-
Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. 27.11.2012
30.12.2016 что от нас скрывали
-
– США – мировая империя зла или эталон демократии; – Афера тысячелетия. Как американские финансисты надули весь мир; – Преступный трамплин. Как после второй мировой США неожиданно разбогатели; – Гудбай, Америка! Почему потомки индейцев точат топор новой войны;
– Дискриминация и депортация. Как белые джентльмены гнали индейцев с плодородных земель;
– Демократический геноцид. 10 американских способов уничтожить врага;
– Промывка души. Почему американцы самый богатый, но не самый умный народ;
– Разделительная полоса. Почему города США делятся на кварталы для белых и районы для цветных и всех остальных;
– Пир во время чумы. Для кого в США создаются мёртвые зоны.
Поделиться в соц. сетях
Написать ответ