159 начался слой

цемента. Точнее, это был не цемент, а что-то типа бетона, арматурой

которому служили дубовые доски, толщина этого слоя не превышала 20

сантиметров, а под ним… под ним оказался какой-то мягкий металл! Но

какой? Золото? Никто не знает: ни одна крупинка металла не прилипла к

сверлу. Бур поднимал разное: кусочки железа, крошки цемента, волоконца

древесины — а золото не появлялось.

Один раз бур принес на поверхность вещь совсем уж загадочную. К нему

прилепился маленький кусочек тонкого пергамента, и на этом пергаменте

явственно проступали написанные чернилами две буквы: «w» и «i». Что это

было: обрывок шифровки с указанием, где искать сокровище? Фрагмент описи

клада? Неизвестно. Продолжения текста не нашли, а сенсация осталась

сенсацией. Самоуверенные бурильщики заявили, что на глубине 160 футов

найден новый сундук. О ранее затонувшей «бочке» даже не подумали, но

поспешили разнести весть о нескольких кладах, закопанных на острове, и

молва, естественно, не замедлила раздуть новость. Вскоре пошли слухи,

будто остров просто-таки начинен сокровищами, правда, затопленными, но

если их не поднять на поверхность, бедный Оук скорее всего лопнет от

распирающих его богатств.

В то же время на острове нашли еще один таинственный знак: на южном

берегу был обнаружен большой треугольник, выложенный из валунов. Фигура

больше всего походила на стрелу, острие которой точно указывало на

дуб-великан, единственный заметный ориентир в роще, определявший

местонахождение шахты.

Сейчас известно немало версий о происхождении предполагаемого клада.

Наиболее интересны попытки установить связь между островом Оук и

легендарным сокровищем капитана Кидда.

Четыре года капитан Кидд и его пиратская эскадра наводили ужас на

моряков Индийского океана. В 1699 году судно капитана — одинокое, без

эскадры — неожиданно объявилось у берегов Америки с грузом

драгоценностей на борту — на сумму 41 тысяча фунтов стерлингов. Кидда

мгновенно арестовали и отправили на родину, в Англию, где его очень

быстро приговорили к смертной казни через повешение. За два дня до

виселицы, 21 мая 1701 года, Кидд «одумался»: он написал в палату общин

письмо, где просил даровать ему жизнь… в обмен на спрятанные им где-то

в тайнике богатства. «Раскаяние» Кидду не помогло, пирата казнили, зато

буквально на следующий день началась интереснейшая в истории

кладоискательства охота за его сокровищами.

Какая-то часть Киддова богатства была найдена относительно быстро.

Она была спрятана на острове Гардинер, вблизи атлантического побережья

Северной Каролины и… оказалась незначительной. По наиболее вероятным

предположениям, основное богатство могло храниться в двух местах: в

районе острова Мадагаскар и у побережья Северной Америки.

Гарольд Уилкинс, американец, посвятивший свою жизнь отысканию

старинных кладов, опубликовал в конце 30-х годов книгу под названием

«Капитан Кидд и его Остров Скелета». Факсимильная карта, якобы

начертанная рукой капитана, что приведена в этой книге, удивительно

напоминает карту острова Оук. Та же бухта на северном берегу (Бухта

Контрабандиста?), та же шахта, и даже тот самый таинственный

треугольник. Что это, совпадение? Прямое указание на связь последнего

путешествия Кидда к берегам Америки с исчезновением его сокровищ? Пока

ответа на эти вопросы, как и на многие другие, не существует.

В XX веке экспедиции посыпались на остров как из мешка. 1909 год —

фиаско. 1922-й — фиаско. 1931, 1934, 1938, 1955, 1960-й — результат тот

же. Какая только техника не использовалась на острове: мощные буры и

сверхсильные насосы, чувствительные миноискатели и целые дивизии

бульдозеров, — и все напрасно.

Если прослеживать историю острова, то легко заметить, что он ведет

«нечестную игру». Любая тайна, а особенно тайна, связанная с каким-либо

сокровищем, рано или поздно раскрывается. Достаточно иметь точное

указание на место клада, некоторые средства, определенную технику — и

пожалуйста: можно бежать в ближайший банк и открывать там счет (или,

убедившись в том, что сокровища нет, объявить себя банкротом). Так было с

островом Гардинер, так было с сокровищем египетских фараонов, да что

говорить: Шлиман имел гораздо меньше достоверных сведений, а все-таки

откопал Трою. С островом Оук все наоборот. «Денежная шахта», в

финансовом смысле буквально бездонная, охотно поглощает любые суммы

денег, а вот к.п.д. ее, если так можно выразиться, равен нулю.

