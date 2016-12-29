Ученые прояснили связь между добычей нефти и землетрясениями

Американские ученые обнаружили, что закачивание под землю

использованных в ходе нефтедобычи вод провоцирует возникновение в таких

местах землетрясений. Оригинальное исследование и обзор влияния человека на сейсмическую активность опубликованы в одном номере Science, кратко о работе сообщает BBC News.

Выводы ученых основаны на анализе сейсмической активности в трех

точках в Техасе Колорадо и Оклахоме, где в ходе добычи нефти в подземные

горизонты закачивались отработанные воды. Сравнив эти данные с

глобальными сейсмическими данными, ученые обнаружили, что «эхо» больших

землетрясений в удаленных частях планеты способно провоцировать

локальные колебания именно в тех местах, где под землю закачивались

отработанные воды.

Уиллиам Елсворт (William L. Ellsworth) из американского Центра

исследования землетрясений в своем обзоре показывает, что

провоцированные человеком землетрясения делятся на две группы. Те, что

вызваны применением технологии гидравлического разрыва пласта

(фрекинга), обычно имеют малую (менее 2 единиц) магнитуду и практически

не опасны. В то же время закачивание в пласты отработанной воды

представляет больший риск и способно провоцировать землетрясения

подобные тому, которое произошло в Оклахоме.

Ранее связь землетрясений с человеческой активностью связывали неоднократно. При этом в провоцировании землетрясений обвиняли не только нефтяников, но и, например, работу геотермальных станций.