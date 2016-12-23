Таинственная Россия. Новгородская область. Среда обитания крокодилов?



Новгородская область, Великий Новгород. Задолго до того, как здесь был выстроен город, родилась легенда о жутком монстре. Ему поклонялись и его боялись. Он топил корабли и пожирал людей. В это сложно поверить, но речь идет о крокодиле! «Таинственная Россия» проводит собственное расследование, чтобы узнать, как и почему могли выжить крокодилы. Но создателям проекта также удалось узнать, что крокодилы – не единственные рептилии, которые держали и держат в страхе местное население. Нечто не менее странное и страшное можно встретить в этих лесах…

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