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Ученые прояснили связь между добычей нефти и землетрясениями
29.12.2016 что от нас скрывали
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Американские ученые обнаружили, что закачивание под землю
использованных в ходе нефтедобычи вод провоцирует возникновение в таких
местах землетрясений. Оригинальное исследование и обзор влияния человека на сейсмическую активность опубликованы в одном номере Science, кратко о работе сообщает BBC News.
Выводы ученых основаны на анализе сейсмической активности в трех
точках в Техасе Колорадо и Оклахоме, где в ходе добычи нефти в подземные
горизонты закачивались отработанные воды. Сравнив эти данные с
глобальными сейсмическими данными, ученые обнаружили, что «эхо» больших
землетрясений в удаленных частях планеты способно провоцировать
локальные колебания именно в тех местах, где под землю закачивались
отработанные воды.
Уиллиам Елсворт (William L. Ellsworth) из американского Центра
исследования землетрясений в своем обзоре показывает, что
провоцированные человеком землетрясения делятся на две группы. Те, что
вызваны применением технологии гидравлического разрыва пласта
(фрекинга), обычно имеют малую (менее 2 единиц) магнитуду и практически
не опасны. В то же время закачивание в пласты отработанной воды
представляет больший риск и способно провоцировать землетрясения
подобные тому, которое произошло в Оклахоме.
Ранее связь землетрясений с человеческой активностью связывали неоднократно. При этом в провоцировании землетрясений обвиняли не только нефтяников, но и, например, работу геотермальных станций.
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