Зачем НЛО “копают” скважины?

В самых различных точках планеты обнаружены так называемые аномальные

скважины – оплавленные отверстия в земле, появление которых связывают с

НЛО. Иногда пришельцам приписывают и исчезновение значительных объемов

грунта, когда на земной поверхности буквально за одну ночь образуются

огромные ямы, напоминающие кратеры.



Чарлтонский кратер

Утром 16 июля 1963 года фермер Рой

Блэнхард, как обычно, оседлал коня и отправился объезжать свои поля. Его

ферма Мэнор под Чарлтоном (Англия) славилась образцовым порядком и

высокой урожайностью. Рою везло: за все годы неприятности, будь то

воришки, ураганы или соседский скот, всегда обходили стороной его поля.

Поэтому то, что он увидел в этот день на границе картофельного и

ячменного полей, буквально лишило его дара речи: в земле зияла огромная

круглая дыра… Казалось, что кто-то гигантским ковшом вынул и унес

землю вместе с урожаем картофеля и ячменя.

К вечеру вокруг дыры

собрались практически все окрестные фермеры, включая полицейских. Рой,

который к тому времени уже пришел в себя от потрясения, начал, к своему

великому удовольствию, получать первые дивиденды от загадочного

происшествия в виде повышенного общественного внимания. Гордо выпятив

грудь, он каждому вновь прибывшему заявлял, что эта дыра, без сомнения,

образовалась в результате приземления космического корабля пришельцев.

На

следующий день на ферму нагрянули журналисты. Версия Блэнхарда о

космическом корабле, конечно, пришлась им по душе. Рой доверительно

говорил им: “В действительности я не видел летающую тарелку, но,

посудите сами, как еще это можно объяснить? Ясно, что это был какой-то

внеземной космический корабль, и он засосал мой ячмень и картошку, когда

улетал”.

Загадочная дыра стала в этот год настоящей сенсацией, о ней

писали буквально все английские газеты, вскоре о событиях на ферме

Мэнор узнал весь мир. Чарлтонским кратером, так прозвали эту

таинственную дыру, заинтересовались ученые. На ферму приехала научная

группа, занимающаяся исследованием метеоритов. По мнению этих

специалистов, кратер вполне мог образоваться в результате падения

крупного метеорита.

Однако такое простое объяснение многих уже не

устраивало, поэтому самый широкий резонанс имело заявление некоего

австралийского “эксперта”, который заявил, что на основании ущерба,

причиненного полям фермера, он сделал свои расчеты и полностью раскрыл

тайну загадочного кратера.

Если верить “эксперту”, под Чарлтоном

приземлялась огромная летающая тарелка диаметром 150 м и весом 600

тонн… “Эксперту” каким-то непостижимым образом даже стало известно,

что ее экипаж состоял из 50 гуманоидов, прилетевших на Землю из

окрестностей Урана… Ошеломленным журналистам он поведал следующую

дополнительную информацию: “Я считаю, что их миссия была мирной и

исследовательской. Вполне возможно, они обеспокоены нашими ядерными

испытаниями, ведь стабильность их мира может зависеть от положения дел

на Земле. По развитию они опережают нас где-то на 100 лет, и такой

корабль, на котором они прилетели, мы сможем создать только в середине

следующего столетия”. Как справедливо заметил британский уфолог Джон

Спенсер: “Вот какой впечатляющий анализ одной дыры в земле!”

Итак,

ученые предположили, что кратер образовался из-за падения метеорита, но

никаких его обломков они не нашли. Не в пользу этой гипотезы было и то

обстоятельство, что ни сам владелец полей, ни окрестные фермеры и члены

их семей, никто не слышал что-либо напоминающее взрыв, ведь падение

такого крупного метеорита наверняка не могло пройти без грохота и

сотрясения почвы в радиусе нескольких километров. Кроме того, падением

метеорита было очень трудно объяснить отсутствие даже незначительного

выброса грунта, да и слишком идеальную форму отверстия в земле.

Внеземные “копатели”

Как

это ни удивительно, но предположение простого фермера о причастности

НЛО к этому отверстию в земле больше всего подходит для объяснения

образования Чарлтонского кратера. Дело в том, что во всем мире уфологами

фиксируются так называемые аномальные скважины. Обычно это круглые

цилиндрообразные выемки в почве или горной породе, иногда довольно

значительной глубины. В принципе они напоминали бы обычные земные

скважины, если бы не ряд обстоятельств.

Во-первых, не удается найти

организацию или хотя бы человека, причастных к буровым работам, в

результате которых они образовались.

Во-вторых, около аномальных

скважин полностью отсутствуют следы пребывания буровой вышки, автомобиля

или тягача, вообще любые следы людей, чего никогда не бывает при

обычных буровых работах.

