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Астрономы обнаружили сигнал темной материи

31.12.2016 новости   Нет комментариев


Астрономы, возможно, наконец, обнаружили сигнал темной материи, таинственного и неуловимого вещества, составляющего большую часть материальной Вселенной.

Углубившись в данных, собранные телескопом космического корабля XMM-Newton (Европейского космического агентства), команда исследователей заметила странный всплеск рентгеновского излучения, исходящего от двух разных небесных объектов – галактики Андромеды и скопления галактик в Персее.

Сигнал соответствует неизвестной частице или атому и, таким образом, возможно, был произведен темной материей, говорят исследователи.

Астрономы обнаружили сигнал темной материи

“Распределение сигнала в пределах галактики в точности соответствует
тому, что мы ожидали от темной материи – то есть, сконцентрированный и
интенсивный в центре объектов, слабый и диффузный по краям”, сказал
соавтор исследования Олег Ручайский, из Федеральной политехнической
школы Лозанны (EFPL) в Швейцарии.

“С целью проверки наших результатов, мы рассмотрели данные из нашей
собственной галактики, Млечного Пути, и сделали те же замечания”,
добавил ведущий автор Алексей Боярский из EFPL и Лейденского
университета в Нидерландах.

Темная материя называется так, потому что не поглощает и не излучает
свет, и поэтому не может наблюдаться непосредственно. Но астрономы
знают, что темная материя существует, потому что она взаимодействует
гравитационно с “нормальной” материей, которую мы можем увидеть и
потрогать. И, по-видимому, темной материи много: наблюдения за динамикой
движения звезд и галактик показывают, что около 80 процентов всей
материи во Вселенной – “темная” – оказывает гравитационную силу, но не
взаимодействует со светом.

Астрономы обнаружили сигнал темной материи

Исследователи предложили целый ряд различных экзотических частиц как
составляющие темной материи, в том числе слабо взаимодействующие
массивные частицы (вимпы), аксионы и стерильные нейтрино, гипотетических
кузенов “обычных” нейтрино (частицы, которые напоминают электроны, но
не имеют электрического заряда).

Распад стерильных нейтрино, как полагают, производит рентгеновские
лучи, и исследовательская группа подозревает, что это могут быть частицы
темной материи, ответственные за таинственный сигнал, поступающий от
Андромеды и кластера Персея.

Если результаты, которые будут опубликованы на следующей неделе в
журнале Physical Review Letters, подтвердятся, наступит новая эра в
астрономии, сообщают члены исследовательской группы.

“Подтверждение этого открытия может привести к строительству новых
телескопов, специально предназначенных для изучения сигналов от частиц
темной материи”, сказал Боярский. “Мы будем знать, где искать темные
структуры в пространстве и будем в состоянии восстановить, как Вселенная
сформировалась”.

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