Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. 27.11.2012



– США – мировая империя зла или эталон демократии; – Афера тысячелетия. Как американские финансисты надули весь мир; – Преступный трамплин. Как после второй мировой США неожиданно разбогатели; – Гудбай, Америка! Почему потомки индейцев точат топор новой войны;

– Дискриминация и депортация. Как белые джентльмены гнали индейцев с плодородных земель;

– Демократический геноцид. 10 американских способов уничтожить врага;

– Промывка души. Почему американцы самый богатый, но не самый умный народ;

– Разделительная полоса. Почему города США делятся на кварталы для белых и районы для цветных и всех остальных;

– Пир во время чумы. Для кого в США создаются мёртвые зоны.

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