В-третьих, стенки таких скважин иногда

бывают оплавлены, а сами отверстия в грунте или скальной породе

находятся в местах, зачастую недоступных для буровой техники.

Аномальные

скважины были обнаружены на территории России. А. Лукьянец из

Приморского края обнаружил в 1992 году три такие скважины в районе, где

не проводилось никаких буровых работ. Диаметром в 25-30 см, очень

глубокие, они находились в довольно странных местах: одна была

“пробурена” прямо на грунтовой дороге, другая – в поле, а третья –

сквозь огромный валун, лежащий на поверхности земли… Стоит отметить

особенно последний случай: ни один нормальный бурильщик не будет бурить

сквозь валун, это полностью абсурдная операция.

Кругом не было

абсолютно никаких следов ни грунта, ни буровой установки. Опрос, который

А. Лукьянец провел среди местных жителей, позволил установить, что

весной 1992 года в районе аномальных скважин очевидцы наблюдали зависший

в небе НЛО, словно прощупывавший землю и скалы лучом темно-красного

цвета.



Странные следы в амурской тайге

А вот еще

один пример активности таинственных “землекопов” на нашей планете, о

котором сообщил Евгений Константинович Резванов: “С 1969 по 1974 годы я

работал картографом в МГУ (кафедра геоморфологии). Ездили мы по Амурской

области. Однажды, в 1972 году, мы поехали на вездеходе в верховья реки

Бысса. Место изумительное! Редкие лиственницы, поверхность ровная,

условия для работы почти идеальные. Однако недалеко от русла речки мы к

своему удивлению увидели глубокую круглую яму. Глубина ее была около 15

м, а диаметр вверху метров 20-25, склоны уходили вниз очень круто,

где-то под 80 градусов. На дне этой выемки в земле скопилось немного

воды. Рядом с ямой был небольшой овраг, ниже его верхней части виднелась

дамба вровень с поверхностью, но никакой воды за ней не было!

Кто

все это сделал? Людей, кроме геодезистов (одной партии), здесь никогда

не было! Если бы сюда упал метеорит, то от взрыва был бы повален лес и

виднелись бы отвалы земли, но этого мы не наблюдали. Допустим, кто-то

выкопал яму и насыпал дамбу в овраге, но после этого должен остаться

грунт (объем его, извлеченный из ямы, значительно превышал затраченный

на дамбу), но его нигде не было! Мы с начальником отряда так и не смогли

ничего придумать для объяснения, тем более тогда об НЛО не слышали и не

знали.

И еще. Когда мы подъезжали к этому месту, то нередко

видели по обеим сторонам пути на поверхности земли черные обугленные

круги радиусом от 0,5 до 5 м, а может, и больше. Как будто кто-то ставил

трубу соответствующего диаметра и выжигал внутри нее всю

растительность, причем снаружи кругов трава росла по-прежнему. У нас не

было ни радиометра, ни каких-либо других приборов, и о радиации мы

вообще не думали. Так и остались для нас загадкой эти черные круги и эта

странная яма”.

Любопытное свидетельство, не правда ли? Внушительная

яма с очень крутыми стенками, которую неизвестно кто и с какой целью

выкопал, черные круги выжженной травы…

Кстати, несколько лет

назад подобные черные круги были обнаружены на лугах в окрестностях села

Архангельское (Воронежская область), рядом с ними люди чувствовали

недомогание, а ученые так и не смогли объяснить, как эти выжженные

проплешины образовались. Однако когда подобные черные круги появились в

1981 году во Франции, там былипроведены все необходимые исследования и

сделан вывод, что земными

причинами подобные “следы” объяснить нельзя.



Зачем НЛО “копают” ямы?

Многие

уфологи не сомневаются, что к появлению аномальных скважин и выемок

грунта причастны НЛО. С какой целью НЛО “бурят” нашу землю и “копают” в

ней ямы? Из опыта наших исследований Солнечной системы известно, что при

изучении любых космических тел ученые пытаются узнать побольше об их

строении и проанализировать их химический состав. Возможно, пришельцы

делают то же самое, только оборудование для этих целей гораздо

эффективнее нашего, во всяком случае,классических буровых труб у них

точно нет…

Что же касается исчезновения слишком внушительных

объемов грунта (взять хотя бы Чарлтонский кратер), то объяснить их можно

с помощью довольно фантастических гипотез. Одни считают, что пришельцы

устраивают где-то (на своей планете, на Луне?) своеобразную экспозицию,

посвященную Земле, и чтобы выращивать там деревья и прочую

растительность, им и нужны такие количества грунта.

Ну а если

честно сказать, то всю правду об аномальных скважинах и котлованах мы

сможем узнать только в одном случае: если вступим в контакт с

пришельцами и они сами нам все об этом расскажут.

Автор: М.Подолецкая

Источник: “Интересная газета. Невероятное”



