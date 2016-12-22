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Неопознанные летающие объекты – НЛО в околосолнечном пространстве – 1 декабря 2013

22.12.2016 новости   Нет комментариев

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