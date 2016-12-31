Астрономы обнаружили сигнал темной материи



Астрономы, возможно, наконец, обнаружили сигнал темной материи, таинственного и неуловимого вещества, составляющего большую часть материальной Вселенной.

Углубившись в данных, собранные телескопом космического корабля XMM-Newton (Европейского космического агентства), команда исследователей заметила странный всплеск рентгеновского излучения, исходящего от двух разных небесных объектов – галактики Андромеды и скопления галактик в Персее.

Сигнал соответствует неизвестной частице или атому и, таким образом, возможно, был произведен темной материей, говорят исследователи.

“Распределение сигнала в пределах галактики в точности соответствует

тому, что мы ожидали от темной материи – то есть, сконцентрированный и

интенсивный в центре объектов, слабый и диффузный по краям”, сказал

соавтор исследования Олег Ручайский, из Федеральной политехнической

школы Лозанны (EFPL) в Швейцарии.

“С целью проверки наших результатов, мы рассмотрели данные из нашей

собственной галактики, Млечного Пути, и сделали те же замечания”,

добавил ведущий автор Алексей Боярский из EFPL и Лейденского

университета в Нидерландах.

Темная материя называется так, потому что не поглощает и не излучает

свет, и поэтому не может наблюдаться непосредственно. Но астрономы

знают, что темная материя существует, потому что она взаимодействует

гравитационно с “нормальной” материей, которую мы можем увидеть и

потрогать. И, по-видимому, темной материи много: наблюдения за динамикой

движения звезд и галактик показывают, что около 80 процентов всей

материи во Вселенной – “темная” – оказывает гравитационную силу, но не

взаимодействует со светом.

Исследователи предложили целый ряд различных экзотических частиц как

составляющие темной материи, в том числе слабо взаимодействующие

массивные частицы (вимпы), аксионы и стерильные нейтрино, гипотетических

кузенов “обычных” нейтрино (частицы, которые напоминают электроны, но

не имеют электрического заряда).

Распад стерильных нейтрино, как полагают, производит рентгеновские

лучи, и исследовательская группа подозревает, что это могут быть частицы

темной материи, ответственные за таинственный сигнал, поступающий от

Андромеды и кластера Персея.

Если результаты, которые будут опубликованы на следующей неделе в

журнале Physical Review Letters, подтвердятся, наступит новая эра в

астрономии, сообщают члены исследовательской группы.

“Подтверждение этого открытия может привести к строительству новых

телескопов, специально предназначенных для изучения сигналов от частиц

темной материи”, сказал Боярский. “Мы будем знать, где искать темные

структуры в пространстве и будем в состоянии восстановить, как Вселенная

сформировалась”.