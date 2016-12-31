Две гигантские голубые звезды сольются в единое целое

Астрономам

уже давно известен объект MY Camelopardalis. Подробный анализ света от

объекта, насколько это видно с Земли, показал, что в этой двойной

системе край одной ярко-голубой звезды постоянно затмевает край другой.

Исследователи

в декабрьском номере Astronomy & Astrophysics рассказывают об этой

системе, где одна из звезд примерно в 38 раз больше массы нашего Солнца,

другая – примерно в 32 раза, а сама система совершает оборот каждые 28

часов. Орбиты звезд, которые сформировались всего лишь около 2 миллионов

лет назад, расположены так близко друг к другу, что внешние слои звезд

находятся в контакте (как показано на рисунке). Пока не ясно, сколько

времени понадобится для звезд, чтобы полностью слиться, и что

произойдет, когда это случится.

Некоторые модели звездной

эволюции позволяют предполагать, что объединенная звезда может

взрывообразно выпустить огромное количество энергии, а другие намекают,

что звезды могут просто сгореть в этом топливе. Несмотря на это

исследователи говорят, что, MY Camelopardalis является первым известным

примером двойной системы на пути к созданию сверхмассивной звезды.