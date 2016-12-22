Что хотели передать древние египтяне при помощи этой книги, почему они хоронили своих фараонов по ней, почему свято верили в ее гимны, молитвы и заклинания – ответа на все эти вопросы до сих пор нет.

Эти, а также многие другие, загадки сделали книгу мертвых самой сенсационной книгой, таким же атрибутом Древнего Египта, как пирамиды или саркофаги. Через 4500 лет своего существования, Египетская книга мертвых интригует современного читателя своими творческими идеями и стремлением достичь блаженной загробной жизни не меньше, чем когда-либо.

Читатель этой книги каждый раз ощущает, будто кто-то через четыре тысячи лет обращается к нему с временными и постоянными выражениями страха и надежды, которые иногда очень знакомы, а иногда выглядят довольно странными. Ведь в ней представлено иллюстрированное руководство о том, как путешествуя через темный и опасный мир, возродиться после смерти и где найти гарантии этого возрождения.

В Книге мертвых и во всех ее копиях, как правило, существует четыре раздела – это, как защитить тело в могиле, как путешествовать в преисподнюю, как предстать на суд божий, как существовать в загробном мире после того, как были приняты богами. Например, фиванская версия Книги мертвых, написанная Ани (писцом в восемнадцатой династии), также содержит гимны богам, особенно Осирису, богу мертвых. Краткое содержание ее гласит:

“Поклонение Re, когда он появляется в восточном горизонте неба.

Вот, Осирис, писец божественных предложений всех богов, Ани. Он говорит, хвала Тебе, кто пришел, как Kheperi, бога существования, который является создателем богов … Пусть он доставит удовольствие и власть, как тот, кто мертв. Живой души [Ани] идет вперед, чтобы увидеть Гор двух горизонтов, душа Осириса, писец Ани, правда голос перед Осирисом …”

Этот гимн Осирису упоминает две важные особенности каждого умершего: ВА, переведенное как “душа”, и К., являющийся своего рода духовным двойником. Египтяне верили в то, что человек имеет пять различных элементов: тень, физическое тело, имя и, самое важное, ка и ба. Последний элемент был представлен птицей с головой умершего, которая перешла в отдельное существование после смерти человека. Ба имеет большое значение для спокойного существования в загробном мире.

И, хотя древние египтяне о смерти непосредственно не говорили, но у них было много эвфемизмов, или имен, для смерти и умерших. Например, западный берег Нила был связан со смертью – солнце умирало там ежедневно, мертвых хоронили на западной стороне кладбищ. Про того, кто умер, говорили “пошел на запад” или называли “западниками” или “истинными голосами”.

Вместе с тем, Книга мертвых выглядит не так, как сегодняшняя литература. Это папирус длиной в 4 метра, на котором имеется набор заклинаний, заклятий, молитв, гимнов и ритуалов, которые были написаны священниками за долгую историю Египта. Причем некоторые из представленных трудов приходят из династического периода Египта, ко времени рождения и жития Иисуса Христа.

Еще одна тайна Египетской книги мертвых – это ее автор. Неизвестно, кто и когда создал книгу. Хотя утверждается, что составлена она была благодаря текстам на пирамидах и гробницах. В то время тексты на пирамидах были магическими заклинаниями для фараонов, тексты на гробницах заказывали все, кто мог себе позволить резные или окрашенные гробы.

В конце концов, стало так много заклинаний, что все они просто бы не поместились на гробницы. Книга Мертвых решала эту проблему, так как книжники начали писать заклинания о защите, правила поведения в загробном мире и правила возрождения после смерти на папирусах, а их уже класть в гробницу. Вот только откуда они знали это сами, кто их этому научил, где находится первоисточник и есть ли он? Неизвестно.

Также сейчас эксперты пытаются разгадать тайну выявленного при помощи инфракрасных лучей имени писца Бакенмут. В первую очередь исследователей интересует – почему имя было закрашено желтой краской практически на 4 метрах папируса. Неужели египтяне верили, что, если имя этого человека не было упомянуто в книге, магическая защита не состоялась бы. А, если так, то почему именно это имя было выбрано, и кто такой был этот летописец – еще предстоит узнать.

Сегодня многие исследователи спорят и о том, делали ли египтяне предсказания на будущее в своей Книге мертвых или нет. Ведь по сути это было бы неудивительно, так как древнеегипетская цивилизация очень схожа с шумерской и цивилизацией майя. Кроме того, египтяне хорошо знали астрономию и детально изучали звезды, а значит, так или иначе они должны были попытаться спрогнозировать предстоящие времена.

Некоторые ученые утверждают, что да, в книге есть эти прогнозы. В ней говорится о смене полюсов, которая должна произойти. Также они утверждают, что примерно 10-11 тысяч лет назад именно она стала причинно Всемирного потопа. Но неужели события повторятся?

“Земля Хроники Жизни”, Среда, 06.02.2013