Начиная с 1965 года завеса таинственности, окутывающая остров, стала

постепенно рассеиваться, но далось это не без драматической истории.

Именно в 1965 году «денежная шахта» показала свой коварный нрав — в ней

погибли четыре человека.

Семья Ресталлов —Роберт Ресталл, его жена Милдред и два их сына —

появилась на острове в конце 50-х. Шесть лет они бурили остров, пытаясь

найти ключ к тайне водоводных каналов. Их окрыляло то обстоятельство,

что в первый же год пребывания- на острове Роберт нашел еще один плоский

камень с выбитой на нем загадочной надписью.

Золота он, как и все предшественники, не добыл, да и вообще камень

оказался первой и последней находкой. Кроме того, на Оуке объявился

конкурент. Это был некий Роберт Данфилд, геолог из Калифорнии. Он нанял

целую армию бульдозеристов и принялся методично срывать остров, надеясь

не мытьем, так катаньем добиться успеха. Неизвестно, чем бы кончилась

конкурентная борьба, если бы Ресталл не погиб: он свалился в шахту. Три

человека спустились вниз, чтобы спасти его. Все трое погибли вместе с

Робертом. Среди них был старший сын кладоискателя…

Терпение да труд…

В том же 1965 году на острове показалась новая фигура — 42-летний

бизнесмен из Майами Дэниел Блэнкеншип. Новичок не разделял варварских

методов «обращения» с островом, но все же, чтобы хоть как-то приобщиться

к делу, стал компаньоном Данфилда. Впрочем, был он им недолго: Данфилду

не удалось избежать стереотипной судьбы всех «покорителей» острова — он

разорился, и Блэнкеншип стал едва ли не полновластным распорядителем

раскопок на острове Правда, распорядителем без средств: с падением

Данфилда превратилась в дым и доля Блэнкеншипа. Выручил его Дэвид

Тобиас, финансист из Монреаля. Тобиас заинтересовался островом, выделил

из своего капитала крупную сумму и организовал компанию под названием

«Тритон эллайенс лимитед», а Дэниел Блэнкеншип занял пост одного из ее

директоров.

Блэнкеншип не торопился бурить, взрывать или скоблить землю. Первым

делом он засел за архивы. Блэнкеншип рассматривал старинные пожелтевшие

карты, листал дневники экспедиций, читал книги, посвященные пиратским и

непиратским сокровищам. В результате ему удалось систематизировать все

версии о возможном кладе. Не считая версии о сокровище капитана Кидда,

наиболее интересны три из них.

Версия первая: сокровище инков.

На самом севере Перу есть провинция Тумбес. Пятьсот лет назад это

был самый укрепленный район империи инков. Когда Франсиско Писарро в

двадцатых годах XVI века предавал земли инков огню и мечу, он умудрился

награбить там богатств на сумму в 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако

это была лишь малая толика сокровищ. Большая их часть пропала без следа.

Куда же она делась? Не была ли она тайными путями переправлена через

Панамский перешеек и укрыта на одном из маленьких атлантических

островов? И не мог ли этот клочок суши быть островом Оук?

Версия вторая: сокровище английских монахов.

В 1560 году английский парламент распустил аббатство при соборе св.

Эндрю. Монахи этого аббатства славились тем, что на протяжении тысячи

лет накапливали в подвалах монастыря золото, бриллианты и произведения

искусства. После решения парламента сокровище неожиданно исчезло. Может

быть, безвестные хранители драгоценностей смогли переправиться через

океан и добраться до острова Оук? Любопытное обстоятельство: подземные

галереи Оука и подземные ходы, прорытые под старинными английскими

аббатствами, на удивление похожи. Если отбросить мелкие несоответствия,

то можно предположить, что их делали руки одних и тех же мастеров.

Версия третья

Евангелие рассказывает, что, перед тем как взойти на Голгофу, Иисус

Христос собрал Тайную Вечерю — прощальный ужин с учениками. Будущие

апостолы проливали слезы и отпивали вино из массивной золотой чаши,

известной как чаша Святого Грааля. Дело происходило в доме Иосифа

Аримафейского. Неизвестно, была ли Тайная Вечеря на самом деле или нет,

но подобная чаша долгое время хранилась в Англии, в Гластонберийском

аббатстве, куда ее якобы лично доставил Иосиф Аримафейский. Когда

правительство решило конфисковать богатства Гластонбери, обнаружилось,

что чаша Святого Грааля словно испарилась. Аббатство перевернули

буквально вверх дном, нашли большое количество золотых и серебряных

изделий, но только не чашу.

