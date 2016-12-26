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Таинственный купол на Церере это вулкан?
26.12.2016 новости
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Ученые продолжают изучение снимков карликовой планеты Цереры, присланных космическим зондом Dawn, и, кажется, приблизились к разгадке таинственных ярких пятен в кратере Оккатор.
В частности, астрономы получили детализированное изображение структуры,
похожей на купол, от которой во все стороны разбегаются трещины,
и окруженной веществом белого цвета.
По мнению ученых, этот купол может быть вулканом, однако совсем
не таким, к которым привыкли обитатели Земли. Астрономы предполагают,
что геология Цереры обусловлена влиянием криовулканов, или ледяных
вулканов. Эту гипотезу поддерживает и относительно небольшое для столь
древнего объекта количество ударных кратеров на его поверхности —
возможно, она постоянно меняется под влиянием криовулканизма.
Другое открытие астрономов, связанное с карликовой планетой, состоит
в обнаружении воды внутри кратера Оксо в северном полушарии Цереры.
Кроме того, выяснилось, что ее поверхность богата разнообразными
минералами.
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