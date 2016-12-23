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ТВ-3 ведет расследование №24. Шесть чувств: Вкус
23.12.2016 что от нас скрывали
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Соленое, кислое, сладкое, горькое – четыре базовых вкуса, различаемых человеком. Почему один и тот же вкус пищи может вызывать совершенно противоположные эмоции у разных людей? Как ощущение вкуса связано с обонянием и можно ли обмануть при помощи вкуса?
Описание:
Информацию, которую мы впервые сделаем публичной, хранилась в архивах под грифом “секретно” и была известна лишь очень узкому кругу ученых. Пришло время провести объективное, беспристрастное расследование и открыть правду. Не пропустите — расследования, которые изменят ваше представление о мире навсегда!
ТВ-3 ведет расследование 24-й выпуск. Шесть чувств. Вкус
Год выпуска: 2013
Жанр: Документальный, расследования
Режиссёр: Павел Селин, Сергей Дружко
Ведущий: Павел Селин
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