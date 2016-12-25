Ученые запланировали бурение Луны на глубины более ста метров

В рамках миссии, как ожидается, будет пробурен канал глубиной более ста метров, оценена возможность размещения на полюсе Луны астрономической обсерватории и проведен поиск следов органических соединений, которые могли бы попасть на спутник в результате ударов метеоритов.

Несмотря на то что на Луну было совершено около 50 миссий, в том числе шесть — с участием человека (в рамках американской программы Apollo), британцы полагают, что спутник Земли еще недостаточно изучен. Ранее самое глубокое бурение спутника Земли (на глубину три метра) совершили американцы в 1972 году в рамках миссии Apollo 17.

Изучение южного полюса Луны представляется особенно перспективным, поскольку в его районе расположен самый глубокий (12 километров) из известных ударный кратер в Солнечной системе. Считается, что он может содержать частицы лунной мантии, которые попали на поверхность Луны из ее недр более четырех миллиардов лет назад.

Исследование такой древней материи может пролить свет на природу Луны, в частности, проверить справедливость гипотезы, согласно которой спутник образовался более 4,5 миллиардов лет назад в результате столкновения Земли с планетой Тейя.

Отправить на южный полюс Луны спускаемый модуль ученые собираются к 2024 году. Деньги на проект Lunar Mission One планируется собрать посредством пожертвований. Взамен меценаты получают возможность отправить фрагменты своих волос и фотографии на Луну.

С помощью краудфандинговой платформы Kickstarter команда Lunar Mission One до конца 2014 года планирует собрать около 700 тысяч евро. Эти деньги пойдут на финансирование начального этапа проекта. Всего стоимость программы оценивается в 600 миллионов евро.

Lunar Mission One создан при поддержке ряда научных и учебных заведений Великобритании, включая Университетский колледж Лондона и Открытый университет.