Агогве − африканские лесные человечки

Африка − земля тайн и загадок. В ее джунглях спрятаны заброшенные, некогда процветавшие, города. Здесь можно встретить образцы флоры и фауны, относящейся к ранним геологическим эпохам. А еще в Африке обитают самые причудливые на свете племена, например, агогве − мохнатые человекообразные существа. Правда, официальных сведений о них нет.

Ардипитеки – древний род гоминид, который жил в раннем плиоцене примерно 5,8-4,4 миллиона лет назад. Исследователи утверждают, что они очень похоже на агагве

Рыжеволосые карлики

Если верить легендам, встретить агогве можно в лесах Уссуре и Симбит, расположенных в западной части Уимбарской равнины. Очевидцы сообщают о том, что существа похожи на пигмеев, но их тело сплошь покрыто рыжеватыми волосами. Несмотря на то что рост агогве не превышает 120 сантиметров, местные жители никогда не путают их с обезьянами. Агогве являются прямоходящими и обитают со своим потомством в джунглях.

Существа эти попадались на глаза и европейцам. Одним из них стал известный исследователь-криптозоолог Уильям Хитченс, отмечавший, что для аборигенов встреча с лесными жителями считается плохой приметой. По поверью, увидеть этих маленьких, покрытых шерстью созданий можно лишь единожды в жизни. А если они навестят деревню, то ее ждут черные времена, к примеру, эпидемия или падеж скота.

Мохнатые людоеды и вегетарианцы

Свидетельства о различных племенах диких людей поступают и из Восточной Африки, в частности из Танзании и Мозамбика. Но называют их везде по-разному. Так, жители Конго зовут их какундакари и ки-ломба. Они также ходят на двух ногах, покрыты волосами и живут в лесу, но их рост гораздо выше, чем у агогве (около 168 сантиметров).

В середине прошлого века Шарль Кордье, профессиональный охотник за животными, неоднократно пытался проследить, где скрываются какундакари, обнаруженные им в Заире. Но попытки не увенчались успехом из-за ловкости лесного человека. По словам Кордье, какундакари попался в одну из ловушек для птиц, но не остался лежать в бездействии, а «быстро перевернулся, сел, снял с ноги петлю, поднялся и исчез, прежде чем стоявший рядом африканец успел что-либо сделать».

Африканские пигмеи рядом с европейским исследователем. 1921 год

Многие зоологи убеждены, что в Африке и по сей день обитают немногочисленные реликты древней фауны. Многие коренные африканцы полагают, что речь идет о гибридах человека и шимпанзе. Наблюдения показывают, что эти существа питаются животными, умеют расставлять особым образом сети, сплетенные из трав, выдалбливают примитивные суденышки для переправы через реки… С собой они носят небольшие сумочки из звериных шкур. Им приписывают редкую кровожадность. Аборигены уверены, что их мохнатые соседи − каннибалы, причем лакомством для них являются как человечина, так и мясо погибших соплеменников. Не имея возможности сохранять мясо, они съедают своих жертв по частям, оставляя их в живых. Сперва отрубают ногу и с аппетитом ее поглощают, на следующий день руку, и так далее… Впрочем, они не брезгуют и трупами.

Жители восточных и юго-восточных районов Африки утверждают, что там водятся существа обычного роста, иногда покрытые волосами, а иногда нет. Местные зовут их нанаундер. Лоб у этих созданий немного скошен, а руки очень длинные, что придает им некоторое сходство с обезьянами. Встречаются нанаундер в основном на территории Заира и Кении. Живут они также в чащах лесов или непроходимых тропиках высокогорий. Питаются в основном растительной пищей и не нападают на человека. Иногда их замечали с длинными палками в руках, с помощью которых нанаундер, вероятно, обороняются от хищников. По мнению ученых, эти беззлобные существа жили когда-то в саванне, но потом были вытеснены оттуда человеком в джунгли.

