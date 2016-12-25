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Юпитер является поставщиком 8 миллиардов астероидов в облако Оорта

25.12.2016 новости   Нет комментариев

Юпитер является поставщиком 8 миллиардов астероидов в облако Оорта

Облако Оорта является гипотетической сферической областью Солнечной системы, которая служит источником долгопериодических комет. Научно существование облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование.

 блако Оорта, как предполагают, включает две отдельные области: сферическое внешнее облако Оорта и внутреннее облако Оорта в форме диска. Объекты в облаке Оорта в значительной степени состоят из водяных, аммиачных и метановых льдов. Астрономы полагают, что объекты, составляющие облако Оорта, сформировались около Солнца и были рассеяны далеко в космос гравитационными эффектами планет-гигантов на раннем этапе развития Солнечной системы.

Ученые считают, что некоторые объекты доставляются в облако Оорта и планет. Так. Юпитер может быть поставщиком около 8 миллиардов астероидов.

Юпитер является поставщиком 8 миллиардов астероидов в облако Оорта

Этому астероиду, открытому в 1996 году, требуется 5 900 лет для того,
чтобы облететь вокруг Солнца. В своей самой дальней точке от нас, он
находится на расстоянии 78 миллиардов километров от Земли, что
приблизительно в 104 раза больше дистанции до Плутона.

Некоторые ученые предполагают, что это активная комета, обросшая
толстым слоем льда. Однако она никогда не имела ни хвоста ни комы.

Юпитер является поставщиком 8 миллиардов астероидов в облако Оорта

Ученые считают. что некоторые мигрирующие в прошлом планеты могли и
стать источником подобных астероидов. Их гравитационные поля могли
сотворить настоящий хаос в поясе астероидов, и как раз Юпитера, на это
есть все шансы.

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