Историк Р. В. Хэррис, впервые описавший остров Оук, считал, что чаша

была спрятана масонами. Последние якобы укрыли Святой Грааль… все на

том же острове Оук.

Казалось бы, вся подготовительная работа Блэнкеншипом проведена,

чего же ждать? Ринуться на остров и бурить, бурить.. Но Дэниел не

торопится. До него дошли слухи о существовании где-то на Гаити

подземелья, которое в давние времена служило пиратам Карибского моря

потайным хранилищем богатств. Рассказывают, что система тамошних

туннелей и водо-водных каналов очень похожа на сеть коммуникаций острова

Оук.

Блэнкеншип садится на самолет и летит в Порт-о-Пренс. Подземного

банка он не находит, зато встречается с человеком, который отрыл некогда

один из пиратских кладов, оцениваемый в 50 тысяч долларов, и вывез его с

Гаити контрабандным путем. Беседа с кладоискателем направила мысли

Блэнкеншипа по новому руслу. Нет, решил он, пираты Северной Атлантики

скорее всего не строили подземных сооружений: просто им это было ни к

чему. Кто-то прорыл все эти туннели до Кидда и Черной Бороды. Может,

испанцы? Может, надо датировать образование «денежной шахты» 1530 годом,

когда испанский флот стал совершать относительно регулярные рейсы между

недавно открытой Америкой и Европой? Может, командующие армад только

говорили, что часть судов гибнет во время ураганов, а на самом деле

утаивали значительную часть награбленных богатств, сберегая их до лучших

времен?

Блэнкеншип еще не знал в то время об исследованиях профессора

Вильгельма, но, если бы знал, точнее, если бы профессор сделал свое

открытие чуть раньше, они наверняка нашли бы общий язык.

Вернувшись с Гаити, Блэнкеншип наконец обосновался на острове, но

пустил оборудование в ход опять-таки не сразу. Сначала он исходил весь

остров вдоль и поперек. Он ходил медленно, осматривая каждый квадратный

метр почвы, и это дало кое-какие результаты. Он нашел многое, что

осталось незамеченным предыдущими экспедициями. Так, например,

осматривая берег Бухты Контрабандиста, он обнаружил занесенные песком

развалины древнего пирса — деталь, указывающая на явную невнимательность

всех предшественников Блэнкеншипа.

Как мы знаем, былые кладоискатели слишком активно стремились проникнуть в

недра острова, и, видимо, это не позволило им попристальнее

приглядеться к поверхности. Кто знает, сколько тайных и явных знаков,

свидетельств, примет старины, лежавших буквально под ногами, было

уничтожено, когда бульдозеры утюжили остров!

Что скрывает остров Оук? Пиратский клад

или сокровища викингов? Древнюю крепость или потерянную библейскую

реликвию? Никто не знает, а те, кто пытались узнать, потерпели фиаско.

Тот, кто спрятал клад на острове, постарался на славу: добраться до низа

шахты невозможно, потому что любая яма тут же наполняется морской водой

из скрытых каналов, явно прорытых специально.

Скважина,

получившая название «Шпур 10 X», расположена в двухстах футах к

северо-востоку от «денежной шахты». Впервые она была пробурена в октябре

1969 года. Тогда ее диаметр не превышал 15 сантиметров. Почему

Блэнкеншип заинтересовался ею — трудно сказать, скорее всего помогло

знание биографии острова.

Как бы то ни было, он расширил

отверстие до 70 сантиметров и укрепил стенки широкой металлической

трубой. Труба была спущена на глубину 180 футов и уперлась в скальные

породы. Это не остановило исследователя. Он принялся бурить скальное

основание острова. Интуиция подсказывала ему, что поиски нужно вести

именно в этом месте. Бур прошел еще 60 футов и вышел в… заполненную

водой полую камеру, что располагалась в толстом пласте породы.

