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Таинственная Россия. Курганская область. Охота на русалку?

29.12.2016 что от нас скрывали   Нет комментариев


Реки и озера, пруды и протоки… На территории Курганской области – огромное количество больших и маленьких водоемов, и все они обитаемы. Но в этих водах живет не только рыба. Местные жители уверены, что регион заполонили русалки, и это подтверждается невероятным количеством свидетельств о встречах с русалками. Множество людей регулярно гибнет из-за прихотей русалок, на трупах погибших нередко находят следы от когтей. Откуда здесь появились злые духи темной воды?

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