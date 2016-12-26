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Астрономы обнаружили новые доказательства существования Девятой планеты

26.12.2016 новости   Нет комментариев

Астрономы обнаружили новые доказательства существования Девятой планеты

Науке потребовалось почти 50 лет для того, чтобы получить возможность
поближе взглянуть на карликовую планету Плутон, поэтому можно смело
предположить, что человечеству лишь только предстоит «собственными
глазами» увидеть Девятую планету. Однако правда заключается в том, что
нам по-прежнему требуется сперва доказать ее существование. Астроном
Майкл Браун, сыгравший ключевую роль в понижении статуса Плутона до
карликовой планеты, недавно сообщил, что появились новые доказательства,
говорящие все-таки в пользу существования Девятой Планеты.

Напомним, что Браун и его коллега Константин Батыгин определили
наличие большого космического тела на основе движения нескольких
объектов внутри пояса Койпера. Согласно полученной информации, этот
объект своей гравитацией воздействует на объекты пояса Койпера и
изменяет направление их движения. На днях Браун опубликовал в «Твиттере»
слайд организации SETI, на котором показано наличие еще одного объекта
(uo3L91) пояса Койпера, чье движение подвержено гравитации более
крупного (и пока неизвестного) объекта, который потенциально и является
этой самой Девятой планетой.

Астрономы обнаружили новые доказательства существования Девятой планеты

Новый объект пояса Койпера был обнаружен телескопом
Канада-Франция-Гавайи, с помощью которого ученые проводят исследования
внешних границ Солнечной системы. Как можно видеть на этом слайде
(выше), новый обнаруженный объект вращается вокруг других космических
тел, о которых Браун рассказывал еще в январе этого года. И все же
ученым необходимо предоставить еще больше доказательств (и желательно на
основе наблюдения) перед тем, как все научное сообщество сможет
согласиться с действительным наличием планеты, которая раз в 10 000 лет
совершает оборот вокруг Солнца.

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