Это произошло в начале августа 1971 года. Первым делом Блэнкеншип

спустил в «Шпур 10 X» портативную телекамеру, снабженную источником

света. Сам он сидел в палатке у телевизионного экрана, а три его

помощника возились с лебедкой. Камера дошла до заветной полости и стала

медленно поворачиваться там, посылая наверх изображение. В этот момент

из палатки донесся вопль. Помощники бросились туда, предполагая самое

худшее, что могло случиться, — обрыв кабеля, и увидели своего начальника

в состоянии, мягко говоря, экзальтации. На экране мерцало изображение:

огромная камера, очевидно, искусственного происхождения и в центре ее —

здоровенный ящик, может быть, даже сундук с сокровищем. Однако не ящик

заставил Блэнкеншипа исторгнуть вопль: прямо перед оком телекамеры в

воде плыла… человеческая рука! Да, да, человеческая кисть, отсеченная

по запястье. В этом можно было поклясться!

Когда помощники Дэниела ворвались в палатку, он, несмотря на свое

состояние, не произнес ни слова: ждал, что скажут они. Вдруг они ничего

не увидят? Вдруг у него начинаются галлюцинации? Не успел первый

вбежавший бросить взгляд на экран, как тут же закричал: «Что за

чертовщина, Дэн? Никак человеческая рука!»

Дэн схитрил.

— Ну да? — внутренне ликуя, усомнился он. — Может, перчатка?

— Черта с два перчатка! — вмешался второй работник, Джерри. — Вон, все кости у этой дьявольщины можно пересчитать!

Когда Дэниел опомнился, было уже поздно. Рука исчезла из фокуса

телекамеры, а о фотографировании изображения никто в первый момент не

подумал. Потом Блэнкеншип много раз делал снимки с экрана. На одном из

них видны «сундук» и размытое изображение руки, на другом можно

различить очертания человеческого черепа! Однако та четкость, с которой

рука была увидена в первый раз, впоследствии ни разу не была достигнута.

Блэнкеншип хорошо сознавал, что снимки еще не доказательство. Хотя

он был уверен в существовании и сундука, и руки, и черепа, убедить в

этом других он не мог. Любой фоторепортер поднял бы его на смех, уж

кому-кому, а им известно, что такое фототрюки.

Дэн решил сам спуститься в «Шпур 10 X» и поднять на поверхность хоть

какое-нибудь доказательство. Но так как спуск человека в

70-сантиметровый колодец на глубину почти 75 метров — дело рискованное,

его пришлось отложить до следующей осени.

А сезам… не открывается

Итак, год 1972-й, сентябрь. На острове Оук работает последняя из

известных пока экспедиций. Ее начальник, Дэниел Блэнкеншип, собирается

проникнуть в глубь скального основания острова, чтобы дать наконец ответ

на загадку, волнующую искателей сокровищ вот уже почти 200 лет.

Первый проверочный спуск произошел 16 сентября. Блэнкеншип дошел до

глубины 170 футов и опробовал аппаратуру. Все нормально. Через два дня —

повторный спуск. Теперь уже Дэн решил достичь самой «сокровищницы» и

немного осмотреться там. Погружение шло как по маслу. За две минуты

Блэнкеншип добрался до нижнего конца 180-футовой металлической трубы,

затем проскользнул в шахту в скальной породе, и вот он уже на дне

«камеры сокровищ». Первое впечатление — разочарование: ничего не видно.

Вода мутна, а свет фонаря пробивает ее не далее чем на метр. Через

полторы минуты Дэн дернул за трос: можно поднимать.

— Почти ничего не видно, — рассказывает он на поверхности. — На три

фута видно, дальше — мрак. Впрочем, ясно, это большая полость, и в ней

что-то есть. Что есть — трудно сказать: надо больше света. На дне

какой-то мусор, обломки, все занесено илом. Из-за ила-то вода и мутная. В

следующий раз разгляжу побольше. Самое главное — добрался!

21 сентября — третья попытка. На этот раз Блэнкеншип опустил в

камеру мощный источник света: две автомобильные фары на небольшой

платформе. Затем пошел вниз сам. Результат плачевный: фары не справились

с задачей, пробить мутную илистую воду им не удалось. Последняя надежда

на фотоаппарат со вспышкой. Спустившись вниз 23 сентября, Блэнкеншип

понял: это тоже не выход. Снимая легководолазный костюм, он удрученно

жаловался товарищам;

— Фотографировать бессмысленно. Я даже не смог понять, где у этого

чертового фотоаппарата перед, а где зад. В общем, щелкать там затвором —

пустая трата времени. Да и фары ни к чему. Такое ощущение, будто их

вовсе нет. Обидно. Спускаешься на большую глубину, знаешь, что там

что-то есть, и тут от малейшего движения вздымаются тучи ила, и ни черта

не видно. Все хорошо, пока не попадешь в полость, там дело идет

насмарку.

