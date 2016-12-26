Таинственный купол на Церере это вулкан?

В частности, астрономы получили детализированное изображение структуры,

похожей на купол, от которой во все стороны разбегаются трещины,

и окруженной веществом белого цвета.

По мнению ученых, этот купол может быть вулканом, однако совсем

не таким, к которым привыкли обитатели Земли. Астрономы предполагают,

что геология Цереры обусловлена влиянием криовулканов, или ледяных

вулканов. Эту гипотезу поддерживает и относительно небольшое для столь

древнего объекта количество ударных кратеров на его поверхности —

возможно, она постоянно меняется под влиянием криовулканизма.

Другое открытие астрономов, связанное с карликовой планетой, состоит

в обнаружении воды внутри кратера Оксо в северном полушарии Цереры.

Кроме того, выяснилось, что ее поверхность богата разнообразными

минералами.

