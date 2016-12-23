Дверные замки — хранители пространства

Каменные валуны помогали спасаться нашим предкам от хищников, непрошеных гостей и плохих погодных условий. Позже камни заменили обработанные шкуры животных и соломенные циновки. Приблизительно за 3000 лет до н.э. в Древнем Египте возникло само понятие «двери», что означало «разделение пространства». Первые деревянные двери представляли собой связанные стволы сикомора и клёна, которые выглядели как большой щит, позднее были изобретены дверные петли и короба.

Развитие первобытного общества способствовало разделению людей на классы, и появились различные социальные прослойки с разным уровнем доходов. Люди всё более привыкали вести оседлый образ жизни, нежели кочевать в поисках переменчивой фортуны, Поэтому, когда стали появляться места постоянных стойбищ и поселений, поначалу дверные засовы поначалу имелись лишь с внутренней стороны жилья, а поэтому когда хозяева уходили, дом не запирался вовсе.

С развитием различных видов производства, стало возможным отложить часть полученной прибыли «про запас», и эти материальные ценности нужно было как-то охранять от менее везучих и более агрессивных соплеменников, и весьма оригинальные способы применялись для этого в различных странах мира. Например, в Индии драгоценности помещали внутрь больших деревянных чурбанов, которые погружали во внутренние водоёмы дворца. Желающих зайти в воду было мало, поскольку искусственные пруды кишели полуголодными крокодилами, и чтобы добыть заветные сокровища сперва надо было усыпить или умертвить кровожадных рептилий.

Но пытливый человеческий ум изобретал всё новые решения решения, и самым простым способом запирания были сделанные из камыша или волокна верёвки. Но надежды на такую защиту было мало, и поэтому древние умельцы приступили к изготовлению первых видов дверных замков, которые вскоре появились на дверях счастливых обладателей этих «безмолвных сторожей». Причём первые замки изготавливались преимущественно из древесины.

Одними из первых это прибыльное дело, как странно бы это не выглядело, освоили именно мастера-плотники из Древнего Египта, хотя процесс изготовления металлических изделий в этой стране был уже давно поставлен на широкую ногу. А вот с древесиной дела обстояли хуже, поскольку в этот материал был очень дорог, и его экономили даже при строительстве жилья для очень богатых людей. И схема первого деревянного замка с ключом-стержнем выглядела именно так:





При изготовлении более «совершенных моделей» ходовой канал для ключа делали искривлённым, что затрудняло проникновение незваных гостей в чужой дом. Вот таким образом открывались ранние деревянные замки:





Надо отметить, что первоначальные варианты замков требовали применения двух рук, а иногда требовался и второй помощник. Во многих музеях мира хранятся подобные древние экспонаты из дерева, украшенные орнаментом или резьбой, схемы запирания которых отличаются друг от друга.





Постепенно на смену дереву всё же пришёл металл, и год за годом производство металлических замков начало распространяться на территории многих стран.

Ключи от первых замков носить в кармане не представлялось возможным – они были весьма внушительных габаритов и довольно увесисты, поэтому раньше прохожие не удивлялись идущему господину, следом за которым спешил раб с тяжеленным «ключиком» на плече. Причём количество ключей считалось показателем процветания и богатства. Но мода меняется, и огромные ключи сменили более миниатюрные их копии.

Но всё произошло не так быстро: металлические замки не сразу завоевали доверие граждан, в частности, в Испании для большей сохранности домов и имущества их жильцы нанимали сторожа-ключника, который и хранил все ключи от домов. Может быть, такой способ охраны и делал более спокойными владельцев домов, однако для того, чтобы сторож вышел и отдал ключ владельцу по приходу домой, хозяевам приходилось усиленно бить в ладоши, в результате чего многие жители города были осведомлены о похождениях своих соседей.

Считается, что висячие дверные замки использовались первоначально как «дорожный» вариант защиты товара от грабителей, и они были довольно распространены среди мест, где велась усиленная торговля: на торговых трактах, у морских и речных причалов. Именно тогда появились усовершенствованные дисковые замки, которые открывались при помощи особого набора цифр или букв, что существенно усложняло злоумышленникам процесс захвата чужой собственности.

Сложившийся стереотип восприятия замка как охранного элемента способствовал тому, что этот предмет стал широко применяться в различных магических практиках и заговорах. Так, древние славяне верили, что если совершить ритуальное заклание вола и закопать его вместе с закрытым на ключ замком, то никакие эпидемии не коснутся селения.

Гроб с покойником, которого почему-либо опасались суеверные словаки, при погребении заматывали цепью и закрывали на замок, а украинцы просто клали запертый замок внутрь.

Подобным образом замок мог послужить в магии доброму делу: «запечатать болезнь», либо наоборот, навредить людям для того, чтобы разбить их семейную пару.

Некоторые народы видят в замке охранный символ, а потому жители Китая носят на шее миниатюрные замки (чаще их можно увидеть у детей и женщин). Согласно их верованиям, замок представляет собой символ долголетия и процветания, и тот, кто носит подобный амулет, будет защищён от всех жизненных невзгод.

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