Итак, остров упорно хранит свою тайну. Многое уже известно, но дать

ответ на главный вопрос — есть ли там сокровище и что оно собой

представляет — не способен никто. Пролить свет на загадку острова Оук

может либо новый серьезный исследователь, либо Дэниел Блэнкеншип. А

Блэнкеншип… отмалчивается.

— Пока не буду делать никаких заявлений, — говорит он. — Я не

собираюсь никому ничего рассказывать до тех пор, пока не выясню все до

конца. Не хочу, чтобы толпы чертовых идиотов на каждом углу кричали,

будто именно они открыли мне секрет. Не хочу, чтобы здесь шла грызня

из-за богатства. Единственное, что могу сказать о сокровище, — пираты

здесь ни при чем. Мне кажется, я знаю, что находится внизу, и эта

штуковина грандиознее, чем все, что можно себе вообразить… Теории о

сокровище инков, английских монахов и прочие любопытны, но

неправдоподобны. Это все вокруг истины, а не сама истина. То, что

находится под островом, оставляет позади любую теорию. Все теории или

легенды меркнут в лучах того, о чем догадываюсь я… А пираты ни при

чем. Точно! Если бы я думал, что здесь приложил руку капитан Кидд, меня

бы на острове не было. Капитан Кидд — мальчишка по сравнению с теми, кто

на самом деле рыл здесь туннели. Эти люди не чета пиратам, они были

куда как значительнее, чем все пираты всех времен, вместе взятые…

Многочисленные попытки добраться до сокровища

острова Оук заканчивались одинаково. Рабочие копали шахты — их заливало

водой. Строили дамбы — прилив уничтожал работу. Рыли подземные туннели —

они обрушивались. Буры вонзались в землю — и не приносили на

поверхность ничего существенного.

Главное достижение «Компании Галифакс», лопнувшей в 1867 году,—

открытие в Денежной шахте входного отверстия водоводного туннеля. Оно

располагалось на глубине 34 метров. Туннель уходил вверх к бухте

Контрабандиста под углом 22,5 градуса. Во время высокого прилива из него

с силой хлестала вода.

«Компания Галифакс» была первой, кто задал точный вопрос: ЗАЧЕМ

неизвестные строители вложили столько сил в остров Оук? Ответ

напрашивался сам собой: сокровище, хранящееся под землей, столь велико,

что на стражу его пришлось поставить силы океана.

Уже в конце прошлого века серьезные исследователи начинали

осознавать, что сокровище на Оуке вряд ли пиратского происхождения. Вот

что писал по этому поводу несколько лет назад исследователь Руперт Фурно

— человек, предложивший самую аргументированную версию (мы к ней

постепенно приближаемся):

«К 1740 году зенит пиратства в Атлантике и Карибском море был уже

позади. Мало кто из пиратов накопил большое богатство, и совсем уже

немногие желали его скрыть. Это были потрясающие моты! Связь между

пиратами и зарытыми сокровищами — вымышленная, книжная. Тайные

захоронения противоречили самой практике пиратского дела. Команды

вербовались на условии: «Нет добычи — нет платы». Капитан, избираемый

свободным голосованием, отхватывал себе двойную долю, и если бы он

сорвал большой куш, вряд ли ему удалось уговорить команду рыть в течение

многих месяцев туннели, чтобы создать постоянный пиратский банк. Ведь

воспользоваться трофеями впоследствии могли бы лишь немногие выжившие.

Размеры захоронения на острове Оук и расчет на его долговременность

чужды пиратской психологии».

Итак, ясно: работы на острове возглавляли толковые люди, знавшие

гидротехнику и горное дело, способные подчинить своей воле и

организовать труд множества исполнителей. Уже в наше время эксперты

подсчитали: чтобы выполнить весь объем работ — выкопать шахты, прорыть

туннели, соорудить водосборную «губку» — с помощью инструментов XVIII

века, потребовались бы усилия по меньшей мере ста человек, трудившихся

ежедневно в три смены на протяжении — самое малое — шести месяцев.

Истина — в данном случае возможная разгадка тайны острова Оук — как

это часто бывает, вероятно, проигрывает перед домыслом. Она, быть может,

менее романтична, но зато не имеет ничего общего с мистикой или дешевой

фантастикой и в то же время более человечна.

Так мы наконец подошли к главной проблеме острова. В конце концов,

для настоящего исследователя, для пытливого историка, обратившего взор

на Оук, не так уж важно, что и сколько закопано на острове. Самое

интересное — выяснить, кто трудился на Оуке и когда? А уж после этого

станет ясно и во имя чего?