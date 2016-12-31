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Две гигантские голубые звезды сольются в единое целое

31.12.2016 новости   Нет комментариев

Две гигантские голубые звезды сольются в единое целое

Яркий объект в соседнем звездном скоплении, о котором десятилетиями
думали как об одной звезде, на самом деле оказался двумя массивными
звездами в процессе слияния. Пара находится примерно в 13 000 световых
годах от Земли в северном полушарии созвездия Жирафа.

Астрономам
уже давно известен объект MY Camelopardalis. Подробный анализ света от
объекта, насколько это видно с Земли, показал, что в этой двойной
системе край одной ярко-голубой звезды постоянно затмевает край другой.

Две гигантские голубые звезды сольются в единое целое

Исследователи
в декабрьском номере Astronomy & Astrophysics рассказывают об этой
системе, где одна из звезд примерно в 38 раз больше массы нашего Солнца,
другая – примерно в 32 раза, а сама система совершает оборот каждые 28
часов. Орбиты звезд, которые сформировались всего лишь около 2 миллионов
лет назад, расположены так близко друг к другу, что внешние слои звезд
находятся в контакте (как показано на рисунке). Пока не ясно, сколько
времени понадобится для звезд, чтобы полностью слиться, и что
произойдет, когда это случится.

Некоторые модели звездной
эволюции позволяют предполагать, что объединенная звезда может
взрывообразно выпустить огромное количество энергии, а другие намекают,
что звезды могут просто сгореть в этом топливе. Несмотря на это
исследователи говорят, что, MY Camelopardalis является первым известным
примером двойной системы на пути к созданию сверхмассивной звезды.

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