Австралопитек жив!

Криптозоологи не отрицают, что некоторые виды древних человекоподобных обезьян, или гоминидов, вполне могли сохраниться в укромных уголках планеты. Кто-то видит в лесных людях австралопитеков, кто-то пытается связать их с неандертальцами… Каждая гипотеза имеет как плюсы, так и минусы. Например, генетики пришли к выводу, что жизнеспособного потомства скрещивание неандертальцев с людьми современного типа дать не могло. Да и уровень культуры у неандертальцев был все же выше, чем у описываемых африканских гоминидов. Так, неандертальцы хоронили своих покойников, засыпая могилу цветами, что может указывать на зачаточные формы религии… Если волосатые люди являются их потомками, то перед нами яркий пример деградации. Примитивным образом жизни агогве и их «родственники» напоминают как австралопитеков, так и Homo erectus. Но последние жили, соответственно, 900 000 и 400 000 лет назад.

Астралопитеки ходили на двух ногах и обладали почти человеческими пропорциями тела

Рассказы об агогве распространены на территории, простирающейся более чем на 1000 километров: от юго-западной Кении до Танганьики и дальше до Мозамбика… Естественно-научное общество Восточной Африки и Уганды сообщало, что горы области Ква-Нгомье населены буйволами, дикими свиньями и маленькими рыжими человечками. Свою кормовую базу странные существа мужественно отстаивают, обычно забрасывая непрошеных гостей градом камней.

Местные жители не только отличают странных соседей от обезьян, но и останавливают белых охотников, когда те пытаются стрелять в подозрительных «гномов». Аборигены рассказывают полуфантастические байки о том, как представители агогве берут у людей пищу и пиво, а ночью приходят отрабатывать долг, пропалывая грядки.

Рассказывают и о случаях пленения людей «гномами». Одна из таких историй повествует о пастухе, который в поисках отбившейся овцы плутал в горах, пока не набрел на кровавый след. Внезапно его окружили странные маленькие создания, ростом ниже пигмеев. Хвостов у них не имелось, но напоминали они скорее обезьян, чем людей. Кожа у тварей была бледная, как брюхо ящерицы, но лицо и тело поросли длинными черными волосами. С помощью своего копья пастух выбрался из окружения. Описанные человечки очень напоминают австралопитеков, чьи окаменевшие останки были найдены в Калахари.

Австралопитеки ходили только на двух ногах и обладали почти человеческими пропорциями тела. Даже по объему мозга они были ближе к человеку, чем к обезьянам. Так, у взрослых австралопитеков объем мозга равнялся 500-600 кубическим сантиметрам − почти вдвое больше, чем у шимпанзе, и не меньше, чем у гориллы! При этом австралопитеки были значительно мельче таких обезьян. Рост их в среднем не превышал 120 сантиметров, а вес − 40-50 килограммов.

Человек-обезьяна, пойманный в джунглях в 1937 году

Некоторые эксперты даже предполагают, что австралопитеки владели речью и умели пользоваться огнем. Впрочем, доказательств этому нет. Может быть, слухи о лесных людях обязаны своим происхождением именно племени австралопитеков, уцелевших в глуши девственных лесов? Гонимые своими более сильными и развитыми «родственниками» − первобытными людьми, они могли укрыться в непроходимой лесной чаще или на безлюдных вершинах гор…

Ежегодно энтузиасты-исследователи открывают новые виды животных, до недавнего времени считавшиеся мифическими. Когда-то к ним относили утконоса, большую панду и окапи.

Уже давно стало ясно, что предшественники современного человека не всегда последовательно сменяли друг друга на древе эволюции: они могли жить в одну и ту же эпоху по соседству друг с другом и, вероятно, даже «поддерживали отношения». Так почему бы не предположить, что там, на просторах самого загадочного земного континента, бродят наши дальние сородичи?

Елена ГИМАДИЕВА